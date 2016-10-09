مقطع سناب يطيح بلص في المدينة استولى على 90 ألف ريال

صحيفة المرصد: أسهم مقطع “سناب شات” في تحديد هوية مقيم استولى على مبلغ 90 ألف ريال من أحد المساكن بالمدينة المنورة، حيث ظهر في المقطع شاب وهو يتباهى بحمله هذا المبلغ، وتم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية في أقل من 24 ساعة من زمن حدوث واقعة السرقة، ليتبين لاحقا أن المبلغ الذي كان يحمله الشاب لم يكن له بل لشخص آخر.

ووفقا لصحيفة الوطن كانت الجهات الأمنية قد ربطت بين المقطع وبلاغ السرقة، حيث أفادت المصادر، أنه تم القبض على الشاب في أحد الأحياء، وذكر في التحقيقات أنه وجد المبلغ بحوزة أحد أصدقائه وقام بنشر المقطع من باب التندر.

وأضافت المصادر أن الشاب دلهم على المتهم الآخر الذي تبين أنه من جنسية آسيوية، ويقيم في ذات الحي الذي وقعت فيه السرقة، وتم القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بالدخول إلى أحد المساكن مع أحد معاونيه بقصد السرقة حيث استوليا على مبلغ 90 ألف ريال وسلاح ناري مرخص ووثائق رسمية، كما أرشد الجهات الأمنية على موقع المسروقات التي كانت مخبأة في مبنى مهجور.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم شرطة المدينة المنورة العميد فهد عامر الغنام، أن دوريات الأمن أحالت أحد المتهمين وهو مقيم إلى مركز الشرطة بعد أن أقر بمسؤوليته عن سرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي ووثائق وسلاح ناري، مضيفا أنه تم إيقاف المتهم وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك.