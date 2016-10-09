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شاهد : كاميرا مراقبة ترصد لص يقوم بسرقة عدد من المحلات بالدمام

9 أكتوبر, 2016 , 2:05 ص
شاهد : كاميرا مراقبة ترصد لص يقوم بسرقة عدد من المحلات بالدمام
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة بالدمام .

حيث أوضح الفيديو أثناء محاولة لص سرقة عدد من المحلات بالدمام وذلك صباح يوم الجمعه ، مستغلاً هدوء الشوارع وخلوها من المارة ، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل؛ ما اضطره لمغادرة الموقع.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 2:38 ص

    راي

    اذكرواالله الحمدلله انجبت ولدلم يكمل الشهرالثامن حدث لي انفصال في المشيمةالحمدلله بخيرلكنه صغيرجداادعواله بالصلاح والهدايةجاءبعدعدةاجهاضات
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  2. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 2:27 ص

    والله اقول الحق

    لا بعد يخل من محل يروح للاخر ولا كأنه محل ابوه والله مصيبه ياليت اللي كان يصور وضح رقم لوحة السياره لكي يسهل عملية القبض عليه
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  3. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 2:13 ص

    رمضان

    كثره سرقات المحلات يطرح تساؤل اين دور الدوريات في الشوراع!! هاللص آخذ راحته على الاخير عارف ما حوله احد والله مصيبه
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  4. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 2:12 ص

    😳😳😳

    ....
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