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الشيخ الفوزان يرد على تغريدة”السويدان” التي أثارت جدلا واسعا على تويتر

9 أكتوبر, 2016 , 5:33 ص
الشيخ الفوزان يرد على تغريدة”السويدان” التي أثارت جدلا واسعا على تويتر
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صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان اعتبر الداعية الكويتي المثير للجدل بأنه «ليس له قيمة».

وكان  السويدان غرد قائلا  «أيهما تفضل الأمن مع الذل أم الحرية مع الثورة»، التي أثارت جدلا واسعا على نطاق مستخدمي مواقع التواصل بعد أن ربط الأمن بالذل، والحرية بالثورة.

ووفقا لصحيفة عكاظ ,وجه أحد المواطنين في اتصال هاتفي سؤالا للشيخ الفوزان عن رأيه في تغريدة السويدان وكان رده: «أبدا اتركوه ما له قيمة».

وتفاعل كثير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، للرد على السويدان وتغريدته التي أثارت غضبهم كونها تحرض الناس على أمنهم واستقرارهم، ووصفوها بـ«الخبيثة»، وكانت جميع ردودهم صادمة للسويدان، ولم تتفق مع ما طرحه، مستشهدين بالدول التي خرجت شعوبها من أجل الحرية، وأنها لا تزال تعيش ذليلة بسبب الفوضى التي تعيشها.

وكان رأى عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة، أن السويدان ومن على شاكلته لا يقبلون إلا الفوضى، فالأمن ضرورة حتمية وليس فيه ذلة، بينما أوضح عضو التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام سابقا عبدالعزيز الموسى أن كلام السويدان باطل جملة وتفصيلا؛ لأن الذل لا يكون إلا في الفوضى والأمن يكون معه العزة، والواقع يشهد بذلك، فيما شدد رئيس الحركة الشعبية الوطنية في الكويت سعود الحجيلان على أن السويدان وأشباهه يريدون الفوضى والدمار.



تعليقات ( 36 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 36
    9 أكتوبر, 2016 , 7:07 ص

    اخونجي

    بحثوا عن الثورات في كل بلد والمحصلة أن نبذتهم كل الشعوب التي ثاروا فيها من اليمن للأردن لمصر لليبيا لتونس للمغرب وكل الخليج
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  2. 35
    9 أكتوبر, 2016 , 7:07 ص

    الرأي العام

    بسبب استبيان يهاجم د طارق السويدان الذي تعلمنا منه السيرة النبوية وقصص الانبياء بأسلوب رائع
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  3. 34
    9 أكتوبر, 2016 , 7:03 ص

    اخونجي

    *** الا أن الثورات التي مررنا بها كشفت لنا من هم الاخوان وأذنابهم من خوارج سرور وقطب
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  4. 33
    9 أكتوبر, 2016 , 7:01 ص

    اخونجي

    «أبدا اتركوه ***» ومن مثله وعلى شاكلته ****ظاهرا أو متخفيا
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  5. 32
    9 أكتوبر, 2016 , 7:00 ص

    .لن .

    المواطن الغيور يعرف مصلحته ولسنا بحاجة سواء شيخ او غير شيخ للرد معا الاحترام نحن مسلمين ابناء مسلمين والقران وضح كل شي وباستطاعة المسلم تدبره بنفسه .
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  6. 31
    9 أكتوبر, 2016 , 6:58 ص

    اخونجي

    شكرا علماؤنا المعتبرين الأجلاء
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  7. 30
    9 أكتوبر, 2016 , 6:57 ص

    عندي احساس كبير بان المدعو السويدان***
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  8. 29
    9 أكتوبر, 2016 , 6:50 ص

    محمد الشهري

    بيض الله وجهك يا شيخنا الفاضل نعم هذا الداعية من أهل ***سأل الله رب العرش العظيم يرد كيدة في نحرة
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  9. 28
    9 أكتوبر, 2016 , 6:44 ص

    .لن .

    (ومن الناس من يعجبك قهوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على مافي قلبه وهو اشد الخصام )
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  10. 27
    9 أكتوبر, 2016 , 6:43 ص

    الفارس الشجاع

    مخالف للنشر
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  11. 26
    9 أكتوبر, 2016 , 6:41 ص

    زائر

    نعم اتركوه .....حفظ الله الشيخ صالح الفوزان .
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  12. 25
    9 أكتوبر, 2016 , 6:40 ص

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 24
    9 أكتوبر, 2016 , 6:37 ص

    وشك وشك

    حفظك الله ياشيخ الفوزان
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  14. 23
    9 أكتوبر, 2016 , 6:35 ص

    سلمان

    نبي نعرف أنت يا السويدان وش تختار منهم .
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  15. 22
    9 أكتوبر, 2016 , 6:34 ص

    المحقق كوسة

    ما ادري لكن تذكرت *** ههههههههههه ولا شفناه
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  16. 21
    9 أكتوبر, 2016 , 6:34 ص

    .لن .

    ي.{الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف} اذن الامن ملاصق للجوع والبؤس انظر الدول التي تسلط التسلط والخوف ابتلاء كما جاء (ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع) !!
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  17. 20
    9 أكتوبر, 2016 , 6:33 ص

    سبحان الله

    : " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين " . رواه البيهقي فجزاءك الله خيراً شيخ صالح لدفاعك عن الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 19
    9 أكتوبر, 2016 , 6:32 ص

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 6:31 ص

    سبحان الله

    : " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين " . رواه البيهقي فجزاءك الله خيراً شيخ صالح لدفاعك عن الدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 6:28 ص

    مرسيدس

    أعتقد لو تم دعم الثوره السوريه لتغيرت آراء الجميع بس تم الاتفاق على عدم نجاحها حتى تبقى الكراسي الأخرى ولا تنكشف خيانتها لاوطانها
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  21. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 6:26 ص

    والله الذي لاإله غيره أن السويدان يقول لأحد الحضور عنده سب أبي هريرة فقال له السويدان لاتسبه ****
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  22. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 6:25 ص

    .لن .

    الامن مقدم على اي شي اذا امنت عبدت الله بالشكل السليم انظر كيف صلاة الخايف وكيفيتها اذا امنت بنيت دولتك وامنت عائلتك اذا امنت لم تجوع ...
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  23. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 6:19 ص

    ملقوف الخبر

    ويش فيكم انحرق رزكم على استطلاع وليس دعوة!!!!استشفاف لاختبار بعض العقول المجوفة ؟؟ لا ومن اللي أخذ رأيه
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  24. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 6:15 ص

    ابو عناد

    هذا الانسان يحمل ***لهذا البلد
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  25. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 6:15 ص

    ابوعلي 990

    الله يصلحه
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  26. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 6:13 ص

    بايعها بعود شخاط

    كيف أمن مع ذل..؟!! كيف حرية مع ثورة..؟!! عنده التماس فكري والتباس لغوي بين المرادف والمقابل. الحرية تحقق الأمن والذل يشعل الثورة.
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  27. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 6:10 ص

    07

    أي ذل يتكلم عنه ان هناك ذل فذل المعصية ليس بعده ذل اماالسمع والطاعة واجبة لولاة الامر ان جاروا وان ظلمواهذه عقيدةاهل السنة والجماعة فلا تدلس على الامة
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  28. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 6:09 ص

    سبحان الله

    جزاك الله خيرا يا شيخ صالح علي هذا الجواب. وﻻ ينزل العلماء أهل العلم وأهل سلف الأمة لمنزلة المحرضين وأهل الفتن من خوارج العصر اﻹخوان المفلسين
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  29. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 6:08 ص

    العلم نور

    ذكر في سورة قريش الجوع قبل الامن وهرم ماسلو للحاجات الاكل والشراب قبل الامن وش فائدة الامن قبل الحاجات الفسيولوجية وسبب الامن الاول هو الشبع من الاكل
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  30. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 6:07 ص

    عبدالرحمن الشهري

    الله يصلحك يالسويدان. ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 6:00 ص

    بندول

    مخالف للنشر
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  32. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 6:00 ص

    الصارم

    نحن نعيش الحريه في أمن وأمان وكرامة معززين مكرمين وحبنا متبادل مع ولات أمرنا وحكومتنا الرشيده،العدل أساس الحكم
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  33. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 5:55 ص

    من جبل عسير

    في الحديث :- من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. اما السويدان ****
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  34. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 5:55 ص

    الحرفي

    مخالف
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  35. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 5:54 ص

    صباح اليوم

    هو يعلم ببطلان عبارته كيف للثورة أن تنتج حرية وكيف للذل أن يكون معه أمن . ولكن يقصدنا بأنكم صحيح في أمن لكنكم في ذل . ي السويدان ****
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  36. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 5:36 ص
    عدد التعليقات:10672

    إنسان منصف

    السويدان ,,, كيف ,,,يسأل مثل هذا السؤال,,,,أصلا
    لا يعجبني(41) اعجبني(0)

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