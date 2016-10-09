الطائف: طالب ثانوي يصفع معلماً على وجهه بحضور “ولي أمره” أثناء الطابور

صحيفة المرصد:تَعَرّض معلم في المرحلة الثانوية بالطائف لصفعة على وجهه من قِبَل طالب يدرس بالصف الأول الثانوي؛ وذلك على مرأى من ولي أمره الذي حضر معه اليوم الأحد مبكراً، أثناء الطابور الصباحي؛ فيما تولت الشرطة الأمر، واستوقفت الطالب ووالده لحين استكمال إجراءات متابعة القضية وحضور المعلم.

ووفقاً لموقع”سبق”ذكرت معلومات، أن الطالب كان قد فتح الباب على المعلم الذي كان مع طلابه داخل المختبر المدرسي، الخميس الماضي؛ حيث يدرّس مادة الكيمياء، دون استئذان؛ وذلك بثانوية الخليج في الحلقة الشرقية شمال الطائف، دون أن تذكر المعلومات إن كان هناك خلاف سابق بين المعلم والطالب؛ مما أدى لتأزم النقاش بين المعلم وولي الأمر؛ حينها انسلّ الطالب من بين صفوف الطابور متجهاً نحو المعلم، وصفعه بـ”كف” على وجهه؛ مما دعا المعلمين لفض ذلك الاشتباك، وإبلاغ الأمن؛ حيث باشرت الدوريات وأحالت مجريات القضية لمركز شرطة الفيصلية، برفقة الطالب وولي أمره.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ”تعليم الطائف”، المشرف التربوي، عبدالله الزهراني:أنه بالتنسيق مع إدارة المدرسة؛ فإن ولي أمر أحد الطلاب دخل صباح اليوم برفقة ابنه الذي يدرس بالصف الأول الثانوي أثناء الطابور الصباحي، واتجه إلى أحد المعلمين؛ حيث قام الطالب بضرب المعلم على وجهه وعلى مرأى من ولي أمره؛ ليتم على الفور إبلاغ الجهات الأمنية التي تَحَفّظت على الطالب وولي أمره لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، فيما واصل المعلم المعتدى عليه عمله خلال اليوم الدراسي.