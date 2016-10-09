  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

فيديو .. “العرفج” : هاجس “الخلافة” والفنان “مهند” من أسباب تملك السعوديين للعقارات في تركيا!

9 أكتوبر, 2016 , 6:14 ص
فيديو .. “العرفج” : هاجس “الخلافة” والفنان “مهند” من أسباب تملك السعوديين للعقارات في تركيا!
  • 802
  • 12
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: تعجب الكاتب “ أحمد العرفج” من خبر نُشر في صحيفة “الاقتصادية” تحت عنوان: “سعوديون يتصدرون قائمة المستثمرين في عقارات تركيا ميليون متر مربع” قائلا : “شيء غريب أن يتصدر السعوديون في تملك عقارات بتركيا مقابل إغلاق 40% من مكاتب العقار في جدة، ونحن لا نستطيع أن نحلل كثيراً، ولكننا نستطيع أن نتساءل، ليجاوبوننا المختصين”.

وتساءل العرفج عبر برنامج “ياهلا بالعرفج” عن سبب تملك السعوديون للعقارات في تركيا بنسب عالية، مؤكداً أن السفر إليها للسياحة مبررة، أما مسألة التملك فيها؛ تحتاج إلى وقفة وإجابة من قِبل المختصين.وأضاف “العرفج” موضحاً بقوله: “مسألة سفر السعوديون للسياحة في تركيا مبررة، بسبب الطبيعة الخلابة، وتأثير الممثلين الرومانسيين الأتراك مثل ” مهند” على بعض الناس، أو هاجس الخلافة إضافة إلى سهولة التملك والتقسيط على الأراضي التركية، ولكن الغريب أن يتم إغلاق 40% من مكاتب العقار في جدة”!
وأضاف “العرفج” متسائلاً: “بغض النظر عن أسباب إغلاق مكاتب العقار بجدة، ولكنني أتساءل: لماذا نجد سعودياً يتملّك في تركيا، وفي المقابل ليس لديه منزلاً في السعودية!! فهل هذا هاجس هجرة أم رغبة التملك في أراضي ذات طبيعة خلابة وهواء عليل؟”.



تعليقات ( 12 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 7:04 ص

    الرأي العام

    لابد ان يقف هذا الرجل عند حده ماذا تقصد مهند
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 6:51 ص

    عبدالله

    انت الحين على الناس الي عندها بيوت فرنسا ولندن ماتكلمت عليهم. وماتكلمت عن الي يشحنون سياراتهم الى لندن وفرنسا.بعدين انت خلي العقار يرخص هنا ويصير خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 6:49 ص

    سوط الحق

    باختصاااار ( يوسعووووووون صدوووووورهم ) يا ويلك يالعرفج لقد ولجت عِش الدبابير عفوا الإخونج . تحمّل ما يجيك وهل يجوز انتقاد الخليفة ..؟ ويحك يا هذا!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 6:45 ص

    سوط الحق

    في ديار الخليفة كل شيء مباح ولا يجوز انتقاد الخليفة ودياره العامرة . مع وجود كل المخالفات الشرعية ... ياليت رجال الحسبة يأخذون دورات في ديار الإسلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 6:44 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    وانت وش محرق رزك او تبيه يستثمرون اموالهم لدى الانقلابيين بمصر التي اصبحت خنجراً في جسد الأمة بسبب تصرفات الانقلابيين الطائشه الغبيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 6:44 ص

    عبدالله

    طيب يالعرفج انت وش محرق رزك ليه ماتكلمت عن بيوت فرنسا ولندن وغيرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 6:42 ص

    سوط الحق

    هنا يُحيط به المثاليات من كل جانب والتدين والاختلاط و... لكن هناك تظهر الشخصية الحقيقية .. فيصبح الاختلاط مباحا وكذلك العري وقيادة المرأة للسيارة و ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 6:36 ص

    مخالف للنشر 1

    يارجال ما احد يشتري عقار في تركيا الا ان عنده عقارات في السعوديه سلامات يابوعرفج كانك ماعايشت معانات الشعب السعودي في تملك مسكن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 6:33 ص

    يالله صباح خير

    من كثر فلوسهم يتملكون في كل مكان ؛ من أين لكم هذا !!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 6:27 ص

    ابوفيصل 1

    يابو ****مالك دخل في الناس تشتري محل ماهي تبي عجيب غريب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 6:25 ص

    محمد

    تستاهل تركيا ان يعيش فيها ويهاجر إليها الناس طبيعه وجمال وسهوله الحصول على منزل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 6:22 ص

    يمني عاشق الدمام

    خلاص خلو أرض السعودية لنا هانا احنا نعمر ونبني ونستقدم ياعرفجينا هههههههههههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم