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بالفيديو : شبح على هيئة رجل كاد يتسبب بكارثة في أحد شوارع روسيا

9 أكتوبر, 2016 , 2:19 ص
بالفيديو : شبح على هيئة رجل كاد يتسبب بكارثة في أحد شوارع روسيا
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صحيفة المرصد:أظهرت لقطات مخيفة تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، شبحاً على هيئة رجل، كاد يتسبب بكارثة وسط الشارع لولا تجنبه من قبل شاحنة كبيرة في روسيا.

فيما سارع سائق الشاحنة بعد ذلك للتوقف على جانب الطريق، والترجل منها لمعرفة ما الذي وقف في طريقه.

وذهب الكثيرون إلى أن الفيديو محاولة انتحار فاشلة، فيما أكد البعض أن ذلك دليل واضح على تخاطر الأرواح، فيما أرجح فريق ثالث أن تكون المشاهد مفبركة.



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 3:02 ص

    زمن الذكريات

    هذا عذاب لكم يالروس هذي ارواح الابرياء التي قتلت بحلب من قبل الطيران الروسي الظالم حسبي الله عليكم ونعم الوكيل اللهم اهلك الروس والطاغيه بشار
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  2. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 2:28 ص

    راصد

    هذا اوباما رايح لبوتين علشان يقعو على تدمير سوريا
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