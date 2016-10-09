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قاضي محكمة العيينة ينطق بخلع الزوجة من زوجها في قضية تكافؤ النسب

9 أكتوبر, 2016 , 14:13 م
قاضي محكمة العيينة ينطق بخلع الزوجة من زوجها في قضية تكافؤ النسب
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صحيفة المرصد:نطق قاضي محكمة العيينة ظهر اليوم بحكمه المتضمن خلع الزوجة من زوجها في قضية تكافؤ النسب التي شهدت مداولات في عدد من الجلسات أستمرت لأشهر شهدت معها القضية تحولات كثيرة.

ووفقاً لموقع”سبق”أن القاضي أصدر حكمه بالخلع بعد تقديم ذويها مذكرة متهمين زوج ابنتهم بأنه أقل نسباً منهم وأعترض محامي الزوج على الحكم ورفع للاستئناف لتصديقه أو نقضه.

وكان القاضي قد حكم بنفس الحكم في أول القضية عندما نظر بها العام الماضي وبعد خروج الزوجة بفيديو تناشد بالنظر في أمرها عاد وفتح القضية مجدداً.



تعليقات ( 121 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 121
    9 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    س : ص

    dna خلط الحابل بالنابل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 120
    9 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    يوسف الشمري

    خبر محزن مرررررره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 119
    9 أكتوبر, 2016 , 15:09 م
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    نفس موضوع *** هؤلاء دمهم أزرق وباقي العرب من أين أتوا من مدغشقر مثلاً هههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 118
    9 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    عبدالله

    يا حبايبي انتم من حقكم تزوجون بناتكم من كائنت فضائية ولكن انا أيضا من حقي أن احتفظ بعاداتنا وتقاليدنا التي ورثنها كابرا عن كابر هذة هي الحرية 😊
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 117
    9 أكتوبر, 2016 , 15:08 م
    عدد التعليقات:2045

    توووووونسية

    لاحول ولاقوة إلا بالله كل ثلاث قضاة يوم غد اثنان منهم في النار وواحد في الجنة وهذا القاضي سيحاسب كيف لا يوجد تكافؤ بالنسب هل من المعقول هذا الجهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 116
    9 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    ابو سليمان

    من خرج من داره قل مقداره اتزوج من جماعتي ومن ربعي وعزوتي ولا احط نفسي في موقف المرفوض والمطرودبسبب عدات معروفه سلفا ولو كانت من امور الجاهليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 115
    9 أكتوبر, 2016 , 15:06 م

    دونيس البيشي

    اما بالنسبه لخوينا لو انه صدق لكان اعلى نسب من الزوجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 114
    9 أكتوبر, 2016 , 15:06 م

    مفقود

    لا يصح الا الصحيح, شكرا للقاضي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 113
    9 أكتوبر, 2016 , 15:04 م

    محمد العروج

    لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم هذا إجرام تفريق أسرة مسلمة عن بعض
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 112
    9 أكتوبر, 2016 , 15:03 م

    ام الغالي

    والله اعرف وحده مهي سعوديه معروف جنسيتها ماخذه سعودي قبيلي نعرفه وجايبه منه واختها ماخذه واحد ماله نسب وجايبه منه طيب ماتصير خالتك عيالك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 111
    9 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    الماااااضي

    المشكله ان المطاوعه والقضاة يتزوجون اجنبيات من البوسنه ومن تركيا ومن المغرب وشرق اسيا لايعلمون نسبهم ولا اعراقهم..وين تكافؤ النسب يامطوع.وياقاضي..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 110
    9 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    ماجد

    بعض الردود فيها همز مناطقي والعياذ بالله يجب ان نعلم اننا جميعاً لادم وادم من تراب ويمكن اللي تحتقره يسوى طابور من اشكالك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  13. 109
    9 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    ابو عرب

    اشوف ان يرفع القضية الى حقوق الانسان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 108
    9 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    حرف منصف

    سكت دهرى ونطق ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 107
    9 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    ام الغالي

    طيب والسوريات والمصريات وكل الاجنبيات وش هن وضعن مسلمات او علويات ولاتندري وش ماضيهن ولاعندهم قبايل تصير ام عياله واهلها خوال عيالك والله ا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 106
    9 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    88

    وبعد خروج الزوجة بفيديو تناشد بالنظر في أمرها عاد وفتح القضية مجدداً ليصدر نفس الحكم ودي اعرف ليش تعب نفسه و اعاد فتح القضيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 105
    9 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    أبو أسامة

    أضحك وأبكي والله العالم بالحال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 104
    9 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    يالطيف

    انت يزوج ابعد ورتح وريح نخاف الامور تتطور اكثر من قاضي ومحامي ولوني مكان اهلها وشوفك بالشنا والله لابلشك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 103
    9 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    وطني الحبيب وهل احب سواه

    حسبنا الله ونعم الوكيل .. انا غير مصدقه ان هذا يحدث في بلدي بلد التوحيد والرساله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 102
    9 أكتوبر, 2016 , 15:00 م

    ابو عرب

    المشكلة عندنا بعض العنصريون لا يزوجون من بعض المناطق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 101
    9 أكتوبر, 2016 , 15:00 م

    الى الاخ تايه (فعلا تايه )

    اختي تزوجت شخص من خارج العائله واعمامي شبو عليه . قال لهم مشاء الله عيالكم مكسرين الباب علي . قال الي زعلان يدق راسه باكبر جدد وعساه لا جا الزواج .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 100
    9 أكتوبر, 2016 , 15:00 م

    مستر طريخم

    القضيه حسب علمي ان الزوج خدع اهل الزوجه مدعي انه ينتمي لقبيله معروفه واتضح انه غير صحيح بشهادة شيخ القبيله المدعي نسبه لها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 99
    9 أكتوبر, 2016 , 15:00 م

    الحق ينقال

    مخالف
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  24. 98
    9 أكتوبر, 2016 , 14:58 م
    عدد التعليقات:10677

    إنسان منصف

    ويتعجبون ،،،اذا انحاشت، الفتاة،،،،، قالوا غريبه،،،، وش فيها هادي،،،، كل شي موفر لها ،،،، ليش تنحاش،،،،بصو وشوفو،،، كيف التفرقه ،،،، بين الزوج والزوجه،
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  25. 97
    9 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    الى الاخ تايه (فعلا تايه )

    سؤال كيف دلس. في شي اسمه بطاقة احوال كيف دلس عليهم وكذب . يعني زور بطاقة الاحوال والا ايش الوضع او زوجه بدون التاكد من اسمه شي ما يخش العقل قال دلس
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  26. 96
    9 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    ام الغالي

    يقدر زوجها يرفع ثاني مره والله هي تلقاها ماتقدر مسجونه عند قرايبها انتصروا الحين
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  27. 95
    9 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    ابو عرب

    ليه ما طالب الزوج نقل القضية الى المحكمة بالرياض********
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 94
    9 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    دونيس البيشي

    في شي اسمه حلف (تحالف) مو مشكلتي انك ماتعرف هالامور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 93
    9 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    ام الغالي

    كل هذا من قرايبها غلاء فيها يالله يالمحكمه احموها الحين تلقي يتولاها عمها ويعذبها ويسجنها وياخذ طفلها اذا معها ويرميه علي ابوه وش ذنبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 92
    9 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    متابع

    مخالف
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  31. 91
    9 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    الزهراني

    تايه في حواري واشنطن // بالله هذا كلام استح على وجهك يمكن نسبه اطلق من الف مثلك وتقول بلحطي يجب ان تراجع نفسك وتقارن نسبك مع نسب هذا الزوج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 90
    9 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    أفريقي

    الكفر وعدم تكافؤ النسب صنوان حيث لا يحق للكافر ولا لمسلم غير ذي نسب أن ينكحا مسلمة ذات نسب. الحمدلله على نعمة الإسلام.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 89
    9 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية

    يا مصري ان شاء الله عن قريب يتم التصويت بمجلس الامن لمشروع للاسكندرية ويشرب اشباه الرجال من كأس حلب ** يكفي حلب انهم اشراف
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  34. 88
    9 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    ابو عناد

    أبغى اتزوج أخت قلم الخنبقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 87
    9 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    زائر الليل

    على حسب مافهمت من الموضوع الرجل أدعى زوراً وبهتاناً انه ينتسب الى قبيله ودلس على أهل المرأه وهو ذو نسب وضيع اذاً هو المخطئ لكذبه على اهل البنت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 86
    9 أكتوبر, 2016 , 14:55 م
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    طيب فيه سعوديات متزوجات هنود وبنقال واحباش لماذا لا يخلع زواجهم من ها السعوديات وبعدين وينهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من ترضون دينه وخلقه زوجو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 85
    9 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    يالطيف

    قاضي حكيم وله نظرة وفراسه لان عارف ان لن يرضو اهلها مهما كان وسوف تتطور المشاكل حتى يصاب احدااشيخ جزاة الله الف خير اختار الي فيه الخير للجميع
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  38. 84
    9 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    ام الغالي

    ماله حق المحكمه يخلعونها منه صارلها فتره منه واجابت منه دامها تبيه وببيها خلاص ليش ماتكدوا قبل الزواج وابوها مزوجها خلاص خلوها معه ولاتعترفون فيها كل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 83
    9 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    سعد

    ليس كل شئ جيد ولكن في كل دوله قوانين وعادات خسران من يخالفها او يشذ عنها وياليت لو تضاف مع كل عقد قران شروط تكافئ النسب لتجنب اخطاء مماثلة
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  40. 82
    9 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    الى عبداللله

    الحين هو من موزنمبيق حتى مقارنه ما تعرف تسوي مقارنه قال موزنبيق قال . لكن المتخلف طول عمره متخلف D:
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 81
    9 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    أبو محمد

    حقيقة والله مش عارف ايش اقول او اكتب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 80
    9 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    عبدالله

    يامن يصرخ أين الإسلام أين العدل. . أين العدل في الكذب على الرجال عندما تتقدم لبنتهم. . قليلا من العدل يامن تطلبون به 😊
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 79
    9 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    س : ص

    يعني زوجة قبيلة س يمكن ترفع قضية عند هذا القاضي على زوجها ص
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 78
    9 أكتوبر, 2016 , 14:52 م

    كفى كذب

    سوف نعود الى العصر الجاهلي بدون ادنى شك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 77
    9 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    تايه في حواري واشنطن

    وبعدين الزوج يختار أمرأه تناسبه يعني بالمشرمحي بلحطيه مثله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 76
    9 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    الماااااضي

    المشكله يقولون لافرق بين عربي وأعجمي الا بالتقوى لماذا لاتطبقون هالحديث...الله لايوفق كل من سعى بتفريق هالزوجين ..والله لم يحدث ذلك في القرون الوسطى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 75
    9 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    الزهراني

    ليه تشتيت الاسرة بهذا الشكل هذا ظلم للزوجة اولاً لان الزوج سوف يتزوج من الغد المهم انه نشمي حاول يقف معها لكن تعنت اهلها للاسف وسوف يندمون
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  48. 74
    9 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    ريما

    في نسب ووفي قبايل طيب من الاساس ليش توافق يابوها كان من اول قلت مافي نصيب ونا في نسب ذهبي تونسي تقليد ان اكرمكم عند الله اتقاكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 73
    9 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    هل هذا الاسلام

    لن نزيد فالزيادة كالنقص ويكفينا نقصا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 72
    9 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    تايه في حواري واشنطن

    الرجال دلس على أهل البنت وأدعى انه قبلي وهو بلحط ومن اهم شروط الزواج المعتبره عند الفقهاء الوضوح والصراحه وعدم التدليس مابني على باطل فهو باطل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  51. 71
    9 أكتوبر, 2016 , 14:49 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    لابد أن توجه القضيه إلى سماحة مفتي عام المملكة للنظر في أقوال الزوج وشهوده والنطق بالحكم الأخير لأن ممكن القاضي من جماعة الزوجه أو أنه مجبر على الخلع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 70
    9 أكتوبر, 2016 , 14:49 م

    هل هذا الاسلام

    لك الحق أن تقول عرف وليس لك الحق أن تقول شرع ودين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 69
    9 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    القناص2 الى عبدالله ت 32

    عبدالله يااخي من ترضون دينه / اليس مسلم / السؤال الاهم كيف يقاس بين القبايل والعوائل اقل او كثر ومن يقيسه هل البنت راضيه هل تقاس بالفرقه الناجيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 68
    9 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    جاسم

    حسبي الله عليك من قاضي الرجال أصل وفصل ضلمتوه الله يظلمكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 67
    9 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    هل هذا الاسلام

    تكافؤ النسب ثم ندخل في تكافؤ القبائل والآفخاذ ثم تكافؤ الجنسيات والدول ونعرج على تكافؤ الأعمام والأخوال ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  56. 66
    9 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    تعليق 53

    كيف يكتب اسم قبيله أو ينتسب لها وهو ليس من هذي القبيلة ، حبيبي هذي الأمور ما تحصل أبدا غير بالتزوير والتدليس والتستر فقط لا غير.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  57. 65
    9 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    اللهم صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

    أغلق هذا الباب الرسول الكريم بتزويج الصحابي الجليل زيد رضي الله عنه من سيدة من سيدات قريش وهو مولى ولكن الله المستعان
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  58. 64
    9 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    حقوق

    ظلم و تعدي و هدم بيوت و جاهلية بائدة. تفضلوا يا مجلس الشورى الباحثين عن هجرة مليون مواطن. هذا أحد الأسباب. عنصرية بغيضة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 63
    9 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    هل هذا الاسلام

    العرف لك والدين للمسلمين ((( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 62
    9 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    جلو

    موضوع فعلا محير وسؤال يفرض نفسه ما هو هذا الدين؟ هل هذا من الدين الإسلامي في شيء يا ويلنا من الله جميعا تم تشتيت أسرة خلاص
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  61. 61
    9 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    عبدالله

    من يصرخون أين الإسلام أين العدل لوجاهم مسلم من موزنبيق أو بنجلاديش هل ستزوجونه بناتكم 😂 مشكله الاستشراف من خلف الشاشة 😊
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  62. 60
    9 أكتوبر, 2016 , 14:45 م

    هدى

    ياويل حالي عليها اذا هي تحبه والله لغير تنجن ولا تهرب اسال الله ان يكتب لها الخيرة ويعينها ويصبرها . ياعالم الحب اقشر يمشي الواحد من دون وعي اسألوني!؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  63. 59
    9 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

    زائر

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 58
    9 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

    هل هذا الاسلام

    ليس من الشرع والدين بشيئ
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  65. 57
    9 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    مراقب

    القبايل من حقهم نقض الزواج الغير كفوءوكل واحد ياخذ من ثوبه، واللي يناسب لاصله، وخلط الانساب لايجوز وافتح قوقل وتجد مايسرك من احاديث واحكام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 56
    9 أكتوبر, 2016 , 14:42 م

    المتوكل على الله

    مادمت تقول ان الرجل كذب في نسبه كان لديهم متسع من الوقت والتأكد عن نسبه قبل العقد له . اذا طلقة منه الزوجه ولديها منه بنت من سيتزوجها من القبليين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 55
    9 أكتوبر, 2016 , 14:42 م

    الغامدي

    حراااااااام والله حرام..وش ذنب بنتهم والزوجه...هل هذا ستر لبنتكم يا اهل البنت ان تخلعونها من زوجها..وبعدين شكله كفو وقايم بالبيت وقد المسؤوليه.ليش كذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 54
    9 أكتوبر, 2016 , 14:42 م

    هل هذا الاسلام

    لن يقبل المجتمع المسلم مثل هذا الامر ولن تقبله الانسانية جمعا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 53
    9 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    دونيس البيشي

    البعض موفاهم شي وبيصير معهم مثل ماصار بخوينا يابابا مو كل من كتب اسم قبيله فهو قبيلي محد يقدر يحدد هالشي الا كبار قبيلته او الدي ان ايه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 52
    9 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    هذا الحكم يشرع في الإسلام ماليس فيه ممن يتحكمون بالسلطة القضائية وهو الناس ليسو سواء !!! حسبي الله عليهم جميعاً !! نريد التوضيح هل هذا ماتقره الدولة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  71. 51
    9 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    القناص2

    حسبنا الله ونعم الوكيل اي منطق هذا تعيدنا الى العنصريه ولمناطقيه والجاهليه الاولى
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  72. 50
    9 أكتوبر, 2016 , 14:39 م

    عبدالله

    عادات وتقاليد أبناء الجزيرة العربية. .لن تتغير بسب كم برماوي أو حبشي أو كردي أو ارمني أو جاوي أخذ الجنسية 😊
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  73. 49
    9 أكتوبر, 2016 , 14:39 م

    سالم

    عبدالله الي يقراء كلامك يتوقع نسبك ذهبي يابتاع القرية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  74. 48
    9 أكتوبر, 2016 , 14:39 م

    الى عبدالله

    فرضا انه كذب . ياخي المراءه تبيه زوجته تبيه هل النسب بيدخلك الجنه من غير حساب ؟ قسم شله متخلفين . واولهم القاضي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  75. 47
    9 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    اخو زنيفر

    ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ...
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  76. 46
    9 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    slmlm

    والله ولاة الامر لايرضون بهذا التعسف من القاضي والمفروض تنقل لقاضي اخر..الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعوها فانها نتنه او في معنى الحديث
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  77. 45
    9 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    عبدالله

    شوفو حبايبي المكون الأساسي للمجتمع في جزيرة العرب هم القبائل العربية. . لذلك يهتمون بالنسب وهذة عاداتهم من آلاف السنين 😊
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  78. 44
    9 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    هل هذا الاسلام

    ستعاد الزوجة لزوجها ننتظر الطعن في الحكم !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  79. 43
    9 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    الى ريناد

    ههههههه شف السبب اقل نسباً منهم الظاهر الاخوان جايين من كوكب اخر .والان بعد ما خلعوها ولا احد بيطل فيها يقولك. والشرهه على القاضي . جاهليه مقيته .
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  80. 42
    9 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    الصارم

    كثير من المعلقين يلبسون على الناس كثير من الأحكام، وهذا حكم شرعي من قاضي بمحكمه في بلاد الحرمين الشريفين وكذلك متوافقة مع الأعراف وعادات وتقاليد الناس
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  81. 41
    9 أكتوبر, 2016 , 14:36 م
    عدد التعليقات:14278

    قلم الحقيقه

    هل مثل هذه الأحكام تؤسس على بناء مجتمع متحاب يسوده العدل والانصاف داخل وطن؟.هل مثل هذه الأحكام فيها حماية للمرأة داخله أم ضياع لها وتشتت لأسرتها؟.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  82. 40
    9 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    هل هذا الاسلام

    يمكن هذا خواله عرب من نسل ... وهذا خواله أقباط من نسل اسماعيل عليه السلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  83. 39
    9 أكتوبر, 2016 , 14:35 م

    مجرة التبانة

    طيب والاطفال من مسؤول عنهم على القاضي تحمل تبعات حكمه فيما يتعلق بضياع الاطفال.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  84. 38
    9 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    هل هذا الاسلام

    أقل نسباً (( من أين تصرف )) وما القبيلة المكافئة لأخرى
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  85. 37
    9 أكتوبر, 2016 , 14:33 م

    الحق ينقال

    الدخلاء يحاربون قيم وثوابت وأعراض هذه البلاد الطاهرة في الصحف وفي كل مكان فولاءاتهم خارجية فلنحذرهم وستبقى بلادنا شامخة بقادتها وشعبها الأصيل الوفي .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  86. 36
    9 أكتوبر, 2016 , 14:33 م

    ابو سجى

    حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  87. 35
    9 أكتوبر, 2016 , 14:33 م

    وشك وشك

    شرعا بعد الزواج انجاب الابناء يكره فصل الزوجين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  88. 34
    9 أكتوبر, 2016 , 14:33 م

    هل هذا الاسلام

    ليس من الدين في شيء غلب العرف والعنصرية
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  89. 33
    9 أكتوبر, 2016 , 14:33 م

    عبدالله

    القناص أعيد السؤال ثاني هل يجوز للرجل أن يكذب في نسبه عند التقدم لزواج على عائلة الفتاة؟ وما هو الحكم الشرعي في هذا !!!؟
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  90. 32
    9 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    لاحول ولاقوة إلابالله،حسبي الله على الظالمين ومن أعانهم،الخلع تطلبه الزوجه (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  91. 31
    9 أكتوبر, 2016 , 14:31 م

    عبدالله

    هل يجوز للرجل أن يكذب في نسبه عند التقدم لزواج؟ ؟ هنا السؤال يامتعلمين يابتوع المدارس 😤
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  92. 30
    9 أكتوبر, 2016 , 14:31 م

    ابو عبدالرحمن

    يااخواني من الذي عنده خلفيه متى ينزل راتب المتقاعدين لهذا الشهر وجزاكم الله خيرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  93. 29
    9 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    ذو الفقار

    الطبقية والمناطقية متى تنتهي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  94. 28
    9 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    اخو زنيفر

    القاضي هذا متناويه من العام شكل مرتب لشيئ في نفسه المريضه
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  95. 27
    9 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    القناص2

    اقل نسب اذا قسنا على هذا معنى اقل نسب في القبايل والعويل كيف تقاس ومن اي منظور تقاس من يقيسها يعني عدنا الى الجاهليه نتمنى من شيوخنا الاجلاء حلها
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  96. 26
    9 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    مواطن عاقل

    هذا القاضي !! ماذا يعرف عن الدين الاسلامي !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  97. 25
    9 أكتوبر, 2016 , 14:28 م

    المتوكل على الله

    الجميع ابناء حواء وأدم وابناء تسعة اشهر . الزوجة رضية به زوج ولديهم طفله الأفضل بقائها مع زوجها لسنا اشرف من الصحابه زوجو بلال وسلمان تزوجوا قرشيات
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  98. 24
    9 أكتوبر, 2016 , 14:28 م
    عدد التعليقات:14278

    قلم الحقيقه

    كلنا مع هذه المرأة الزوجة المظلومة المكلومة.الباكية النايحة من ظلم وقع عليها.مزق انسانيتها وضعفها وأنوثتها وفرق شملها عن زوجها لكن لن يبعد قلبها عنه.
    لا يعجبني(3) اعجبني(27)
  99. 23
    9 أكتوبر, 2016 , 14:27 م

    عادل

    ماصارت في الغرب .. فقط عندنا لا ويتشدقون بالإسلام .. انتم وين والإسلام وين .
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  100. 22
    9 أكتوبر, 2016 , 14:27 م

    احمد العثمان

    حكم ليس به من سماحه الاسلام شي
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  101. 21
    9 أكتوبر, 2016 , 14:27 م

    فارس الزهراني

    هذا هو ***بعينه انا لله وانا اليه راجعون وهذا الأب ***** واجزم بأنه لم يقرأ القران الكريم ولا يعلم شيء عن سنة نبينا محمد صل الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  102. 20
    9 أكتوبر, 2016 , 14:27 م

    راكان

    القاضي قلبها عناد... انا قبيلي لكن وش دخله في ناس متزوجين على سنة الله ورسوله ويحبون بعض ومتصافين... علامة استفهام كبيره في راسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  103. 19
    9 أكتوبر, 2016 , 14:26 م

    منصور

    ليه ماتأكدوقبل الزواج والحين جايين تكافؤالنسب وماتكافؤالنسب الله يصلح الحال مير
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  104. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 14:26 م

    جنوبيه .

    اقسم بالله حرام والله لو هي تحبه تعيش معاه ولو علشان بنتها اش الناس ذي💔
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  105. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 14:26 م

    uf]hggi

    المفروض اذا كان القاضي هونفس القاضي الي حكم في المره الاولى يتغير ويجبون قاضي اخر
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  106. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 14:25 م

    ناقد

    ويقولون ليه البنات يهربون من ذويهم للخارج شوفوا الظلم اللي تتعرض له المراة عندنا بعدين قولوا ليه النساء يطالبون باسقاط الولايه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  107. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 14:23 م

    ابونايف

    قال تعالى ( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ) اللهم ارحم عبادك
    لا يعجبني(0) اعجبني(12)
  108. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 14:23 م
    عدد التعليقات:14278

    قلم الحقيقه

    حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم لايخاف الله ولايرجيه وليس في قلبه ذرة رحمة ولاشفقة شره أقرب من خيره وظلمه يسبق عدله وجبروته يسبق سلامه وتسامحه.
    لا يعجبني(2) اعجبني(32)
  109. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 14:22 م

    نحن الدولة الوحيدة

    نعم نحن الدولة الوحيد على وجه الكرة الأرضية والتي تفهم الإسلام بطريقة منفردة لا يفهمه غيرها فإما نحن على صواب وإما هم على صواب. من يحكم؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  110. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 14:22 م

    احمد1515

    واله عيب عيب عيب يا اخوان اذا القضاء عندنا ينظر الى التفرقه الطبقيه والعنصريه اجل كيف نحط اللوم على سائر الناس
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  111. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    هايدي

    قاضي في الجنة وقاضين بالنار شتت عائلة كاملة من دون رحمة بالطفلة
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  112. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    المغيري

    هذي الامور اللي جابت فينا العيد الله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  113. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    hima

    في امريكا واوربا,مافي دي المشاكل الزوجيه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  114. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    انشر التعليق

    معهم حق . ارجع لبني ***يزوجونك واهجد عنا
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  115. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    أبو البنت **** وليه وافقت على زواجه من بنتك من اﻷول وبعدين تطلع بحكاية نسب وغيره ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  116. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    مواطن عاقل

    هاه بشروا طلع ماركة والا من جنبها ..!! الحمد لله والشكر خلقنا الله من طين ولافرق بين ابيض واسود واعجم كلنا خلق الله وكلنا سنعود اليه ..
    لا يعجبني(2) اعجبني(9)
  117. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    بقايا مشاعر

    ظلم متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتم احرارا رحمك الله ي.عمر .الزواج قبول وايجاب كيف يفرق بين زوجين ياعلم دون رضاهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  118. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    بقايا مشاعر

    ظلم متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتم احرارا رحمك الله ي.عمر .الزواج قبول وايجاب كيف يفرق بين زوجين ياعلم دون رضاهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  119. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    اسأل الله الكريم ان يعوضها خير
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  120. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 14:16 م

    عبدالله

    لأنه كذب على أهل هذة البنت عندما تقدم لها ومابني على باطل فهو باطل
    لا يعجبني(12) اعجبني(2)
  121. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 14:15 م

    naif911

    لا حول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

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