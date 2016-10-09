قاضي محكمة العيينة ينطق بخلع الزوجة من زوجها في قضية تكافؤ النسب

صحيفة المرصد:نطق قاضي محكمة العيينة ظهر اليوم بحكمه المتضمن خلع الزوجة من زوجها في قضية تكافؤ النسب التي شهدت مداولات في عدد من الجلسات أستمرت لأشهر شهدت معها القضية تحولات كثيرة.
ووفقاً لموقع”سبق”أن القاضي أصدر حكمه بالخلع بعد تقديم ذويها مذكرة متهمين زوج ابنتهم بأنه أقل نسباً منهم وأعترض محامي الزوج على الحكم ورفع للاستئناف لتصديقه أو نقضه.
وكان القاضي قد حكم بنفس الحكم في أول القضية عندما نظر بها العام الماضي وبعد خروج الزوجة بفيديو تناشد بالنظر في أمرها عاد وفتح القضية مجدداً.
تعليقات ( 121 )
س : صdna خلط الحابل بالنابل
يوسف الشمريخبر محزن مرررررره
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهنفس موضوع *** هؤلاء دمهم أزرق وباقي العرب من أين أتوا من مدغشقر مثلاً هههههههههه
عبداللهيا حبايبي انتم من حقكم تزوجون بناتكم من كائنت فضائية ولكن انا أيضا من حقي أن احتفظ بعاداتنا وتقاليدنا التي ورثنها كابرا عن كابر هذة هي الحرية 😊
عدد التعليقات:2045
توووووونسيةلاحول ولاقوة إلا بالله كل ثلاث قضاة يوم غد اثنان منهم في النار وواحد في الجنة وهذا القاضي سيحاسب كيف لا يوجد تكافؤ بالنسب هل من المعقول هذا الجهل
ابو سليمانمن خرج من داره قل مقداره اتزوج من جماعتي ومن ربعي وعزوتي ولا احط نفسي في موقف المرفوض والمطرودبسبب عدات معروفه سلفا ولو كانت من امور الجاهليه
دونيس البيشياما بالنسبه لخوينا لو انه صدق لكان اعلى نسب من الزوجه
مفقودلا يصح الا الصحيح, شكرا للقاضي
محمد العروجلاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم هذا إجرام تفريق أسرة مسلمة عن بعض
ام الغاليوالله اعرف وحده مهي سعوديه معروف جنسيتها ماخذه سعودي قبيلي نعرفه وجايبه منه واختها ماخذه واحد ماله نسب وجايبه منه طيب ماتصير خالتك عيالك
الماااااضيالمشكله ان المطاوعه والقضاة يتزوجون اجنبيات من البوسنه ومن تركيا ومن المغرب وشرق اسيا لايعلمون نسبهم ولا اعراقهم..وين تكافؤ النسب يامطوع.وياقاضي..
ماجدبعض الردود فيها همز مناطقي والعياذ بالله يجب ان نعلم اننا جميعاً لادم وادم من تراب ويمكن اللي تحتقره يسوى طابور من اشكالك
ابو عرباشوف ان يرفع القضية الى حقوق الانسان
حرف منصفسكت دهرى ونطق ***
ام الغاليطيب والسوريات والمصريات وكل الاجنبيات وش هن وضعن مسلمات او علويات ولاتندري وش ماضيهن ولاعندهم قبايل تصير ام عياله واهلها خوال عيالك والله ا
88وبعد خروج الزوجة بفيديو تناشد بالنظر في أمرها عاد وفتح القضية مجدداً ليصدر نفس الحكم ودي اعرف ليش تعب نفسه و اعاد فتح القضيه
أبو أسامةأضحك وأبكي والله العالم بالحال
يالطيفانت يزوج ابعد ورتح وريح نخاف الامور تتطور اكثر من قاضي ومحامي ولوني مكان اهلها وشوفك بالشنا والله لابلشك
وطني الحبيب وهل احب سواهحسبنا الله ونعم الوكيل .. انا غير مصدقه ان هذا يحدث في بلدي بلد التوحيد والرساله
ابو عربالمشكلة عندنا بعض العنصريون لا يزوجون من بعض المناطق
الى الاخ تايه (فعلا تايه )اختي تزوجت شخص من خارج العائله واعمامي شبو عليه . قال لهم مشاء الله عيالكم مكسرين الباب علي . قال الي زعلان يدق راسه باكبر جدد وعساه لا جا الزواج .
مستر طريخمالقضيه حسب علمي ان الزوج خدع اهل الزوجه مدعي انه ينتمي لقبيله معروفه واتضح انه غير صحيح بشهادة شيخ القبيله المدعي نسبه لها
الحق ينقالمخالف
عدد التعليقات:10677
إنسان منصفويتعجبون ،،،اذا انحاشت، الفتاة،،،،، قالوا غريبه،،،، وش فيها هادي،،،، كل شي موفر لها ،،،، ليش تنحاش،،،،بصو وشوفو،،، كيف التفرقه ،،،، بين الزوج والزوجه،
الى الاخ تايه (فعلا تايه )سؤال كيف دلس. في شي اسمه بطاقة احوال كيف دلس عليهم وكذب . يعني زور بطاقة الاحوال والا ايش الوضع او زوجه بدون التاكد من اسمه شي ما يخش العقل قال دلس
ام الغالييقدر زوجها يرفع ثاني مره والله هي تلقاها ماتقدر مسجونه عند قرايبها انتصروا الحين
ابو عربليه ما طالب الزوج نقل القضية الى المحكمة بالرياض********
دونيس البيشيفي شي اسمه حلف (تحالف) مو مشكلتي انك ماتعرف هالامور
ام الغاليكل هذا من قرايبها غلاء فيها يالله يالمحكمه احموها الحين تلقي يتولاها عمها ويعذبها ويسجنها وياخذ طفلها اذا معها ويرميه علي ابوه وش ذنبه
متابعمخالف
الزهرانيتايه في حواري واشنطن // بالله هذا كلام استح على وجهك يمكن نسبه اطلق من الف مثلك وتقول بلحطي يجب ان تراجع نفسك وتقارن نسبك مع نسب هذا الزوج
أفريقيالكفر وعدم تكافؤ النسب صنوان حيث لا يحق للكافر ولا لمسلم غير ذي نسب أن ينكحا مسلمة ذات نسب. الحمدلله على نعمة الإسلام.
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةيا مصري ان شاء الله عن قريب يتم التصويت بمجلس الامن لمشروع للاسكندرية ويشرب اشباه الرجال من كأس حلب ** يكفي حلب انهم اشراف
ابو عنادأبغى اتزوج أخت قلم الخنبقه
زائر الليلعلى حسب مافهمت من الموضوع الرجل أدعى زوراً وبهتاناً انه ينتسب الى قبيله ودلس على أهل المرأه وهو ذو نسب وضيع اذاً هو المخطئ لكذبه على اهل البنت
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهطيب فيه سعوديات متزوجات هنود وبنقال واحباش لماذا لا يخلع زواجهم من ها السعوديات وبعدين وينهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من ترضون دينه وخلقه زوجو
يالطيفقاضي حكيم وله نظرة وفراسه لان عارف ان لن يرضو اهلها مهما كان وسوف تتطور المشاكل حتى يصاب احدااشيخ جزاة الله الف خير اختار الي فيه الخير للجميع
ام الغاليماله حق المحكمه يخلعونها منه صارلها فتره منه واجابت منه دامها تبيه وببيها خلاص ليش ماتكدوا قبل الزواج وابوها مزوجها خلاص خلوها معه ولاتعترفون فيها كل
سعدليس كل شئ جيد ولكن في كل دوله قوانين وعادات خسران من يخالفها او يشذ عنها وياليت لو تضاف مع كل عقد قران شروط تكافئ النسب لتجنب اخطاء مماثلة
الى عبدالللهالحين هو من موزنمبيق حتى مقارنه ما تعرف تسوي مقارنه قال موزنبيق قال . لكن المتخلف طول عمره متخلف D:
أبو محمدحقيقة والله مش عارف ايش اقول او اكتب .
عبداللهيامن يصرخ أين الإسلام أين العدل. . أين العدل في الكذب على الرجال عندما تتقدم لبنتهم. . قليلا من العدل يامن تطلبون به 😊
س : صيعني زوجة قبيلة س يمكن ترفع قضية عند هذا القاضي على زوجها ص
كفى كذبسوف نعود الى العصر الجاهلي بدون ادنى شك
تايه في حواري واشنطنوبعدين الزوج يختار أمرأه تناسبه يعني بالمشرمحي بلحطيه مثله
الماااااضيالمشكله يقولون لافرق بين عربي وأعجمي الا بالتقوى لماذا لاتطبقون هالحديث...الله لايوفق كل من سعى بتفريق هالزوجين ..والله لم يحدث ذلك في القرون الوسطى
الزهرانيليه تشتيت الاسرة بهذا الشكل هذا ظلم للزوجة اولاً لان الزوج سوف يتزوج من الغد المهم انه نشمي حاول يقف معها لكن تعنت اهلها للاسف وسوف يندمون
ريمافي نسب ووفي قبايل طيب من الاساس ليش توافق يابوها كان من اول قلت مافي نصيب ونا في نسب ذهبي تونسي تقليد ان اكرمكم عند الله اتقاكم
هل هذا الاسلاملن نزيد فالزيادة كالنقص ويكفينا نقصا
تايه في حواري واشنطنالرجال دلس على أهل البنت وأدعى انه قبلي وهو بلحط ومن اهم شروط الزواج المعتبره عند الفقهاء الوضوح والصراحه وعدم التدليس مابني على باطل فهو باطل
مزاجي رايق ⭐🌟⭐لابد أن توجه القضيه إلى سماحة مفتي عام المملكة للنظر في أقوال الزوج وشهوده والنطق بالحكم الأخير لأن ممكن القاضي من جماعة الزوجه أو أنه مجبر على الخلع
هل هذا الاسلاملك الحق أن تقول عرف وليس لك الحق أن تقول شرع ودين
القناص2 الى عبدالله ت 32عبدالله يااخي من ترضون دينه / اليس مسلم / السؤال الاهم كيف يقاس بين القبايل والعوائل اقل او كثر ومن يقيسه هل البنت راضيه هل تقاس بالفرقه الناجيه
جاسمحسبي الله عليك من قاضي الرجال أصل وفصل ضلمتوه الله يظلمكم
هل هذا الاسلامتكافؤ النسب ثم ندخل في تكافؤ القبائل والآفخاذ ثم تكافؤ الجنسيات والدول ونعرج على تكافؤ الأعمام والأخوال ..
تعليق 53كيف يكتب اسم قبيله أو ينتسب لها وهو ليس من هذي القبيلة ، حبيبي هذي الأمور ما تحصل أبدا غير بالتزوير والتدليس والتستر فقط لا غير.
اللهم صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعينأغلق هذا الباب الرسول الكريم بتزويج الصحابي الجليل زيد رضي الله عنه من سيدة من سيدات قريش وهو مولى ولكن الله المستعان
حقوقظلم و تعدي و هدم بيوت و جاهلية بائدة. تفضلوا يا مجلس الشورى الباحثين عن هجرة مليون مواطن. هذا أحد الأسباب. عنصرية بغيضة.
هل هذا الاسلامالعرف لك والدين للمسلمين ((( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ))
جلوموضوع فعلا محير وسؤال يفرض نفسه ما هو هذا الدين؟ هل هذا من الدين الإسلامي في شيء يا ويلنا من الله جميعا تم تشتيت أسرة خلاص
عبداللهمن يصرخون أين الإسلام أين العدل لوجاهم مسلم من موزنبيق أو بنجلاديش هل ستزوجونه بناتكم 😂 مشكله الاستشراف من خلف الشاشة 😊
هدىياويل حالي عليها اذا هي تحبه والله لغير تنجن ولا تهرب اسال الله ان يكتب لها الخيرة ويعينها ويصبرها . ياعالم الحب اقشر يمشي الواحد من دون وعي اسألوني!؟
زائرحسبنا الله ونعم الوكيل
هل هذا الاسلامليس من الشرع والدين بشيئ
مراقبالقبايل من حقهم نقض الزواج الغير كفوءوكل واحد ياخذ من ثوبه، واللي يناسب لاصله، وخلط الانساب لايجوز وافتح قوقل وتجد مايسرك من احاديث واحكام
المتوكل على اللهمادمت تقول ان الرجل كذب في نسبه كان لديهم متسع من الوقت والتأكد عن نسبه قبل العقد له . اذا طلقة منه الزوجه ولديها منه بنت من سيتزوجها من القبليين
الغامديحراااااااام والله حرام..وش ذنب بنتهم والزوجه...هل هذا ستر لبنتكم يا اهل البنت ان تخلعونها من زوجها..وبعدين شكله كفو وقايم بالبيت وقد المسؤوليه.ليش كذا
هل هذا الاسلاملن يقبل المجتمع المسلم مثل هذا الامر ولن تقبله الانسانية جمعا
دونيس البيشيالبعض موفاهم شي وبيصير معهم مثل ماصار بخوينا يابابا مو كل من كتب اسم قبيله فهو قبيلي محد يقدر يحدد هالشي الا كبار قبيلته او الدي ان ايه
القناص2حسبنا الله ونعم الوكيل اي منطق هذا تعيدنا الى العنصريه ولمناطقيه والجاهليه الاولى
عبداللهعادات وتقاليد أبناء الجزيرة العربية. .لن تتغير بسب كم برماوي أو حبشي أو كردي أو ارمني أو جاوي أخذ الجنسية 😊
سالمعبدالله الي يقراء كلامك يتوقع نسبك ذهبي يابتاع القرية
الى عبداللهفرضا انه كذب . ياخي المراءه تبيه زوجته تبيه هل النسب بيدخلك الجنه من غير حساب ؟ قسم شله متخلفين . واولهم القاضي
اخو زنيفرولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ...
slmlmوالله ولاة الامر لايرضون بهذا التعسف من القاضي والمفروض تنقل لقاضي اخر..الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعوها فانها نتنه او في معنى الحديث
عبداللهشوفو حبايبي المكون الأساسي للمجتمع في جزيرة العرب هم القبائل العربية. . لذلك يهتمون بالنسب وهذة عاداتهم من آلاف السنين 😊
هل هذا الاسلامستعاد الزوجة لزوجها ننتظر الطعن في الحكم !!
الى رينادههههههه شف السبب اقل نسباً منهم الظاهر الاخوان جايين من كوكب اخر .والان بعد ما خلعوها ولا احد بيطل فيها يقولك. والشرهه على القاضي . جاهليه مقيته .
الصارمكثير من المعلقين يلبسون على الناس كثير من الأحكام، وهذا حكم شرعي من قاضي بمحكمه في بلاد الحرمين الشريفين وكذلك متوافقة مع الأعراف وعادات وتقاليد الناس
عدد التعليقات:14278
قلم الحقيقههل مثل هذه الأحكام تؤسس على بناء مجتمع متحاب يسوده العدل والانصاف داخل وطن؟.هل مثل هذه الأحكام فيها حماية للمرأة داخله أم ضياع لها وتشتت لأسرتها؟.
هل هذا الاسلاميمكن هذا خواله عرب من نسل ... وهذا خواله أقباط من نسل اسماعيل عليه السلام
مجرة التبانةطيب والاطفال من مسؤول عنهم على القاضي تحمل تبعات حكمه فيما يتعلق بضياع الاطفال.
هل هذا الاسلامأقل نسباً (( من أين تصرف )) وما القبيلة المكافئة لأخرى
الحق ينقالالدخلاء يحاربون قيم وثوابت وأعراض هذه البلاد الطاهرة في الصحف وفي كل مكان فولاءاتهم خارجية فلنحذرهم وستبقى بلادنا شامخة بقادتها وشعبها الأصيل الوفي .
ابو سجىحسبي الله ونعم الوكيل
وشك وشكشرعا بعد الزواج انجاب الابناء يكره فصل الزوجين
هل هذا الاسلامليس من الدين في شيء غلب العرف والعنصرية
عبداللهالقناص أعيد السؤال ثاني هل يجوز للرجل أن يكذب في نسبه عند التقدم لزواج على عائلة الفتاة؟ وما هو الحكم الشرعي في هذا !!!؟
عبداللههل يجوز للرجل أن يكذب في نسبه عند التقدم لزواج؟ ؟ هنا السؤال يامتعلمين يابتوع المدارس 😤
ابو عبدالرحمنيااخواني من الذي عنده خلفيه متى ينزل راتب المتقاعدين لهذا الشهر وجزاكم الله خيرا
ذو الفقارالطبقية والمناطقية متى تنتهي
اخو زنيفرالقاضي هذا متناويه من العام شكل مرتب لشيئ في نفسه المريضه
القناص2اقل نسب اذا قسنا على هذا معنى اقل نسب في القبايل والعويل كيف تقاس ومن اي منظور تقاس من يقيسها يعني عدنا الى الجاهليه نتمنى من شيوخنا الاجلاء حلها
مواطن عاقلهذا القاضي !! ماذا يعرف عن الدين الاسلامي !!
المتوكل على اللهالجميع ابناء حواء وأدم وابناء تسعة اشهر . الزوجة رضية به زوج ولديهم طفله الأفضل بقائها مع زوجها لسنا اشرف من الصحابه زوجو بلال وسلمان تزوجوا قرشيات
عدد التعليقات:14278
قلم الحقيقهكلنا مع هذه المرأة الزوجة المظلومة المكلومة.الباكية النايحة من ظلم وقع عليها.مزق انسانيتها وضعفها وأنوثتها وفرق شملها عن زوجها لكن لن يبعد قلبها عنه.
عادلماصارت في الغرب .. فقط عندنا لا ويتشدقون بالإسلام .. انتم وين والإسلام وين .
احمد العثمانحكم ليس به من سماحه الاسلام شي
فارس الزهرانيهذا هو ***بعينه انا لله وانا اليه راجعون وهذا الأب ***** واجزم بأنه لم يقرأ القران الكريم ولا يعلم شيء عن سنة نبينا محمد صل الله عليه وسلم
راكانالقاضي قلبها عناد... انا قبيلي لكن وش دخله في ناس متزوجين على سنة الله ورسوله ويحبون بعض ومتصافين... علامة استفهام كبيره في راسي
منصورليه ماتأكدوقبل الزواج والحين جايين تكافؤالنسب وماتكافؤالنسب الله يصلح الحال مير
جنوبيه .اقسم بالله حرام والله لو هي تحبه تعيش معاه ولو علشان بنتها اش الناس ذي💔
uf]hggiالمفروض اذا كان القاضي هونفس القاضي الي حكم في المره الاولى يتغير ويجبون قاضي اخر
ناقدويقولون ليه البنات يهربون من ذويهم للخارج شوفوا الظلم اللي تتعرض له المراة عندنا بعدين قولوا ليه النساء يطالبون باسقاط الولايه.
ابونايفقال تعالى ( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ) اللهم ارحم عبادك
عدد التعليقات:14278
قلم الحقيقهحسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم لايخاف الله ولايرجيه وليس في قلبه ذرة رحمة ولاشفقة شره أقرب من خيره وظلمه يسبق عدله وجبروته يسبق سلامه وتسامحه.
نحن الدولة الوحيدةنعم نحن الدولة الوحيد على وجه الكرة الأرضية والتي تفهم الإسلام بطريقة منفردة لا يفهمه غيرها فإما نحن على صواب وإما هم على صواب. من يحكم؟
احمد1515واله عيب عيب عيب يا اخوان اذا القضاء عندنا ينظر الى التفرقه الطبقيه والعنصريه اجل كيف نحط اللوم على سائر الناس
هايديقاضي في الجنة وقاضين بالنار شتت عائلة كاملة من دون رحمة بالطفلة
المغيريهذي الامور اللي جابت فينا العيد الله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل ..
himaفي امريكا واوربا,مافي دي المشاكل الزوجيه.
انشر التعليقمعهم حق . ارجع لبني ***يزوجونك واهجد عنا
خلك بعيد حبك يزيد 😊أبو البنت **** وليه وافقت على زواجه من بنتك من اﻷول وبعدين تطلع بحكاية نسب وغيره ؟
مواطن عاقلهاه بشروا طلع ماركة والا من جنبها ..!! الحمد لله والشكر خلقنا الله من طين ولافرق بين ابيض واسود واعجم كلنا خلق الله وكلنا سنعود اليه ..
بقايا مشاعرظلم متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتم احرارا رحمك الله ي.عمر .الزواج قبول وايجاب كيف يفرق بين زوجين ياعلم دون رضاهم
بقايا مشاعرظلم متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتم احرارا رحمك الله ي.عمر .الزواج قبول وايجاب كيف يفرق بين زوجين ياعلم دون رضاهم
عبداللهلأنه كذب على أهل هذة البنت عندما تقدم لها ومابني على باطل فهو باطل
naif911لا حول ولا قوة الا بالله