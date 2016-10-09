بالفيديو.. والد إحدى الفتاتين الهاربتين يكشف أسرار عن حياة ابنته وخطة هروبها إلى كوريا

صحيفة المرصد: كشف والد إحدى الفتاتين الهاربتين إلى كوريا تفاصيل عن ابنته خلال استضافته هاتفياً عبر برنامج “يا هلا” على فضائية روتانا خليجية.
وقال في مقطع فيديو مأخوذ من المقابلة: “ابنتي كانت محافظة على دراستها الجامعية ومتفوقة ولم يكن هناك تغير في سلوكها نهائيا قبل السفر”.
وأضاف: “كانت هي وأصدقائها منذ الصغر مولعون بالعيش في كوريا ونظام الدراسة هناك والسكن، علاوة على متابعتها المسلسلات الكورية بشغف كبير، حتى إنها بدأت تتعلم اللغة الكورية”.
وأكد والد الفتاة أن سلوكيات ابنته تغيرت بعد دخولها إلى الجامعة، وأثرت صديقتها عليها، مشيرا إلى أن خطة هروبها كانت الالتقاء بصديقتها في الجامعة ثم الذهاب إلى المطار لكي لا يشك فيها أحد.
وناشد الأب ابنته أن تعود إلى رشدها وترجع إلى المملكة لتعود إلى أسرتها.
تعليقات ( 36 )
فارس الزهرانينسأل الله العافيه اذا غاب دور الأسره ضاع المجتمع
↩🌟ريما Rima 🌟↩سبحان الله □■خ ن
لي صاحبن كنت احبهارجعي الله يسعدك
سعودييقول ابوها محافظه على دراستها ماقال على صلاتها سبحان الله الدين نعمه بعدين يقول لهم روحو للمولات واستانسوا يستانسو مع مين بدون محرم الحمد لله الذي عا
↩🌟ريما Rima 🌟↩كل ممنوع مرغوب وبهذا الزمن صعب تمنع أي شخص مادام مو مقتنع من نفسه راح يشوفها والقنوات كثيرة من كل جنسية وبالنت والجوال
عبداللهمااقتنعت بالكلام في خفايا وبعدين اظن فيه تاشيرة فيزا لكوريا كيف طلعتها و كيف حصلت على الجواز وبعدين كيف دخلت على نظام ابشر وكيف حصلت على الرقم السري
ابو تميم حائللاحول ولاقوة الا بالله اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وبطن ...اللهم آمين
أم بساموالله أني أخاف أطلع لسطح بيتنا الوحدي وهذي البنت تسافر لكوريا الوحدها ومن غير علم أبوها . الله لايبلانا أيش المصيبه هذي !!!
↩🌟ريما Rima 🌟↩اللحين مو بس بالتلفزيون بالنت والجوال مسلسلات وافلام □
استغفر اللهلماذا لم نرى هحوماً ع القنوات التي تعرض المسلسلات الكورية كما لو كان شيئاً عن داعش وامثالهم ثم يأتي من يقحم الدعاة اللهم أقر اعين اهلهن برجوعهن
↩🌟ريما Rima 🌟↩بالغرب من كثر مايتكلمون عن حقوق الحيوان احسب صدق له حقوق□وقبل كم يوم كتب بصحيفة عن طبخ الكلب وهو حي بكوريا أو بالصين وانا افتح الفيديو واشوف تعذيبهم
دراكولاتبا لكم 12 لا اعجبني ليه ليه..
قهوةنعبئ التلفاز بالقنوات التي تنشر المسلسلات الفاسدة ثم نطلب من الولد أو البنت أن لايتغير تفكيره أو سلوكه !!!!!
ضمير الناسالافكارالافكارالافكارمع الاسف شبابنايتلقى كل شي بعاطفه ومزاجيه عاليه***
ابو شلشالله يكون في عونك ويهدي بنتك وترجع لك سالمه من كل شر
↩🌟ريما Rima 🌟↩اتوقع حبت مسلسلات كوريا ومن شدة حبها لهن حبت كوريا ماتدري انه تمثيل ❌تمثيل مثل المسلسلات التركية
مرحبآبيرجعون من غير تطلبون منهم.
..كله من المسلسلات الكورية
↩🌟ريما Rima 🌟↩بالزواج هي ولية نفسها فقط □اما المعنفة المفروض تسقط عنها الولاية لأن مافيه حل غيره□
↩🌟ريما Rima 🌟↩طيب وشلون سمح لها المطار بالسفر ❗
↩🌟ريما Rima 🌟↩الحمدلله أن المرأة مو ولية نفسها تبي تسافر يهربن حتى أهلن مايدرون□
عفاف اللحيانيوالله أنها مصيبه الله يصبر أهلها ويعينهم على هذي المصيبه
ابوفارسمساء الخير يابنات بلدي هذا الفتيات لايمثلن اي سعوديه
عدد التعليقات:88
نواره بنت عبداللهيجب مواجهة ما طرأ على مجتمعنا من متغيرات وعدم المكابرة وخاصة فيما يتعلّق بفتح الحوارات مع الأبناء وخاصة البنات وهذا من شأنه خلق جو أسري آمن والإحتواء
سهرجميعنا نعلم مفاسد المسلسلات بشتى أنواعها حرام ولاتجوز وبها مفاسد عظيمة فلماذا ندخلها لبيوتنا !!
↩🌟ريما Rima 🌟↩معجبتها كوريا ❗
دراكولاراحت ولا علمتني حتى ولا كلمتني وبيدينها للعذاب وللسهر سلمتني..راحت وانا اسال وراها ودموع عيني تهل..معقوله للحد هذا انا فراقي سهل..
↩🌟ريما Rima 🌟↩هذا السبب الرفقة السيئة
...الله يسهل أمرها طقع مخها من اﻻجانب
زائرعلاوة على متابعتها للمسلسلات الكورية بشغف كبير 👉 هنا يكمن السبب ،
سوسولاحول ولاقوة الا بالله