شقيق إحدى الهاربات لكوريا يكشف تفاصيل جديدة” أختي محافظة و لم تُغرر بصديقتها”!

صحيفة المرصد:نفى شقيق إحدى الفتاتين الهاربات لكوريا الجنوبية صحة أن شقيقته قد غررت صاحبتها للسفر كما ذكر والدها يوم أمس في مداخلة تلفزيونيه.

ووفقاً لموقع”سبق”قال:”ماذكره غير صحيح ونحن من نصحنا أختنا بعدم مصاحبتها بعد أن لاحظنا عليها تغير في سلوكها حتى سافرت، وشقيقتنا ولله الحمد محافظة ولاتخرج كثيراً خارج المنزل إلا لمنزل أخينا.

وأضاف:”وأتذكر أن والدي قد الّح عليها بطلب إكمال الدراسة بالخارج ورفضت وفضلت الدراسة في جامعة الأميرة نورة تخصص إنجليزي ومايذكر في مواقع التواصل أننا نعاملها بعنف هذا غير صحيح أبداً بالعكس كنا نعاملها بكل انسانيه وإحترام”.

وإختتم:”لاشك الهروب مخطط له بإحكام وأكيد قد جمعوا مبالغ لأن العيش بكوريا صعب والمعيشة غالية ونحن ننتظر التحقيقات واليوم أنا إتصلت بالمسؤول بالسفارة بكوريا وأكد لي متابعتهم للقضية”.