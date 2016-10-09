قبول ابن قيادي بصحة مكة لزمالة طب المجتمع دون مقابلة شخصية

صحيفة المرصد: نشرت صحيفة محلية مطالبة عدد من الأطباء المتقدمين لبرنامج الزمالة لطب المجتمع بمكة المكرمة بايضاح الضوابط والحيثيات النظامية التي اتخذت لقبول «ابن» قيادي في صحة مكة في زمالة طب المجتمع رغم انه لم يجري المقابلة الشخصية ولم يدخل إختبار هيئة التخصصات الصحية السعودية كشرط أساسي للقبول في برنامج الزمالة، متهمين هيئة التخصصات الصحية بالمجاملة وتجاوز الانظمة والتمييز بين الاطباء.
ووفقا لصحيفة المدينة, اعترف مدير الإعلام بهيئة التخصصات أن الطبيب المقبول في طب زمالة المجتمع بمكة لم يكن ضمن قائمة الهيئة لهذا العام. بل تم قبوله الحاقيا تلبية لرغبة مركز التدريب بمكة.
وقال عدد من الأطباء: إن زمالة طب المجتمع في مكة حدد لها عشرة مقاعد فقط، حيث تم قبول سبعة بينما ثلاثة مقاعد شاغرة، على حد قولهم.
وأكدوا خلال حديثهم أن قيادي بصحة منطقة مكة عمد إلى استخدام نفوذه وتحصل على بطاقة ترشيح لابنه الذي يعمل في مكتبه، وتم قبوله من المركز التدريبي «برنامج الزمالة السعودية لطب المجتمع بمكة المكرمة» دون أن يجري المقابلة الشخصية واختبار هيئة التخصصات الصحية السعودية.
ولفتوا إلى أنه عند الرجوع لجدول المقبولين الصادر من هيئة التخصصات الصحية لعام 2016 لم يجدوا أثرا لرقم الطلب لابن القيادي الذي أصدر له المركز التدريبي بمكة نموذج ترشيح مدون فيه رقم طلب،ظهر فيه رقم الطلب لذلك الطبيب، الذي من المفترض يكون له رقم طلب مماثل في جدول المقبولين بهيئة التخصصات الصحية، مما دعا الأطباء في التشكيك في مصداقية الهيئة.
تعليقات ( 14 )
هل اصبحت الوظائف وراثيةنظرة عاجلة للمعيدين في كليات الطب ستفاجأ أن غالبيتهم آبائهم أو أقربائهم عاملون في تلك الجهات مع الاسف الشديد وكأننا اصبحنا في مصر
هذا الفساد الواضح ياوزير الصحةهذه جريمة لابد من تدخل معالي الوزير فيها واشهار العقاب اللازم الذي يردع غيرهم من استغلال مناصبهم خاصة وأن هناك حالات كثيرة مشابهة تروى في مجتمع الاطبا
حلموللاسف هذا القيادي مدعوم منذ سنين من الوزارة واكثر القياديين انتدابات ومشاركة في العمل الاضافي وافهموها على كيفكم
منال من جدةمن يومها منطقة مكه غير مو مهم.بس قلوولي من بيت مين؟
ي و ي ولن يحركوا ساكن لأن اباه قيادي ولو كان مواطن مسكين وحاصل على درجة عالية لما دخل كلية الطب من الاساس وهذا سبب تأخرنا وفشلنا وسبب انتشار الفساد
منصورالله يصلح الحال
ابوعمرمخالف للنشر
من ناسوقفت على هاذا شف القبول بالكليات العسكرية بتوريث وكثير من الوزارات
ابببببااااايجت عليه. ياما وياما ولن تنتهي الا بالعقوبة .
يالطيفهذا الي ينكب الطب ويكثر الاخطاء اجل لازال فيه ناس تستعمل نغوذها ووصايتها ونحن فيسنة٢٠١٦وين هاذا طلع لا وتلقاة حاط حفله لقبول ابنه طيب الحل يترك ولا
التاريخان حبتك عيني ماضامك الدهر .
ااببووححممووددابن قيادي .. تخيلت اني كنت في حلب أو الموصل ⁉
هينونهغيره كان بالمرتبة السادسة وحاليا بأعلى المناصب