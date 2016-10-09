بالفيديو .. الداعية الكبيسي : لا يمكن رؤية النبي في المنام لمن يعيش في دبي!

صحيفة المرصد:تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو للداعية العراقي أحمد الكبيسي، أثناء لقاء له مع “الشرقية”، يقول فيه بأنه لا يمكن رؤية النبي في المنام لمن يتواجد في دبي.
وبحسب الفيديو المتداول ، قال الكبيسي إن “ألإمارات استثناء عن كل العالم.. ليس هناك بلد اجتمعت فيه كل مكملات الحياة المرفهة السعيدة مثل الإمارات”.
وأضاف إن الإمارات فيها ترف لا يصدقه عقل، مضيفا أن هذا الترف يتنافى مع أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم.
الرخاء في دبي ينافي إمكانية رؤية النبي في النوم . pic.twitter.com/dD54FPZ2Q4
— Exclamation (@Exclamation_3) October 7, 2016
تعليقات ( 27 )
قاهر المجوس.... شرف لنا التصحر والصحراءحينما****يصف.صحرائنا وهو يعلم شرف هذه الصحراء ففيها بني اول بيت لله وحرمه وفيها ولدالهدا.وفيها هبط الوحي.ومنها خرجت لك رجال داست حوافر خيلهم جدوده.
عدد التعليقات:2044
توووووونسيةاهلا بيك اخي منور تصبح على خير احلام سعيدة
----19- اليمني والاسد ماغيره هههههههههه اسعد الله صباحك وجميع اوقاتك بكل خير ي اختنا الفاضله .... خررروج .. النوم سلطاااان
----تابعوا تعليقات قلم الخنبقه كم عدد يعجبني ولا يعجبني الحذر من هذا الشخص واجب ديني ووطني فكل الشعب السعودي المتمسك بدينه واخلاقه الاسلامييه ضده احرقووه
قاهر المجوسالمجوسي لايحاربك بنفسه لجبنه.وانما يسلط عليك احدهم وينفق عليه المال ويجعله يديه ورجليه وكلما اذاك بشده اغدق عليه المال.مثل ابليس اقرب ابنائه اشده اذيه
قاهر المجوسلايغركم الاذناب فظاهرهم يلبسون لباسنا ولغتهم تشبه لغتنا تقيه فحسب وباطنهم حقد وغل.مكر وخديعه لكل ماهو مسلم يناصرون الاعداء على الاسلام دينهم المال فقط
قاهر المجوسالمجوس وظفوا عملاء لهم منهم سياسين من امثال دشتي وحسن زميره والحوثي ومنهم دعاة من امثال هذا وغيره ومنهم خونه الاوطان يقتلون رجال امننا ويزعزعون الامن
عدد التعليقات:2044
توووووونسيةت 11 هههههههههه هاك وليت تونسي اكثر مني تونسي برشا برشا
عزوعراقي
مسماريااااقلم الحقينه ماتمل انت من هالاسطوانه ماعندك غيرها جبت لنا الغثيان من كثر ماترددها لو موضوع كوره تزج بحقد كلماتك وبغضك للدين واهله وللفضيله فيه
!!!!حقق دعاة الامارات اكبر مقصد من مقاصد الشريعة وهو نشر الاسلام فدخل عشرات الآلاف من الوافدين والسياح في الاسلام ماذا حقق دعاة الضلال اصحاب العقول الضحلة
قاهر المجوس9 ..وهذا دابهم ومكرهم فقد استاجروه المجوس للهمز والطعن في علماء المسلمين والصحابه وتصوير الوثنيين المجوس بانهم ربانيون. نسخه طبق الاصل لحسن المالكي
داحميوم انتقد معاوية كان شيخ لايشق له غبار.. الان صار اخونجي !!! هههههههههه
مسماروصف كلمة ترف لم تراه عين كلمه مطاطه يندرج تحتها معاني كثير للترف الذي يحجب الرؤيا ويجلب غيرها نسال الله السلامه لنا وللامارات وشعبها ولبلاد المسلمين
مرتجزالكبيسي كان عند بني ليبرال والشيعة من افضل المشايخ الان صار اخونجي ماينفع !!! سبحان الله
----تونسية لاباس عليك عالسلااامه كِيفاش تروحي هكا وهكا ولا تسلمين عليّه يعيّشك بارك الله فيك شدّي عندك هزي الموبابيل واكتبي بالحق كل تعليقاتك برشا برشا
ولد الظهيرةبدأ يعض يد من أطعمه ظاهر كلامه المديح وباطنه اللمز
!!!!الامارات بلد كريم عدوة الخوارج والمتطرفين هي اكثر بلد في العالم يشهد دخول مسلمين جدد وكثير منهم مشاهير وذلك بالدعوة الطيبة والموعظة الحسنة
عدد التعليقات:14259
قلم الحقيقهلايمكن رؤية النبي في تركيا. حتى الأخونجي اذا سافر اليها ونام بها لايحلم الا بالمتصحرين فهم رفقائه وجلسائه داخل الوطن أو خارجه.
عدد التعليقات:14259
قلم الحقيقهوالأخونجية والمتصحرين مايشاهدون غير الشياطين في أحلامهم داخل أوطانهم.
عدد التعليقات:2044
توووووونسيةكلماته فيها مغزى ومعنى لله درك ايها الشيخ السني النبيل
العمدههل هناك مايثبت كلام الداعيه الكبيسى من الكتاب والسنه ؟!!!!!
ابو فيصلهذا كبيرة تسميه داعية..
ابوالحمزةالشيخ الكبيسي يلمز إلى شيء بطريقة ذكية لكي لا يغضب الإماراتيين
عبداللههههههههههههههه صادق ولكن ليس لسبب الي ذكرت يا الشبيسي