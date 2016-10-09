شاهد : كاميرا مراقبة ترصد لص يقوم بسرقة عدد من المحلات بالدمام

صحيفة المرصد: تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة بالدمام .

حيث أوضح الفيديو أثناء محاولة لص سرقة عدد من المحلات بالدمام وذلك صباح يوم الجمعه ، مستغلاً هدوء الشوارع وخلوها من المارة ، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل؛ ما اضطره لمغادرة الموقع.