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بالفيديو.. والد إحدى الفتاتين الهاربتين يكشف أسرار عن حياة ابنته وخطة هروبها إلى كوريا

9 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص
بالفيديو.. والد إحدى الفتاتين الهاربتين يكشف أسرار عن حياة ابنته وخطة هروبها إلى كوريا
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صحيفة المرصد: كشف والد إحدى الفتاتين الهاربتين إلى كوريا تفاصيل عن ابنته خلال استضافته هاتفياً عبر برنامج “يا هلا” على فضائية روتانا خليجية.

وقال في مقطع فيديو مأخوذ من المقابلة: “ابنتي كانت محافظة على دراستها الجامعية ومتفوقة ولم يكن هناك تغير في سلوكها نهائيا قبل السفر”.

وأضاف: “كانت هي وأصدقائها منذ الصغر مولعون بالعيش في كوريا ونظام الدراسة هناك والسكن، علاوة على متابعتها المسلسلات الكورية بشغف كبير، حتى إنها بدأت تتعلم اللغة الكورية”.

وأكد والد الفتاة أن سلوكيات ابنته تغيرت بعد دخولها إلى الجامعة، وأثرت صديقتها عليها، مشيرا إلى أن خطة هروبها كانت الالتقاء بصديقتها في الجامعة ثم الذهاب إلى المطار لكي لا يشك فيها أحد.

وناشد الأب ابنته أن تعود إلى رشدها وترجع إلى المملكة لتعود إلى أسرتها.



تعليقات ( 36 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 36
    9 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص

    فارس الزهراني

    نسأل الله العافيه اذا غاب دور الأسره ضاع المجتمع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 35
    9 أكتوبر, 2016 , 0:57 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    سبحان الله □■خ ن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 34
    9 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص

    لي صاحبن كنت احبه

    ارجعي الله يسعدك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 33
    9 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص

    هل تستطيع السفارة ارجاعهن أو ترفض كوريا والخوف الأكبر ضياع الدين ويصبحن ملحدات
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  5. 32
    9 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص

    سعودي

    يقول ابوها محافظه على دراستها ماقال على صلاتها سبحان الله الدين نعمه بعدين يقول لهم روحو للمولات واستانسوا يستانسو مع مين بدون محرم الحمد لله الذي عا
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  6. 31
    9 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    كل ممنوع مرغوب وبهذا الزمن صعب تمنع أي شخص مادام مو مقتنع من نفسه راح يشوفها والقنوات كثيرة من كل جنسية وبالنت والجوال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 30
    9 أكتوبر, 2016 , 0:44 ص

    عبدالله

    مااقتنعت بالكلام في خفايا وبعدين اظن فيه تاشيرة فيزا لكوريا كيف طلعتها و كيف حصلت على الجواز وبعدين كيف دخلت على نظام ابشر وكيف حصلت على الرقم السري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 29
    9 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص

    ابو تميم حائل

    لاحول ولاقوة الا بالله اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وبطن ...اللهم آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 28
    9 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص

    أم بسام

    والله أني أخاف أطلع لسطح بيتنا الوحدي وهذي البنت تسافر لكوريا الوحدها ومن غير علم أبوها . الله لايبلانا أيش المصيبه هذي !!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  10. 27
    9 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اللحين مو بس بالتلفزيون بالنت والجوال مسلسلات وافلام □
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 26
    9 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    استغفر الله

    لماذا لم نرى هحوماً ع القنوات التي تعرض المسلسلات الكورية كما لو كان شيئاً عن داعش وامثالهم ثم يأتي من يقحم الدعاة اللهم أقر اعين اهلهن برجوعهن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 25
    9 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    بالغرب من كثر مايتكلمون عن حقوق الحيوان احسب صدق له حقوق□وقبل كم يوم كتب بصحيفة عن طبخ الكلب وهو حي بكوريا أو بالصين وانا افتح الفيديو واشوف تعذيبهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 24
    9 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    دراكولا

    تبا لكم 12 لا اعجبني ليه ليه..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 23
    9 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    نواره بنت عبدالله يجب مواجهة ما طرأ على مجتمعنا من متغيرات وعدم المكابرة - اي حوارات واي خراط ماضيعنا الا امثالك بفلسفه جوفاء الا والله غياب الحسيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 22
    9 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    قهوة

    نعبئ التلفاز بالقنوات التي تنشر المسلسلات الفاسدة ثم نطلب من الولد أو البنت أن لايتغير تفكيره أو سلوكه !!!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 21
    9 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    ضمير الناس

    الافكارالافكارالافكارمع الاسف شبابنايتلقى كل شي بعاطفه ومزاجيه عاليه***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 20
    9 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    المسلسلات الكورية هم حتى ***عندهم مسلسلات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 19
    9 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    ابو شلش

    الله يكون في عونك ويهدي بنتك وترجع لك سالمه من كل شر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اتوقع حبت مسلسلات كوريا ومن شدة حبها لهن حبت كوريا ماتدري انه تمثيل ❌تمثيل مثل المسلسلات التركية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    مرحبآ

    بيرجعون من غير تطلبون منهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    ..

    كله من المسلسلات الكورية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    بالزواج هي ولية نفسها فقط □اما المعنفة المفروض تسقط عنها الولاية لأن مافيه حل غيره□
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    علشان كذا نقول الثقه الزايده غباء والمفروض كل واحد يتابع بنته واذا شاف سلوكها متغير يدوس على رقبتها قبل تجيب له مصيبه او كارثه قال جامعه قال
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  24. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    طيب وشلون سمح لها المطار بالسفر ❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الحمدلله أن المرأة مو ولية نفسها تبي تسافر يهربن حتى أهلن مايدرون□
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  26. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    عفاف اللحياني

    والله أنها مصيبه الله يصبر أهلها ويعينهم على هذي المصيبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    ابوفارس

    مساء الخير يابنات بلدي هذا الفتيات لايمثلن اي سعوديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص
    عدد التعليقات:88

    نواره بنت عبدالله

    يجب مواجهة ما طرأ على مجتمعنا من متغيرات وعدم المكابرة وخاصة فيما يتعلّق بفتح الحوارات مع الأبناء وخاصة البنات وهذا من شأنه خلق جو أسري آمن والإحتواء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    سهر

    جميعنا نعلم مفاسد المسلسلات بشتى أنواعها حرام ولاتجوز وبها مفاسد عظيمة فلماذا ندخلها لبيوتنا !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    معجبتها كوريا ❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    ياالله صلاح العطاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    دراكولا

    راحت ولا علمتني حتى ولا كلمتني وبيدينها للعذاب وللسهر سلمتني..راحت وانا اسال وراها ودموع عيني تهل..معقوله للحد هذا انا فراقي سهل..
    لا يعجبني(12) اعجبني(1)
  33. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    هذا السبب الرفقة السيئة
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  34. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    ...

    الله يسهل أمرها طقع مخها من اﻻجانب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    زائر

    علاوة على متابعتها للمسلسلات الكورية بشغف كبير 👉 هنا يكمن السبب ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  36. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص

    سوسو

    لاحول ولاقوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

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