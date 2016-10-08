بالصور.. هندي يشتري لوحة سيارة مميزة بـ 33 مليون درهم في دبي

صحيفة المرصد – متابعات:اشترى رجل هندي الجنسية يُدعى راجا سوهاني، لوحة سيارة مميزة “D5 دبي” بمبلغ قدره 33 مليون درهم في المزاد العلني الـ 92 لبيع الأرقام المميزة، والذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم السبت.
وكانت القيمة الأسمية للرقم، حُددت بمليون درهم، حيث عرضت المؤسسة رقما أحاديا في مزادات أرقام لوحات المركبات المميزة لأول مرة.
وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد بهروزيان، في تصريحات لصحيفة “الإمارات اليوم” أن المزاد شهد إقبالا كبيرا ، مؤكدًا أن عدد المشاركين فيه تجاوز 500 شخص ما سجل زيادة ملحوظة عن أعداد المشاركين في المزادات السابقة.
وقال بهروزيان، إن النتائج النهائية والإجمالية لأسعار الأرقام التي تم بيعها في المزاد سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، بعد التأكد من صحة الأرقام بشكل دقيق، مشيرًا إلى بيع أحد الأرقام المميزة وهو S2020، تيمّنا بإكسبو 2020، بنحو 400 ألف درهم.
تعليقات ( 24 )
زائريستاهل الرينج روفر (RR) هذي اللوحة أم 33 مليون درهم إماراتي ولاهي بخسارة في السيد RR... يا بلاش ...
↩🌟ريما Rima 🌟↩😂اخر زمن هندي يشتري لوحة مميزة😍والله لو معي ملايين مااشتري لوحة مميزة مظاهر فقط🙈
زائرنحن نعيش في زمن ابو****... أعزكم الله. صاروا هم أهل الديرة وحن الغرب.
صبحييارجال تلكاه عمه شيخ
ابو محمدهياط هندي تعلمو من ربعنا
اصلع عبريعني هي جت على لوحه شراها الهندي ؟؟ أصلاً الهنود والباكستان والإيرانيين وعربان الشام واليمن والروس والأنقليز ... مكوشين على كله !! هناك ....
فارس الزهرانيشكلي بطلع على الامارات عاطل ويمكن اشتغل سنه واقدر اشتري لي سياره وش رايكم ماهو حل مناسب ياجماعه
الهند فيها رجال اعمال ويوم من الايام قد تقود الهند العالمبعضهم تجارته تفوق مليارات تجارنا . الهند بلد قوه بشرية وقوة مالية وتكنلوجية وعسكرية ونووية . والحق يقال عمالتهم لدينا من افضل الجاليات .
فارس الزهرانياللهم اصلح حال امة محمد صل الله عليه وسلم واكفنا شرور البطرانين
ضمير الناسالخمسه رقم معياره يمكن رحمه هالمهايطي الهندتبرءمنه***
فارس الزهرانياللهم اني اعوذبك من الهم والحزن واعوذبك من الجبن والكسل واعوذبك من غلبة الدين وقهر الرجال .......
سار888يستاهل راجا سوهاني رجل عصامي كون ثروته في دبي واشتراء عدة شقق في برج خليفه من عرق جبينه.. ألهنود مبدعين حتى في الغرب
فارس الزهرانيقسم بالله ما قدرت اشتري لي سياره وهذا الهندي يشتري لوحة سياره بهذا المبلغ الضخم لا حول ولا قوة الا بالله والحمد والشكر لله على كل حال
مسمارممكن الهندي واجهه فقط لشخصيه لاتحب الظهور لانه الهندي يجي يكون نفسه ماله في هياااط العرب يحط القرش ع القرش ويرجع كالكوتا يعيش كنق زمانه
مراقبلاتعلييييييييق
زايد الوايليدق دق dg dg
ابو سليمانالهياط وصل الهند
شابورةعالم غريب . وسوف يسألون
زائرلله الأمر من قبل ومن بعد !!!