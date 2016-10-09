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شاهد: مشاجرة بين لاعبي شباب الاتحاد والأهلي تنتهي بإصابة حكم المباراة في وجهه

9 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص
شاهد: مشاجرة بين لاعبي شباب الاتحاد والأهلي تنتهي بإصابة حكم المباراة في وجهه
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صحيفة المرصد: أدت مشاجرة بين لاعبي فريقي شباب الاتحاد والأهلي في مبارة اليوم، السبت، إلى إصابة حكم اللقاء عمر الشهري في وجهه.

وقام بتوثيق الفيديو مواطن عبر تسجيله على جواله من التلفاز، ويظهر الفيديو إصابة الحكم بعد أن حرّك أحد لاعبي الأهلي ذراعه فأصابت وجه لاعب من الاتحاد، فرجع برأسه إلى الوراء ليصطدم برأس الحكم الشهري.

وكان ذلك في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد السعودي، على ملعب نادي الاتحاد بجدة.

واستكمل حكم المباراة اللقاء بعد تلقيه الإسعافات الأولية من الفريق الطبي على بأرض الملعب، وانتهت المباراة بفوز فريق الأهلي بهدفين لهدف واحد لصالح الاتحاد.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص

    سلامات والله

    مايشوف شر
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  2. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص

    كبير المدققين

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  3. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    دراكولا

    لاعبي الاتهاد اساس المشاكل
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