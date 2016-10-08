بالصور: حادث سيارة يقود للقبض على داعشي مصري بالكويت!

صحيفة المرصد:كشفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، عن القبض على وافد مصري كان يخطط للقيام بعمل إرهابي في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان لها: “إن الوافد يشتبه في انتمائه لما يسمى تنظيم (داعش) الإرهابي”، مضيفة أنها ستكشف عن التفاصيل لاحقاً.

وحسب مصدر وفقاً لموقع العربية نت فإن دوريات الأمن العام تحاصر مداخل منطقة عبدالله مبارك ومعلومات عن وجود أشخاص ينتمون لداعش.

وقادت الصدفة للقبض على الداعشي المصري، الذي اصطدمت سيارته بسيارة تابعة للجيش الأميركي قبل يومين، وبعد تفتيش مركبة الوافد المصري لأنه كان مصابا وجدوا بالسيارة ورقة تبين مبايعة هذا الوافد لتنظيم داعش الإرهابي، وبعد التحقيق معه اعترف بأنه ينتمي للتنظيم.

كما أفادت مصادر باعتقال أربعة وافدين يشتبه بانتمائهم للتنظيم.