فيديو .. “العرفج” : هاجس “الخلافة” والفنان “مهند” من أسباب تملك السعوديين للعقارات في تركيا!

صحيفة المرصد: تعجب الكاتب “ أحمد العرفج” من خبر نُشر في صحيفة “الاقتصادية” تحت عنوان: “سعوديون يتصدرون قائمة المستثمرين في عقارات تركيا ميليون متر مربع” قائلا : “شيء غريب أن يتصدر السعوديون في تملك عقارات بتركيا مقابل إغلاق 40% من مكاتب العقار في جدة، ونحن لا نستطيع أن نحلل كثيراً، ولكننا نستطيع أن نتساءل، ليجاوبوننا المختصين”.

وتساءل العرفج عبر برنامج “ياهلا بالعرفج” عن سبب تملك السعوديون للعقارات في تركيا بنسب عالية، مؤكداً أن السفر إليها للسياحة مبررة، أما مسألة التملك فيها؛ تحتاج إلى وقفة وإجابة من قِبل المختصين.وأضاف “العرفج” موضحاً بقوله: “مسألة سفر السعوديون للسياحة في تركيا مبررة، بسبب الطبيعة الخلابة، وتأثير الممثلين الرومانسيين الأتراك مثل ” مهند” على بعض الناس، أو هاجس الخلافة إضافة إلى سهولة التملك والتقسيط على الأراضي التركية، ولكن الغريب أن يتم إغلاق 40% من مكاتب العقار في جدة”!

وأضاف “العرفج” متسائلاً: “بغض النظر عن أسباب إغلاق مكاتب العقار بجدة، ولكنني أتساءل: لماذا نجد سعودياً يتملّك في تركيا، وفي المقابل ليس لديه منزلاً في السعودية!! فهل هذا هاجس هجرة أم رغبة التملك في أراضي ذات طبيعة خلابة وهواء عليل؟”.