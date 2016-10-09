مندوبة قطر بـUN تعلق على تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي حول سوريا

صحيفة المرصد:عبرت الشيخة علياء آل ثاني، مندوبة قطر في الأمم المتحدة عن أسفها لقيام مصر بالتصويت لصالح مشروع القرار الروسي حول سوريا خلال جلسة لمجلس الأمن، السبت.
وقالت المندوبة القطرية في تصريحات نقلها موقع “رووداو” باللغة العربية، حيث قالت: “طبعا نحن شعرنا بالأسف لحظة تصويت مصر وهذا الموقف، بالنسبة لنا بالتأكيد المهم هو التركيز على ما يمكن عمله بعد أن فشل مجلس الأمن للمرة الخامسة.”
وتابعت قائلة: “هذا هو الفيتو الروسي الخامس في قرارات تخص الحالة في سوريا، لذا وكما قال سعادة سفير المملكة العربية السعودية، الآن سوف نعمل ونتحرك مع الدول الصديقة للشعب السوري لنعرف ما هي الخيارات الأخرى التي يمكن عملها.”
وأضافت: “كما تعلمون هناك قرار، نعمل فيه مع المملكة العربية السعودية، بموضوع حقوق الإنسان في سوريا في اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة، أيضا سوف ننظر إلى ما يمكن عمله في الجمعية العامة.. الحالة في سوريا لا تحتمل الانتظار أكثر..”
ويذكر أن روسيا، استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي حول حلب في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف القتال والغارات الجوية على المدينة، كما يدعو إلى هدنة ووصول المساعدات الانسانية إلى مختلف المناطق في سوريا، قبل أن تفشل بتمرير مشروع قرار آخر قدمته لإحياء اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا لكنه لم يطالب بوقف الغارات الجوية، إذ لم يحصل مشروع القرار الروسي سوى على تأييد 4 أصوات فقط.
CNN
مندوبة #قطر في #الأمم_المتحدة : الموقف المصري بشأن التصويت لصالح مشروع القرار الروسي مؤسف#مصر_تصوت_لصالح_المشروع_الروسي pic.twitter.com/ze1v87q7GB
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 9, 2016
تعليقات ( 32 )
عدد التعليقات:14283
قلم الحقيقه30 \\\ تابع جزيرتك الأخوانية الشيخ القرضاوي يخطب فيها.
عدد التعليقات:14283
قلم الحقيقهمصر هي المملكةوالمملكة هي مصر لافرق بينهم فهم دول عربيةوشعوبهم عربية متأصلة العروبة بدمائهم ولن يستطيع الأجنبي الأخواني ولامرتزقته معه التأثير عليها.
ت 25 نحن نقدر مصر واهل مصرلكن لاتدخل قطر في موضوعاتك الهايفة ... قطر اخوننا منا و فينا ولا نرضى عليه أي زلة لسان .
عدد التعليقات:14283
قلم الحقيقهبلادنا المملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة مع كل من يبني ولايهدم في تأصيل هذه العلاقة الاستراتيجية مع مصر.الهادمون سترتد معاولهم لتضرب رؤوسهم.
عدد التعليقات:14283
قلم الحقيقهالمملكة العربية السعودية تربطها علاقات قوية واستراتيجية بشقيقتها الكبرى مصر وهي علاقات بين الحكومتين والشعبين لايمكن أن يؤثر بهاالدخلاء من أخوان الشر.
اتمنى ادارة الامور بسياسة وحنكةفيه ناس تريد استغلال تحركات مصر لضرب التقارب والتحالف السعودي المصري. لذلك نتمنى ان ندرس الأمور بروية .حتى لا يستغلون اعدائنا الموضوع ونصبح مكشوفين .
ابوشيخهلا خوف على العرب والمسلمين بقيادة البطل سلمان زعيم الامتين العربية والاسلامية
عدد التعليقات:14283
قلم الحقيقهالقطريين أفلسو من ادارة حكم مصر والتحكم في شؤونها عن طريق قطار الأخوان الذين استقلوه معهم ومن خلفهم التركي الأردوغاني.قطارهم تعطل أو بالأصح تم نسفه.
ياناس لا تستعجلون بحكم غير صائبمصر عارفة ان قرار روسيا لن يوافق عليه مجلس الامن . لذلك صوتت للقرار مجاملة لروسيا . صدقوني قرارات مجلس الامن مدروسة ومتفق عليه من قبل أي تصويت .
العوفيشوفو جماعة الاخوان ايش سوو بقيادة السيسي اخرتها مع روسيا وايران
ابوشيخهالكثير يعادي قطر ومن يعادي قطر يعادي بلاد التوحيد ومن يعادي بلاد التوحيد هذا ذنب لـ ايران وعميل تجري في دمه الخيانه وهم معروفين لدينا واحد تلو الاخر
سعودي موحد الله ****الخليج واحد - أبى من أبى وشاء من شاء من عملاء ايران الخونه
سعودي موحد الله ****حفظ الله زعماء الخليج شعوب الخليج من كل مكروه ****
حسنواسفااااااااه على حالنا ..اخوة لنا في الدين يقتلون بقصف الطائرات الروسية ونجد من هم ينتسبون الى العروبه يساندون قصفهم ويصوتون لصالح ذلك القرار .سحقا
انوسلاننسي أن الروم هم من يمنعون وهم ذكرهم الحبيب علية الصلاة والسلام وهم الأمريكان والإنجليز وفرنسا واستراليا وكندا هذا للعلم
سعدقطر تحاول الاصتياد في الماء العكر ؟؟؟؟ وذلك من كرهها للسيسي ؟
شمس و قمرومملكتي من الداعمين ل السيسي
فوازفيه شخص انتظر تعليقه على الموضوع لكي أعرف مدى تفكيره ولو أني متأكد أنه لن يعلق.
متابعت 10 شمس وقم . صمت دهرا ونطقت****
سعوديطيب و كل الفلوس الي راحت لمصر ويش فايدتها ؟؟
ابونادرالمضحك ان مندوب مصر صوت بنعم للمشروع الفرنسي ونعم للمشروع الفرنسي... أكيد نايم في واحد من التصويتين .... واينك يا حسني كان يكره النظام السوري
شمس و قمرقطر كانت ولا زالت ضد السيسي
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ودي اعرسالشيخه عليا ممكن سلف عشان اعرس
الحرفيمصر اخذة نصيبها والوقت الحاضر تريد اخذ النصيب الاخر من روسياء ( والمثل يقول اخذ حقتي واسري واقل ليتها عينه ) وكلا حر ا في طبخ رزه والسلام0000
الشريفعاوزين رز ازااااي
علي العمريمصر شعب. عظيم. بس حكومه. *** كم. وقفنا. معه. بس. ما فيهم. خير***
عبدالعزيز الشمريالله يعزكم ياآل ثاني ؛؛؛ مواقف قطر مشرفه في كل مكان وكل زمان
حامد كرزايالسيسي لم تتم تهيئته ماديآ..والا صوت مع القرار..
صبحهم بالخيرحسبنا الله ونعم الوكيل ( سيشاهد العالم أجمع حقيقة قول حسبنا الله ونعم الوكيل ) يمهل الله ولا يهمل
ترامبوزير خارجية مصر الذي ذرف دموع الحزن على المجرم بيريز لا نستغرب من مندوبه التصويت مع روسيا على قرار ابادة الشعب السوري ..