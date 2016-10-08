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صاحب عقار في “بلقرن” يفاجئ المستأجرين بهذا القرار بعد إلغاء بدلات وعلاوات الموظفين – صورة

8 أكتوبر, 2016 , 22:08 م
صاحب عقار في “بلقرن” يفاجئ المستأجرين بهذا القرار بعد إلغاء بدلات وعلاوات الموظفين – صورة
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صحيفة المرصد: أرسل رجل أعمال يملك عقارات بمحافظة بلقرن، رسالة واتساب إلى مستأجري العقارات التي يملكها تفيد أنه قرر خفض قيمة الإيجار السنوي، تقديراً لظروفهم، بعد قرار حسم البدلات والعلاوات من رواتب الموظفين، بحسب  موقع”سبق”.

وجاء في الرسالة التي أرسها رجل الأعمال عبر تطبيق “واتس آب”: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نظرا لإحساسي بظروفكم وما خصم من البدلات في الرواتب لذلك قررت أن أخفف عليكم في الإيجار من 1500 شهرياً إلى 1300”.

وبذلك تصبح قيمة الايجار السنوي 15 ألف و600 ريال بدلاً من 18 ألف ريال.

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تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 24
    8 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    فتى الجبل 1

    تفكيرك ساذج يابركان الغفله 22! ليش ماتحسن الظن بالناس وتشكره على وقوفه مع المواطنين اللي مستاجرين عنده ! وهذه شيمه ومروءه منه انت ماتعرفها ياابو كرامه
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  2. 23
    8 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    Brother.

    ترا الآجار ينحسب بالمملكة للشقق زي كذا بالسنوية. فإذا ٢٠٠٠ ريال فرق سنوي تراه نعمة. و جزاه الله خير شال لهم ألفين ريال سنوية ما يحتاج تدفعها.
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  3. 22
    8 أكتوبر, 2016 , 22:54 م

    البركان

    ليتك جلست ساكت كان اشرف خفظها1000ريال اقلها اما 200 ريال ماني عارف هي هباله ولا عباطه والله لواني مستأجر عندك اني مقبلها ولاكثر الله خيرك وجلس بكرامتي
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  4. 21
    8 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    من ناحيتي انا

    ت 9 الله يسامحك . اقرأ تعليقي زين . قلت كان 1500 والان 1300 يعني 200 ريال الفرق . اذا انت تشوفه سوى شيء طيب فهذا راجع لك . ولكن حقها الف ريال شهريا .
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  5. 20
    8 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    تنتر

    ذهين في أستباق الأحداث ولا أدخل في النوايا ..ما كأن يؤجر 1500 سيهوي الى 1000 قريبا قبل 30 سنة في مثل هذه الظروف شاهدت شقة بـ 40000 وبعد 3 اشهر 18000
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  6. 19
    8 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    اليوسي

    جزاه الله خير وَيَا ليت اصحاب العقارات يفعلون مثله في تخفيض الايجارات ٠ الله يبيض وجهه ويجزاه بالخير ويبارك له في ماله وعياله وان يزيده من فضله امين
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  7. 18
    8 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    رجل والرجال قليل

    ((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ...))
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  8. 17
    8 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    من قراء الكاتب

    مبادرة طيبة
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  9. 16
    8 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    سلمان

    الله يوفقه
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  10. 15
    8 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    سالللف

    احذررررررركم من الصمع اقسم بالله انه سوسه المال
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  11. 14
    8 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    رجل والرجال قليل

    جزاه الله خير الجزاء وبارك في ماله(وقل اعملوا فسيرى الله عمله والمؤمنون)
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  12. 13
    8 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    مسافر

    الخشم اشد فتنه من العين اذا كان حلو
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  13. 12
    8 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    الرجال تنعرف و تبان(بالظروف)القاسيه بأرگ الله لگ في(مالگ و عيالگ)يكفي أنه لامس(وجع)و(ألم)اخوانه المستأجرين واللي ينتقده(يروح)ينتقد(غيره)أصرف له
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  14. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    المتربي

    بارك الله فيه وفي ماله واكثر من امثاله ونعما المال الصالح في يد الرجل الصالح الطمع شين
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  15. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    ماركتو

    بيض الله وجهه ماقصر ..ياليت إللي مثله يسون زيه..
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  16. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    متابع عن بعد

    ت1 طبع الطماع ما يشبعه لو أكل أكل الضباع.. الرجال بيض الله وجهه تفاعل مع المستجدات وخفض.ماهو مثل بعض التجار زاد الصاع صاعين..
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  17. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 22:21 م
    عدد التعليقات:653

    كاشفهم وكافشهم

    الله يكثر من أمثاله.. فعلاً هناك مبالغه في اسعار الشقق في جميع مناطق المملكة.. بعضها وصل ايجارها فوق 45 الف!!!
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  18. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 22:18 م

    ضمير الناس

    لونسلم من الامل بالعقاري كان الناس اعتمدت على الله ثم امكانيتهم وعمروبيوت تتناسب مع امكانياتهم وترفعوعن الصدقات رغم التقديرلمبادرة صاحب العقار***
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  19. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 22:18 م

    عبدالله

    مثل هذا الرجل نادر في هذا الزمن
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  20. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    الهاشمي

    بيض الله وجهه الله يفرج عليه مثل ما فرح عليهم
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  21. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    ابو ناصر

    جزاك الله خير الله يكثر من أمثالك
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  22. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    سمو الاحساس

    جزاه الله خير وكثر الله من امثاله ليت كل اصحاب العمائر يحذو مثله كان حصلنا في البلد خير
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  23. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    خالدمطر

    الله يبااارك له والله هذا هو الرجل الله يزيده من فضلة
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  24. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    من ناحيتي انا

    كثيرة .. المفروض 12000 فقط وشهرين مجانا مقدما بدون دفع شيء .. بصراحةماسوى شيء .. 200 ريال ؟
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