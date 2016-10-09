شقيق إحدى الهاربات لكوريا يكشف تفاصيل جديدة” أختي محافظة و لم تُغرر بصديقتها”!

صحيفة المرصد:نفى شقيق إحدى الفتاتين الهاربات لكوريا الجنوبية صحة أن شقيقته قد غررت صاحبتها للسفر كما ذكر والدها يوم أمس في مداخلة تلفزيونيه.
ووفقاً لموقع”سبق”قال:”ماذكره غير صحيح ونحن من نصحنا أختنا بعدم مصاحبتها بعد أن لاحظنا عليها تغير في سلوكها حتى سافرت، وشقيقتنا ولله الحمد محافظة ولاتخرج كثيراً خارج المنزل إلا لمنزل أخينا.
وأضاف:”وأتذكر أن والدي قد الّح عليها بطلب إكمال الدراسة بالخارج ورفضت وفضلت الدراسة في جامعة الأميرة نورة تخصص إنجليزي ومايذكر في مواقع التواصل أننا نعاملها بعنف هذا غير صحيح أبداً بالعكس كنا نعاملها بكل انسانيه وإحترام”.
وإختتم:”لاشك الهروب مخطط له بإحكام وأكيد قد جمعوا مبالغ لأن العيش بكوريا صعب والمعيشة غالية ونحن ننتظر التحقيقات واليوم أنا إتصلت بالمسؤول بالسفارة بكوريا وأكد لي متابعتهم للقضية”.
تعليقات ( 63 )
حمدمخالف للنشر
زائر70لاتزعلون من كلامي هروب البنات ***اخلاقي بحت واسبابه الرفاهيه والراحه والمثل يقول الكريم اذا كرمته ملكته والئيم اذا اكرمته تمرداءعنزبدووطاحة في مريس
المزن🍃🍃ماحصل قد حصل، نسأل الله العلي العظيم أن يردهم سالمين،ويجمع شملهم بأهلهم ، وفي هذا الموقف يتوجب علينا عدم التشمت بماحصل لغيرنا حتى لانبتلى 🍃🍃
محب لكم الخير..الحمد لله الذي عافانا مما أبتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.. هذا الاولى في قوله مثل هذه الاحداث لا نكثر .. الخوض الكلام فيما لافائده
المزن، 🍃من أصعب الأمور تربية الأبناء !فالتربية ليست توفير الغذاء والكساء فقط،إنما زرع الوازع الديني منذ الصغر ،معرفة أصدقائهم ، وجود القدوة الحسنة ...🍃
إياكم والشماتهقبل أن تتفوه بكلمة في أعراض المسلمين تذكر بنتك وأختك وعرضك وشرفك مثل مالناس لهم عرض انت كذلك لديك عرض فأمسك لسانك عن القيل والقال في أعراض المسلمين
اخر زمنبعض الشباب لديه هوس بالمشهورات والإعلاميات لدرجة ان بعض الشباب يهدي سيارة للفنانة الفلانية او للمذيعة الفلانية او يعرض الزواج على المغنية الفلانية
الهاشميكان الله في عونكم ورها لكم سالمة بس من الذي استخرج لها تصريح سفر ؟! هل انتم اذاً يداك اوكدا وفوك نفخ ! موظف بالجوازات؟! اذاً لابد من تحقيق
فارس الزهرانيالمنزل هو سبب التحول الاخلاقي في القيم لعدم اداء دوره في التربيه السليمه والبعد الديني عن الله ومخالطة جلساء السوء والتعدد في الزواج
اخر زمنالانترنت والمسلسلات لعبت بعقول الرجال والنساء . كم رجل تعلق بفنانة وممثلة ومذيعة؟! كم شاب سافر من اجل ان يقابل فنانة مشهورة او يتزوج من ممثلة مشهورة؟!
شايماختك محافضة اكيد رايحه تاخذ عمره في كوريا الله ياخذ عمرها ويريحكم ويريح الدولة من هذه الاشكال
غازي بن شبيباخته محافظه بس اي محافظه من المحافظات ووين تقع بنات الاسبان شبعو كبت وحده اوكرانيا وحده كوريا
واحد من الناسالسلام عليكم اللة يحمينا ويحميكم من كل مكروه كيف محافظة كلام شقيق الفتاه متناقض اذا كانت محافظة وسافرت الي مكة بدون محرم لا يجوز
أم بسامصدقوني يا أخوان إذا الأنسان بعد عن الله وتبع الملذات وشهوات بحجت البحث عن السعاده ولوناسه راح يسلط الله عليه شياطين الجن ولإنس ويطمس على عقله وقلبه
محنك ...👌تظحك علينا كلامك متناقض اول تقول نصحناها معناها صديقتها غير كويسه ثاني تطلع لصديقته وانتم نصحتوها تقول ماتطلع من البيت الا باذن هذي قلت تربيه منكم
رؤية وتحولعاشت المحافظه ... هذا وأنت تقول أختك محافظه ... وحطت رجلها على كوريا ؟؟ أجل لو ماهي محافظه .. وين بتروح ؟ أكيد على كوكب زُحل !!! شي عجيب !!!
عفاف اللحيانيالأخ يقول أن أخته محافظه ؟ ما أتوقع أنها كما تقول لأن المحافظه تخاف تخرج للبقاله الوحدها !!
سوسوطلب منها تجيه ومعها بنات في الاستراحه لان اغلب الاعبين يكونون معه
الهمدانيفي السعودية كل النساء محافظات
سوسوواحد يخلي زوجته تتابع معه المباره وخلاها تشجع فريقه بعدين المره تولعت في لاعب وحبت تسوي معه سيلفي علشان ترسله لصديقاتها بس الاعب طلب منها شرط وش تتوقع
سعود - الرياضهم فعلا عائلات محافظة وليسوا عنيفين ، ولكن لا يوجد تواصل وحوار داخل البيت ، اصبحت البيوت فنادق والموجوديين اغراب مشغولين عن بعض فيسهل الاختطاف بالنت
ابوشيخهاقطع يدي إذا الموضوع ماكان فيه أجانب والايام بيننا الموضوع كبير هناك - عصابات تريد ثنتين لا ثالث لهم - يريدون الفساد في البلد أو فتنه مع ولاة الامر
متأملمنطق التبرير بالبربرة لا يأتي بالبراءة .. خلك براااااا
سعود - الرياضالانترنت المفتوح وانشغال افراد الاسرة كل في جدوله وارتباطاته ، حتى وهم في البيت الكل مشغول بالجوال والواتس اب والاستغرام ، البيوت فنادق والاهل يدفعون
ابوشيخهلتوضيح فقط رسول الله قد سحروه قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله انتبهوا لبناتكم السوق يعج بالحوثيين وزيود
أبو جندل قاشع الحيهفيه ناس حاقده تبغى تقسم الشعب إلى أربع أقسام: 1 متصحر 2 مائي 3 جبلي 4 زراعي ....
ابو فيصلابحثوا عن زملائهم في العمل بأحد المولات وابحثوا عن آخر المكالمات في جوالاتهن وحتما يمسكون بأول الخيط في هذة المؤامرة والتخطيط للسفر إلى كوريا
ابوشيخهأعتقد طلاسم على ملابس النساء تجعلها تطير لا تريد ان تكون في البيت يسونها الحوثيين والزيود فيهم حقد دفين متوارثينه عن طريق الاباء والاجداد لا تستغرب
غريبهالموضوع فيه علامات استفهام كثيره
غريبهكيف عرفت الرقم السري حق ابشر الموضوع فيه انه
ابوشيخههروب البنات شي غامض واضح أن هناك مخطط يستهدف بنات هذا البلد هروبهم غريب من بلدهم الغريب أن الحوثيين شغالين في الاتصالات ربما طلاسم على ملابس النساء
لالدائما العائلات الي ماتهتهم بابنائها ولا بموضوع الغيره وبالمحرم ويخلي حريمه يشجعن الكوره يطلع منهن اكثر مما تتوقعونه
ابو تالاكل اب يعرف وش معنى انه فقد بنته بالحياة ادعو الله في الستر وترى مو وقت تصفية حسابات الله ينصر كل راعي حق نحن في اخر الزمان الله يعين
اني لكم من الناصحيناخواني اخواتي روّاد و زوّار و قٌرّاء "المرصد" تأملوا في قوله تعالى ( مايلفظ مِن قول الا لديه رقيب عتيد ) احفظوا السنتكم وتذكروا ان لكم اخوات وبنات.
معيضلابد أن هناك سبب قوي دفعهن للذهاب لكوريا بالذات ولا نعرف الحقيقة ولكن مصير الأيام القادمة تكشف السبب ايا كان
الشهريمخالف للنشر
عدد التعليقات:5421
المنتصر باللهتصدقون تمر علي في بعض الأحيان هواجيس أفكر إني اهاجر إلى كوريا الشمالية واعيش بين الفياض والشعبان بس مدري هو عندهم أبل مزاين وبدو وبيوت شعر ومعزا وغنم
عليأنا قلت قبل كذا ان الموضوع مدبر وكلكم عارفين العلم ومخططين له زين تبون الدولة تبتعثهم لأنه لم يتم قبولهم بعثه من قبل وسلامتكم ويجب محاسبتكم جميعاً .
sooonxمخالف للنشر
فاهماتقوا الله ترى لكم بنات
بندرالله يردهم سالمات . العنف بأنواعه والتهميش يأثر على نفسية الفتاة . مافيه بنت تستغني عن اهلها الا بالشديد القوي ! وتشوفهم مايستاهلون القعده عندهم.
جنوبيه .والله المفروض البنت. تدرس وتمسك بيت اهلها لين يجي نصيبها وبعدها تكدس حياتها لحب زوجها وبيتها وابناءها الله يحفظ بنات المسلمين من كل شر
مسافرشلون محافظة ورفضت تسافر تدرس بالخارج وأخيراً هربت شي يحير
ابوسجىالله يردهم لأهلهم سالمين غانمين
المنتصر باللهيعني هقوتك علاهم نقص يوم يهجون إلى كوريا كل شيء متوفر هنا أكل شرب عصير لبس وووووووووو لكن الهدف غير معروف ورى هذه النحشه 🐎🐎
عدد التعليقات:14274
قلم الحقيقهحسبي الله على الأخونجيين المتشددين ومعهم المتصحرين هم لاغيرهم من أوصلو نساء الوطن الى هذه المواصيل وجعلوهم يخططون للهرب الى خارج الحدود للدول الأجنبية
aliكلام منطقي انتظروا حتي يتبين لنا الأسباب التي أدت ال سفرهما الى كوريا وبعد ذلك احكموا
استغفر اللهالله يردهم سالمين بس لو البنات من ***كيف بتكون التعليقات ولكم حرية الفهم
المنتصر باللهطيب ليش ما راحوا إلى كوريا الشمالية كان رحت أنا معهم خوي ومساعد لهم حزام ظهر بس المشكله الغداء لحم كلب والعشاء لحم جرو ولايوجد ضبان في كوريا 👺⚘🌷👺
أبو خالدذولا اللي سمحو للمرأه بدون محرم الله يستر علينا فظيحه والله
زائر عابروالد احداهن أمس اساء لصديقة ابنته وقال عنها كلام يمس سمعتها وسمعة اهلها ولم يراعي مشاعر اهلها ولم يراعي انها صغيرة وانه بكلامه عنها اساء لبنات بلده.
فاهمكان الله في عون العبد ما العبد في عون أخيه اتحدوا فيما بينكم وعالجو الموضوع مع الجهات المعنية بستر وكفو عن إلقاء اللوم جزاكم الله خير
ابببببااااايالله المستعان . الله يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. زمن الفتن والتفلت من الدين وغياب الوازع الديني وعدم الخوف من الله تعالى .
كفى كذبالصمت افضل في وقت تاتي الاخبار من كل مكان ولامصداقيه لكل منهما الا اشغال الناس بامورتافه عن مايهمهم كبشر خلوها تروح درب يسد ولايرد هي من اختارت بنفسها
جنوبيه .الله لايبلانا والله يهديها حطيتي نفسك وحطيتي لهلك بموقف صعب اش استفدتي احين الله يرجعك لهلك وانتي بخير يارب
ابوعمراما محافظه فهي بالفعل محافظه ولا احد يشك في ذلك والدليل سفرها للخارج دون محرم وعلم اهليها... انعم واكرم بارك الله فيها ونفع بها