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بعدما طلبت الطلاق .. شاعر خليجي معروف يبتز زوجته السعودية بنشر صورها بأرقام إيرانية!

9 أكتوبر, 2016 , 1:19 ص
بعدما طلبت الطلاق .. شاعر خليجي معروف يبتز زوجته السعودية بنشر صورها بأرقام إيرانية!
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صحيفة المرصد:تقدمت إحدى مديرات المدارس السعودية للجهات المعنية السعودية بشكوى، ضد زوجها الخليجي الذي قام بتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب دعوى رفعتها ضده في بلاده، قبل تركها له، وطلبها الطلاق منه؛ إذ أصبحت قائدة المدرسة تعيش تحت وطأة التهديدات التي غالبيتها تردها من أرقام إيرانية.

 

وفي التفاصيل  وفق ما نقله موقع “سبق “تقول مديرة المدرسة إنها تزوجت من شاعر خليجي معروف قبل نحو عام، وشاءت الأقدار ألا يستمر الزواج لخلافات حدثت بينهما؛ فتقدمت ضده بشكوى للقضاء في بلد الزوج، وبعد مطالبتها إياه بطلاقها بدأت تنهال عليها رسائل تهديد من أرقام إيرانية، تطالبها بالتنازل عن القضية المرفوعة ضد زوجها .

 

وأضافت: “تقدمت بشكوى لإمارة منطقة مكة المكرمة، التي تفاعلت مع شكواي على وجه السرعة، ووجهت شرطة الفيصلية بالطائف حيث مقر سكني، وحضرتُ للقسم، وقدمت إفادتي والأدلة الموجودة لدي، وفي انتظار أن يتم التنسيق مع الجهات المختصة في بلد زوجي للتعامل مع هذه التهديدات، وإيقافها”.

 

وأكدت المعلمة أنها تقدمت بشكوى للجهات الأمنية في بلد الزوج؛ وتم استدعاؤه، وبعد التحقيق معه أنكر ذلك؛ فتم تحويل القضية إلى القضاء هناك للتحقق منها، وإلى الآن لم تنتهِ الإجراءات. فيما أشارت قائدة المدرسة إلى أن رسائل التهديد بدأت منذ رمضان الماضي عندما طلبت الطلاق منه ورفض؛ فاضطرت للجوء لطلب خلعه؛ فبدأ يمارس تهديدها وابتزازها بصورها مهددًا بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن الزوج توصل لأرقام زميلاتها المشرفات، وبدأ يطالبهن بمحاولة إجبار زميلتهن على التنازل عن الشكوى المقدمة ضده.

وناشدت قائدة المدرسة الجهات المعنية سرعة التنسيق مع الجهات المختصة في بلد زوجها، وإنهاء شكواها، ومحاسبته عما تسبب لها من ضغوط نفسية كبيرة، خشية أن يتم نشر صورها التي لديه.



تعليقات ( 38 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 38
    9 أكتوبر, 2016 , 2:26 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    القصة شائكة ولازم نسمع من الطرفين . بصراحة تفاعلت مع القصة بالبداية بس يوم شفت ان فيها السبب هو إيران وأرقام إيرانية غسلت يدي 🙃
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 37
    9 أكتوبر, 2016 , 2:22 ص

    عالم غريب

    ت33 طيب أغلبكم متزوجين من غير بنات البلد ف طبيعي البنات يتزوجوا من غير ابن البلد عشان يتخلصو من العنوسة او لازم يصدر قانون يمنع زواج السعودي من برا .
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  3. 36
    9 أكتوبر, 2016 , 2:17 ص

    وتستمر الحياة

    هذي مشكلة اللي ماعندها اخوان واعمام وخوال كفؤ ورجال صح بمعنى الكلمة يوقفون بجنبها لووقعت بمشكلة ..المراة عندنا اذا وقعت بمشكلة زوجية تخلو عنها اهلها!
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  4. 35
    9 أكتوبر, 2016 , 2:15 ص

    اترككم

    عاشورا على الابواب يا ****
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  5. 34
    9 أكتوبر, 2016 , 2:13 ص

    فارس الزهراني

    لا تنسون فالثلاثاء الفادم صيام عشرة عاشوراء لمن يحييه الله الى ذلك اليوم
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  6. 33
    9 أكتوبر, 2016 , 2:12 ص

    مسمار

    قلناااا لكم حلاة الثوب رقعته منه فيه هذي اخرة الزواج من غير ولد البلد لكن بعض البنات الله يهديهن زي شجر القرع ثمره يمشي ويمد لبرا الله يصلح الحال
    لا يعجبني(6) اعجبني(11)
  7. 32
    9 أكتوبر, 2016 , 2:11 ص

    فارس الزهراني

    اللي ياخذ شره بيده نقول له الله بزيده
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 31
    9 أكتوبر, 2016 , 2:10 ص

    فارس الزهراني

    ت24 رايه الخراطه معروف مسبقا حتى ولو حاولت التدليس علينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 30
    9 أكتوبر, 2016 , 2:08 ص

    حمد

    ت ٤ ركز كويس هذا خليجي نفس العادات والتقاليد ماهو اجنبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 29
    9 أكتوبر, 2016 , 2:08 ص

    فارس الزهراني

    قلم الخرطي ليس مذكر بل مؤن ويبدوا لي بأن لها موقف مع احد اخوان ومسح بها البلاط ومتغازه منهم اوي اوي اوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 28
    9 أكتوبر, 2016 , 2:08 ص

    معيض

    لماذا لايكون السبب هو التخبيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 27
    9 أكتوبر, 2016 , 2:08 ص

    متابع

    **** كيفك يا ريناد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 26
    9 أكتوبر, 2016 , 2:05 ص

    فارس الزهراني

    ت 23 لقد اصبت وايضا لا يطلق اسم اجنبي على المسلم .. ان اكرمكم عند الله اتقاكم ماعدا الفرس المجوس واذنابهم بدول الخليج وغيرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 25
    9 أكتوبر, 2016 , 2:02 ص

    فارس الزهراني

    متصحر هههههههه تعرف متصحر هههههه ومتحجر ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(19)
  15. 24
    9 أكتوبر, 2016 , 2:01 ص

    مقلقل

    قلم الخرطي عطنا رأيك في موقف***اليوم بعد التصويت لصالح مشروع روسيا في مجلس الأمن علشان تلقمه صحراوي هههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(13)
  16. 23
    9 أكتوبر, 2016 , 2:01 ص

    خليجنا واحد

    4 اللامي10 لاحول ولاقوة الا بالله هذي من احدى سلبيات الزواج من اجنبي( يقولك شاعر خليجي معروف وانت تقول اجنبي ؟ من متى صار الخليجي اجنبي ؟ خليجنا واحد)
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  17. 22
    9 أكتوبر, 2016 , 2:00 ص

    فارس الزهراني

    اخذلك الله ياقلم الكذب وبعدين مالك شغل في مجتمعنا واذهبي الى جماعتك و**** براحتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(15)
  18. 21
    9 أكتوبر, 2016 , 1:58 ص

    فارس الزهراني

    تنكح المرأه لأربع مالها وجمالها وحسبها ونسبها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك .. هكذا جاء عن نبينا محمد صل الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(14)
  19. 20
    9 أكتوبر, 2016 , 1:57 ص

    نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربية

    اشباه الرجال دائما هذه اساليبهم في الحياة - اذا رجل وعنده ذرة من الرجولة زوجتك لاتريدك وطلبت الخلع اتركها وشأنها وخاف الله فيها
    لا يعجبني(1) اعجبني(23)
  20. 19
    9 أكتوبر, 2016 , 1:57 ص
    عدد التعليقات:14259

    قلم الحقيقه

    مايفعل هذه الأساليب ويقف خلف هذه الأخلاق الا أخونجي متشدد أو متصحر متحجر. فهؤلاء هم أعداءحواء بل هم أهل الشر الحاقدين على البشر جميعآ.
    لا يعجبني(366) اعجبني(6)
  21. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 1:56 ص

    فارس الزهراني

    ياجماعه انا شبه متأكد بأن البدايه غلط وطبيعي تكون النهايه بهذا الشكل .. فيه ناس مايخافون من الله ويغررون بالبنات عبر الوسائل المتاحه وفي الاخير رمي با
    لا يعجبني(1) اعجبني(13)
  22. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 1:54 ص

    لا حول ولا قوة إلا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  23. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 1:54 ص

    فارس الزهراني

    هؤلاء دعاة الحريه بني ليبرال يضحكون على بنات الناس وفي الاخير تهديد ووعيد وهذا اسلوبهم الهمجي وهدفهم تخريب المجتمع وتفككه
    لا يعجبني(0) اعجبني(30)
  24. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 1:51 ص

    فارس الزهراني

    يا أخوان الحرمه هذي غلطانه من راسها الى قدميها وهي المسئوله عن ما اقدمت عليه وجايه الأن تشتكي . كان ضبطتي نفسك من البدايه او بيتين شعر قلبة عقلك وقلب
    لا يعجبني(3) اعجبني(13)
  25. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 1:51 ص

    خندمه

    الزواج رباط مقدس وشراكة بين الزوجين بالمعروف فإذا اختلت الشروط او كان لاهداف اخرى فاكيد مصيره الفشل والانفصال وان كان ابغض الحلال الطلاق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 1:50 ص
    عدد التعليقات:14259

    قلم الحقيقه

    شخص لايملك ذرة من الرجولة.مثل هؤلاء ودك تجيب ماء نار وتحرقهم به وهم أحياء.انسانة تريد الطلاق والخلاص منك فترفض ومن ثم تحاول ابتزازها
    لا يعجبني(366) اعجبني(17)
  27. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 1:48 ص

    فارس الزهراني

    زواجات الشبكه العنكبوتيه نهايتها الفشل والمحاكم والتشهير فانتبهن يابنات من هذا الشبح المخيف وحكمن عقولكن قبل العواطف
    لا يعجبني(0) اعجبني(12)
  28. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 1:48 ص

    ابو فيصل

    واضح انه زواج مصلحة أو نزوة عابرة.. لكن الغريب أن المعلمة هي من تقدمت بشكوى وهي من طلبت الطلاق ولم يأتي أي كلمة عن عائلتها أو ابيها أو اخوانها..؟؟؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(14)
  29. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 1:47 ص

    العنزي

    وقسم بالله انه لا يمت الرجوله بصله تهدد زوجتك يا****. ماهذا الانحطاط الاخلاقي ياخي المرأة ماتبيك غصب هو
    لا يعجبني(0) اعجبني(25)
  30. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 1:46 ص

    فارس الزهراني

    الرسول ما قال زوجوا من ترضون خلقه وشعره .. قال عليه الصلاة والسلام من ترضون خلقه ودينه
    لا يعجبني(0) اعجبني(18)
  31. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 1:44 ص

    فارس الزهراني

    ت 4 شبه متأكد يا هذا الزواج انه مصلحه وعن طريق النت يعني ما بني على باطل فهو باطل ومصيره الفشل الله يسترنا دنيا واخره والمسلمين جميعا
    لا يعجبني(2) اعجبني(9)
  32. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 1:42 ص

    فارس الزهراني

    الزواج قسمه ونصيب ولكن عندما يكون البناء على جرف هاوي لن يدوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  33. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 1:40 ص

    فارس الزهراني

    ت أخالفك الرأي فالأفضل نقول هذه نهاية الزواج اذا تم دخول المنزل من الشباك وليس من الباب .. كيف عرفت هذا الشاب وتزوجته .. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  34. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 1:39 ص

    تزوجته تحسبه رومانسي مادرت انها بتشوف الويلات معه !! الشعراء مثل الدكاتره ريش على مفيش
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  35. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 1:35 ص
    عدد التعليقات:8559

    اللامي10

    لاحول ولاقوة الا بالله هذي من احدى سلبيات الزواج من اجنبي
    لا يعجبني(7) اعجبني(28)
  36. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 1:32 ص

    فارس الزهراني

    ت رقم 1 ودك تصيرين خواجه وانصحك بالفرنسي تراهم يمدحونه أصلحك الله وهداك واشك انك سعوديه
    لا يعجبني(1) اعجبني(10)
  37. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 1:30 ص

    فارس الزهراني

    هل عرفتم البلد الخليجي يا ساده ياكرام .. اضنني عرفته .. لكن السؤال للأخت مديرة المدرسه : ماهي الدوافع التي جعلتك تتزوجينه وكيف تم الزواج ...؟؟؟،
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  38. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص

    noor

    يابنات كم مره اقول لكم لاتتزوجوجون لاسعودي ولا خليجي ولا عربي اصلا كلهم مثل بعضهم عليكم بالاوروبي والكندي الطف واحن عليكم من العرب الاشرار
    لا يعجبني(67) اعجبني(6)

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