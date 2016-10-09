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بالفيديو.. أردوغان يقود سيارته لاختبار نفق تحت نهر البوسفور يربط أوروبا وآسيا

9 أكتوبر, 2016 , 2:33 ص
بالفيديو.. أردوغان يقود سيارته لاختبار نفق تحت نهر البوسفور يربط أوروبا وآسيا
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صحيفة المرصد – أ ف ب :فتتح اسطنبول في 20 ديسمبر (كانون الأول) مشروعها الضخم الجديد المتمثل في أول نفق للسيارات بطول يتجاوز خمسة كلم، تم بناؤه تحت مضيق البوسفور بهدف الربط بين الضفتين الأوروبية والآسيوية للمدينة.

واليوم، عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سيارة سوداء يقودها بنفسه نفق “يورآجيا” يرافقه رئيس الوزراء بن علي يلديريم ووزير النقل أحمد أرسلان.

وقال الرئيس التركي في خطاب نقله التلفزيون إن الطريق الجديدة التي بوشر بناؤها في فبراير (شباط) 2011 وتتيح ربط الضفتين الأوروبية والآسيوية لاسطنبول في بضع دقائق، “ستفتح أمام العموم يوم 20 ديسمبر “.

وماراماي الذي سمي “ورشة القرن” هو نفق بطول 14 كلم تقع 1400 متر منها تحت البحر. وكان أول مشروع ضخم يطلقه الرئيس التركي الذي كان أيضاً رئيساً لبلدية اسطنبول.

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تعليقات ( 17 )

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  1. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 3:07 ص

    فارس الزهراني

    مكان الخونه لأوطانهم والمنافقين والمندسين السجون علما بأن السجون انظف منهم ومكانهم الحقيقي بصناديق النفايات
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  2. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 3:04 ص
    عدد التعليقات:14259

    قلم الحقيقه

    هذا اللي ماحسبنا حسابه . المفروض نبقي عشرة أشخاص لانعتقلهم ولانسجنهم كل 100كم يقف واحد يرفع علم حتى نشوفه ولانصدمه بعد هههههههههه
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  3. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 3:04 ص

    فارس الزهراني

    المعروف لدة اللبيب ومن لديه عقل بمقارعة الضد والاقتداء بمن تراه قدوه في جميع تصرفاته فكل قرين بالمقارن يقتدي ونحن قدوتنا رسولنا عليه الصلاة والسلام ثم
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  4. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 3:01 ص

    فارس الزهراني

    قال الشاعر .. اذا نطق السفيه فلا تجبه .. فخيرا من اجابته السكوت .
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  5. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 2:58 ص

    فارس الزهراني

    أرى بأن بتم تهميش بعض المعلقين وعدم الرد عليهم فالمجنون والسفيه مرفوع عنهم القلم وعلينا عدم اعارتهم الأهتمام يمكن يحسون ويذلفون عنا
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  6. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 2:55 ص
    عدد التعليقات:14259

    قلم الحقيقه

    وين المستقبلين في السجون والمعتقلات .صحيح صحيح نسيت نسيت هههههه
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  7. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 2:53 ص
    عدد التعليقات:2044

    توووووونسية

    107 ديسلايك **** هههههههههه can not believe
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  8. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 2:53 ص

    مقلقل

    اعلم جيداً بأن اردوغان خيره لتركيا وشعبها فقط .. ولكن انجازاته واحترام شعبه له يجبرك على احترامه
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  9. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 2:51 ص

    فارس الزهراني

    ونعم فيك وفي شعبك ويدا بيد مع قائدنا ابوفهد وشعبه فلم يتبقى على راس الهرم الا بلاد الحرمين بقياده خادم الحرمين الشريفين وتركيا فالى الأمام والله معنا
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  10. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 2:50 ص

    مقلقل

    زعيم يارجب طيب اردوغان غصباً عن خشم الي ماهو راضي ..لك الانجازات ولغيرك الهياط والكذب على شعوبهم
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  11. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 2:48 ص
    عدد التعليقات:2044

    توووووونسية

    الله يقويك يا اوردوغان رئيس باتم معنى الكلمة طور بلده لم يفعلها قبله رئيس لتركيا زد كارهينك وجع يا بطل
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  12. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 2:46 ص

    مقلقل

    الزعيم الردوغان يفتتح الانفاق من تحت النهر ..اعرف دوله اثيوبيا ستقطع عنهم النهر هههههههههه
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  13. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 2:46 ص

    فارس الزهراني

    أردوغان رئيس بحق وحقيقه ونهض بتركيا وتحدى العالم كله وحاولوا تدميره ولكن الله معه اما****
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  14. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 2:45 ص

    مقلقل

    يجيك الخبل الان ينبح اخوان اخوان ههههههههههههههه
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  15. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 2:42 ص

    ابو شنب

    عمار يا تركيا عاش الزعيم التركي رجب طيب اردوغان
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  16. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 2:42 ص

    عبدالله

    ناس تبني وتطور اوطانها وسيخلدهم التاريخ .. وناس عايشين على الشحاذة والبلطجه وسيلعنهم التاريخ ويبصق عليهم
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  17. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 2:41 ص
    عدد التعليقات:14259

    قلم الحقيقه

    الشوارع خالية الجميع تم اعتقالهم بما فيهم عمال الطريق الخمسة مع رئيس شركتهم .
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