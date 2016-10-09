الشيخ الفوزان يرد على تغريدة”السويدان” التي أثارت جدلا واسعا على تويتر

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان اعتبر الداعية الكويتي المثير للجدل بأنه «ليس له قيمة».
وكان السويدان غرد قائلا «أيهما تفضل الأمن مع الذل أم الحرية مع الثورة»، التي أثارت جدلا واسعا على نطاق مستخدمي مواقع التواصل بعد أن ربط الأمن بالذل، والحرية بالثورة.
ووفقا لصحيفة عكاظ ,وجه أحد المواطنين في اتصال هاتفي سؤالا للشيخ الفوزان عن رأيه في تغريدة السويدان وكان رده: «أبدا اتركوه ما له قيمة».
وتفاعل كثير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، للرد على السويدان وتغريدته التي أثارت غضبهم كونها تحرض الناس على أمنهم واستقرارهم، ووصفوها بـ«الخبيثة»، وكانت جميع ردودهم صادمة للسويدان، ولم تتفق مع ما طرحه، مستشهدين بالدول التي خرجت شعوبها من أجل الحرية، وأنها لا تزال تعيش ذليلة بسبب الفوضى التي تعيشها.
وكان رأى عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة، أن السويدان ومن على شاكلته لا يقبلون إلا الفوضى، فالأمن ضرورة حتمية وليس فيه ذلة، بينما أوضح عضو التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام سابقا عبدالعزيز الموسى أن كلام السويدان باطل جملة وتفصيلا؛ لأن الذل لا يكون إلا في الفوضى والأمن يكون معه العزة، والواقع يشهد بذلك، فيما شدد رئيس الحركة الشعبية الوطنية في الكويت سعود الحجيلان على أن السويدان وأشباهه يريدون الفوضى والدمار.
تعليقات ( 36 )
اخونجيبحثوا عن الثورات في كل بلد والمحصلة أن نبذتهم كل الشعوب التي ثاروا فيها من اليمن للأردن لمصر لليبيا لتونس للمغرب وكل الخليج
الرأي العامبسبب استبيان يهاجم د طارق السويدان الذي تعلمنا منه السيرة النبوية وقصص الانبياء بأسلوب رائع
اخونجي*** الا أن الثورات التي مررنا بها كشفت لنا من هم الاخوان وأذنابهم من خوارج سرور وقطب
اخونجي«أبدا اتركوه ***» ومن مثله وعلى شاكلته ****ظاهرا أو متخفيا
.لن .المواطن الغيور يعرف مصلحته ولسنا بحاجة سواء شيخ او غير شيخ للرد معا الاحترام نحن مسلمين ابناء مسلمين والقران وضح كل شي وباستطاعة المسلم تدبره بنفسه .
اخونجيشكرا علماؤنا المعتبرين الأجلاء
محمد الشهريبيض الله وجهك يا شيخنا الفاضل نعم هذا الداعية من أهل ***سأل الله رب العرش العظيم يرد كيدة في نحرة
.لن .(ومن الناس من يعجبك قهوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على مافي قلبه وهو اشد الخصام )
الفارس الشجاعمخالف للنشر
زائرنعم اتركوه .....حفظ الله الشيخ صالح الفوزان .
وشك وشكحفظك الله ياشيخ الفوزان
سلماننبي نعرف أنت يا السويدان وش تختار منهم .
المحقق كوسةما ادري لكن تذكرت *** ههههههههههه ولا شفناه
.لن .ي.{الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف} اذن الامن ملاصق للجوع والبؤس انظر الدول التي تسلط التسلط والخوف ابتلاء كما جاء (ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع) !!
سبحان الله: " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين " . رواه البيهقي فجزاءك الله خيراً شيخ صالح لدفاعك عن الدين
سبحان الله: " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين " . رواه البيهقي فجزاءك الله خيراً شيخ صالح لدفاعك عن الدين
مرسيدسأعتقد لو تم دعم الثوره السوريه لتغيرت آراء الجميع بس تم الاتفاق على عدم نجاحها حتى تبقى الكراسي الأخرى ولا تنكشف خيانتها لاوطانها
.لن .الامن مقدم على اي شي اذا امنت عبدت الله بالشكل السليم انظر كيف صلاة الخايف وكيفيتها اذا امنت بنيت دولتك وامنت عائلتك اذا امنت لم تجوع ...
ملقوف الخبرويش فيكم انحرق رزكم على استطلاع وليس دعوة!!!!استشفاف لاختبار بعض العقول المجوفة ؟؟ لا ومن اللي أخذ رأيه
ابو عنادهذا الانسان يحمل ***لهذا البلد
ابوعلي 990الله يصلحه
بايعها بعود شخاطكيف أمن مع ذل..؟!! كيف حرية مع ثورة..؟!! عنده التماس فكري والتباس لغوي بين المرادف والمقابل. الحرية تحقق الأمن والذل يشعل الثورة.
07أي ذل يتكلم عنه ان هناك ذل فذل المعصية ليس بعده ذل اماالسمع والطاعة واجبة لولاة الامر ان جاروا وان ظلمواهذه عقيدةاهل السنة والجماعة فلا تدلس على الامة
سبحان اللهجزاك الله خيرا يا شيخ صالح علي هذا الجواب. وﻻ ينزل العلماء أهل العلم وأهل سلف الأمة لمنزلة المحرضين وأهل الفتن من خوارج العصر اﻹخوان المفلسين
العلم نورذكر في سورة قريش الجوع قبل الامن وهرم ماسلو للحاجات الاكل والشراب قبل الامن وش فائدة الامن قبل الحاجات الفسيولوجية وسبب الامن الاول هو الشبع من الاكل
عبدالرحمن الشهريالله يصلحك يالسويدان. ****
بندولمخالف للنشر
الصارمنحن نعيش الحريه في أمن وأمان وكرامة معززين مكرمين وحبنا متبادل مع ولات أمرنا وحكومتنا الرشيده،العدل أساس الحكم
من جبل عسيرفي الحديث :- من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. اما السويدان ****
الحرفيمخالف
صباح اليومهو يعلم ببطلان عبارته كيف للثورة أن تنتج حرية وكيف للذل أن يكون معه أمن . ولكن يقصدنا بأنكم صحيح في أمن لكنكم في ذل . ي السويدان ****
عدد التعليقات:10672
إنسان منصفالسويدان ,,, كيف ,,,يسأل مثل هذا السؤال,,,,أصلا