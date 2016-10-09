شاهد : كاميرا مراقبة ترصد لص يقوم بسرقة عدد من المحلات بالدمام

صحيفة المرصد: تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة بالدمام .
حيث أوضح الفيديو أثناء محاولة لص سرقة عدد من المحلات بالدمام وذلك صباح يوم الجمعه ، مستغلاً هدوء الشوارع وخلوها من المارة ، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل؛ ما اضطره لمغادرة الموقع.
تعليقات ( 4 )
راياذكرواالله الحمدلله انجبت ولدلم يكمل الشهرالثامن حدث لي انفصال في المشيمةالحمدلله بخيرلكنه صغيرجداادعواله بالصلاح والهدايةجاءبعدعدةاجهاضات
والله اقول الحقلا بعد يخل من محل يروح للاخر ولا كأنه محل ابوه والله مصيبه ياليت اللي كان يصور وضح رقم لوحة السياره لكي يسهل عملية القبض عليه
رمضانكثره سرقات المحلات يطرح تساؤل اين دور الدوريات في الشوراع!! هاللص آخذ راحته على الاخير عارف ما حوله احد والله مصيبه
😳😳😳....