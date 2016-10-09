حسن معاذ يكشف سر بكائه أثناء عزف النشيد الوطني قبل مباراة استراليا

صحيفة المرصد: قبل مباراة استراليا الخميس الماضي بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، لم يستطع لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حسن معاذ أن يتمالك دموعه أثناء النشيد الوطني , وأكد أن هذه الدموع كانت بسبب مجموعة من المشاعر والأحاسيس التي اختلطت ببعضها، والتي شدد على أنه من الصعب التعبير عنها.

وبحسب صحيفة الجزيرة, قال حسن معاذ إن دموعه كانت بسبب فخره بتمثيل منتخب بلاده أولا إضافة إلى الجماهير والمسؤليين وكل الحضور حيث كان الالتفاف خلف الأخضر مميزا، مضيفا “المشاعر طلعت غصب عني.. وأيضا هو شعور كل اللاعبين”.

وكشف عن أمر بدا خافيا بالنسبة للجماهير بعدما ذكر: “كان هنالك أمر خاص وخافي عن عن الكثيرين، وهو ظروف والدتي الصحية حيث كانت تشاهد المباريات سابقا، أما الآن فهي تتابعها من خلال الصوت فقط لظروفها الصحية”.

وأشار حسن معاذ إلى أنه سيقدم كل شيء للمنتخب، وأكد أنه وزملائه كانوا يسعون للفوز وليس للتعادل أمام أستراليا، والان التفكير منصب فقط على مباراة الامارات.

وأوضح أنهم لا يرغبون في أن يكونون تحت الضغط ولكن لابد أن يكون الجميع عند مستوى المسؤولية، وأنه لا يتفق مع من يقول إن مستواه انخفض وعاد، ولكن أداءه بات أفضل بمساعدة اللاعبين و الجميع معه.