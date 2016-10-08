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أنباء عن مقتل نجل المخلوع بتفجير العزاء في صنعاء – صورة

8 أكتوبر, 2016 , 23:54 م
أنباء عن مقتل نجل المخلوع بتفجير العزاء في صنعاء – صورة
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صحيفة المرصد – وكالات:قالت مصادر يمنية محلية إن خالد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني المخلوع، قُتل في تفجير مجلس العزاء المخصص لوالد وزير الداخلية في حكومة المتمردين، الذي قضى فيه نحو 82 شخصا بينهم، عمدة العاصمة اليمنية الموالي للحوثيّين.

وظهر نجل  المخلوع في صورة نشرها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجلس إلى جانب عبدالقادر الهلالي عمدة صنعاء الذي أكدت قناة المسيرة التابعة للحوثيّين مقتله في التفجير.

وما تزال الأنباء متضاربة حول صحة مقتل نجل صالح، إلا أن مصادر مقربة من الرئيس اليمني المخلوع أفادت أنه لم يصب في الحادثة، وأنه خرج قبل استهداف القاعة، فيما تستبعد مصادر أخرى نجاته من الحادث الذي أودى بأقرب الجالسين منه في مجلس العزاء.

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تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص

    سعد

    مكان يتجمع فيه كل قيادات اذناب ايران وبرتبهم العسكريه العاليه وأهل مناصب عليا اكيد لا يوجد مدنيين ولا توجد نساء واطفال يعني هدف عسكري عقبال بشار
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  2. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 0:44 ص

    ..سعودي..

    عصابة حوث وعفاش هدفها مصالحها المالية والسياسية على حساب شعب اليمن
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  3. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    اقطعو راس الأفعى لقد اذاق اليمنيين مر الحياة وخان الوطن والامه والدين
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  4. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص
    عدد التعليقات:11095

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=Bzht51t32jY نهـــــــــــــــــــــاية ..... الحب _تحت _الطاولة
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  5. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص
    عدد التعليقات:11095

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=Bzht51t32jY نهـــــــــــــــــــــاية ..... الحب _تحت _الطاولة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص
    عدد التعليقات:11095

    برق الحرم

    (((( أذناب _ إيران في صنعاء_ حاكمة ...((سحقا _لرأس غدا يقتاده_ذنب))...صنعاء عذرا فما فيك ابن ذي يزن...وخيلك قد كبت والعبيد .... قد ....ركــــبوا )))))
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  7. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص
    عدد التعليقات:11095

    برق الحرم

    (((((( تبا له .... وتبا لاباه المحروق .... معه )))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص
    عدد التعليقات:11095

    برق الحرم

    ((((((( هـــــــــــــــذه ........ بالمستنجد بالمجوس ....... الخانع لنارهم )))))))))
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  9. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    في الصميم

    اتق الله ولاتلعن ياخالد
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  10. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    ابن بالبلد

    جايكم الموت يالخونه اللئام
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  11. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    مسمار

    عليكم بالراس لكن الذنب يضل ذنب لايسمن ولايغني من جوع وعقبال مانطيح بروسهم الكبيره وزعامتهم وعلى راسهم المخلوع وعبدالمجوس الحوثي
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  12. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    ضمير الناس

    اين المفرالموت من امامكم والموت من خلفكم فليس لكم الاالعقل اذاسمح له القات يعمل***
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  13. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    الكلام الزين في رؤوس ألسنتها

    من هول صدمة الانقلابيين بعد مقتل عدد كبير منهم من القادة العسكريين والسياسين الخونة، ستكشف الايام القادمة اسماء مهمة جدا تم استهدافه. ضربة معلم بحق.
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  14. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    مراقب

    هذي نهايتهم الله يمحيهم ، خونه لبلادهم واهلهم وجيرانهم ،
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  15. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 23:59 م

    خالد

    لعن الله الزيود
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  16. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    خالد

    عاش زيدي ومات زيدي مخزن 😂😂😂
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