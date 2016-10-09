بالفيديو .. الداعية الكبيسي : لا يمكن رؤية النبي في المنام لمن يعيش في دبي!

صحيفة المرصد:تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو للداعية العراقي أحمد الكبيسي، أثناء لقاء له مع “الشرقية”، يقول فيه بأنه لا يمكن رؤية النبي في المنام لمن يتواجد في دبي.

وبحسب الفيديو المتداول ، قال الكبيسي إن “ألإمارات استثناء عن كل العالم.. ليس هناك بلد اجتمعت فيه كل مكملات الحياة المرفهة السعيدة مثل الإمارات”.

وأضاف إن الإمارات فيها ترف لا يصدقه عقل، مضيفا أن هذا الترف يتنافى مع أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم.