تغريدات السُخرية تنهال على ضاحي خلفان بعد فشل توقعاته بانتخابات المغرب .. ومغردون :“وينك يا بن خلفان”

صحيفة المرصد:سخر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الفريق ضاحي خلفان، نائب مدير شرطة دبي، لفشله بتوقع نتيجة الانتخابات البرلمانية في المغرب.

وفي الثالث من يناير 2015، غرّد خلفان على حسابه في “تويتر”: “خلال عام أو يزيد سيسقط إخوان المغرب سقوطا مدويا”.

وبعد أكثر من عام من تغريدة خلفان، فشل توقّعه بشكل “مدوّ”، بحسب ناشطين.

وتصدر الانتخابات، حزب العدالة والتنمية – الذي قصده خلفان بتغريدته -، وحصل على 125 مقعدا مما مجموعه 395 مقعدا في البرلمان المغربي.

وتابع المفكر محمد الشنقيطي: “كَذَبَ المُنجّمون، وفاز حزب العدالة والتنمية في انتخابات المغرب”.

وعلّق الناشط محمد العباد على تغريدة خلفان بعد صدور نتائج الانتخابات: “سمعني صوتك يا ضاحي”.

وأضاف مضحي الشمري: “وينك يا بن خلفان من الذي سقط سقوطا مدويا ههههههههههههه قراءتك خابت”.