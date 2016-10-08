قوات التحالف تكشف الحقيقة حول حدوث انفجار ضخم وقع داخل صالة عزاء بصنعاء ومقتل العشرات

صحيفة المرصد: نفت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ أي عمليات جوية مكان تفجير موقع العزاء في صنعاء. ووفقًا لقناة العربية قال التحالف “إنه من الممكن التفكير بأسباب أخرى للتفجير”.

يُذكر أنه قد قتل العشرات من القادة العسكريين، والسياسيين للميليشيات الانقلابية، وعدد من مرافقيهم من جراء انفجار استهدف تجمعًا لهم في صالة كبرى “مجلس عزاء” بصنعاء.