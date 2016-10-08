الجماهير تسخر من “الجابر” ومساعديه.. ونادي الشباب يعلق

صحيفة المرصد: أثارت الصورة التي نشرها المدير الفني لنادي الشباب، سامي الجابر، سخرية الجماهير الرياضية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الجابر مع ما يقرب من 11 مساعد، وهو ما أثار حفيظة الجمهور، حيث قالوا إن هذا العدد كافٍ لأن يلعب المدربون مناورة مع لاعبي الفريق الأول.

وكشف مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، أحمد المسعود، حقيقة الأشخاص الذين ظهروا مع الجابر في الصورة المتداولة وقال إن الصورة عادية.

وتابع المسعود: “العدد طبيعي في الصورة لتواجد 2 من الإداريين والمدرب و2 من المساعدين وطبيب وأخصائيي العلاج الطبيعي والمترجم والمصور ومدرب اللياقة، وليس هناك أمر يستحق كل هذه التعليقات ولعل في ذلك إيضاح يكشف الحقيقة التي لم يعرفها البعض”.

يذكر أن سامي الجابر كان قد أعلن بداية الموسم، عن تواجد 6 مساعدين له في الجهاز الفني لنادي الشباب.