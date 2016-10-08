قوات التحالف تكشف الحقيقة حول حدوث انفجار ضخم وقع داخل صالة عزاء بصنعاء ومقتل العشرات

صحيفة المرصد: نفت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ أي عمليات جوية مكان تفجير موقع العزاء في صنعاء. ووفقًا لقناة العربية قال التحالف “إنه من الممكن التفكير بأسباب أخرى للتفجير”.
يُذكر أنه قد قتل العشرات من القادة العسكريين، والسياسيين للميليشيات الانقلابية، وعدد من مرافقيهم من جراء انفجار استهدف تجمعًا لهم في صالة كبرى “مجلس عزاء” بصنعاء.
تعليقات ( 15 )
Ymni mahbobاستغفر الله العظيم....
😂هههههههه😂شوف خد اللي بالصورة كنه ضففددع أو في ضرسه خراج قاعد يجتر بر..سييم
Ymni mahbobالله المستعان...وحسبنا الله ونعم الوكيل ....
Ymni mahbobلعنه الله على الدواعش اجمعين.....
قلم والرحااال = سكتم بكتم 😷🤐🤔😂أخرج وعلق يالرحال وقلم على هذا الخبر المفرح أين أنتم قولو شيئاً ولو تقيه🤔😷😂
خاقا باقامجلس عزاء أو حتى مجمع بشري. حتى لو أن بعض الأعداء أو جملتهم متواجدين فيه. أخلاق الحرب تقتضي بأن لايقصف تجنبا لبشاعة الموقف وتفاديا لقتل الأبرياء
همسات الحنينجماعتك يا قلم الحقيبه
الكلام الزين في رؤوس ألسنتهاعلى افتراض أن قوات التحالف قصفت موقع تجمع قادة الحوثين والمخلوع .. يعتبر حق مشروع في الحرب كما هم يستهدفون بصواريخهم الايرانية مواقع المدن السعودية.
شاآآآايب من جبل عسيرالله يزيد ويبارك. . الزيود وهو يحارب او في مجلس او عزاء خده منفوخ كنه بالونه من القات!؟!. الله يقرفهم.
يوسفالتفجير مسؤول عنه المخلوع حركات الخبث والخيانه تسري حتى في يديه وهي محروقة وبدون شرايين
....شيعة حوثه روافض خونه والخيانة تجري في عروقهم من بعد خيانتهم للحسين بن علي
أبو سحااابالله هو المنتقم سلط عليهم جنده سواء بأيدي التحالف أم خينات فيما بيننم أم مجموعة دواعش نفذوا الجريمه وسيلحقهم ماهو أعظم حتى يصطلحوز .
اليوسيالحمد لله بداء بعضهم يصفي بعض اللهم فرق جمعهم وباعد بين قلوبهم واجعل حيلهم بينهم اللهم أكفي المسلمين شرهم وكيدهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم ٠🌹
_الله أكبر_الحمدلله..اللهم أحصهم عددا وأقتلهم بددا ولاتغادر منهم أحدا..إلى جهنم بإذن الله