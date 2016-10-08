صاحب عقار في “بلقرن” يفاجئ المستأجرين بهذا القرار بعد إلغاء بدلات وعلاوات الموظفين – صورة

صحيفة المرصد: أرسل رجل أعمال يملك عقارات بمحافظة بلقرن، رسالة واتساب إلى مستأجري العقارات التي يملكها تفيد أنه قرر خفض قيمة الإيجار السنوي، تقديراً لظروفهم، بعد قرار حسم البدلات والعلاوات من رواتب الموظفين، بحسب موقع”سبق”.

وجاء في الرسالة التي أرسها رجل الأعمال عبر تطبيق “واتس آب”: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نظرا لإحساسي بظروفكم وما خصم من البدلات في الرواتب لذلك قررت أن أخفف عليكم في الإيجار من 1500 شهرياً إلى 1300”.

وبذلك تصبح قيمة الايجار السنوي 15 ألف و600 ريال بدلاً من 18 ألف ريال.