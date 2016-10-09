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الطائف: طالب ثانوي يصفع معلماً على وجهه بحضور “ولي أمره” أثناء الطابور

9 أكتوبر, 2016 , 13:40 م
الطائف: طالب ثانوي يصفع معلماً على وجهه بحضور “ولي أمره” أثناء الطابور
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صحيفة المرصد:تَعَرّض معلم في المرحلة الثانوية بالطائف لصفعة على وجهه من قِبَل طالب يدرس بالصف الأول الثانوي؛ وذلك على مرأى من ولي أمره الذي حضر معه اليوم الأحد مبكراً، أثناء الطابور الصباحي؛ فيما تولت الشرطة الأمر، واستوقفت الطالب ووالده لحين استكمال إجراءات متابعة القضية وحضور المعلم.

ووفقاً لموقع”سبق”ذكرت معلومات، أن الطالب كان قد فتح الباب على المعلم الذي كان مع طلابه داخل المختبر المدرسي، الخميس الماضي؛ حيث يدرّس مادة الكيمياء، دون استئذان؛ وذلك بثانوية الخليج في الحلقة الشرقية شمال الطائف، دون أن تذكر المعلومات إن كان هناك خلاف سابق بين المعلم والطالب؛ مما أدى لتأزم النقاش بين المعلم وولي الأمر؛ حينها انسلّ الطالب من بين صفوف الطابور متجهاً نحو المعلم، وصفعه بـ”كف” على وجهه؛ مما دعا المعلمين لفض ذلك الاشتباك، وإبلاغ الأمن؛ حيث باشرت الدوريات وأحالت مجريات القضية لمركز شرطة الفيصلية، برفقة الطالب وولي أمره.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ”تعليم الطائف”، المشرف التربوي، عبدالله الزهراني:أنه بالتنسيق مع إدارة المدرسة؛ فإن ولي أمر أحد الطلاب دخل صباح اليوم برفقة ابنه الذي يدرس بالصف الأول الثانوي أثناء الطابور الصباحي، واتجه إلى أحد المعلمين؛ حيث قام الطالب بضرب المعلم على وجهه وعلى مرأى من ولي أمره؛ ليتم على الفور إبلاغ الجهات الأمنية التي تَحَفّظت على الطالب وولي أمره لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، فيما واصل المعلم المعتدى عليه عمله خلال اليوم الدراسي.



تعليقات ( 98 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 98
    9 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    عبدالعزيز

    اتمنى من الوزارة فصل هذا الطالب عام دراسي كامل مع تحويل القضية إلى المحكمة ورد إعتبار للمعلم. لﻷسف بعض الطلاب يرى أن المعلم .عامل في محل.
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  2. 97
    9 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    اهل الشجاعة

    ت 92 على الا قل ماطلعو علينا نكت وانت تعرف المقصد وشهار نعالج كل مريض ونرجعه رجال
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  3. 96
    9 أكتوبر, 2016 , 15:07 م
    عدد التعليقات:10677

    إنسان منصف

    يمكن المعلم صفع الطالب سابقا واراد الأب اعادة الهيبه لابنه. التعليم يحتاج الى غربله من جديد
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  4. 95
    9 أكتوبر, 2016 , 15:03 م

    مخالف للنشر 1

    مخالف للنشر
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  5. 94
    9 أكتوبر, 2016 , 15:00 م

    ولد السويق

    أقسم بالله أذكر قبل 30سنة كان المدرس والد والمدرسة بيتنا وعند ماأشوف استاذي بعد هذي السنين أقبل يده وبكيت مرة عند ماشف استاذي قد طعن في السن
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  6. 93
    9 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    راصد

    ولى زمن الاهانات على المعلم احترام الطلاب وعدم التعرض لاهلهم بايش زايد عليهم
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  7. 92
    9 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    خالد الزهراني

    صحيح واكبر دليل ان مستشفى شهار ف الطايف
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  8. 91
    9 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    مخالف للنشر 1

    يستاهلون المعلمين الان المعلم صار مايع وماصخ يتمكيج ويضيق الثوب يترزرز عند الطلاب وفي الاخر يسوى نفسه رجال التعليم في وادي وانت في وادي
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  9. 90
    9 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    راصد

    والله كفو ذا الطالب يمكن المعلم اهان ابوه امام الطابور كل شي ولا الولدين لا تستعجلوا يمكن المعلم اخطاء مرتين في حق الطالب وفي حق والده ومعاه الف حق
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  10. 89
    9 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    هايدي

    ياليت أبوه ابوي انا مرة رفعت صوتي على الابلة واتصلت على امي جات امي المدرسة وطقتني قدام الابلات والمديرة واعتذرت لهم قهرتني امي يوم اعتذرت منهم سلبية
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  11. 88
    9 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    راصد

    والله كفو ذا الطالب يمكن المعلم اهان ابوه امام الطابور كل شي ولا الولدين لا تستعجلوا يمكن المعلم اخطاء مرتين في حق الطالب وفي حق والده ومعاه الف حق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 87
    9 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    اهل الشجاعة

    رجال الطائف هي المدينة الوحيده في المملكة اللي يوجد فيها رجال خشنيين ومتمسكين بالرجوله وأكبر دليل شوفو لباسهم بالزي السعودي وشوفو باقي المدن
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  13. 86
    9 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    يستاهل ما جاه احترم تحترم
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  14. 85
    9 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    يجب وضع حصانة للمعلم وأعاده له كامل الصلاحية حتى تعود له هيبته التي سلبت من قبل أعداء النجاح والتقدم
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  15. 84
    9 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    مروان

    *****في الطالب و بوه و المعلم ضعيف اقسم بالله الكسرة قدام ابوة والي يصير يصير ياقاتل يامقتول
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  16. 83
    9 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    اهل الشجاعة

    رجال الطائف هي المدينة الوحيده في المملكة اللي يوجد فيها رجال خشنيين ومتمسكين بالرجوله وأكبر دليل شوفو لباسهم بالزي السعودي وشوفو باقي المدن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 82
    9 أكتوبر, 2016 , 14:52 م

    سهم

    اهل الطايف قال دوافير هههه ضحكتني والله اهل الاجرام
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  18. 81
    9 أكتوبر, 2016 , 14:52 م

    اهل الشجاعة

    رجال الطائف هي المدينة الوحيده في المملكة اللي يوجد فيها رجال خشنيين ومتمسكين بالرجوله وأكبر دليل شوفو لباسهم بالزي السعودي وشوفو باقي المدن
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 80
    9 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    متابع

    الموضوع يخص خالد الفيصل ولايخص شرطة وقضاء لانه امير المنطقة
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  20. 79
    9 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    كفى كذب

    صبرآ فلم يعد كُل شئ كما كان
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  21. 78
    9 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    سهم

    تعليق اهل الشجاعه هذا يعكس ***** واحترامك للمعلم والله تاج على روسنا العيال والبنات يجيبون المرض احترم معلمي لو ذبحني
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  22. 77
    9 أكتوبر, 2016 , 14:50 م
    عدد التعليقات:91

    Xx5halidxX

    شكلهم قبل لا يجون المدرسه كانوا يتابعون مسرحية مدرسة المشاغبين
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  23. 76
    9 أكتوبر, 2016 , 14:49 م

    خالد الزهراني

    يااخوي اللي اسمك اهل الشجاعه انت فاهم الدنيا غلط ونا اخوك الدنيا ماتؤخذ بها الطريقه المدرس لازم يكون له احترامه صدقني الطالب هذا وابوه نشأتهم غلط
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  24. 75
    9 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    اهل الشجاعه

    نحن اهل الطائف لانقبل ان نكون ملطشه فنحن دوافير ولنا كرامتنا
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  25. 74
    9 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    ؟؟؟

    والله لا ارد الكف كفين له ولي ابوه . قلت حيا مسوي رجال ولو محد فرع كان اندعس دعس
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  26. 73
    9 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    البركان

    609 أكتوبر, 2016 , 14:19 م اهل الشجاعة >>>>>> اما في هذه فقد صدقت ومن كثر شجاعتكم اصبحتم دوافير
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  27. 72
    9 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    متقاعد

    آه آه آه ياالتعليم زمان
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  28. 71
    9 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    nbras

    يالله ياحكومة ورونا شطارتكم في حماية المعلم والا فالحين في الغاء العلاوات بس
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  29. 70
    9 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    deleted

    المدرس راحت هيبته سقا الله ذيك الايام آه قبل ١٥ سنه كنا نخاف اذا جينا المدرسه من هيبه المدرس واليوم ي قاضي.....
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  30. 69
    9 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    اهل الشجاعة

    أنا لو إني موجود اعطيت المعلم كف والمدير كفين المعلم هو اللي راح يتناقر مع الطالب ويساهل ماجاه خله يطلع كفو ولا يشوف نفسه على عيال الناس
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  31. 68
    9 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    ريما

    اذا الطالب صبح على للمعلم بكف يخلف الله والله جالس بناظر موقع النقاش غلط مامدنا نبتدء على طول مشاكل اخ منكم ي ذولا الطالب والطالبات
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  32. 67
    9 أكتوبر, 2016 , 14:25 م

    وزارة الصحة تعتبر الإساءة والاعتداء على الطبيب جريمة وجناية ووزارة التعليم تقول لا يحق للمعلم الدفاع عن نفسه لو ضربه الطالب ولو طرحه أرضاً .
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  33. 66
    9 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    ولد الظهيرة

    الخطأ وصول الأب الى مكان الطابور لمناقشة المعلم.. هذا خطأ اداري.. رعند احتدام النقاش يجب الحكمة في مثل هذه المواقف حتى لا يتطور الامر..
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  34. 65
    9 أكتوبر, 2016 , 14:22 م

    جنوبيه .

    كانت تصير بمدرستنا هوشات وكذا وبعض البنات تجيب امها والله يابعض الامهات تشرشح المعلمات .. ممايزيد مره المعلمه لها مدارس الرياض حلوه😍
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  35. 64
    9 أكتوبر, 2016 , 14:22 م

    أبهاوي

    قم للمعلم وفه التصفيق كاد المعلم أن يكون ضعيف،،، شيء طبيعي دام ولي الأمر يغرد ضد المعلم والوزارة ضد المعلم والمجتمع ضد المعلم ابشروا بجيل فاشل
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  36. 63
    9 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    مواطن عاقل

    هذي احد مسببات خلك رجال وخذ حقك !!من ينصف المعلمين من عبث هؤلاء !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  37. 62
    9 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    سالم

    الزهراني العصا ماتوقف تنسدح تبي تخرج جيل بالعصا اول مايتخرج بيجلدك بنفس العصا فاقد الشي لايعطيه
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  38. 61
    9 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    فارس الزهراني

    المشكله انظمة الوزاره وشتان بين تعليم زمان وتعليم اليوم في كل شي من الطالب الى المعلم الى الوزير .. رحم الله عبدالعزيز الخويطر فبعده انتهى التعليم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 60
    9 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    اهل الشجاعة

    ياللي تسبون الطائف اهل الطائف مايرضون لين يأخذون حقهم وسألو اجدادكم الطائف كله قبائل ولا يرضون بالعار هم الاصل والفصل العربي
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  40. 59
    9 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    للأسف انا عملت في الطائف وأعرف أن كثبراً من أولياء الأمور يحرض أبناءه على الانتقام والعدوان حتى الشياب تجد كل واحد وعصاته الغليظة بجانبه في سيارته .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 58
    9 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    حكمت المحكمة

    وهذا الحكم حق عام أما الحق الخاص فلها نظر في جلسة قادمة
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  42. 57
    9 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    حكمت المحكمة

    ناس إن أرخيت لها مشكلة لازم تستمر في وطيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 56
    9 أكتوبر, 2016 , 14:16 م

    حكمت المحكمة

    طراقات على أن يشهد ذلك أقرباء الاب من الدرجة الأولى والثانية (( عبرة لمن تسول له نفسه التعدي على حرمة العلم والمعلم ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 55
    9 أكتوبر, 2016 , 14:16 م

    فارس الزهراني

    مع الأسف بعض المعلمين لا يملكون شخصية المعلم الناجح وعموما المفروض التحقق من ملابسات الموضوع فربما يكون هناك شي اكبر من موضوع الكف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 54
    9 أكتوبر, 2016 , 14:16 م

    سالم

    بزبوز الحنفية صاير مستشار شرعي
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  46. 53
    9 أكتوبر, 2016 , 14:16 م

    مراقب

    يالها من مصيبة وكارثة!! الأب شريك بالجريمة فهو المهندس!! والطالب جريئ وقليل ادب وتربية؟ يجب تاديبهم بالسجن والجلد والحرمان من التعليم !! أب ***
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  47. 52
    9 أكتوبر, 2016 , 14:15 م

    سعودي

    تعليق ٤٢ الي يقول اهل الطائف لا اخلاق لهم اول شي الى من رحم ربي لكن قبل كذا حذفو الرسول عليه الصلاه والسلام بالحجاره معروفين منذ القدم ف شي مهو جديد
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  48. 51
    9 أكتوبر, 2016 , 14:15 م

    خالد الزهراني

    الطالب وولي امره قليلين ادب المعلم يُحترم وينحط على الراس للاسف زمن الرويبضه الله المستعان
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  49. 50
    9 أكتوبر, 2016 , 14:15 م
    عدد التعليقات:459

    رهوك

    قم للمعلم واليوم قم يامعلم
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  50. 49
    9 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    حكمت المحكمة

    المفروض يحكم للمعلم بتطريق كل من الأب والأبن 80 طراق في الطابور الصباحي وسجنهم سنة مع الشغل والنفاذ
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  51. 48
    9 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    mamdouh

    للاسف المعلمين الا من رحم الله ... يعمل على هدم شخصية الطالب وافراد ( عظلاته ) ...****
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  52. 47
    9 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    يوسف

    المشكلة نفسية اسمها هيبة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 46
    9 أكتوبر, 2016 , 14:12 م

    الحق ينقال

    هذا الخبر لتحسين صورة المعلم السيئة بعد ان ظهرت الصورة الحقيقية لهم فمنهم من يقتل ابوه ويطعن أمه ويحمل الاسلحة ويقتل الابرياء ويبرر فعله بالمرض النفسي
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  54. 45
    9 أكتوبر, 2016 , 14:12 م

    فارس الزهراني

    التربيه الخطأ يطلع لنا مثل هذا الطالب وعلى الاقل احترم وجود ابوك لكن وكما يقال البهم من تحت امهاته الولد لأبيه فعندما اوقفت العصا ذهب التعليم
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  55. 44
    9 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    العاصي

    الله يعطينا خير الدنيا كان زمان المعلم له هيبه كان الطالب يشوف المعلم في سوق ولى في شارع يهرب من المعلم
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  56. 43
    9 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    البرنس

    يستاهل مدرسين اليوم كلهم خكر وعلي موضه ماله اي هيبه
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  57. 42
    9 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    deleted

    معروف ان هل الطايف لا ***لهم....
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  58. 41
    9 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    عبدالعزيز اةةةةة

    الطائف هذي فيها تخلف عجيب .:.
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  59. 40
    9 أكتوبر, 2016 , 14:10 م
    عدد التعليقات:14278

    قلم الحقيقه

    لايجب اخراج هذا الطالب ووالده من قسم التوقيف في الشرطة ولاحتى بالكفالة الحضورية ولأي سبب كان.يتم عرضهم على القضاء الشرعي سجن 10سنوات جلد 1000 جلدة.
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  60. 39
    9 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    غوار

    بعض المعلمين يحتاج الى تربيه مايعرف ياصرف مع الطلاب وربما هذا المعلم رفع صوته على والد الطالب طالب فير مؤدب مقابل معلم يحتاج الى اعادة تربيه
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  61. 38
    9 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    غوار

    بعض المعلمين يحتاج الى تربيه مايعرف ياصرف مع الطلاب وربما هذا المعلم رفع صوته على والد الطالب طالب فير مؤدب مقابل معلم يحتاج الى اعادة تربيه
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  62. 37
    9 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    يوسف

    الغالبية من مدرسين واتس اب سكسوة لو جاه مقطع او رسالة ماعحبته مد يدة ليه حلال لك وحرام على الناس انت موظف تقيد بتعليمات الوزارة ياعنترة الاطفال
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  63. 36
    9 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    hima

    اعتقد مش من الباب للطاقه اكيد فيه شي.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  64. 35
    9 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    deleted

    والله قويه التعليم باز ي قدعان..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 34
    9 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    ابو احمد

    هذي الواسطات..اكيد في قسم شرطة الحلقه مجهزله واسطات والامور سالكه..الاحكام عندنا غير رادعه والتعليم دحدر من استلمه ابو مية يوم..حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  66. 33
    9 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    حامد كرزاي

    الطائف عادي تصير😐😐😐
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 32
    9 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    الحق ينقال

    الخلل في المعلم والمدرسة أكثرهم مصابين بأمراض نفسية وغير متمكنين من المادة العلمية ومخرجاتهم ضعيفه ، باختصار (التعليم يحتاج إعادة هيكلة وتنظيم)
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  68. 31
    9 أكتوبر, 2016 , 14:04 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    اكيد بتحريض من الأب والأب محرض من ...؟! شوقي يقول وما درى بمصيبتي .. قم للمعلم اوفه التبجيلا. ويكاد يقتلني الأمير بقوله .. كاد المعلم أن يكون رسولا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 30
    9 أكتوبر, 2016 , 14:02 م

    نواف الاحمدي

    مهما كان يجب الاحترام بمن هم اكبر عمرا مننا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  70. 29
    9 أكتوبر, 2016 , 14:02 م

    العابر

    لترجع العصا و الفلكة كما كانت لترفع من هيبة المعلم و تعلي شأنه تبا لهذا الأب فهو من يحتاج للتربية قبل ابنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  71. 28
    9 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    جنوبيه .

    مهما كان غلط المدرس على الطالب مايمد يده على مدرسه اش التربيه ذي
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  72. 27
    9 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    الهاشمي

    لا لا الوضع خطييير مردغة هو وابوه ولا عليك من تعليم الذي لا يحمي موظفيه لا تتنازل لو يدخل اللي يدخل بالموضوع وخلي هالورع وابوه ينجلدون
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  73. 26
    9 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    مروان

    لابد يتم معاقبة ولي الامر وابنه امام الطلاب اذا ثبت انهم جاين وناوين شر بالمعلم او اذلاله وما لازم المعلم يسكت او يرضى بالصلح مع ها الاشكال البدائية .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  74. 25
    9 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    علي

    المفروض يكون هناك انتقائيّة لمدراء المدارس وتكون في يد المدير السلطة التشريعية والتنفيذية داخل حدود مدرسته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 24
    9 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    07

    اسوء مدارس في الطايف من الحلقه ورايح الى الحويه تربيه معدومه وحثالة المجتمع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  76. 23
    9 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    ايمن

    ياسلام المعلم أكل الكف وواصل يومه الدراسي ...يابلادي واصلي
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  77. 22
    9 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    مروان

    الطالب شكله جاي ومستقوي با والدة ... وها العينات لابد استئصالها من المجتمع السعودي او تحجيمها وتعريفها حجمها .. والمعلم تصرف بحكمه يوم انه واصل يومه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  78. 21
    9 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    اخو زنيفر

    واذا كان والد الطالب عسكري يرفع لمرجعه لمحاكمة مسلكيآ هذه النظام العسكري
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  79. 20
    9 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    07

    قسم بالله لامردغه هو وابوه ولابو لجابوه خلاص ماعادفيها ادب خلونا من تعاميم الوزارة على جنب اما معلم وينهان والله لو فصلوه اهون من مايضل ساكت قال تعليم
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  80. 19
    9 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    اخو زنيفر

    طالما وصلت الوقاحه الى هذه الدرجه من الطالب وولي أمره يجب سجن الطالب وجلده وكذلك الوالد كونه محرض وفصل الطالب ايضآ عامين كاملين ليكون عبره هو ووالده
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  81. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    بيت القصيد

    انا اقترح ابتعاث الطالب للدراسة في الخارج من من الصف الأول ابتدائي.
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  82. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    بيت القصيد

    انا اقترح ابتعاث الطالب للدراسة في الخارج من من الصف الأول ابتدائي.
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  83. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    معلمة اجيال

    الله يكسر يده و يد ابوه التيس
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  84. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    متقاعد مبكر

    عادي يبه عادي المعلم هو الغلطان ليش ما أعطى الطالب خده الثاني لكي يفش غله ... حرام الطالب راح يتعقد نفسيا .كان خلوه ياخذ حقه بالكامل .لابدمن عقاب...
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  85. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 13:52 م

    جنوبيه .

    قم للمعلم ووفيه التبجيلا كاد للمعلم ان يكون رسولا للاسف رسولا ممكفووخ المفروض فصل لطالب والله درست وتخرجت ماعمري احد صوت علي شخصيا الحمد لله
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  86. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 13:50 م

    أم غلا

    انعدام للأدب والأخلاق وسفالة
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  87. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 13:50 م

    أم غلا

    انعدام للأدب والأخلاق وسفالة
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  88. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 13:50 م

    أم غلا

    انعدام للأدب والأخلاق وسفالة
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  89. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    الله يعين

    أنا لا أعفي الطالب من الخطاء ،،لكن يمكن المعلم مستغل موقعه ومخطئ على الطالب ،، ولاننسى الطالب في الفصل اول ثانوي يعني في مرحلة جديدة ، لذلك يجب التأكد
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  90. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    محمد

    عاشوووو رؤيه ممتازة وماشفتو شي
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  91. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    ابو خالد

    قمة التخلف من الاب المتخلف ونطفته الغير مؤدب
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  92. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    ابو سعد 1010

    هزُلتْ واللهِ هزُلتْ
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  93. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    يفترض يعاقب الطالب وولي أمره أشد عقوبة *****😂
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  94. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    هذة هي التربية الحديثة والتعلم النشط
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  95. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    يالطيف

    نشكر من اضاع هيبة المعلم قراراتكم المباركه جابت الصفع للمعلم هل سوف تفصلون الطالب ولا المعلم يعتذر للطالب لان وجهه المعلم جت على يد الطالب
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  96. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    ابو رياض

    خوش تعليم
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  97. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    ابو خالد

    قهر والله انا لما كنت طالب كنت انظرب والله وعادي كانو المدرسين لهم هيبه لكن الشرهه على اللي سوا عقوبات على المعلمين اذا ظربو الطالب
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  98. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    زيد اخو عبيد

    هزلت ورب الكعبه! ياقوم ضاعت هيبة المعلم وتعست تربية الابن ووالده
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