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بالصور.. هندي يشتري لوحة سيارة مميزة بـ 33 مليون درهم في دبي

8 أكتوبر, 2016 , 23:59 م
بالصور.. هندي يشتري لوحة سيارة مميزة بـ 33 مليون درهم في دبي
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صحيفة المرصد – متابعات:اشترى رجل هندي الجنسية يُدعى راجا سوهاني، لوحة سيارة مميزة “D5 دبي” بمبلغ قدره 33 مليون درهم في المزاد العلني الـ 92 لبيع الأرقام المميزة، والذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم السبت.

وكانت القيمة الأسمية للرقم، حُددت بمليون درهم، حيث عرضت المؤسسة رقما أحاديا في مزادات أرقام لوحات المركبات المميزة لأول مرة.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد بهروزيان، في تصريحات لصحيفة “الإمارات اليوم” أن المزاد شهد إقبالا كبيرا ، مؤكدًا أن عدد المشاركين فيه تجاوز 500 شخص ما سجل زيادة ملحوظة عن أعداد المشاركين في المزادات السابقة.

وقال بهروزيان، إن النتائج النهائية والإجمالية لأسعار الأرقام التي تم بيعها في المزاد سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، بعد التأكد من صحة الأرقام بشكل دقيق، مشيرًا إلى بيع أحد الأرقام المميزة وهو S2020، تيمّنا بإكسبو 2020، بنحو 400 ألف درهم.

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تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 24
    9 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص

    زائر

    يستاهل الرينج روفر (RR) هذي اللوحة أم 33 مليون درهم إماراتي ولاهي بخسارة في السيد RR... يا بلاش ...
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  2. 23
    9 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    😂اخر زمن هندي يشتري لوحة مميزة😍والله لو معي ملايين مااشتري لوحة مميزة مظاهر فقط🙈
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  3. 22
    9 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص

    زائر

    نحن نعيش في زمن ابو****... أعزكم الله. صاروا هم أهل الديرة وحن الغرب.
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  4. 21
    9 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص

    صبحي

    يارجال تلكاه عمه شيخ
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  5. 20
    9 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    ابو محمد

    هياط هندي تعلمو من ربعنا
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  6. 19
    9 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    اصلع عبر

    يعني هي جت على لوحه شراها الهندي ؟؟ أصلاً الهنود والباكستان والإيرانيين وعربان الشام واليمن والروس والأنقليز ... مكوشين على كله !! هناك ....
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  7. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    اول من الفسقة نتتريق على الخمسة في المية وذحين نتمناها
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  8. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    فارس الزهراني

    شكلي بطلع على الامارات عاطل ويمكن اشتغل سنه واقدر اشتري لي سياره وش رايكم ماهو حل مناسب ياجماعه
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  9. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    يااخوان تحت الخبر تجي في الصفحة زاوية اسمها مقالات يمكن ان تعجبك فيها روابط وسخه كيف اتحلص منها تكفون
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  10. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    الهند فيها رجال اعمال ويوم من الايام قد تقود الهند العالم

    بعضهم تجارته تفوق مليارات تجارنا . الهند بلد قوه بشرية وقوة مالية وتكنلوجية وعسكرية ونووية . والحق يقال عمالتهم لدينا من افضل الجاليات .
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  11. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    فارس الزهراني

    اللهم اصلح حال امة محمد صل الله عليه وسلم واكفنا شرور البطرانين
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  12. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    ضمير الناس

    الخمسه رقم معياره يمكن رحمه هالمهايطي الهندتبرءمنه***
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  13. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص

    فارس الزهراني

    اللهم اني اعوذبك من الهم والحزن واعوذبك من الجبن والكسل واعوذبك من غلبة الدين وقهر الرجال .......
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  14. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    سار888

    يستاهل راجا سوهاني رجل عصامي كون ثروته في دبي واشتراء عدة شقق في برج خليفه من عرق جبينه.. ألهنود مبدعين حتى في الغرب
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  15. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص

    اطردوا الاجانب من بلدنا ما احنا ناقصين فلسنا ومع هذا الاجانب ما عندهم نيه يفارقون عنا ويشوفون لهم بلد شبعان
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  16. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    فارس الزهراني

    قسم بالله ما قدرت اشتري لي سياره وهذا الهندي يشتري لوحة سياره بهذا المبلغ الضخم لا حول ولا قوة الا بالله والحمد والشكر لله على كل حال
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  17. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    مسمار

    ممكن الهندي واجهه فقط لشخصيه لاتحب الظهور لانه الهندي يجي يكون نفسه ماله في هياااط العرب يحط القرش ع القرش ويرجع كالكوتا يعيش كنق زمانه
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  18. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    مراقب

    لاتعلييييييييق
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  19. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    اش قصة 2020 وصلت حتى الامارات
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  20. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    زايد الوايلي

    دق دق dg dg
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  21. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    ابو سليمان

    الهياط وصل الهند
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  22. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    حسبي الله و نعم الوكيل ناس مهي محصله ٣٣ الف ريال عشان تشتري فقط سياره توديهم و تجيبهم و هذا شاري لوحه ب٣٣مليون
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  23. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    شابورة

    عالم غريب . وسوف يسألون
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  24. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    زائر

    لله الأمر من قبل ومن بعد !!!
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