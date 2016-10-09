صور: “الواتساب” يجمع طلاب ثانوية دار التوحيد في الطائف بعد 28 عاماً

صحيفة المرصد: بعد نحو 28 عاماً ، تجمع أصدقاء الأمس كانوا زملاء دراسة في صف واحد بثانوية دار التوحيد بالطائف عام 1407هـ حيث باعدت بينهم ظروف الحياة العملية والأسرية وانشغالهم بأمور الدنيا، وهم موزعون بين عدة مدن في المملكة ويشغلون عدة مناصب قيادية بالإضافة إلى اختلاف وظائفهم فمنهم المعلم ورجال أمن ورجال أعمال .وقام الاستاذ إبراهيم أحمد الشايع بتكوين مجموعة تتبع من خلالها أصدقاءه في مرحلة الثانوية العامة بجهود شخصية، حيث قام بتجميع أرقامهم، وانطلقت المجموعة عبر خدمة الواتساب بزميل في زميل حتى اكتمل عدد المجموعة 28 شخصاً.

وقد أقيم الاجتماع في إحدى الاستراحات الخاصة بالطائف ، وغلب عليه طابع الاشتياق وحديث الذكريات والحنين لبعضهم البعض، مما جعل الجميع يتفق على تكراره سنوياً.