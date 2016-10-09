فيديو .. “العرفج” : هاجس “الخلافة” والفنان “مهند” من أسباب تملك السعوديين للعقارات في تركيا!

صحيفة المرصد: تعجب الكاتب “ أحمد العرفج” من خبر نُشر في صحيفة “الاقتصادية” تحت عنوان: “سعوديون يتصدرون قائمة المستثمرين في عقارات تركيا ميليون متر مربع” قائلا : “شيء غريب أن يتصدر السعوديون في تملك عقارات بتركيا مقابل إغلاق 40% من مكاتب العقار في جدة، ونحن لا نستطيع أن نحلل كثيراً، ولكننا نستطيع أن نتساءل، ليجاوبوننا المختصين”.
وتساءل العرفج عبر برنامج “ياهلا بالعرفج” عن سبب تملك السعوديون للعقارات في تركيا بنسب عالية، مؤكداً أن السفر إليها للسياحة مبررة، أما مسألة التملك فيها؛ تحتاج إلى وقفة وإجابة من قِبل المختصين.وأضاف “العرفج” موضحاً بقوله: “مسألة سفر السعوديون للسياحة في تركيا مبررة، بسبب الطبيعة الخلابة، وتأثير الممثلين الرومانسيين الأتراك مثل ” مهند” على بعض الناس، أو هاجس الخلافة إضافة إلى سهولة التملك والتقسيط على الأراضي التركية، ولكن الغريب أن يتم إغلاق 40% من مكاتب العقار في جدة”!
وأضاف “العرفج” متسائلاً: “بغض النظر عن أسباب إغلاق مكاتب العقار بجدة، ولكنني أتساءل: لماذا نجد سعودياً يتملّك في تركيا، وفي المقابل ليس لديه منزلاً في السعودية!! فهل هذا هاجس هجرة أم رغبة التملك في أراضي ذات طبيعة خلابة وهواء عليل؟”.
تعليقات ( 12 )
الرأي العاملابد ان يقف هذا الرجل عند حده ماذا تقصد مهند
عبداللهانت الحين على الناس الي عندها بيوت فرنسا ولندن ماتكلمت عليهم. وماتكلمت عن الي يشحنون سياراتهم الى لندن وفرنسا.بعدين انت خلي العقار يرخص هنا ويصير خير
سوط الحقباختصاااار ( يوسعووووووون صدوووووورهم ) يا ويلك يالعرفج لقد ولجت عِش الدبابير عفوا الإخونج . تحمّل ما يجيك وهل يجوز انتقاد الخليفة ..؟ ويحك يا هذا!
سوط الحقفي ديار الخليفة كل شيء مباح ولا يجوز انتقاد الخليفة ودياره العامرة . مع وجود كل المخالفات الشرعية ... ياليت رجال الحسبة يأخذون دورات في ديار الإسلا
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتوانت وش محرق رزك او تبيه يستثمرون اموالهم لدى الانقلابيين بمصر التي اصبحت خنجراً في جسد الأمة بسبب تصرفات الانقلابيين الطائشه الغبيه
عبداللهطيب يالعرفج انت وش محرق رزك ليه ماتكلمت عن بيوت فرنسا ولندن وغيرها
سوط الحقهنا يُحيط به المثاليات من كل جانب والتدين والاختلاط و... لكن هناك تظهر الشخصية الحقيقية .. فيصبح الاختلاط مباحا وكذلك العري وقيادة المرأة للسيارة و ..
مخالف للنشر 1يارجال ما احد يشتري عقار في تركيا الا ان عنده عقارات في السعوديه سلامات يابوعرفج كانك ماعايشت معانات الشعب السعودي في تملك مسكن
يالله صباح خيرمن كثر فلوسهم يتملكون في كل مكان ؛ من أين لكم هذا !!!!
ابوفيصل 1يابو ****مالك دخل في الناس تشتري محل ماهي تبي عجيب غريب.
محمدتستاهل تركيا ان يعيش فيها ويهاجر إليها الناس طبيعه وجمال وسهوله الحصول على منزل
يمني عاشق الدمامخلاص خلو أرض السعودية لنا هانا احنا نعمر ونبني ونستقدم ياعرفجينا هههههههههههههههه