بالصور.. هندي يشتري لوحة سيارة مميزة بـ 33 مليون درهم في دبي

صحيفة المرصد – متابعات:اشترى رجل هندي الجنسية يُدعى راجا سوهاني، لوحة سيارة مميزة “D5 دبي” بمبلغ قدره 33 مليون درهم في المزاد العلني الـ 92 لبيع الأرقام المميزة، والذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم السبت.

وكانت القيمة الأسمية للرقم، حُددت بمليون درهم، حيث عرضت المؤسسة رقما أحاديا في مزادات أرقام لوحات المركبات المميزة لأول مرة.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد بهروزيان، في تصريحات لصحيفة “الإمارات اليوم” أن المزاد شهد إقبالا كبيرا ، مؤكدًا أن عدد المشاركين فيه تجاوز 500 شخص ما سجل زيادة ملحوظة عن أعداد المشاركين في المزادات السابقة.

وقال بهروزيان، إن النتائج النهائية والإجمالية لأسعار الأرقام التي تم بيعها في المزاد سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، بعد التأكد من صحة الأرقام بشكل دقيق، مشيرًا إلى بيع أحد الأرقام المميزة وهو S2020، تيمّنا بإكسبو 2020، بنحو 400 ألف درهم.