•• الأهلي فقط ممنوع يتحدث وممنوع يحتج وممنوع يقول أوفاً!

•• الأهلي يجب أن يتلقى الصفعات ويصمت أو إن أي رد منه سيؤخذ على أنه خرق ميثاق الشرف في الرياضة السعودية!

•• يظلم ويساء له ويحقن كابتنه بإبرة زيتية ويغرب لاعبه سعيد المولد ويخطف أحد كوادره دون الاستئذان منه ويوقف نشيده وتغلق قناته وحذار أن يقول كلمة!

•• الأهلي وليس غيره ينبغي أن تسحب مكبرات الصوت من جماهيره وتسحب الشالات منهم وإن قال أي من جماهيره لا.. يمنع من دخول الملعب!

•• الأهلي لن يسمح له أن يسجل أي لاعب ما لم يسدد ثلاثة ريالات سعودية بقيتضمن المديونات عليه وغيره يستثنى وعليه عشرات الملايين!

•• الهيئة تصطف مع الهلال والاتحاد والنصر لطلب سلف بنكية ما بين 50 مليونا و30 مليونا والأهلي ولا كأنه موجود!

•• أندية تطلب حكاما أجانب بعد انقضاء المهلة ويتم تنفيذ طلباتها لو المدة لم يبق منها إلا أيام محدودة والأهلي يرفض طلبه بحجة فات على الميعاد 24 ساعة!

•• الأهلي (يشرشح في الإعلام) وإن تصدى لهم إعلام الأهلي ورد يعزل إما بوقف أو مكالمة أو بهما معاً وغيره يضرب بالشتائم يمينا وشمالا ويقال لهم هذا أبسط حقوقكم!

•• ثلاث بطولات حققها الأهلي فثارت ثائرتهم في الانتقاص منها بكلام لا يمكن أن يقال في جلسة شباب فضلاً أن يقال في منابر إعلامية!

•• التدشين وما أدراك ما التدشين أخفي بل مات وإن زدت أقول بتكتيك معلمي الرابطة ومتعصبي لجنة المسابقات ولا هان الراعي والناقل!

•• وحفل التدشين عُرف رياضي في كل أنحاء العالم يتم في بداية الدوري أو حسب ما تحدده الرابطة ولجنة المسابقات بين بطل الدوري وأي فريق تجمعه به البداية على أرضه وهو أشبه بتكريم البطل!

•• إلا أن هذا العُرف اختفى هذا العام ومن ضمن المبررات عدم جاهزية الملعب في الجولات الأولى طيب ولماذا لم يتم على الأقل أمام الاتحاد أو القادسية!

•• ليلة التتويج بالدوري الناقل والراعي تضاربوا وأفسدوا ليلة العُمر الأهلاوية بدراما أشبه ما تكون فيلما هنديا!

•• كل هذا حاولت تركه للصدفة وما قدرت ومن خلال كل هذا حاولت أحسن الظن وعجزت وبين الصدفة وحسن الظن الأهلي في عين العاصفة!

ومضة

وش عاد باقي من حقوق الرفاقه

وانا اسمع الحيين تغتاب الاموات!

نقلا عن عكاظ