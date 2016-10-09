مندوب بريطانيا في مجلس الأمن يشن هجوماً على روسيا بعد استخدامها الفيتو حول حلب

صحيفة المرصد:في صفعة رمزية لنظام الأسد، انسحب معظم أعضاء مجلس الأمن لا سيما الدائمي العضوية من قاعة المجلس مع بدء كلمة مندوب النظام السوري بشار الجعفري مساء السبت، في تسجيل موقف واضح لاعتراض المجتمع الدولي على الجرائم التي يرتكبها هذا النظام لا سيما في حلب وفقاً لموقع العربية نت .

ولم ير الجعفري رداً مناسباً على هذا الانسحاب سوى أن يشكر “ساخراً” الأعضاء المنسحبين قائلاً:” أشكركم لأنكم بانسحابكم أعطيتموني صفة العضو الدائم مكانكم”.بعدها، هنأ روسيا، حليفة النظام السوري على ترؤسها لمجلس الأمن في تلك الفترة التي وصفها بالحرجة، في حين اعتبر المندوب الأميركي أن روسيا شريكة في القتل.

هجوم بريطاني لاذع وأميركا تعتبر روسيا شريكة في القتل

من جهتها، شنت بريطانيا هجوماً لاذعاً في مجلس الأمن على روسيا عقب اجهاض الأخيرة لمشروع القرار الفرنسي حول وقف اطلاق النار في سوريا. وقال المندوب البريطاني إن الفيتو الروسي يمثل “العار” الذي نعلمه بشأن أعمال روسيا. وأضاف متوجهاً بكلامه للمندوب الروسي: “لا أستطيع أن أشكرك على الفيتو”. وأردف متابعاً:” على مجلس الأمن أن ينهي المهزلة التي تجري.”

أما المندوب الأميركي فأكد أن روسيا ونظام الأسد يدمران حلب، وأن روسيا تشارك في القتل، مردفاً:”إنه لأمر مروع”

وأضاف قائلاً:” روسيا كالعادة تطرح سيناريو مختلفا وتلقي باللوم على الولايات المتحدة متهمة إياها بالتلكؤ في محاربة الارهاب، لكن الواقع أنها مجرد حجة لتبرير مساعدة نظام الأسد، وإلا لماذا يتم استهداف كل مستشفى في شرقي حلب، ولماذا استهدف قافلة للمساعدات الانسانية، إنها جرائم حرب.”

كما شدد على أنه لا يمكن لروسيا استخدام بضع مئات من مقاتلي النصرة من أجل تبرير قصف الآلاف من المدنيين. وأضاف:” روسيا باتت واحداً من اللاعبين الرئيسيين الذين يمارسون الارهاب في حلب.”

شاهد الرد القوي للمندوب البريطاني على الفيتو الروسي