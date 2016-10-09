بالفيديو : شبح على هيئة رجل كاد يتسبب بكارثة في أحد شوارع روسيا

صحيفة المرصد:أظهرت لقطات مخيفة تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، شبحاً على هيئة رجل، كاد يتسبب بكارثة وسط الشارع لولا تجنبه من قبل شاحنة كبيرة في روسيا.

فيما سارع سائق الشاحنة بعد ذلك للتوقف على جانب الطريق، والترجل منها لمعرفة ما الذي وقف في طريقه.

وذهب الكثيرون إلى أن الفيديو محاولة انتحار فاشلة، فيما أكد البعض أن ذلك دليل واضح على تخاطر الأرواح، فيما أرجح فريق ثالث أن تكون المشاهد مفبركة.