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الجماهير تسخر من “الجابر” ومساعديه.. ونادي الشباب يعلق

8 أكتوبر, 2016 , 22:35 م
الجماهير تسخر من “الجابر” ومساعديه.. ونادي الشباب يعلق
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صحيفة المرصد: أثارت الصورة التي نشرها المدير الفني لنادي الشباب، سامي الجابر، سخرية الجماهير الرياضية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الجابر مع ما يقرب من 11 مساعد، وهو ما أثار حفيظة الجمهور، حيث قالوا إن هذا العدد كافٍ لأن يلعب المدربون مناورة مع لاعبي الفريق الأول.

وكشف مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، أحمد المسعود، حقيقة الأشخاص الذين ظهروا مع الجابر في الصورة المتداولة وقال إن الصورة عادية.

وتابع المسعود: “العدد طبيعي في الصورة لتواجد 2 من الإداريين والمدرب و2 من المساعدين وطبيب وأخصائيي العلاج الطبيعي والمترجم والمصور ومدرب اللياقة، وليس هناك أمر يستحق كل هذه التعليقات ولعل في ذلك إيضاح يكشف الحقيقة التي لم يعرفها البعض”.

يذكر أن سامي الجابر كان قد أعلن بداية الموسم، عن تواجد 6 مساعدين له في الجهاز الفني لنادي الشباب.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    الشمراني ع

    الجابر من كان في الفريق المحلي ومساعديه ١١. يعنني يقلد مورينيو ههههههههههه
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  2. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    أبو خالد 455

    يا جماعة الخير إرفقوا عليه لا تطفشونه،لأن المنتخب الإنجليزي بلا مدرب ويراقب الموقف إستعداداً لخطفه وكذلك إنتر ميلان وبايرن ميونيخ وربما البرشا والريال
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  3. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 22:54 م
    عدد التعليقات:14251

    قلم الحقيقه

    هياط مدربين رياضيين أول ظهور وأول مشاهدة لهم.
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  4. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    صعفق

    س سامي ميم مدرب س سكن ميم مستاجر والله انا
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  5. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    اسمرعبر

    كيف تفهم القوطي التدريب ومعنى المساعدين !! بالنهاية هو قوطي لا راح ولا جاء
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  6. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    عبدالعزيز اةةةةة

    اتركوا سامي بحاله ...: ‏بإذن الله سامي مدرب المنتخب القادم
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  7. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    ااببووححمموودد

    الي تكسب به العب به .. يا سامي !!
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  8. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    ابو فيصل

    هذا هياط مدربين ,, يعني سامي ناقص مايهايط .؟
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