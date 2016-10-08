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قوات التحالف تكشف الحقيقة حول حدوث انفجار ضخم وقع داخل صالة عزاء بصنعاء ومقتل العشرات

8 أكتوبر, 2016 , 22:34 م
قوات التحالف تكشف الحقيقة حول حدوث انفجار ضخم وقع داخل صالة عزاء بصنعاء ومقتل العشرات
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صحيفة المرصد: نفت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ أي عمليات جوية مكان تفجير موقع العزاء في صنعاء. ووفقًا لقناة العربية قال التحالف “إنه من الممكن التفكير بأسباب أخرى للتفجير”.

يُذكر أنه قد قتل العشرات من القادة العسكريين، والسياسيين للميليشيات الانقلابية، وعدد من مرافقيهم من جراء انفجار استهدف تجمعًا لهم في صالة كبرى “مجلس عزاء” بصنعاء.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    8 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    Ymni mahbob

    استغفر الله العظيم....
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  2. 14
    8 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    😂هههههههه😂

    شوف خد اللي بالصورة كنه ضففددع أو في ضرسه خراج قاعد يجتر بر..سييم
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  3. 13
    8 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    Ymni mahbob

    الله المستعان...وحسبنا الله ونعم الوكيل ....
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  4. 12
    8 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    Ymni mahbob

    لعنه الله على الدواعش اجمعين.....
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  5. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    قلم والرحااال = سكتم بكتم 😷🤐🤔😂

    أخرج وعلق يالرحال وقلم على هذا الخبر المفرح أين أنتم قولو شيئاً ولو تقيه🤔😷😂
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  6. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    خاقا باقا

    مجلس عزاء أو حتى مجمع بشري. حتى لو أن بعض الأعداء أو جملتهم متواجدين فيه. أخلاق الحرب تقتضي بأن لايقصف تجنبا لبشاعة الموقف وتفاديا لقتل الأبرياء
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  7. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    همسات الحنين

    جماعتك يا قلم الحقيبه
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  8. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    الكلام الزين في رؤوس ألسنتها

    على افتراض أن قوات التحالف قصفت موقع تجمع قادة الحوثين والمخلوع .. يعتبر حق مشروع في الحرب كما هم يستهدفون بصواريخهم الايرانية مواقع المدن السعودية.
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  9. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    الله يزيد ويبارك. . الزيود وهو يحارب او في مجلس او عزاء خده منفوخ كنه بالونه من القات!؟!. الله يقرفهم.
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  10. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    يوسف

    التفجير مسؤول عنه المخلوع حركات الخبث والخيانه تسري حتى في يديه وهي محروقة وبدون شرايين
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  11. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    ....

    شيعة حوثه روافض خونه والخيانة تجري في عروقهم من بعد خيانتهم للحسين بن علي
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  12. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    اللهم اهلك الظالمين بظالمين واخرجنا منهم سالمين.
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  13. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    أبو سحاااب

    الله هو المنتقم سلط عليهم جنده سواء بأيدي التحالف أم خينات فيما بيننم أم مجموعة دواعش نفذوا الجريمه وسيلحقهم ماهو أعظم حتى يصطلحوز .
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  14. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    اليوسي

    الحمد لله بداء بعضهم يصفي بعض اللهم فرق جمعهم وباعد بين قلوبهم واجعل حيلهم بينهم اللهم أكفي المسلمين شرهم وكيدهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم ٠🌹
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  15. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    _الله أكبر_

    الحمدلله..اللهم أحصهم عددا وأقتلهم بددا ولاتغادر منهم أحدا..إلى جهنم بإذن الله
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