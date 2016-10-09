مصدر دبلوماسي: ليس بمقدور سفارة المملكة في كوريا إعادة الفتاتين الهاربتين رغمًا عنهما لهذا السبب!

صحيفة المرصد:أوضحت مصادر دبلوماسية في سفارة المملكة بكوريا الجنوبية أنه إذا رفضت الفتاتان العودة الطوعية إلى أسرتيهما فإنه ليس بمقدور السفارة إعادتهما رغمًا عنهما؛ وذلك بموجب قوانين الدولة الكورية التي تعتبر كل من تجاوز 18 عامًا مسؤولًا عن أفعاله، رجلًا كان أو امرأةً.
ووفقاً لصحيفة”مكة”أضافت أنه للمطالبة بضبط أو إعادة أي شخص يجب رفع دعوى قضائية بعد تقديم الإثباتات والبراهين التي تؤكد ارتكاب الشخص المطلوب ما يستدعي القبض عليه بحسب القانون، لافتاً وفقاً لصحيفة “مكة” إلى أن السفارة ملزمة بالتقيد بقوانين البلد المضيف.
وأوضح المصدر أنه بموجب اتفاقية جنيف التي تحدد مهام وصلاحيات السفارات، فإن دور سفارة المملكة بكوريا يقتصر على التنسيق مع الجهات المعنية هناك للتعرف على مكان الفتاتين،وتمكين أسرتيهما من التواصل معهما لإقناعهما بالعودة.
تعليقات ( 7 )
العنزيعزالله راحن البنات
الحرفيانا وغيري اشوف حتى لو تم اعادتهن ألأوضاع مفروغ منها تماما كونهن يعتبرن من خوراج العصر عن المالوف والعادات للشعب السعودي / استثني ذلك مع احترامي يجوز بعض العوايل المجنسين عن قريب اومن؟ فهذا يمكن العذر وعسى لأيكن هناك من الشابات بنات جنسنا الحذو حذو خوارج العصر والسلام000
الهمدانيحتى كوريا تتعامل مع الناس بانسانية كل حر بنفسه ياسلام على هالعبارة طبعا اهل بركينافاسو يفتقدون لهذه العبارة ولا يعرفون معناها من اصله لانهم ليسو احرار
عدد التعليقات:8561
اللامي10لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم استرنا في الدنيا والاخرة
🌹حسبي الله ونعم الوكيل ، الله لايجعل كل مسلم في مثل هالموقف ، الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلناه على كثير ممن خلق تفضيلا
مو قلناهاقوانين العالم غير كوكب المريخ