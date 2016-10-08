خادمة مسيحية تخدع أسرة سعودية 14 سنة على أنها مسلمة!

صحيفة المرصد:تمكنت خادمة سريلانكية من أصول هندية من الحصول على 45,000 ريال من كفيلها السعودي بعد أن قضت 14 عاما في خدمة العائلة السعودية المقيمة في جدة دون الحصول على أي من مستحقاتها المالية طوال هذه الفترة، إلا أن هذا الدور المهم الذي لعبته السفارة السريلانكية في المملكة لمساعدة الخادمة على استرداد حقوقها انتهى بتوجيه اتهامات للخادمة بالغش والتزوير وفقاً لموقع عاجل.

وقال القنصل السيريلانكي إن القنصلية عقب انتهاءئها من عمل التحريات اللازمة حول سيلاموثو تبين لها أن هذه السيدة تمكنت من دخول المملكة بمساعدة عميل سريلانكي تخصص في تهريب العمالة غير المرخصة إلى المملكة. وقال القنصل إن الخادمة اعترفت خلال التحقيقات التي أجرتها معها القنصلية أنها مواطنة هندية من منطقة “تاميل نادو” وانتقلت للعيش في سريلانكا عام 2003.

وجاء في اعترافات الخادمة أنها تلقت تدريبات من قبل إحدى شركات توظيف العمالة السريلانكية في الخارج على كيفية التصرف كسيدة مسلمة، وبعد ذلك قامت تلك الشركة بتقديم أوراق مزورة باسم سيلاموثو لوزارة الهجرة السريلانكية التي قامت بمقتضى تلك الأوراق بإصدار جواز سفر سريلانكي للخادمة الهندية.

وقال القنصل السريلانكي إن القنصلية قامت بمساعدة سيلاموثو على الحصول على مستحقاتها المالية من كفيلها السعودي كما أنها أنهت جميع الإجراءات المطلوبة لضمان عودة سيلاموثو لسريلانكا خلال الأيام المقبلة إلا أنه أوضح- كذلك- أن السلطات السريلانكية ستقوم بإلقاء القبض على سيلاموثو فور عودتها لسريلانكا لاستكمال التحقيق معها ولمعرفة المتهمين الذين ساعدوها على تزوير وأوراقها والحصول على جواز سفر سريلانكي.