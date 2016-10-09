قاضي محكمة العيينة ينطق بخلع الزوجة من زوجها في قضية تكافؤ النسب

صحيفة المرصد:نطق قاضي محكمة العيينة ظهر اليوم بحكمه المتضمن خلع الزوجة من زوجها في قضية تكافؤ النسب التي شهدت مداولات في عدد من الجلسات أستمرت لأشهر شهدت معها القضية تحولات كثيرة.

ووفقاً لموقع”سبق”أن القاضي أصدر حكمه بالخلع بعد تقديم ذويها مذكرة متهمين زوج ابنتهم بأنه أقل نسباً منهم وأعترض محامي الزوج على الحكم ورفع للاستئناف لتصديقه أو نقضه.

وكان القاضي قد حكم بنفس الحكم في أول القضية عندما نظر بها العام الماضي وبعد خروج الزوجة بفيديو تناشد بالنظر في أمرها عاد وفتح القضية مجدداً.