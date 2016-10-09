تغريدات السُخرية تنهال على ضاحي خلفان بعد فشل توقعاته بانتخابات المغرب .. ومغردون :“وينك يا بن خلفان”

صحيفة المرصد:سخر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الفريق ضاحي خلفان، نائب مدير شرطة دبي، لفشله بتوقع نتيجة الانتخابات البرلمانية في المغرب.
وفي الثالث من يناير 2015، غرّد خلفان على حسابه في “تويتر”: “خلال عام أو يزيد سيسقط إخوان المغرب سقوطا مدويا”.
وبعد أكثر من عام من تغريدة خلفان، فشل توقّعه بشكل “مدوّ”، بحسب ناشطين.
وتصدر الانتخابات، حزب العدالة والتنمية – الذي قصده خلفان بتغريدته -، وحصل على 125 مقعدا مما مجموعه 395 مقعدا في البرلمان المغربي.
وتابع المفكر محمد الشنقيطي: “كَذَبَ المُنجّمون، وفاز حزب العدالة والتنمية في انتخابات المغرب”.
وعلّق الناشط محمد العباد على تغريدة خلفان بعد صدور نتائج الانتخابات: “سمعني صوتك يا ضاحي”.
وأضاف مضحي الشمري: “وينك يا بن خلفان من الذي سقط سقوطا مدويا ههههههههههههه قراءتك خابت”.
تعليقات ( 5 )
فارس الزهرانيأخبار اليومين هذي تغيض المنافقين والمرجفين المندسين بيننا
فارس الزهرانيالأخبار اليوم عن ما يجري باليمن ممتازه جدا والنهايه قريبه ان شاء الله
فارس الزهرانياللهم ادم على بلادنا نعمة الامن والامان واحفظها من الانذال اعداء الله ورسوله ووفق ولاة امرنا لما يحب ويرضى واجعلهم شوكه في حناجر الفرس المجوس ومن يؤيد
فارس الزهرانييعني حزب العداله والتنميه احتل المركز الاول وسيشكل الحكومه وفبله حزب العداله والتنميه بتركيا نجح في قيادة تركيا وذهب بها الى مصاف الدول الكبرى
فارس الزهرانيمبروك لحزب العداله والتنميه بالمغرب بفوزهم الساحق بقيادة بن كيران وكذب المنجمون ولو صدقوا وضاحي والخراطه قلم الحقيقه من مدرسه واحده ضد التدين