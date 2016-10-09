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بالفيديو .. الداعية الكبيسي : لا يمكن رؤية النبي في المنام لمن يعيش في دبي!

9 أكتوبر, 2016 , 1:52 ص
بالفيديو .. الداعية الكبيسي : لا يمكن رؤية النبي في المنام لمن يعيش في دبي!
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صحيفة المرصد:تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو للداعية العراقي أحمد الكبيسي، أثناء لقاء له مع “الشرقية”، يقول فيه بأنه لا يمكن رؤية النبي في المنام لمن يتواجد في دبي.

وبحسب الفيديو المتداول ، قال الكبيسي إن “ألإمارات استثناء عن كل العالم.. ليس هناك بلد اجتمعت فيه كل مكملات الحياة المرفهة السعيدة مثل الإمارات”.

وأضاف إن الإمارات فيها ترف لا يصدقه عقل، مضيفا أن هذا الترف يتنافى مع أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 27
    9 أكتوبر, 2016 , 3:07 ص

    قاهر المجوس.... شرف لنا التصحر والصحراء

    حينما****يصف.صحرائنا وهو يعلم شرف هذه الصحراء ففيها بني اول بيت لله وحرمه وفيها ولدالهدا.وفيها هبط الوحي.ومنها خرجت لك رجال داست حوافر خيلهم جدوده.
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  2. 26
    9 أكتوبر, 2016 , 3:05 ص
    عدد التعليقات:2044

    توووووونسية

    اهلا بيك اخي منور تصبح على خير احلام سعيدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 25
    9 أكتوبر, 2016 , 3:03 ص

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    19- اليمني والاسد ماغيره هههههههههه اسعد الله صباحك وجميع اوقاتك بكل خير ي اختنا الفاضله .... خررروج .. النوم سلطاااان
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  4. 24
    9 أكتوبر, 2016 , 2:58 ص

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    تابعوا تعليقات قلم الخنبقه كم عدد يعجبني ولا يعجبني الحذر من هذا الشخص واجب ديني ووطني فكل الشعب السعودي المتمسك بدينه واخلاقه الاسلامييه ضده احرقووه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 23
    9 أكتوبر, 2016 , 2:47 ص

    قاهر المجوس

    المجوسي لايحاربك بنفسه لجبنه.وانما يسلط عليك احدهم وينفق عليه المال ويجعله يديه ورجليه وكلما اذاك بشده اغدق عليه المال.مثل ابليس اقرب ابنائه اشده اذيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)
  6. 22
    9 أكتوبر, 2016 , 2:39 ص

    قاهر المجوس

    لايغركم الاذناب فظاهرهم يلبسون لباسنا ولغتهم تشبه لغتنا تقيه فحسب وباطنهم حقد وغل.مكر وخديعه لكل ماهو مسلم يناصرون الاعداء على الاسلام دينهم المال فقط
    لا يعجبني(1) اعجبني(22)
  7. 21
    9 أكتوبر, 2016 , 2:31 ص

    قاهر المجوس

    المجوس وظفوا عملاء لهم منهم سياسين من امثال دشتي وحسن زميره والحوثي ومنهم دعاة من امثال هذا وغيره ومنهم خونه الاوطان يقتلون رجال امننا ويزعزعون الامن
    لا يعجبني(0) اعجبني(22)
  8. 20
    9 أكتوبر, 2016 , 2:31 ص

    اخوي مسمار المشكلة في العقل اذا صار ع وزنية وحدة صعب تغيره الا بمفك عجل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  9. 19
    9 أكتوبر, 2016 , 2:31 ص
    عدد التعليقات:2044

    توووووونسية

    ت 11 هههههههههه هاك وليت تونسي اكثر مني تونسي برشا برشا
    لا يعجبني(0) اعجبني(16)
  10. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 2:30 ص

    عزو

    عراقي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 2:29 ص

    مسمار

    يااااقلم الحقينه ماتمل انت من هالاسطوانه ماعندك غيرها جبت لنا الغثيان من كثر ماترددها لو موضوع كوره تزج بحقد كلماتك وبغضك للدين واهله وللفضيله فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  12. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 2:27 ص

    !!!!

    حقق دعاة الامارات اكبر مقصد من مقاصد الشريعة وهو نشر الاسلام فدخل عشرات الآلاف من الوافدين والسياح في الاسلام ماذا حقق دعاة الضلال اصحاب العقول الضحلة
    لا يعجبني(45) اعجبني(1)
  13. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 2:27 ص

    قاهر المجوس

    9 ..وهذا دابهم ومكرهم فقد استاجروه المجوس للهمز والطعن في علماء المسلمين والصحابه وتصوير الوثنيين المجوس بانهم ربانيون. نسخه طبق الاصل لحسن المالكي
    لا يعجبني(0) اعجبني(14)
  14. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 2:26 ص

    داحم

    يوم انتقد معاوية كان شيخ لايشق له غبار.. الان صار اخونجي !!! هههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  15. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 2:25 ص

    مسمار

    وصف كلمة ترف لم تراه عين كلمه مطاطه يندرج تحتها معاني كثير للترف الذي يحجب الرؤيا ويجلب غيرها نسال الله السلامه لنا وللامارات وشعبها ولبلاد المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 2:22 ص

    مرتجز

    الكبيسي كان عند بني ليبرال والشيعة من افضل المشايخ الان صار اخونجي ماينفع !!! سبحان الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  17. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 2:22 ص

    ----

    تونسية لاباس عليك عالسلااامه كِيفاش تروحي هكا وهكا ولا تسلمين عليّه يعيّشك بارك الله فيك شدّي عندك هزي الموبابيل واكتبي بالحق كل تعليقاتك برشا برشا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 2:19 ص

    هههههههههههه هذي اخرتها ياكبيسي؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 2:18 ص

    ولد الظهيرة

    بدأ يعض يد من أطعمه ظاهر كلامه المديح وباطنه اللمز
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 2:16 ص

    !!!!

    الامارات بلد كريم عدوة الخوارج والمتطرفين هي اكثر بلد في العالم يشهد دخول مسلمين جدد وكثير منهم مشاهير وذلك بالدعوة الطيبة والموعظة الحسنة
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  21. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 2:14 ص
    عدد التعليقات:14259

    قلم الحقيقه

    لايمكن رؤية النبي في تركيا. حتى الأخونجي اذا سافر اليها ونام بها لايحلم الا بالمتصحرين فهم رفقائه وجلسائه داخل الوطن أو خارجه.
    لا يعجبني(110) اعجبني(0)
  22. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 2:01 ص
    عدد التعليقات:14259

    قلم الحقيقه

    والأخونجية والمتصحرين مايشاهدون غير الشياطين في أحلامهم داخل أوطانهم.
    لا يعجبني(108) اعجبني(0)
  23. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 1:59 ص
    عدد التعليقات:2044

    توووووونسية

    كلماته فيها مغزى ومعنى لله درك ايها الشيخ السني النبيل
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)
  24. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 1:59 ص

    العمده

    هل هناك مايثبت كلام الداعيه الكبيسى من الكتاب والسنه ؟!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 1:59 ص

    ابو فيصل

    هذا كبيرة تسميه داعية..
    لا يعجبني(0) اعجبني(14)
  26. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 1:56 ص

    ابوالحمزة

    الشيخ الكبيسي يلمز إلى شيء بطريقة ذكية لكي لا يغضب الإماراتيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 1:54 ص

    عبدالله

    هههههههههههههه صادق ولكن ليس لسبب الي ذكرت يا الشبيسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

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