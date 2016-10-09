الشيخ الفوزان يرد على تغريدة”السويدان” التي أثارت جدلا واسعا على تويتر

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان اعتبر الداعية الكويتي المثير للجدل بأنه «ليس له قيمة».

وكان السويدان غرد قائلا «أيهما تفضل الأمن مع الذل أم الحرية مع الثورة»، التي أثارت جدلا واسعا على نطاق مستخدمي مواقع التواصل بعد أن ربط الأمن بالذل، والحرية بالثورة.

ووفقا لصحيفة عكاظ ,وجه أحد المواطنين في اتصال هاتفي سؤالا للشيخ الفوزان عن رأيه في تغريدة السويدان وكان رده: «أبدا اتركوه ما له قيمة».

وتفاعل كثير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، للرد على السويدان وتغريدته التي أثارت غضبهم كونها تحرض الناس على أمنهم واستقرارهم، ووصفوها بـ«الخبيثة»، وكانت جميع ردودهم صادمة للسويدان، ولم تتفق مع ما طرحه، مستشهدين بالدول التي خرجت شعوبها من أجل الحرية، وأنها لا تزال تعيش ذليلة بسبب الفوضى التي تعيشها.

وكان رأى عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة، أن السويدان ومن على شاكلته لا يقبلون إلا الفوضى، فالأمن ضرورة حتمية وليس فيه ذلة، بينما أوضح عضو التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام سابقا عبدالعزيز الموسى أن كلام السويدان باطل جملة وتفصيلا؛ لأن الذل لا يكون إلا في الفوضى والأمن يكون معه العزة، والواقع يشهد بذلك، فيما شدد رئيس الحركة الشعبية الوطنية في الكويت سعود الحجيلان على أن السويدان وأشباهه يريدون الفوضى والدمار.