بعدما طلبت الطلاق .. شاعر خليجي معروف يبتز زوجته السعودية بنشر صورها بأرقام إيرانية!

صحيفة المرصد:تقدمت إحدى مديرات المدارس السعودية للجهات المعنية السعودية بشكوى، ضد زوجها الخليجي الذي قام بتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب دعوى رفعتها ضده في بلاده، قبل تركها له، وطلبها الطلاق منه؛ إذ أصبحت قائدة المدرسة تعيش تحت وطأة التهديدات التي غالبيتها تردها من أرقام إيرانية.
وفي التفاصيل وفق ما نقله موقع “سبق “تقول مديرة المدرسة إنها تزوجت من شاعر خليجي معروف قبل نحو عام، وشاءت الأقدار ألا يستمر الزواج لخلافات حدثت بينهما؛ فتقدمت ضده بشكوى للقضاء في بلد الزوج، وبعد مطالبتها إياه بطلاقها بدأت تنهال عليها رسائل تهديد من أرقام إيرانية، تطالبها بالتنازل عن القضية المرفوعة ضد زوجها .
وأضافت: “تقدمت بشكوى لإمارة منطقة مكة المكرمة، التي تفاعلت مع شكواي على وجه السرعة، ووجهت شرطة الفيصلية بالطائف حيث مقر سكني، وحضرتُ للقسم، وقدمت إفادتي والأدلة الموجودة لدي، وفي انتظار أن يتم التنسيق مع الجهات المختصة في بلد زوجي للتعامل مع هذه التهديدات، وإيقافها”.
وأكدت المعلمة أنها تقدمت بشكوى للجهات الأمنية في بلد الزوج؛ وتم استدعاؤه، وبعد التحقيق معه أنكر ذلك؛ فتم تحويل القضية إلى القضاء هناك للتحقق منها، وإلى الآن لم تنتهِ الإجراءات. فيما أشارت قائدة المدرسة إلى أن رسائل التهديد بدأت منذ رمضان الماضي عندما طلبت الطلاق منه ورفض؛ فاضطرت للجوء لطلب خلعه؛ فبدأ يمارس تهديدها وابتزازها بصورها مهددًا بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن الزوج توصل لأرقام زميلاتها المشرفات، وبدأ يطالبهن بمحاولة إجبار زميلتهن على التنازل عن الشكوى المقدمة ضده.
وناشدت قائدة المدرسة الجهات المعنية سرعة التنسيق مع الجهات المختصة في بلد زوجها، وإنهاء شكواها، ومحاسبته عما تسبب لها من ضغوط نفسية كبيرة، خشية أن يتم نشر صورها التي لديه.
تعليقات ( 38 )
💎⭐️عهود⭐️💎القصة شائكة ولازم نسمع من الطرفين . بصراحة تفاعلت مع القصة بالبداية بس يوم شفت ان فيها السبب هو إيران وأرقام إيرانية غسلت يدي 🙃
عالم غريبت33 طيب أغلبكم متزوجين من غير بنات البلد ف طبيعي البنات يتزوجوا من غير ابن البلد عشان يتخلصو من العنوسة او لازم يصدر قانون يمنع زواج السعودي من برا .
وتستمر الحياةهذي مشكلة اللي ماعندها اخوان واعمام وخوال كفؤ ورجال صح بمعنى الكلمة يوقفون بجنبها لووقعت بمشكلة ..المراة عندنا اذا وقعت بمشكلة زوجية تخلو عنها اهلها!
اترككمعاشورا على الابواب يا ****
فارس الزهرانيلا تنسون فالثلاثاء الفادم صيام عشرة عاشوراء لمن يحييه الله الى ذلك اليوم
مسمارقلناااا لكم حلاة الثوب رقعته منه فيه هذي اخرة الزواج من غير ولد البلد لكن بعض البنات الله يهديهن زي شجر القرع ثمره يمشي ويمد لبرا الله يصلح الحال
فارس الزهرانياللي ياخذ شره بيده نقول له الله بزيده
فارس الزهرانيت24 رايه الخراطه معروف مسبقا حتى ولو حاولت التدليس علينا
حمدت ٤ ركز كويس هذا خليجي نفس العادات والتقاليد ماهو اجنبي
فارس الزهرانيقلم الخرطي ليس مذكر بل مؤن ويبدوا لي بأن لها موقف مع احد اخوان ومسح بها البلاط ومتغازه منهم اوي اوي اوي
معيضلماذا لايكون السبب هو التخبيب
متابع**** كيفك يا ريناد
فارس الزهرانيت 23 لقد اصبت وايضا لا يطلق اسم اجنبي على المسلم .. ان اكرمكم عند الله اتقاكم ماعدا الفرس المجوس واذنابهم بدول الخليج وغيرها
فارس الزهرانيمتصحر هههههههه تعرف متصحر هههههه ومتحجر ههههههه
مقلقلقلم الخرطي عطنا رأيك في موقف***اليوم بعد التصويت لصالح مشروع روسيا في مجلس الأمن علشان تلقمه صحراوي هههههههههههههه
خليجنا واحد4 اللامي10 لاحول ولاقوة الا بالله هذي من احدى سلبيات الزواج من اجنبي( يقولك شاعر خليجي معروف وانت تقول اجنبي ؟ من متى صار الخليجي اجنبي ؟ خليجنا واحد)
فارس الزهرانياخذلك الله ياقلم الكذب وبعدين مالك شغل في مجتمعنا واذهبي الى جماعتك و**** براحتك
فارس الزهرانيتنكح المرأه لأربع مالها وجمالها وحسبها ونسبها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك .. هكذا جاء عن نبينا محمد صل الله عليه وسلم
نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربيةاشباه الرجال دائما هذه اساليبهم في الحياة - اذا رجل وعنده ذرة من الرجولة زوجتك لاتريدك وطلبت الخلع اتركها وشأنها وخاف الله فيها
عدد التعليقات:14259
قلم الحقيقهمايفعل هذه الأساليب ويقف خلف هذه الأخلاق الا أخونجي متشدد أو متصحر متحجر. فهؤلاء هم أعداءحواء بل هم أهل الشر الحاقدين على البشر جميعآ.
فارس الزهرانيياجماعه انا شبه متأكد بأن البدايه غلط وطبيعي تكون النهايه بهذا الشكل .. فيه ناس مايخافون من الله ويغررون بالبنات عبر الوسائل المتاحه وفي الاخير رمي با
فارس الزهرانيهؤلاء دعاة الحريه بني ليبرال يضحكون على بنات الناس وفي الاخير تهديد ووعيد وهذا اسلوبهم الهمجي وهدفهم تخريب المجتمع وتفككه
فارس الزهرانييا أخوان الحرمه هذي غلطانه من راسها الى قدميها وهي المسئوله عن ما اقدمت عليه وجايه الأن تشتكي . كان ضبطتي نفسك من البدايه او بيتين شعر قلبة عقلك وقلب
خندمهالزواج رباط مقدس وشراكة بين الزوجين بالمعروف فإذا اختلت الشروط او كان لاهداف اخرى فاكيد مصيره الفشل والانفصال وان كان ابغض الحلال الطلاق
عدد التعليقات:14259
قلم الحقيقهشخص لايملك ذرة من الرجولة.مثل هؤلاء ودك تجيب ماء نار وتحرقهم به وهم أحياء.انسانة تريد الطلاق والخلاص منك فترفض ومن ثم تحاول ابتزازها
فارس الزهرانيزواجات الشبكه العنكبوتيه نهايتها الفشل والمحاكم والتشهير فانتبهن يابنات من هذا الشبح المخيف وحكمن عقولكن قبل العواطف
ابو فيصلواضح انه زواج مصلحة أو نزوة عابرة.. لكن الغريب أن المعلمة هي من تقدمت بشكوى وهي من طلبت الطلاق ولم يأتي أي كلمة عن عائلتها أو ابيها أو اخوانها..؟؟؟!
العنزيوقسم بالله انه لا يمت الرجوله بصله تهدد زوجتك يا****. ماهذا الانحطاط الاخلاقي ياخي المرأة ماتبيك غصب هو
فارس الزهرانيالرسول ما قال زوجوا من ترضون خلقه وشعره .. قال عليه الصلاة والسلام من ترضون خلقه ودينه
فارس الزهرانيت 4 شبه متأكد يا هذا الزواج انه مصلحه وعن طريق النت يعني ما بني على باطل فهو باطل ومصيره الفشل الله يسترنا دنيا واخره والمسلمين جميعا
فارس الزهرانيالزواج قسمه ونصيب ولكن عندما يكون البناء على جرف هاوي لن يدوم
فارس الزهرانيت أخالفك الرأي فالأفضل نقول هذه نهاية الزواج اذا تم دخول المنزل من الشباك وليس من الباب .. كيف عرفت هذا الشاب وتزوجته .. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدد التعليقات:8559
اللامي10لاحول ولاقوة الا بالله هذي من احدى سلبيات الزواج من اجنبي
فارس الزهرانيت رقم 1 ودك تصيرين خواجه وانصحك بالفرنسي تراهم يمدحونه أصلحك الله وهداك واشك انك سعوديه
فارس الزهرانيهل عرفتم البلد الخليجي يا ساده ياكرام .. اضنني عرفته .. لكن السؤال للأخت مديرة المدرسه : ماهي الدوافع التي جعلتك تتزوجينه وكيف تم الزواج ...؟؟؟،
noorيابنات كم مره اقول لكم لاتتزوجوجون لاسعودي ولا خليجي ولا عربي اصلا كلهم مثل بعضهم عليكم بالاوروبي والكندي الطف واحن عليكم من العرب الاشرار