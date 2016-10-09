الطائف: طالب ثانوي يصفع معلماً على وجهه بحضور “ولي أمره” أثناء الطابور

صحيفة المرصد:تَعَرّض معلم في المرحلة الثانوية بالطائف لصفعة على وجهه من قِبَل طالب يدرس بالصف الأول الثانوي؛ وذلك على مرأى من ولي أمره الذي حضر معه اليوم الأحد مبكراً، أثناء الطابور الصباحي؛ فيما تولت الشرطة الأمر، واستوقفت الطالب ووالده لحين استكمال إجراءات متابعة القضية وحضور المعلم.
ووفقاً لموقع”سبق”ذكرت معلومات، أن الطالب كان قد فتح الباب على المعلم الذي كان مع طلابه داخل المختبر المدرسي، الخميس الماضي؛ حيث يدرّس مادة الكيمياء، دون استئذان؛ وذلك بثانوية الخليج في الحلقة الشرقية شمال الطائف، دون أن تذكر المعلومات إن كان هناك خلاف سابق بين المعلم والطالب؛ مما أدى لتأزم النقاش بين المعلم وولي الأمر؛ حينها انسلّ الطالب من بين صفوف الطابور متجهاً نحو المعلم، وصفعه بـ”كف” على وجهه؛ مما دعا المعلمين لفض ذلك الاشتباك، وإبلاغ الأمن؛ حيث باشرت الدوريات وأحالت مجريات القضية لمركز شرطة الفيصلية، برفقة الطالب وولي أمره.
وأوضح المتحدث الرسمي لـ”تعليم الطائف”، المشرف التربوي، عبدالله الزهراني:أنه بالتنسيق مع إدارة المدرسة؛ فإن ولي أمر أحد الطلاب دخل صباح اليوم برفقة ابنه الذي يدرس بالصف الأول الثانوي أثناء الطابور الصباحي، واتجه إلى أحد المعلمين؛ حيث قام الطالب بضرب المعلم على وجهه وعلى مرأى من ولي أمره؛ ليتم على الفور إبلاغ الجهات الأمنية التي تَحَفّظت على الطالب وولي أمره لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، فيما واصل المعلم المعتدى عليه عمله خلال اليوم الدراسي.
تعليقات ( 98 )
عبدالعزيزاتمنى من الوزارة فصل هذا الطالب عام دراسي كامل مع تحويل القضية إلى المحكمة ورد إعتبار للمعلم. لﻷسف بعض الطلاب يرى أن المعلم .عامل في محل.
اهل الشجاعةت 92 على الا قل ماطلعو علينا نكت وانت تعرف المقصد وشهار نعالج كل مريض ونرجعه رجال
عدد التعليقات:10677
إنسان منصفيمكن المعلم صفع الطالب سابقا واراد الأب اعادة الهيبه لابنه. التعليم يحتاج الى غربله من جديد
مخالف للنشر 1مخالف للنشر
ولد السويقأقسم بالله أذكر قبل 30سنة كان المدرس والد والمدرسة بيتنا وعند ماأشوف استاذي بعد هذي السنين أقبل يده وبكيت مرة عند ماشف استاذي قد طعن في السن
راصدولى زمن الاهانات على المعلم احترام الطلاب وعدم التعرض لاهلهم بايش زايد عليهم
خالد الزهرانيصحيح واكبر دليل ان مستشفى شهار ف الطايف
مخالف للنشر 1يستاهلون المعلمين الان المعلم صار مايع وماصخ يتمكيج ويضيق الثوب يترزرز عند الطلاب وفي الاخر يسوى نفسه رجال التعليم في وادي وانت في وادي
راصدوالله كفو ذا الطالب يمكن المعلم اهان ابوه امام الطابور كل شي ولا الولدين لا تستعجلوا يمكن المعلم اخطاء مرتين في حق الطالب وفي حق والده ومعاه الف حق
هايديياليت أبوه ابوي انا مرة رفعت صوتي على الابلة واتصلت على امي جات امي المدرسة وطقتني قدام الابلات والمديرة واعتذرت لهم قهرتني امي يوم اعتذرت منهم سلبية
راصدوالله كفو ذا الطالب يمكن المعلم اهان ابوه امام الطابور كل شي ولا الولدين لا تستعجلوا يمكن المعلم اخطاء مرتين في حق الطالب وفي حق والده ومعاه الف حق
اهل الشجاعةرجال الطائف هي المدينة الوحيده في المملكة اللي يوجد فيها رجال خشنيين ومتمسكين بالرجوله وأكبر دليل شوفو لباسهم بالزي السعودي وشوفو باقي المدن
مزاجي رايق ⭐🌟⭐يجب وضع حصانة للمعلم وأعاده له كامل الصلاحية حتى تعود له هيبته التي سلبت من قبل أعداء النجاح والتقدم
مروان*****في الطالب و بوه و المعلم ضعيف اقسم بالله الكسرة قدام ابوة والي يصير يصير ياقاتل يامقتول
اهل الشجاعةرجال الطائف هي المدينة الوحيده في المملكة اللي يوجد فيها رجال خشنيين ومتمسكين بالرجوله وأكبر دليل شوفو لباسهم بالزي السعودي وشوفو باقي المدن
سهماهل الطايف قال دوافير هههه ضحكتني والله اهل الاجرام
اهل الشجاعةرجال الطائف هي المدينة الوحيده في المملكة اللي يوجد فيها رجال خشنيين ومتمسكين بالرجوله وأكبر دليل شوفو لباسهم بالزي السعودي وشوفو باقي المدن
متابعالموضوع يخص خالد الفيصل ولايخص شرطة وقضاء لانه امير المنطقة
كفى كذبصبرآ فلم يعد كُل شئ كما كان
سهمتعليق اهل الشجاعه هذا يعكس ***** واحترامك للمعلم والله تاج على روسنا العيال والبنات يجيبون المرض احترم معلمي لو ذبحني
عدد التعليقات:91
Xx5halidxXشكلهم قبل لا يجون المدرسه كانوا يتابعون مسرحية مدرسة المشاغبين
خالد الزهرانييااخوي اللي اسمك اهل الشجاعه انت فاهم الدنيا غلط ونا اخوك الدنيا ماتؤخذ بها الطريقه المدرس لازم يكون له احترامه صدقني الطالب هذا وابوه نشأتهم غلط
اهل الشجاعهنحن اهل الطائف لانقبل ان نكون ملطشه فنحن دوافير ولنا كرامتنا
؟؟؟والله لا ارد الكف كفين له ولي ابوه . قلت حيا مسوي رجال ولو محد فرع كان اندعس دعس
البركان609 أكتوبر, 2016 , 14:19 م اهل الشجاعة >>>>>> اما في هذه فقد صدقت ومن كثر شجاعتكم اصبحتم دوافير
متقاعدآه آه آه ياالتعليم زمان
nbrasيالله ياحكومة ورونا شطارتكم في حماية المعلم والا فالحين في الغاء العلاوات بس
deletedالمدرس راحت هيبته سقا الله ذيك الايام آه قبل ١٥ سنه كنا نخاف اذا جينا المدرسه من هيبه المدرس واليوم ي قاضي.....
اهل الشجاعةأنا لو إني موجود اعطيت المعلم كف والمدير كفين المعلم هو اللي راح يتناقر مع الطالب ويساهل ماجاه خله يطلع كفو ولا يشوف نفسه على عيال الناس
ريمااذا الطالب صبح على للمعلم بكف يخلف الله والله جالس بناظر موقع النقاش غلط مامدنا نبتدء على طول مشاكل اخ منكم ي ذولا الطالب والطالبات
ولد الظهيرةالخطأ وصول الأب الى مكان الطابور لمناقشة المعلم.. هذا خطأ اداري.. رعند احتدام النقاش يجب الحكمة في مثل هذه المواقف حتى لا يتطور الامر..
جنوبيه .كانت تصير بمدرستنا هوشات وكذا وبعض البنات تجيب امها والله يابعض الامهات تشرشح المعلمات .. ممايزيد مره المعلمه لها مدارس الرياض حلوه😍
أبهاويقم للمعلم وفه التصفيق كاد المعلم أن يكون ضعيف،،، شيء طبيعي دام ولي الأمر يغرد ضد المعلم والوزارة ضد المعلم والمجتمع ضد المعلم ابشروا بجيل فاشل
مواطن عاقلهذي احد مسببات خلك رجال وخذ حقك !!من ينصف المعلمين من عبث هؤلاء !!
سالمالزهراني العصا ماتوقف تنسدح تبي تخرج جيل بالعصا اول مايتخرج بيجلدك بنفس العصا فاقد الشي لايعطيه
فارس الزهرانيالمشكله انظمة الوزاره وشتان بين تعليم زمان وتعليم اليوم في كل شي من الطالب الى المعلم الى الوزير .. رحم الله عبدالعزيز الخويطر فبعده انتهى التعليم
اهل الشجاعةياللي تسبون الطائف اهل الطائف مايرضون لين يأخذون حقهم وسألو اجدادكم الطائف كله قبائل ولا يرضون بالعار هم الاصل والفصل العربي
حكمت المحكمةوهذا الحكم حق عام أما الحق الخاص فلها نظر في جلسة قادمة
حكمت المحكمةناس إن أرخيت لها مشكلة لازم تستمر في وطيها
حكمت المحكمةطراقات على أن يشهد ذلك أقرباء الاب من الدرجة الأولى والثانية (( عبرة لمن تسول له نفسه التعدي على حرمة العلم والمعلم ))
فارس الزهرانيمع الأسف بعض المعلمين لا يملكون شخصية المعلم الناجح وعموما المفروض التحقق من ملابسات الموضوع فربما يكون هناك شي اكبر من موضوع الكف
سالمبزبوز الحنفية صاير مستشار شرعي
مراقبيالها من مصيبة وكارثة!! الأب شريك بالجريمة فهو المهندس!! والطالب جريئ وقليل ادب وتربية؟ يجب تاديبهم بالسجن والجلد والحرمان من التعليم !! أب ***
سعوديتعليق ٤٢ الي يقول اهل الطائف لا اخلاق لهم اول شي الى من رحم ربي لكن قبل كذا حذفو الرسول عليه الصلاه والسلام بالحجاره معروفين منذ القدم ف شي مهو جديد
خالد الزهرانيالطالب وولي امره قليلين ادب المعلم يُحترم وينحط على الراس للاسف زمن الرويبضه الله المستعان
عدد التعليقات:459
رهوكقم للمعلم واليوم قم يامعلم
حكمت المحكمةالمفروض يحكم للمعلم بتطريق كل من الأب والأبن 80 طراق في الطابور الصباحي وسجنهم سنة مع الشغل والنفاذ
mamdouhللاسف المعلمين الا من رحم الله ... يعمل على هدم شخصية الطالب وافراد ( عظلاته ) ...****
يوسفالمشكلة نفسية اسمها هيبة
الحق ينقالهذا الخبر لتحسين صورة المعلم السيئة بعد ان ظهرت الصورة الحقيقية لهم فمنهم من يقتل ابوه ويطعن أمه ويحمل الاسلحة ويقتل الابرياء ويبرر فعله بالمرض النفسي
فارس الزهرانيالتربيه الخطأ يطلع لنا مثل هذا الطالب وعلى الاقل احترم وجود ابوك لكن وكما يقال البهم من تحت امهاته الولد لأبيه فعندما اوقفت العصا ذهب التعليم
العاصيالله يعطينا خير الدنيا كان زمان المعلم له هيبه كان الطالب يشوف المعلم في سوق ولى في شارع يهرب من المعلم
البرنسيستاهل مدرسين اليوم كلهم خكر وعلي موضه ماله اي هيبه
deletedمعروف ان هل الطايف لا ***لهم....
عبدالعزيز اةةةةةالطائف هذي فيها تخلف عجيب .:.
عدد التعليقات:14278
قلم الحقيقهلايجب اخراج هذا الطالب ووالده من قسم التوقيف في الشرطة ولاحتى بالكفالة الحضورية ولأي سبب كان.يتم عرضهم على القضاء الشرعي سجن 10سنوات جلد 1000 جلدة.
غواربعض المعلمين يحتاج الى تربيه مايعرف ياصرف مع الطلاب وربما هذا المعلم رفع صوته على والد الطالب طالب فير مؤدب مقابل معلم يحتاج الى اعادة تربيه
غواربعض المعلمين يحتاج الى تربيه مايعرف ياصرف مع الطلاب وربما هذا المعلم رفع صوته على والد الطالب طالب فير مؤدب مقابل معلم يحتاج الى اعادة تربيه
يوسفالغالبية من مدرسين واتس اب سكسوة لو جاه مقطع او رسالة ماعحبته مد يدة ليه حلال لك وحرام على الناس انت موظف تقيد بتعليمات الوزارة ياعنترة الاطفال
himaاعتقد مش من الباب للطاقه اكيد فيه شي.
deletedوالله قويه التعليم باز ي قدعان..
ابو احمدهذي الواسطات..اكيد في قسم شرطة الحلقه مجهزله واسطات والامور سالكه..الاحكام عندنا غير رادعه والتعليم دحدر من استلمه ابو مية يوم..حسبنا الله ونعم الوكيل
حامد كرزايالطائف عادي تصير😐😐😐
الحق ينقالالخلل في المعلم والمدرسة أكثرهم مصابين بأمراض نفسية وغير متمكنين من المادة العلمية ومخرجاتهم ضعيفه ، باختصار (التعليم يحتاج إعادة هيكلة وتنظيم)
شاآآآايب من جبل عسيراكيد بتحريض من الأب والأب محرض من ...؟! شوقي يقول وما درى بمصيبتي .. قم للمعلم اوفه التبجيلا. ويكاد يقتلني الأمير بقوله .. كاد المعلم أن يكون رسولا.
نواف الاحمديمهما كان يجب الاحترام بمن هم اكبر عمرا مننا
العابرلترجع العصا و الفلكة كما كانت لترفع من هيبة المعلم و تعلي شأنه تبا لهذا الأب فهو من يحتاج للتربية قبل ابنه
جنوبيه .مهما كان غلط المدرس على الطالب مايمد يده على مدرسه اش التربيه ذي
الهاشميلا لا الوضع خطييير مردغة هو وابوه ولا عليك من تعليم الذي لا يحمي موظفيه لا تتنازل لو يدخل اللي يدخل بالموضوع وخلي هالورع وابوه ينجلدون
مروانلابد يتم معاقبة ولي الامر وابنه امام الطلاب اذا ثبت انهم جاين وناوين شر بالمعلم او اذلاله وما لازم المعلم يسكت او يرضى بالصلح مع ها الاشكال البدائية .
عليالمفروض يكون هناك انتقائيّة لمدراء المدارس وتكون في يد المدير السلطة التشريعية والتنفيذية داخل حدود مدرسته
07اسوء مدارس في الطايف من الحلقه ورايح الى الحويه تربيه معدومه وحثالة المجتمع
ايمنياسلام المعلم أكل الكف وواصل يومه الدراسي ...يابلادي واصلي
مروانالطالب شكله جاي ومستقوي با والدة ... وها العينات لابد استئصالها من المجتمع السعودي او تحجيمها وتعريفها حجمها .. والمعلم تصرف بحكمه يوم انه واصل يومه
اخو زنيفرواذا كان والد الطالب عسكري يرفع لمرجعه لمحاكمة مسلكيآ هذه النظام العسكري
07قسم بالله لامردغه هو وابوه ولابو لجابوه خلاص ماعادفيها ادب خلونا من تعاميم الوزارة على جنب اما معلم وينهان والله لو فصلوه اهون من مايضل ساكت قال تعليم
اخو زنيفرطالما وصلت الوقاحه الى هذه الدرجه من الطالب وولي أمره يجب سجن الطالب وجلده وكذلك الوالد كونه محرض وفصل الطالب ايضآ عامين كاملين ليكون عبره هو ووالده
بيت القصيدانا اقترح ابتعاث الطالب للدراسة في الخارج من من الصف الأول ابتدائي.
بيت القصيدانا اقترح ابتعاث الطالب للدراسة في الخارج من من الصف الأول ابتدائي.
معلمة اجيالالله يكسر يده و يد ابوه التيس
متقاعد مبكرعادي يبه عادي المعلم هو الغلطان ليش ما أعطى الطالب خده الثاني لكي يفش غله ... حرام الطالب راح يتعقد نفسيا .كان خلوه ياخذ حقه بالكامل .لابدمن عقاب...
جنوبيه .قم للمعلم ووفيه التبجيلا كاد للمعلم ان يكون رسولا للاسف رسولا ممكفووخ المفروض فصل لطالب والله درست وتخرجت ماعمري احد صوت علي شخصيا الحمد لله
أم غلاانعدام للأدب والأخلاق وسفالة
أم غلاانعدام للأدب والأخلاق وسفالة
أم غلاانعدام للأدب والأخلاق وسفالة
الله يعينأنا لا أعفي الطالب من الخطاء ،،لكن يمكن المعلم مستغل موقعه ومخطئ على الطالب ،، ولاننسى الطالب في الفصل اول ثانوي يعني في مرحلة جديدة ، لذلك يجب التأكد
محمدعاشوووو رؤيه ممتازة وماشفتو شي
ابو خالدقمة التخلف من الاب المتخلف ونطفته الغير مؤدب
ابو سعد 1010هزُلتْ واللهِ هزُلتْ
حسبنا الله ونعم الوكيليفترض يعاقب الطالب وولي أمره أشد عقوبة *****😂
يالطيفنشكر من اضاع هيبة المعلم قراراتكم المباركه جابت الصفع للمعلم هل سوف تفصلون الطالب ولا المعلم يعتذر للطالب لان وجهه المعلم جت على يد الطالب
ابو رياضخوش تعليم
ابو خالدقهر والله انا لما كنت طالب كنت انظرب والله وعادي كانو المدرسين لهم هيبه لكن الشرهه على اللي سوا عقوبات على المعلمين اذا ظربو الطالب
زيد اخو عبيدهزلت ورب الكعبه! ياقوم ضاعت هيبة المعلم وتعست تربية الابن ووالده