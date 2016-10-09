  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

صور: “الواتساب” يجمع طلاب ثانوية دار التوحيد في الطائف بعد 28 عاماً

9 أكتوبر, 2016 , 15:22 م
صور: “الواتساب” يجمع طلاب ثانوية دار التوحيد في الطائف بعد 28 عاماً
  • 2٬051
  • 8
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: بعد نحو 28 عاماً ، تجمع أصدقاء الأمس كانوا زملاء دراسة في صف واحد بثانوية دار التوحيد بالطائف عام 1407هـ حيث باعدت بينهم ظروف الحياة العملية والأسرية وانشغالهم بأمور الدنيا، وهم موزعون بين عدة مدن في المملكة ويشغلون عدة مناصب قيادية بالإضافة إلى اختلاف وظائفهم فمنهم المعلم ورجال أمن ورجال أعمال .وقام الاستاذ إبراهيم أحمد الشايع بتكوين مجموعة تتبع من خلالها أصدقاءه في مرحلة الثانوية العامة بجهود شخصية، حيث قام بتجميع أرقامهم، وانطلقت المجموعة عبر خدمة الواتساب بزميل في زميل حتى اكتمل عدد المجموعة 28 شخصاً.

وقد أقيم الاجتماع في إحدى الاستراحات الخاصة بالطائف ، وغلب عليه طابع الاشتياق وحديث الذكريات والحنين لبعضهم البعض، مما جعل الجميع يتفق على تكراره سنوياً.

1

2

3



تعليقات ( 8 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 17:06 م

    REALITY

    سخافات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 17:02 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    حتى الطفل اللي بالصورة غدا سيجد نفسه يشتاق لطفولته😍□■
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 17:02 م

    حبروك

    ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 16:35 م

    إزومالاااااااء إزو إزو كأنو يقولو الرفاقه الخويا باليمني الخبره بالمصري إخوات واليوم مانسمعش إلا إزو إزو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 16:34 م

    العسيري

    الرابع من اليسار جلوسا من يومه صغير وهو فالها لاحظ الصورتين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 16:16 م

    سالللف

    نفسي اسويها مع زملائي بالثانويه عام 1413.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 15:45 م

    مطبق

    بنت البكار يا بوية
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 15:33 م

    خالد الزهراني

    وتلك الايام نداولها بين الناس
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم