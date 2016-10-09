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شقيق إحدى الهاربات لكوريا يكشف تفاصيل جديدة” أختي محافظة و لم تُغرر بصديقتها”!

9 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص
شقيق إحدى الهاربات لكوريا يكشف تفاصيل جديدة” أختي محافظة و لم تُغرر بصديقتها”!
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صحيفة المرصد:نفى شقيق إحدى الفتاتين الهاربات لكوريا الجنوبية صحة أن شقيقته قد غررت صاحبتها للسفر كما ذكر والدها يوم أمس في مداخلة تلفزيونيه.

ووفقاً لموقع”سبق”قال:”ماذكره غير صحيح ونحن من نصحنا أختنا بعدم مصاحبتها بعد أن لاحظنا عليها تغير في سلوكها حتى سافرت، وشقيقتنا ولله الحمد محافظة ولاتخرج كثيراً خارج المنزل إلا لمنزل أخينا.

وأضاف:”وأتذكر أن والدي قد الّح عليها بطلب إكمال الدراسة بالخارج ورفضت وفضلت الدراسة في جامعة الأميرة نورة تخصص إنجليزي ومايذكر في مواقع التواصل أننا نعاملها بعنف هذا غير صحيح أبداً بالعكس كنا نعاملها بكل انسانيه وإحترام”.

وإختتم:”لاشك الهروب مخطط له بإحكام وأكيد قد جمعوا مبالغ لأن العيش بكوريا صعب والمعيشة غالية ونحن ننتظر التحقيقات واليوم أنا إتصلت بالمسؤول بالسفارة بكوريا وأكد لي متابعتهم للقضية”.



تعليقات ( 63 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 63
    9 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    حمد

    مخالف للنشر
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  2. 62
    9 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    زائر70

    لاتزعلون من كلامي هروب البنات ***اخلاقي بحت واسبابه الرفاهيه والراحه والمثل يقول الكريم اذا كرمته ملكته والئيم اذا اكرمته تمرداءعنزبدووطاحة في مريس
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  3. 61
    9 أكتوبر, 2016 , 13:01 م

    المزن

    🍃🍃ماحصل قد حصل، نسأل الله العلي العظيم أن يردهم سالمين،ويجمع شملهم بأهلهم ، وفي هذا الموقف يتوجب علينا عدم التشمت بماحصل لغيرنا حتى لانبتلى 🍃🍃
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  4. 60
    9 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    يحصل محليا كوارث اشنع من الهروب والاهل اخر من يعلم اذا علمو وبعضهم عادي عنده يعني د . وش ذنب زوج المستقبل . كل يومها بالسوق والمحرم السواق
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  5. 59
    9 أكتوبر, 2016 , 12:58 م

    الله لا يبلانا هذي من مصائب الزمن مشكلة الانفتاح ع البرامج والقنوات الاجنبية وهدفهم تغريب فكر المسلمين وقد وصلوا الى مبتغاهم
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  6. 58
    9 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    محب لكم الخير..

    الحمد لله الذي عافانا مما أبتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.. هذا الاولى في قوله مثل هذه الاحداث لا نكثر .. الخوض الكلام فيما لافائده
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  7. 57
    9 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    المزن

    ، 🍃من أصعب الأمور تربية الأبناء !فالتربية ليست توفير الغذاء والكساء فقط،إنما زرع الوازع الديني منذ الصغر ،معرفة أصدقائهم ، وجود القدوة الحسنة ...🍃
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  8. 56
    9 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    إياكم والشماته

    قبل أن تتفوه بكلمة في أعراض المسلمين تذكر بنتك وأختك وعرضك وشرفك مثل مالناس لهم عرض انت كذلك لديك عرض فأمسك لسانك عن القيل والقال في أعراض المسلمين
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  9. 55
    9 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    اخر زمن

    بعض الشباب لديه هوس بالمشهورات والإعلاميات لدرجة ان بعض الشباب يهدي سيارة للفنانة الفلانية او للمذيعة الفلانية او يعرض الزواج على المغنية الفلانية
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  10. 54
    9 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    الهاشمي

    كان الله في عونكم ورها لكم سالمة بس من الذي استخرج لها تصريح سفر ؟! هل انتم اذاً يداك اوكدا وفوك نفخ ! موظف بالجوازات؟! اذاً لابد من تحقيق
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  11. 53
    9 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    فارس الزهراني

    المنزل هو سبب التحول الاخلاقي في القيم لعدم اداء دوره في التربيه السليمه والبعد الديني عن الله ومخالطة جلساء السوء والتعدد في الزواج
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  12. 52
    9 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    اخر زمن

    الانترنت والمسلسلات لعبت بعقول الرجال والنساء . كم رجل تعلق بفنانة وممثلة ومذيعة؟! كم شاب سافر من اجل ان يقابل فنانة مشهورة او يتزوج من ممثلة مشهورة؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(15)
  13. 51
    9 أكتوبر, 2016 , 12:45 م

    شايم

    اختك محافضة اكيد رايحه تاخذ عمره في كوريا الله ياخذ عمرها ويريحكم ويريح الدولة من هذه الاشكال
    لا يعجبني(1) اعجبني(21)
  14. 50
    9 أكتوبر, 2016 , 12:44 م

    غازي بن شبيب

    اخته محافظه بس اي محافظه من المحافظات ووين تقع بنات الاسبان شبعو كبت وحده اوكرانيا وحده كوريا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 49
    9 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    واحد من الناس

    السلام عليكم اللة يحمينا ويحميكم من كل مكروه كيف محافظة كلام شقيق الفتاه متناقض اذا كانت محافظة وسافرت الي مكة بدون محرم لا يجوز
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  16. 48
    9 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    ***.. هاذي اخرة الليبرالية والاختلاط والمسلسلات الهابطة ... قال محافظة قال ... الله لايبلانا بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(13)
  17. 47
    9 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    أم بسام

    صدقوني يا أخوان إذا الأنسان بعد عن الله وتبع الملذات وشهوات بحجت البحث عن السعاده ولوناسه راح يسلط الله عليه شياطين الجن ولإنس ويطمس على عقله وقلبه
    لا يعجبني(1) اعجبني(20)
  18. 46
    9 أكتوبر, 2016 , 12:34 م

    محنك ...👌

    تظحك علينا كلامك متناقض اول تقول نصحناها معناها صديقتها غير كويسه ثاني تطلع لصديقته وانتم نصحتوها تقول ماتطلع من البيت الا باذن هذي قلت تربيه منكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 45
    9 أكتوبر, 2016 , 12:32 م

    متاثرين بالمسلسلات والرومانسيه الكاذبه ههههههههه *** هههههههاي وشوفوها في قوقل
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  20. 44
    9 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    فعلا ناقصات عقل تابعو كم مسلسل كوري وقرروا يعشوا في كوريا هههه الهجره مش خذني جيتك بعد ما تخلف فلوسهم ومدة الفيزا سوف يشوتهم الكوررين على السعوديه
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  21. 43
    9 أكتوبر, 2016 , 12:25 م

    رؤية وتحول

    عاشت المحافظه ... هذا وأنت تقول أختك محافظه ... وحطت رجلها على كوريا ؟؟ أجل لو ماهي محافظه .. وين بتروح ؟ أكيد على كوكب زُحل !!! شي عجيب !!!
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  22. 42
    9 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    عفاف اللحياني

    الأخ يقول أن أخته محافظه ؟ ما أتوقع أنها كما تقول لأن المحافظه تخاف تخرج للبقاله الوحدها !!
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  23. 41
    9 أكتوبر, 2016 , 12:22 م

    سوسو

    طلب منها تجيه ومعها بنات في الاستراحه لان اغلب الاعبين يكونون معه
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  24. 40
    9 أكتوبر, 2016 , 12:22 م

    الهمداني

    في السعودية كل النساء محافظات
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  25. 39
    9 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    سوسو

    واحد يخلي زوجته تتابع معه المباره وخلاها تشجع فريقه بعدين المره تولعت في لاعب وحبت تسوي معه سيلفي علشان ترسله لصديقاتها بس الاعب طلب منها شرط وش تتوقع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 38
    9 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    هالحين يجي اخو البنت الثانية ويقول اختي محافظة وعاقلة وصديقتها هي اللي اثرت عليها.
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  27. 37
    9 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    سعود - الرياض

    هم فعلا عائلات محافظة وليسوا عنيفين ، ولكن لا يوجد تواصل وحوار داخل البيت ، اصبحت البيوت فنادق والموجوديين اغراب مشغولين عن بعض فيسهل الاختطاف بالنت
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  28. 36
    9 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    ابوشيخه

    اقطع يدي إذا الموضوع ماكان فيه أجانب والايام بيننا الموضوع كبير هناك - عصابات تريد ثنتين لا ثالث لهم - يريدون الفساد في البلد أو فتنه مع ولاة الامر
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  29. 35
    9 أكتوبر, 2016 , 12:16 م

    متأمل

    منطق التبرير بالبربرة لا يأتي بالبراءة .. خلك براااااا
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  30. 34
    9 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    سعود - الرياض

    الانترنت المفتوح وانشغال افراد الاسرة كل في جدوله وارتباطاته ، حتى وهم في البيت الكل مشغول بالجوال والواتس اب والاستغرام ، البيوت فنادق والاهل يدفعون
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  31. 33
    9 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    ابوشيخه

    لتوضيح فقط رسول الله قد سحروه قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله انتبهوا لبناتكم السوق يعج بالحوثيين وزيود
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  32. 32
    9 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    أبو جندل قاشع الحيه

    فيه ناس حاقده تبغى تقسم الشعب إلى أربع أقسام: 1 متصحر 2 مائي 3 جبلي 4 زراعي ....
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  33. 31
    9 أكتوبر, 2016 , 12:08 م

    ابو فيصل

    ابحثوا عن زملائهم في العمل بأحد المولات وابحثوا عن آخر المكالمات في جوالاتهن وحتما يمسكون بأول الخيط في هذة المؤامرة والتخطيط للسفر إلى كوريا
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  34. 30
    9 أكتوبر, 2016 , 12:06 م

    ابوشيخه

    أعتقد طلاسم على ملابس النساء تجعلها تطير لا تريد ان تكون في البيت يسونها الحوثيين والزيود فيهم حقد دفين متوارثينه عن طريق الاباء والاجداد لا تستغرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  35. 29
    9 أكتوبر, 2016 , 12:06 م

    غريبه

    الموضوع فيه علامات استفهام كثيره
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  36. 28
    9 أكتوبر, 2016 , 12:05 م

    غريبه

    كيف عرفت الرقم السري حق ابشر الموضوع فيه انه
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  37. 27
    9 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    ابوشيخه

    هروب البنات شي غامض واضح أن هناك مخطط يستهدف بنات هذا البلد هروبهم غريب من بلدهم الغريب أن الحوثيين شغالين في الاتصالات ربما طلاسم على ملابس النساء
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  38. 26
    9 أكتوبر, 2016 , 12:03 م

    هذه وهى محافظه سافرت ولا اعطتكم اهتمام ولا عبرت لأحد فكيف لوكانت خلاف ذلك نسأل الله السلامة والعافية فى ابداننا واعراضنا ويكفينا شرالفتن ماظهرومابطن
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  39. 25
    9 أكتوبر, 2016 , 12:03 م

    لال

    دائما العائلات الي ماتهتهم بابنائها ولا بموضوع الغيره وبالمحرم ويخلي حريمه يشجعن الكوره يطلع منهن اكثر مما تتوقعونه
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  40. 24
    9 أكتوبر, 2016 , 12:01 م

    ابو تالا

    كل اب يعرف وش معنى انه فقد بنته بالحياة ادعو الله في الستر وترى مو وقت تصفية حسابات الله ينصر كل راعي حق نحن في اخر الزمان الله يعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  41. 23
    9 أكتوبر, 2016 , 12:00 م

    اني لكم من الناصحين

    اخواني اخواتي روّاد و زوّار و قٌرّاء "المرصد" تأملوا في قوله تعالى ( مايلفظ مِن قول الا لديه رقيب عتيد ) احفظوا السنتكم وتذكروا ان لكم اخوات وبنات.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 22
    9 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    معيض

    لابد أن هناك سبب قوي دفعهن للذهاب لكوريا بالذات ولا نعرف الحقيقة ولكن مصير الأيام القادمة تكشف السبب ايا كان
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  43. 21
    9 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    الشهري

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 20
    9 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص
    عدد التعليقات:5421

    المنتصر بالله

    تصدقون تمر علي في بعض الأحيان هواجيس أفكر إني اهاجر إلى كوريا الشمالية واعيش بين الفياض والشعبان بس مدري هو عندهم أبل مزاين وبدو وبيوت شعر ومعزا وغنم
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  45. 19
    9 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص

    علي

    أنا قلت قبل كذا ان الموضوع مدبر وكلكم عارفين العلم ومخططين له زين تبون الدولة تبتعثهم لأنه لم يتم قبولهم بعثه من قبل وسلامتكم ويجب محاسبتكم جميعاً .
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  46. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص

    sooonx

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 11:52 ص

    فاهم

    اتقوا الله ترى لكم بنات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    بندر

    الله يردهم سالمات . العنف بأنواعه والتهميش يأثر على نفسية الفتاة . مافيه بنت تستغني عن اهلها الا بالشديد القوي ! وتشوفهم مايستاهلون القعده عندهم.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  49. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    جنوبيه .

    والله المفروض البنت. تدرس وتمسك بيت اهلها لين يجي نصيبها وبعدها تكدس حياتها لحب زوجها وبيتها وابناءها الله يحفظ بنات المسلمين من كل شر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 11:45 ص

    مسافر

    شلون محافظة ورفضت تسافر تدرس بالخارج وأخيراً هربت شي يحير
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  51. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص

    ابوسجى

    الله يردهم لأهلهم سالمين غانمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص

    المنتصر بالله

    يعني هقوتك علاهم نقص يوم يهجون إلى كوريا كل شيء متوفر هنا أكل شرب عصير لبس وووووووووو لكن الهدف غير معروف ورى هذه النحشه 🐎🐎
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص
    عدد التعليقات:14274

    قلم الحقيقه

    حسبي الله على الأخونجيين المتشددين ومعهم المتصحرين هم لاغيرهم من أوصلو نساء الوطن الى هذه المواصيل وجعلوهم يخططون للهرب الى خارج الحدود للدول الأجنبية
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  54. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    ali

    كلام منطقي انتظروا حتي يتبين لنا الأسباب التي أدت ال سفرهما الى كوريا وبعد ذلك احكموا
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  55. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 11:38 ص

    استغفر الله

    الله يردهم سالمين بس لو البنات من ***كيف بتكون التعليقات ولكم حرية الفهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 11:37 ص

    المنتصر بالله

    طيب ليش ما راحوا إلى كوريا الشمالية كان رحت أنا معهم خوي ومساعد لهم حزام ظهر بس المشكله الغداء لحم كلب والعشاء لحم جرو ولايوجد ضبان في كوريا 👺⚘🌷👺
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  57. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص

    أبو خالد

    ذولا اللي سمحو للمرأه بدون محرم الله يستر علينا فظيحه والله
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  58. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص

    زائر عابر

    والد احداهن أمس اساء لصديقة ابنته وقال عنها كلام يمس سمعتها وسمعة اهلها ولم يراعي مشاعر اهلها ولم يراعي انها صغيرة وانه بكلامه عنها اساء لبنات بلده.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  59. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 11:32 ص

    فاهم

    كان الله في عون العبد ما العبد في عون أخيه اتحدوا فيما بينكم وعالجو الموضوع مع الجهات المعنية بستر وكفو عن إلقاء اللوم جزاكم الله خير
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  60. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص

    اببببباااااي

    الله المستعان . الله يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. زمن الفتن والتفلت من الدين وغياب الوازع الديني وعدم الخوف من الله تعالى .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    كفى كذب

    الصمت افضل في وقت تاتي الاخبار من كل مكان ولامصداقيه لكل منهما الا اشغال الناس بامورتافه عن مايهمهم كبشر خلوها تروح درب يسد ولايرد هي من اختارت بنفسها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    جنوبيه .

    الله لايبلانا والله يهديها حطيتي نفسك وحطيتي لهلك بموقف صعب اش استفدتي احين الله يرجعك لهلك وانتي بخير يارب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  63. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص

    ابوعمر

    اما محافظه فهي بالفعل محافظه ولا احد يشك في ذلك والدليل سفرها للخارج دون محرم وعلم اهليها... انعم واكرم بارك الله فيها ونفع بها
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