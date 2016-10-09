بالفيديو.. أردوغان يقود سيارته لاختبار نفق تحت نهر البوسفور يربط أوروبا وآسيا

صحيفة المرصد – أ ف ب :فتتح اسطنبول في 20 ديسمبر (كانون الأول) مشروعها الضخم الجديد المتمثل في أول نفق للسيارات بطول يتجاوز خمسة كلم، تم بناؤه تحت مضيق البوسفور بهدف الربط بين الضفتين الأوروبية والآسيوية للمدينة.

واليوم، عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سيارة سوداء يقودها بنفسه نفق “يورآجيا” يرافقه رئيس الوزراء بن علي يلديريم ووزير النقل أحمد أرسلان.

وقال الرئيس التركي في خطاب نقله التلفزيون إن الطريق الجديدة التي بوشر بناؤها في فبراير (شباط) 2011 وتتيح ربط الضفتين الأوروبية والآسيوية لاسطنبول في بضع دقائق، “ستفتح أمام العموم يوم 20 ديسمبر “.

وماراماي الذي سمي “ورشة القرن” هو نفق بطول 14 كلم تقع 1400 متر منها تحت البحر. وكان أول مشروع ضخم يطلقه الرئيس التركي الذي كان أيضاً رئيساً لبلدية اسطنبول.