شاهد انسحاب سفراء بـUN خلال كلمة ممثل نظام سوريا

صحيفة المرصد:نشرت البعثة البريطانية إلى الأمم المتحدة، أمس السبت، مقطع فيديو يظهر انسحاب عدد من السفراء والممثلين الدوليين بالأمم المتحدة خلال كلمة مندوب سوريا للأمم المتحدة، بشار الجعفري.

ونشرت البعثة البريطانية مقطع الفيديو قائلة إنه وفي الوقت الذي أعطى فيه مندوب روسيا في الأمم المتحدة الكلمة للممثل النظام السوري انسحبنا تضامنا مع شعب حلب.

ويشار إلى أن الجعفري برر في كلمته قصف المستشفيات في شرق حلب قائلا إن هذه المستشفيات تم تحويلها إلى مراكز لقيادة عمليات من وصفهم بـ”الإرهابيين.”

ويذكر أن روسيا، استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي حول حلب في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف القتال والغارات الجوية على المدينة، كما يدعو إلى هدنة ووصول المساعدات الانسانية إلى مختلف المناطق في سوريا، قبل أن تفشل بتمرير مشروع قرار آخر قدمته لإحياء اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا لكنه لم يطالب بوقف الغارات الجوية، إذ لم يحصل مشروع القرار الروسي سوى على تأييد 4 أصوات فقط.

CNN

LIVE VIEW from @UN as #Syria regime rep is given the floor by @RussiaUN. We walk out in solidarity with the people of #Aleppo. pic.twitter.com/sAZCwiyoPl

— UKUN_NewYork (@UKUN_NewYork) October 8, 2016