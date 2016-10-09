قبول ابن قيادي بصحة مكة لزمالة طب المجتمع دون مقابلة شخصية

صحيفة المرصد: نشرت صحيفة محلية مطالبة عدد من الأطباء المتقدمين لبرنامج الزمالة لطب المجتمع بمكة المكرمة بايضاح الضوابط والحيثيات النظامية التي اتخذت لقبول «ابن» قيادي في صحة مكة في زمالة طب المجتمع رغم انه لم يجري المقابلة الشخصية ولم يدخل إختبار هيئة التخصصات الصحية السعودية كشرط أساسي للقبول في برنامج الزمالة، متهمين هيئة التخصصات الصحية بالمجاملة وتجاوز الانظمة والتمييز بين الاطباء.

ووفقا لصحيفة المدينة, اعترف مدير الإعلام بهيئة التخصصات أن الطبيب المقبول في طب زمالة المجتمع بمكة لم يكن ضمن قائمة الهيئة لهذا العام. بل تم قبوله الحاقيا تلبية لرغبة مركز التدريب بمكة.



وقال عدد من الأطباء: إن زمالة طب المجتمع في مكة حدد لها عشرة مقاعد فقط، حيث تم قبول سبعة بينما ثلاثة مقاعد شاغرة، على حد قولهم.

وأكدوا خلال حديثهم أن قيادي بصحة منطقة مكة عمد إلى استخدام نفوذه وتحصل على بطاقة ترشيح لابنه الذي يعمل في مكتبه، وتم قبوله من المركز التدريبي «برنامج الزمالة السعودية لطب المجتمع بمكة المكرمة» دون أن يجري المقابلة الشخصية واختبار هيئة التخصصات الصحية السعودية.