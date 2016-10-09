بالفيديو.. والد إحدى الفتاتين الهاربتين يكشف أسرار عن حياة ابنته وخطة هروبها إلى كوريا

صحيفة المرصد: كشف والد إحدى الفتاتين الهاربتين إلى كوريا تفاصيل عن ابنته خلال استضافته هاتفياً عبر برنامج “يا هلا” على فضائية روتانا خليجية.

وقال في مقطع فيديو مأخوذ من المقابلة: “ابنتي كانت محافظة على دراستها الجامعية ومتفوقة ولم يكن هناك تغير في سلوكها نهائيا قبل السفر”.

وأضاف: “كانت هي وأصدقائها منذ الصغر مولعون بالعيش في كوريا ونظام الدراسة هناك والسكن، علاوة على متابعتها المسلسلات الكورية بشغف كبير، حتى إنها بدأت تتعلم اللغة الكورية”.

وأكد والد الفتاة أن سلوكيات ابنته تغيرت بعد دخولها إلى الجامعة، وأثرت صديقتها عليها، مشيرا إلى أن خطة هروبها كانت الالتقاء بصديقتها في الجامعة ثم الذهاب إلى المطار لكي لا يشك فيها أحد.

وناشد الأب ابنته أن تعود إلى رشدها وترجع إلى المملكة لتعود إلى أسرتها.