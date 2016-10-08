فضيحة نسائية جديدة لترامب قد تقضي على مستقبله السياسي

صحيفة المرصد – أورينت:قبل يومين من مناظرة هامة بين المرشحة الديمقراطية لسباق الرئاسة الأميركية “هيلاري كلينتون” والمرشح الجمهوري “دونالد ترامب”، هزت فضيحة نسائية جديدة قد تكون الضربة القاضية لأحلام الأخير الرئاسية، وذلك بعد تسريب تسجيل فيديو قديم للمرشح الجمهوري يدلي فيه بكلام بذيء ينم عن سلوك مهين للنساء، أرغمه على تقديم اعتذارات ودفع عدداً من كبار مسؤولي الحزب إلى التنديد به فوراً.
وحصلت صحيفة “ذي واشنطن بوست” على شريط فيديو يعود لعام 2005 عندما كان ترامب يستعد للظهور في برنامج تلفزيوني مع الإعلامي بيلي بوش والممثلة ارياني زوكر، موضحةً أن “ترامب تكلّم في التسجيل مع بوش بكلمات تشير إلى سلوك أقرب إلى التحرش”.
ترامب يعتذر: تفوهت بحماقات
ترامب أقر يوم أمس بصحة التسريب، ولأول مرة منذ إطلاق حملته الانتخابية والسجالات المثيرة للجدل التي أثارها وزلات اللسان التي تفوه بها، سارع الملياردير إلى تقديم اعتذار عما جاء على لسانه في التسجيل، قائلاً إنّ “هذا الحديث حصل خلال جلسة خاصة، وأنا أقدم الاعتذار إلى أي شخص يشعر أن كلامي قد أساء له”.
وحاول “ترامب” تبرير تصرفه وقال: “تفوهت بحماقات و كنت مخطئاً وأعتذر”، مضيفاً “أتعهد أن أكون رجلاً أفضل غداً”، وواصفاً هذا الجدل الجديد بأنه “وسيلة لتحويل الاهتمام”، وفق صحيفة العربي الجديد.
وتابع ترامب “هناك فرق بين الكلام وأفعال آخرين”، متهماً الرئيس السابق بيل كلينتون زوج منافسته بأنه “أساء فعلياً معاملة نساء، وهيلاري ضايقت ضحاياه وهاجمتهن وأهانتهن وأرهبتهن”، قبل أن يختم “سنتحدث في ذلك خلال الأيام المقبلة. أراكم في المناظرة”.
الحزب الجمهوري يندد
وأثار الشريط المسرب ردود فعل شاجبة لترامب، خاصةً من قيادات الحزب الجمهوري، وتعالت الأصوات المطالبة بانسحابه من السباق الرئاسي كونه لا يمثل قيم الحزب، فيما سارع رئيس مجلس النواب الجمهوري، بول رايان، إلى إلغاء مهرجان انتخابي مشترك مع ترامب كان مقرراً تنظيمه اليوم السبت في ولاية ويسكنسن.
هيلاري كلينتون تعقب
في المقابل، أعربت المرشحة الديمقراطية لسباق الرئاسة الأميركية “هيلاري كلينتون” في تغريدات على تويتر، عن استيائها الشديد إزاء ما وصفتها باللغة المقززة التي يستخدمها ترامب، قائلةً إنّ “النساء الأميركيات لن يسمحن بوصول شخص مثل ترامب إلى البيت الأبيض”.
وتأتي الفضيحة بعد أيام قليلة من واقعة تهرب ترامب من دفع الضرائب الفدرالية على مدى 18 عاماً، التي كشفتها صحيفة “نيويورك تايمز”.
ومن المرجح أن تحتل هذه الفضيحة الجديدة صدارة السجال الانتخابي والمناظرة التلفزيونية الثانية مع كلينتون، المقررة يوم غد الأحد.
تعليقات ( 17 )
كيفتعليق 11 ( سأستخدم الفيتو إذا لم تسحب تهديدك )
جارحنزلت دمعة رجل في ليلة زفافه سالوه لماذا تنزل دموعك وانت في ليله زفافك ؟ قال :شفت احلى منها في الصالة 😔 هههههههه الله ياخذك😂 أ
فارس الزهرانيلا تقلقون فحلب سنتصر بعزم رجالها الابطال ثم بتوفيق الله والروس سوف يندمون كثيرا على دخولهم سوريا وبوتين سيخسر الكرسي بسبب سوريا والله اعلم
كيفبخصوص تصويت مجلس الامن ( ب لا لكلا القرارين كان مؤكد ) يابشر لا تتعلقوا ببشر مثلكم ؛ تعلقوا بالله عز في علاه وقولوا ( حسبنا الله ونعم الوكيل )
مجرة التبانةهذا المعتوه ان فاز فسوف يتخذ قرارات رعناء ما عدا البترول راح يرفعه للعلالي.
ياليل أبو لمبهيعني هيه جت على هالشايب ؟؟؟؟ كله كذا بس مانقدر نقول
نقيبتعليق 1 . إذا ماسحبت تعليقك فلا تلوم إلا نفسك
فارس الزهرانيأتوقع فوز الخرتيت ترامب وعلى فكره توقعاتي دائما ما تصيب والعلم عند الله حتى مباراتنا مع استراليا توقعت النتيجه التعادل بهدفين وتحققت بمشيئة الله
فارس الزهرانيترامب او هيلاري كلب وكلبه والسياسه ثابته والرئيس مجرد صوره ووجهه للبلد في الزيارات والاستقبالات والشغل عند الكونجرس ومجلس الشيوخ وسلامتكم جميعا
خاقا باقامن شكله واضح إنه سيء وعربيد وبذيء. وغير مؤتمن . عساه مايفوز. لأن أمريكا تحتاج إلى رئيس خارق في جميع المجالات
البقدونس زين للكلىظني ياترامب ان امريكا صايبتها دعوة مظلوم
كيفللاسف ( غالبية الناخبين الامريكين مش حالك يصدق الخطابات المجانية الرنانه ويبتسم لها ويصوت لها ) وبعد الابتسامه يعود إلى المربع رقم ١
مستر طريخمبعض النساء هي من تطرد وتلاحق الرجال الاغنياء وهذا معروف ومشاهد في كل المجتمعات اذا اقام حفله جو النساء من كل مكان وكل وحده تعرض نفسها بمقابل مادي
طلعت أمريكا على حقيقتهااليوم روسيا استخدمت الفيتو بخصوص قرار يخص سوريا . أمريكا والله ما قدرت تقول شي .
خالدتمنياتي لك بالتوفيق يا سيد ترامب. . أفضل من يحكم الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي 🙉
كيفصدق من قال ( الدب الداشر )