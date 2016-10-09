القصاص من جانٍ قتل مواطناً طعناً بالسكين في مضاربة جماعية بنجران

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في نجران، وفيما يلي نصه :
أقدم / محمد بن هادي بن علي آل عاطف – سعودي الجنسية – على قتل / عبدالله بن حسن بن محمد آل داشل – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه بسكين على إثر مضاربة جماعية مما أدى لوفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / محمد بن هادي بن علي آل عاطف – سعودي الجنسية – اليوم الأحد 8 / 1 / 1438هـ بمدينة نجران بمنطقة نجران .
تعليقات ( 8 )
اعرف المقتولللمعلوميه قتل عند باب المسجد وهو خارج هو واخوانه من فريضة العشاء ولم يكن يعلم بان هناك من هو متربص بقتله عند باب المسجد واللي مو مصدق يسأل قبل مايرد
اعرف المقتولوالد القتيل حافظ القرآن كامل وهو على خلق رفيع اسأل الله ان يجبر مصيبته وابنه عبدالله ليس كا أي ابن لكن قدر الله وماشاء فعل والحمدلله على كل حال
اعرف المقتولالله يرحم عبدالله بن حسن بن محمد اقسم بالله انه من المحافظين على الصلاة في المسجد وانه بار بوالديه اسأل الله له المغفره وقد قتل غدر وظلم وعدوان
مراقبالله يرحمهم ويغفر ذنوبهم ويرزقهم الجنة ،
عدد التعليقات:5521
الرحااالالله يرحمهم جميعا..ويصبر اهاليهم..
المنتصر باللهالله يرحمك يابو هادي
عنادالله يرحمهم ويغفر لهم ويعوض اهاليهم
جنوبيه .الله يرحمه وويغفر ذنبه