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مندوبة قطر بـUN تعلق على تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي حول سوريا

9 أكتوبر, 2016 , 15:40 م
مندوبة قطر بـUN تعلق على تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي حول سوريا
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صحيفة المرصد:عبرت الشيخة علياء آل ثاني، مندوبة قطر في الأمم المتحدة عن أسفها لقيام مصر بالتصويت لصالح مشروع القرار الروسي حول سوريا خلال جلسة لمجلس الأمن، السبت.

وقالت المندوبة القطرية في تصريحات نقلها موقع “رووداو” باللغة العربية، حيث قالت: “طبعا نحن شعرنا بالأسف لحظة تصويت مصر وهذا الموقف، بالنسبة لنا بالتأكيد المهم هو التركيز على ما يمكن عمله بعد أن فشل مجلس الأمن للمرة الخامسة.”

وتابعت قائلة: “هذا هو الفيتو الروسي الخامس في قرارات تخص الحالة في سوريا، لذا وكما قال سعادة سفير المملكة العربية السعودية، الآن سوف نعمل ونتحرك مع الدول الصديقة للشعب السوري لنعرف ما هي الخيارات الأخرى التي يمكن عملها.”

وأضافت: “كما تعلمون هناك قرار، نعمل فيه مع المملكة العربية السعودية، بموضوع حقوق الإنسان في سوريا في اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة، أيضا سوف ننظر إلى ما يمكن عمله في الجمعية العامة.. الحالة في سوريا لا تحتمل الانتظار أكثر..”

ويذكر أن روسيا، استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي حول حلب في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف القتال والغارات الجوية على المدينة، كما يدعو إلى هدنة ووصول المساعدات الانسانية إلى مختلف المناطق في سوريا، قبل أن تفشل بتمرير مشروع قرار آخر قدمته لإحياء اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا لكنه لم يطالب بوقف الغارات الجوية، إذ لم يحصل مشروع القرار الروسي سوى على تأييد 4 أصوات فقط.
CNN



تعليقات ( 32 )

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  1. 32
    9 أكتوبر, 2016 , 17:05 م
    عدد التعليقات:14283

    قلم الحقيقه

    30 \\\ تابع جزيرتك الأخوانية الشيخ القرضاوي يخطب فيها.
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  2. 31
    9 أكتوبر, 2016 , 17:03 م
    عدد التعليقات:14283

    قلم الحقيقه

    مصر هي المملكةوالمملكة هي مصر لافرق بينهم فهم دول عربيةوشعوبهم عربية متأصلة العروبة بدمائهم ولن يستطيع الأجنبي الأخواني ولامرتزقته معه التأثير عليها.
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  3. 30
    9 أكتوبر, 2016 , 17:02 م

    ت 25 نحن نقدر مصر واهل مصر

    لكن لاتدخل قطر في موضوعاتك الهايفة ... قطر اخوننا منا و فينا ولا نرضى عليه أي زلة لسان .
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  4. 29
    9 أكتوبر, 2016 , 16:58 م
    عدد التعليقات:14283

    قلم الحقيقه

    بلادنا المملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة مع كل من يبني ولايهدم في تأصيل هذه العلاقة الاستراتيجية مع مصر.الهادمون سترتد معاولهم لتضرب رؤوسهم.
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  5. 28
    9 أكتوبر, 2016 , 16:56 م
    عدد التعليقات:14283

    قلم الحقيقه

    المملكة العربية السعودية تربطها علاقات قوية واستراتيجية بشقيقتها الكبرى مصر وهي علاقات بين الحكومتين والشعبين لايمكن أن يؤثر بهاالدخلاء من أخوان الشر.
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  6. 27
    9 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    اتمنى ادارة الامور بسياسة وحنكة

    فيه ناس تريد استغلال تحركات مصر لضرب التقارب والتحالف السعودي المصري. لذلك نتمنى ان ندرس الأمور بروية .حتى لا يستغلون اعدائنا الموضوع ونصبح مكشوفين .
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  7. 26
    9 أكتوبر, 2016 , 16:53 م

    ابوشيخه

    لا خوف على العرب والمسلمين بقيادة البطل سلمان زعيم الامتين العربية والاسلامية
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  8. 25
    9 أكتوبر, 2016 , 16:52 م
    عدد التعليقات:14283

    قلم الحقيقه

    القطريين أفلسو من ادارة حكم مصر والتحكم في شؤونها عن طريق قطار الأخوان الذين استقلوه معهم ومن خلفهم التركي الأردوغاني.قطارهم تعطل أو بالأصح تم نسفه.
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  9. 24
    9 أكتوبر, 2016 , 16:51 م

    ياناس لا تستعجلون بحكم غير صائب

    مصر عارفة ان قرار روسيا لن يوافق عليه مجلس الامن . لذلك صوتت للقرار مجاملة لروسيا . صدقوني قرارات مجلس الامن مدروسة ومتفق عليه من قبل أي تصويت .
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  10. 23
    9 أكتوبر, 2016 , 16:47 م

    العوفي

    شوفو جماعة الاخوان ايش سوو بقيادة السيسي اخرتها مع روسيا وايران
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  11. 22
    9 أكتوبر, 2016 , 16:45 م

    ابوشيخه

    الكثير يعادي قطر ومن يعادي قطر يعادي بلاد التوحيد ومن يعادي بلاد التوحيد هذا ذنب لـ ايران وعميل تجري في دمه الخيانه وهم معروفين لدينا واحد تلو الاخر
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  12. 21
    9 أكتوبر, 2016 , 16:42 م

    ماذا ترجون من مجلس الخوف وكل من يديره من لماذا لا تتحد الدول الإسلامية ضد هذا الطغيان وتقف ضد أعداء الإسلام من دول الإرهاب الصليبي واليهودي.
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  13. 20
    9 أكتوبر, 2016 , 16:41 م

    سعودي موحد الله ****

    الخليج واحد - أبى من أبى وشاء من شاء من عملاء ايران الخونه
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  14. 19
    9 أكتوبر, 2016 , 16:40 م

    سعودي موحد الله ****

    حفظ الله زعماء الخليج شعوب الخليج من كل مكروه ****
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  15. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 16:39 م

    حسن

    واسفااااااااه على حالنا ..اخوة لنا في الدين يقتلون بقصف الطائرات الروسية ونجد من هم ينتسبون الى العروبه يساندون قصفهم ويصوتون لصالح ذلك القرار .سحقا
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  16. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 16:34 م

    انوس

    لاننسي أن الروم هم من يمنعون وهم ذكرهم الحبيب علية الصلاة والسلام وهم الأمريكان والإنجليز وفرنسا واستراليا وكندا هذا للعلم
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  17. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 16:32 م

    سعد

    قطر تحاول الاصتياد في الماء العكر ؟؟؟؟ وذلك من كرهها للسيسي ؟
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  18. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 16:28 م

    شمس و قمر

    ومملكتي من الداعمين ل السيسي
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  19. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 16:27 م

    فواز

    فيه شخص انتظر تعليقه على الموضوع لكي أعرف مدى تفكيره ولو أني متأكد أنه لن يعلق.
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  20. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 16:24 م

    متابع

    ت 10 شمس وقم . صمت دهرا ونطقت****
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  21. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 16:23 م

    سعودي

    طيب و كل الفلوس الي راحت لمصر ويش فايدتها ؟؟
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  22. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 16:22 م

    ابونادر

    المضحك ان مندوب مصر صوت بنعم للمشروع الفرنسي ونعم للمشروع الفرنسي... أكيد نايم في واحد من التصويتين .... واينك يا حسني كان يكره النظام السوري
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  23. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    شمس و قمر

    قطر كانت ولا زالت ضد السيسي
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  24. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 16:10 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  25. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    ودي اعرس

    الشيخه عليا ممكن سلف عشان اعرس
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  26. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 16:04 م

    الحرفي

    مصر اخذة نصيبها والوقت الحاضر تريد اخذ النصيب الاخر من روسياء ( والمثل يقول اخذ حقتي واسري واقل ليتها عينه ) وكلا حر ا في طبخ رزه والسلام0000
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  27. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 15:59 م

    الشريف

    عاوزين رز ازااااي
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  28. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 15:57 م

    علي العمري

    مصر شعب. عظيم. بس حكومه. *** كم. وقفنا. معه. بس. ما فيهم. خير***
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  29. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 15:53 م

    عبدالعزيز الشمري

    الله يعزكم ياآل ثاني ؛؛؛ مواقف قطر مشرفه في كل مكان وكل زمان
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  30. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 15:51 م

    حامد كرزاي

    السيسي لم تتم تهيئته ماديآ..والا صوت مع القرار..
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  31. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    صبحهم بالخير

    حسبنا الله ونعم الوكيل ( سيشاهد العالم أجمع حقيقة قول حسبنا الله ونعم الوكيل ) يمهل الله ولا يهمل
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  32. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 15:44 م

    ترامب

    وزير خارجية مصر الذي ذرف دموع الحزن على المجرم بيريز لا نستغرب من مندوبه التصويت مع روسيا على قرار ابادة الشعب السوري ..
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