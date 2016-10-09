القصاص من جانٍ قتل مواطناً طعناً بالسكين في مضاربة جماعية بنجران

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في نجران، وفيما يلي نصه :

أقدم / محمد بن هادي بن علي آل عاطف – سعودي الجنسية – على قتل / عبدالله بن حسن بن محمد آل داشل – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه بسكين على إثر مضاربة جماعية مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / محمد بن هادي بن علي آل عاطف – سعودي الجنسية – اليوم الأحد 8 / 1 / 1438هـ بمدينة نجران بمنطقة نجران .