الشيخ تميم آل ثاني يعلق على عرض ساخر لـ”ستاند آب كوميدي” بعد إساءته لقطر

صحيفة المرصد:تسبب عرض ساخر لـ “ستاند آب كوميدي”بمحافظة جدة موجة من الغضب واسعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”وذلك بسبب وجود إشارات مسيئة فى محتوها تشير لدولة قطر.

ووفقاً لموقع”أخبار24″قال الشيخ تميم آل ثاني رئيس جهاز الكرة بنادي أم صلال القطري في تغريدة على حسابه الشخصي: “تفاعل إخواننا السعوديين معنا بالإيجاب في موضوع الشخص السامج الذي سخر من قطر وشعبها دليل على عمق العلاقة بيننا”.

وقام عدد من المغردين بعمل هاشتاقات على “تويتر” تندد بالعرض وعبرو من خلالهم برفضهم للإساءة لأي دولة خليجية, ومؤكدين أن هذا العرض لا يعبر عن السعوديين ولا يمثل سوى صاحبه، ومطالبين بمساءلة مقدم العرض وعدم السماح بعرض مثل هذه الفقرات المسيئة.