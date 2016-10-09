مندوبة قطر بـUN تعلق على تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي حول سوريا

صحيفة المرصد:عبرت الشيخة علياء آل ثاني، مندوبة قطر في الأمم المتحدة عن أسفها لقيام مصر بالتصويت لصالح مشروع القرار الروسي حول سوريا خلال جلسة لمجلس الأمن، السبت.

وقالت المندوبة القطرية في تصريحات نقلها موقع “رووداو” باللغة العربية، حيث قالت: “طبعا نحن شعرنا بالأسف لحظة تصويت مصر وهذا الموقف، بالنسبة لنا بالتأكيد المهم هو التركيز على ما يمكن عمله بعد أن فشل مجلس الأمن للمرة الخامسة.”

وتابعت قائلة: “هذا هو الفيتو الروسي الخامس في قرارات تخص الحالة في سوريا، لذا وكما قال سعادة سفير المملكة العربية السعودية، الآن سوف نعمل ونتحرك مع الدول الصديقة للشعب السوري لنعرف ما هي الخيارات الأخرى التي يمكن عملها.”

وأضافت: “كما تعلمون هناك قرار، نعمل فيه مع المملكة العربية السعودية، بموضوع حقوق الإنسان في سوريا في اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة، أيضا سوف ننظر إلى ما يمكن عمله في الجمعية العامة.. الحالة في سوريا لا تحتمل الانتظار أكثر..”

ويذكر أن روسيا، استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي حول حلب في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف القتال والغارات الجوية على المدينة، كما يدعو إلى هدنة ووصول المساعدات الانسانية إلى مختلف المناطق في سوريا، قبل أن تفشل بتمرير مشروع قرار آخر قدمته لإحياء اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا لكنه لم يطالب بوقف الغارات الجوية، إذ لم يحصل مشروع القرار الروسي سوى على تأييد 4 أصوات فقط.

CNN