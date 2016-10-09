بالفيديو.. أردوغان يقود سيارته لاختبار نفق تحت نهر البوسفور يربط أوروبا وآسيا

صحيفة المرصد – أ ف ب :فتتح اسطنبول في 20 ديسمبر (كانون الأول) مشروعها الضخم الجديد المتمثل في أول نفق للسيارات بطول يتجاوز خمسة كلم، تم بناؤه تحت مضيق البوسفور بهدف الربط بين الضفتين الأوروبية والآسيوية للمدينة.
واليوم، عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سيارة سوداء يقودها بنفسه نفق “يورآجيا” يرافقه رئيس الوزراء بن علي يلديريم ووزير النقل أحمد أرسلان.
وقال الرئيس التركي في خطاب نقله التلفزيون إن الطريق الجديدة التي بوشر بناؤها في فبراير (شباط) 2011 وتتيح ربط الضفتين الأوروبية والآسيوية لاسطنبول في بضع دقائق، “ستفتح أمام العموم يوم 20 ديسمبر “.
وماراماي الذي سمي “ورشة القرن” هو نفق بطول 14 كلم تقع 1400 متر منها تحت البحر. وكان أول مشروع ضخم يطلقه الرئيس التركي الذي كان أيضاً رئيساً لبلدية اسطنبول.
تعليقات ( 17 )
فارس الزهرانيمكان الخونه لأوطانهم والمنافقين والمندسين السجون علما بأن السجون انظف منهم ومكانهم الحقيقي بصناديق النفايات
عدد التعليقات:14259
قلم الحقيقههذا اللي ماحسبنا حسابه . المفروض نبقي عشرة أشخاص لانعتقلهم ولانسجنهم كل 100كم يقف واحد يرفع علم حتى نشوفه ولانصدمه بعد هههههههههه
فارس الزهرانيالمعروف لدة اللبيب ومن لديه عقل بمقارعة الضد والاقتداء بمن تراه قدوه في جميع تصرفاته فكل قرين بالمقارن يقتدي ونحن قدوتنا رسولنا عليه الصلاة والسلام ثم
فارس الزهرانيقال الشاعر .. اذا نطق السفيه فلا تجبه .. فخيرا من اجابته السكوت .
فارس الزهرانيأرى بأن بتم تهميش بعض المعلقين وعدم الرد عليهم فالمجنون والسفيه مرفوع عنهم القلم وعلينا عدم اعارتهم الأهتمام يمكن يحسون ويذلفون عنا
عدد التعليقات:14259
قلم الحقيقهوين المستقبلين في السجون والمعتقلات .صحيح صحيح نسيت نسيت هههههه
عدد التعليقات:2044
توووووونسية107 ديسلايك **** هههههههههه can not believe
مقلقلاعلم جيداً بأن اردوغان خيره لتركيا وشعبها فقط .. ولكن انجازاته واحترام شعبه له يجبرك على احترامه
فارس الزهرانيونعم فيك وفي شعبك ويدا بيد مع قائدنا ابوفهد وشعبه فلم يتبقى على راس الهرم الا بلاد الحرمين بقياده خادم الحرمين الشريفين وتركيا فالى الأمام والله معنا
مقلقلزعيم يارجب طيب اردوغان غصباً عن خشم الي ماهو راضي ..لك الانجازات ولغيرك الهياط والكذب على شعوبهم
عدد التعليقات:2044
توووووونسيةالله يقويك يا اوردوغان رئيس باتم معنى الكلمة طور بلده لم يفعلها قبله رئيس لتركيا زد كارهينك وجع يا بطل
مقلقلالزعيم الردوغان يفتتح الانفاق من تحت النهر ..اعرف دوله اثيوبيا ستقطع عنهم النهر هههههههههه
فارس الزهرانيأردوغان رئيس بحق وحقيقه ونهض بتركيا وتحدى العالم كله وحاولوا تدميره ولكن الله معه اما****
مقلقليجيك الخبل الان ينبح اخوان اخوان ههههههههههههههه
ابو شنبعمار يا تركيا عاش الزعيم التركي رجب طيب اردوغان
عبداللهناس تبني وتطور اوطانها وسيخلدهم التاريخ .. وناس عايشين على الشحاذة والبلطجه وسيلعنهم التاريخ ويبصق عليهم
عدد التعليقات:14259
قلم الحقيقهالشوارع خالية الجميع تم اعتقالهم بما فيهم عمال الطريق الخمسة مع رئيس شركتهم .