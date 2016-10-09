شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-محمود الهمزاني
الجزيرة-منال محمد
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الرياض-كاريكاتير
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
تعليقات ( 6 )
عدد التعليقات:270
خواطر...صباااح الخير للجميع...
😂 😂 😂من فضل ربي صبرت و تقويت.... فرقاك عندي أصبح شي عادي...
ااببووححمموودد🃏 المهرج 🃏 رشيد سليم .. ماهي آخر أخبار مدربكم الجديد .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
شايف العجائبيالاخلاقك الرفيعه ،، ويا لسمو نفسك ،، ويالجمال تعاملك ،، أنتِ آيه ،، آمنت بمن سواك ....(شايف)
شايف العجائبانشهد الاخلاق منها ترويت ،، ياللي هواك اصبح شرابي وزادي ،، خلقك رفيع ولاجل هذا استوى البيت ،، وتلوم شايف فالمنابر ينادي ...(شايف)
حسيبك الله....ماكل من قال أنت وش فيك رديت // لأن الســكوت أحـيان هو الإجابه *** ✨ الصمت في عوج الحنايا بنى بيت // يصعب على بعض العرب فكّ بابه ..***