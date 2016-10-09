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القصاص من جانٍ قتل مواطناً طعناً بالسكين في مضاربة جماعية بنجران

9 أكتوبر, 2016 , 12:02 م
القصاص من جانٍ قتل مواطناً طعناً بالسكين في مضاربة جماعية بنجران
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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في نجران، وفيما يلي نصه :

أقدم / محمد بن هادي بن علي آل عاطف – سعودي الجنسية – على قتل / عبدالله بن حسن بن محمد آل داشل – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه بسكين على إثر مضاربة جماعية مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / محمد بن هادي بن علي آل عاطف – سعودي الجنسية – اليوم الأحد 8 / 1 / 1438هـ بمدينة نجران بمنطقة نجران .



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 13:12 م

    اعرف المقتول

    للمعلوميه قتل عند باب المسجد وهو خارج هو واخوانه من فريضة العشاء ولم يكن يعلم بان هناك من هو متربص بقتله عند باب المسجد واللي مو مصدق يسأل قبل مايرد
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  2. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    اعرف المقتول

    والد القتيل حافظ القرآن كامل وهو على خلق رفيع اسأل الله ان يجبر مصيبته وابنه عبدالله ليس كا أي ابن لكن قدر الله وماشاء فعل والحمدلله على كل حال
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  3. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    اعرف المقتول

    الله يرحم عبدالله بن حسن بن محمد اقسم بالله انه من المحافظين على الصلاة في المسجد وانه بار بوالديه اسأل الله له المغفره وقد قتل غدر وظلم وعدوان
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  4. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    مراقب

    الله يرحمهم ويغفر ذنوبهم ويرزقهم الجنة ،
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  5. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 12:38 م
    عدد التعليقات:5521

    الرحااال

    الله يرحمهم جميعا..ويصبر اهاليهم..
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  6. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    المنتصر بالله

    الله يرحمك يابو هادي
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  7. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    عناد

    الله يرحمهم ويغفر لهم ويعوض اهاليهم
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  8. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 12:05 م

    جنوبيه .

    الله يرحمه وويغفر ذنبه
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