الشيخ تميم آل ثاني يعلق على عرض ساخر لـ”ستاند آب كوميدي” بعد إساءته لقطر

صحيفة المرصد:تسبب عرض ساخر لـ “ستاند آب كوميدي”بمحافظة جدة موجة من الغضب واسعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”وذلك بسبب وجود إشارات مسيئة فى محتوها تشير لدولة قطر.
ووفقاً لموقع”أخبار24″قال الشيخ تميم آل ثاني رئيس جهاز الكرة بنادي أم صلال القطري في تغريدة على حسابه الشخصي: “تفاعل إخواننا السعوديين معنا بالإيجاب في موضوع الشخص السامج الذي سخر من قطر وشعبها دليل على عمق العلاقة بيننا”.
وقام عدد من المغردين بعمل هاشتاقات على “تويتر” تندد بالعرض وعبرو من خلالهم برفضهم للإساءة لأي دولة خليجية, ومؤكدين أن هذا العرض لا يعبر عن السعوديين ولا يمثل سوى صاحبه، ومطالبين بمساءلة مقدم العرض وعدم السماح بعرض مثل هذه الفقرات المسيئة.
تعليقات ( 5 )
سعودي وافتخراهل الخليج اهلنا ولا نقبل الاساءه اليهم وهذا شخص سخيف ولا يمثل الا نفسه
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
تذكيرافضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تسمونه المحرم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تصحيحالكوميديا جيدة ولكن يجب أن يحصل من يقوم بها على دورة في الأخلاق تمكنه من تصحيح سلوكه، فمن لايحترم غيره لايمكن أن نحترمه أو أن نقدمه ليسيء لأي أحد !!
سواحصاحب عرض الستاند اب سامج وسخيف ويعتقد أنه بالأساءه لدوله جاره وعزيزه علينا وتربطنا فيها علاقات أجتماعيه وسياسه واقتصاديه كبيره جايب الذيب من ذيله