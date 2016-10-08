بالصور: حادث سيارة يقود للقبض على داعشي مصري بالكويت!

صحيفة المرصد:كشفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، عن القبض على وافد مصري كان يخطط للقيام بعمل إرهابي في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان لها: “إن الوافد يشتبه في انتمائه لما يسمى تنظيم (داعش) الإرهابي”، مضيفة أنها ستكشف عن التفاصيل لاحقاً.
وحسب مصدر وفقاً لموقع العربية نت فإن دوريات الأمن العام تحاصر مداخل منطقة عبدالله مبارك ومعلومات عن وجود أشخاص ينتمون لداعش.
وقادت الصدفة للقبض على الداعشي المصري، الذي اصطدمت سيارته بسيارة تابعة للجيش الأميركي قبل يومين، وبعد تفتيش مركبة الوافد المصري لأنه كان مصابا وجدوا بالسيارة ورقة تبين مبايعة هذا الوافد لتنظيم داعش الإرهابي، وبعد التحقيق معه اعترف بأنه ينتمي للتنظيم.
كما أفادت مصادر باعتقال أربعة وافدين يشتبه بانتمائهم للتنظيم.
تعليقات ( 10 )
عدد التعليقات:1
الرحااالماهذا الدين ي الدواعش..والله لو كان الاسلام كله قتل في قتل لما اسلم احد..جعلتوا القتل انتوا ومن حلل القتل عاده،لعنكم الله جميعا ولعن الي سبقوكم الخونه
معلم متقاعدختم النفاق في الجبهة .
خارجيسيبقى الخوارج في بيئتنا ما دام البعض يوهم نفسه أن منبتهم مجوس وما هم بمجوس أنما ابناء ضالين مرقوا من سنتنا خوارج سرورية وقطبية
خارجيمصري بدايته كان اخواني بسيط تطورت حالته الفكرية في الجماعة ليسلك مسلك القطبية فأصبح خارجيا . ونهايته اما انتماء لداعش أو للقاعدة أو حامل الفكر الضال
صعفقمصري في جبهته علامه لازم علي عوص يسوي حركه الجبهه هذي في محل شيشه مقهي يعني علامه الجبهه هذي موجوده في وجه المصري الي يجيب السيشه
مزمز--لو دامت لك مادمت لغيرك--لحيةعلي ظلال باين وجة الداعشي
خارجيخارج من خوارج العصر مصري نهل من معين قطب الفاسد
عبدالعزيز//عليهم لعاين الله تحت كل سماء وفوق كل ارض