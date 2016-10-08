أنباء عن مقتل نجل المخلوع بتفجير العزاء في صنعاء – صورة

صحيفة المرصد – وكالات:قالت مصادر يمنية محلية إن خالد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني المخلوع، قُتل في تفجير مجلس العزاء المخصص لوالد وزير الداخلية في حكومة المتمردين، الذي قضى فيه نحو 82 شخصا بينهم، عمدة العاصمة اليمنية الموالي للحوثيّين.

وظهر نجل المخلوع في صورة نشرها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجلس إلى جانب عبدالقادر الهلالي عمدة صنعاء الذي أكدت قناة المسيرة التابعة للحوثيّين مقتله في التفجير.

وما تزال الأنباء متضاربة حول صحة مقتل نجل صالح، إلا أن مصادر مقربة من الرئيس اليمني المخلوع أفادت أنه لم يصب في الحادثة، وأنه خرج قبل استهداف القاعة، فيما تستبعد مصادر أخرى نجاته من الحادث الذي أودى بأقرب الجالسين منه في مجلس العزاء.