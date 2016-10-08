صاحب عقار في “بلقرن” يفاجئ المستأجرين بهذا القرار بعد إلغاء بدلات وعلاوات الموظفين – صورة

صحيفة المرصد: أرسل رجل أعمال يملك عقارات بمحافظة بلقرن، رسالة واتساب إلى مستأجري العقارات التي يملكها تفيد أنه قرر خفض قيمة الإيجار السنوي، تقديراً لظروفهم، بعد قرار حسم البدلات والعلاوات من رواتب الموظفين، بحسب موقع”سبق”.
وجاء في الرسالة التي أرسها رجل الأعمال عبر تطبيق “واتس آب”: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نظرا لإحساسي بظروفكم وما خصم من البدلات في الرواتب لذلك قررت أن أخفف عليكم في الإيجار من 1500 شهرياً إلى 1300”.
وبذلك تصبح قيمة الايجار السنوي 15 ألف و600 ريال بدلاً من 18 ألف ريال.
تعليقات ( 24 )
فتى الجبل 1تفكيرك ساذج يابركان الغفله 22! ليش ماتحسن الظن بالناس وتشكره على وقوفه مع المواطنين اللي مستاجرين عنده ! وهذه شيمه ومروءه منه انت ماتعرفها ياابو كرامه
Brother.ترا الآجار ينحسب بالمملكة للشقق زي كذا بالسنوية. فإذا ٢٠٠٠ ريال فرق سنوي تراه نعمة. و جزاه الله خير شال لهم ألفين ريال سنوية ما يحتاج تدفعها.
البركانليتك جلست ساكت كان اشرف خفظها1000ريال اقلها اما 200 ريال ماني عارف هي هباله ولا عباطه والله لواني مستأجر عندك اني مقبلها ولاكثر الله خيرك وجلس بكرامتي
من ناحيتي انات 9 الله يسامحك . اقرأ تعليقي زين . قلت كان 1500 والان 1300 يعني 200 ريال الفرق . اذا انت تشوفه سوى شيء طيب فهذا راجع لك . ولكن حقها الف ريال شهريا .
تنترذهين في أستباق الأحداث ولا أدخل في النوايا ..ما كأن يؤجر 1500 سيهوي الى 1000 قريبا قبل 30 سنة في مثل هذه الظروف شاهدت شقة بـ 40000 وبعد 3 اشهر 18000
اليوسيجزاه الله خير وَيَا ليت اصحاب العقارات يفعلون مثله في تخفيض الايجارات ٠ الله يبيض وجهه ويجزاه بالخير ويبارك له في ماله وعياله وان يزيده من فضله امين
رجل والرجال قليل((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ...))
من قراء الكاتبمبادرة طيبة
سلمانالله يوفقه
سالللفاحذررررررركم من الصمع اقسم بالله انه سوسه المال
رجل والرجال قليلجزاه الله خير الجزاء وبارك في ماله(وقل اعملوا فسيرى الله عمله والمؤمنون)
مسافرالخشم اشد فتنه من العين اذا كان حلو
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"الرجال تنعرف و تبان(بالظروف)القاسيه بأرگ الله لگ في(مالگ و عيالگ)يكفي أنه لامس(وجع)و(ألم)اخوانه المستأجرين واللي ينتقده(يروح)ينتقد(غيره)أصرف له
المتربيبارك الله فيه وفي ماله واكثر من امثاله ونعما المال الصالح في يد الرجل الصالح الطمع شين
ماركتوبيض الله وجهه ماقصر ..ياليت إللي مثله يسون زيه..
متابع عن بعدت1 طبع الطماع ما يشبعه لو أكل أكل الضباع.. الرجال بيض الله وجهه تفاعل مع المستجدات وخفض.ماهو مثل بعض التجار زاد الصاع صاعين..
عدد التعليقات:653
كاشفهم وكافشهمالله يكثر من أمثاله.. فعلاً هناك مبالغه في اسعار الشقق في جميع مناطق المملكة.. بعضها وصل ايجارها فوق 45 الف!!!
ضمير الناسلونسلم من الامل بالعقاري كان الناس اعتمدت على الله ثم امكانيتهم وعمروبيوت تتناسب مع امكانياتهم وترفعوعن الصدقات رغم التقديرلمبادرة صاحب العقار***
عبداللهمثل هذا الرجل نادر في هذا الزمن
الهاشميبيض الله وجهه الله يفرج عليه مثل ما فرح عليهم
ابو ناصرجزاك الله خير الله يكثر من أمثالك
سمو الاحساسجزاه الله خير وكثر الله من امثاله ليت كل اصحاب العمائر يحذو مثله كان حصلنا في البلد خير
خالدمطرالله يبااارك له والله هذا هو الرجل الله يزيده من فضلة
من ناحيتي اناكثيرة .. المفروض 12000 فقط وشهرين مجانا مقدما بدون دفع شيء .. بصراحةماسوى شيء .. 200 ريال ؟