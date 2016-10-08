خادمة مسيحية تخدع أسرة سعودية 14 سنة على أنها مسلمة!

صحيفة المرصد:تمكنت خادمة سريلانكية من أصول هندية من الحصول على 45,000 ريال من كفيلها السعودي بعد أن قضت 14 عاما في خدمة العائلة السعودية المقيمة في جدة دون الحصول على أي من مستحقاتها المالية طوال هذه الفترة، إلا أن هذا الدور المهم الذي لعبته السفارة السريلانكية في المملكة لمساعدة الخادمة على استرداد حقوقها انتهى بتوجيه اتهامات للخادمة بالغش والتزوير وفقاً لموقع عاجل.
وقال القنصل السيريلانكي إن القنصلية عقب انتهاءئها من عمل التحريات اللازمة حول سيلاموثو تبين لها أن هذه السيدة تمكنت من دخول المملكة بمساعدة عميل سريلانكي تخصص في تهريب العمالة غير المرخصة إلى المملكة. وقال القنصل إن الخادمة اعترفت خلال التحقيقات التي أجرتها معها القنصلية أنها مواطنة هندية من منطقة “تاميل نادو” وانتقلت للعيش في سريلانكا عام 2003.
وجاء في اعترافات الخادمة أنها تلقت تدريبات من قبل إحدى شركات توظيف العمالة السريلانكية في الخارج على كيفية التصرف كسيدة مسلمة، وبعد ذلك قامت تلك الشركة بتقديم أوراق مزورة باسم سيلاموثو لوزارة الهجرة السريلانكية التي قامت بمقتضى تلك الأوراق بإصدار جواز سفر سريلانكي للخادمة الهندية.
وقال القنصل السريلانكي إن القنصلية قامت بمساعدة سيلاموثو على الحصول على مستحقاتها المالية من كفيلها السعودي كما أنها أنهت جميع الإجراءات المطلوبة لضمان عودة سيلاموثو لسريلانكا خلال الأيام المقبلة إلا أنه أوضح- كذلك- أن السلطات السريلانكية ستقوم بإلقاء القبض على سيلاموثو فور عودتها لسريلانكا لاستكمال التحقيق معها ولمعرفة المتهمين الذين ساعدوها على تزوير وأوراقها والحصول على جواز سفر سريلانكي.
تعليقات ( 15 )
علي العمريمسحيه. افضل من المسلمه. في شغل البيت.
البركاندامها في جده ولا دخلت مكه او المدينه اعطوها حقها وخلوها تطس الربع بغوا يتحججون بانها طلعت غير مسلمه بغوا يبلعون شقاها اهيب
اسمرعبرطيب وين المشكلة اذا كانت مسيحية ؟؟ اصلاً المسلمة حرام تعمل في بيت فيه رجال اغراب عنها .. لكن للاسف فيه حاجات نتغاضى عنها اذا كانت لمصلحتنا
التاريخبعيداً عن خداعها لاخفاء دينها هي اعتقدت ان كانت مسلمة ان تعامل المعاملة الحسنة ولكن مع الاسف الكفيل المسلم خدعها واكل رواتب تعبها 14 سنة سخرة وعبودية
زينب...صحيح. .يسلمن من أجل المال.."زكاة اوصدقه".فإذا غادرت تشحن كوم عفش وتترك حجابها ومصحفها ؟ ؟ ؟ ؟
دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْمافرقت عند الحريم الي عندها كسل بيتها انها مسلمه او مسيحيه اهم شي تنظف وتطبخ وهي متسدحه🐧
عشتار بندر الحمدانخدمت بأخلاص على مدى 14 سنة . هذا هو المهم .
عدد التعليقات:653
كاشفهم وكافشهمجلست في خدمتهم 14 عام وهذا دليل على انها قامت بعملها على الوجه المطلوب.. وهذا المهم..
1القبض عليها ياخذون فلوسها وبعدها يرمونها وكأنك يبو زيد ماغزيت الا علي طاري الفلوس ماعاد فيه سكن يامسلمين
لماذا تخفي دينها؟فهذا شيء لايهم العائلة..لكن يجب محاسبتها على كذبهاأتمنى من العائلة أختبار الخادمه دينياً ومراقبتها ورفع دعوى قضائيه إذا كانت كاذبه
خاقا باقاالجوع كافر. حدها على التزوير زويان الفقر المقعي . وياعيشت الندم بعد 14سنه ماحصلت غير 45 الف
مسافرايش المشكله ؟؟ اول خلو بعض الحريم تغطي خشمها زين ماهو تفتنا فيه ترا بعدين ناكله اكل
ابو فيصلفيه عوائل تم خداعهم من رجال من الجنس الثالث ويعمل لديهم على أنه إمرأة! !! يعني تغيير الديانة تعتبر مشكلة صغيرة وسهلة مقارنة بكوارث الاستقدام
الله يرزقنا ويستر علينا14 سنه لم تحصل على راتبه ، حسبي الله ونعم الوكيل ،
ضمير الناسيجوزيتزوج المسلم من مسيحيه او يهوديه للمعلوميه***