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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

9 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
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1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-سعود الماضي

5

الجزيرة-رشيد السليم

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-محمود الهمزاني

8

الجزيرة-منال محمد

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-كاريكاتير

12

الوطن-هنداوي

13

الوطن-خالد



تعليقات ( 6 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص
    عدد التعليقات:270

    خواطر...

    صباااح الخير للجميع...
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  2. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص

    😂 😂 😂

    من فضل ربي صبرت و تقويت.... فرقاك عندي أصبح شي عادي...
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  3. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج 🃏 رشيد سليم .. ماهي آخر أخبار مدربكم الجديد .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
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  4. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    شايف العجائب

    يالاخلاقك الرفيعه ،، ويا لسمو نفسك ،، ويالجمال تعاملك ،، أنتِ آيه ،، آمنت بمن سواك ....(شايف)
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  5. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص

    شايف العجائب

    انشهد الاخلاق منها ترويت ،، ياللي هواك اصبح شرابي وزادي ،، خلقك رفيع ولاجل هذا استوى البيت ،، وتلوم شايف فالمنابر ينادي ...(شايف)
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  6. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص

    حسيبك الله....

    ‏ماكل من قال أنت وش فيك رديت // لأن الســكوت أحـيان هو الإجابه *** ✨ الصمت في عوج الحنايا بنى بيت // يصعب على بعض العرب فكّ بابه ..***
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