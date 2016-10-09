مصدر دبلوماسي: ليس بمقدور سفارة المملكة في كوريا إعادة الفتاتين الهاربتين رغمًا عنهما لهذا السبب!

صحيفة المرصد:أوضحت مصادر دبلوماسية في سفارة المملكة بكوريا الجنوبية أنه إذا رفضت الفتاتان العودة الطوعية إلى أسرتيهما فإنه ليس بمقدور السفارة إعادتهما رغمًا عنهما؛ وذلك بموجب قوانين الدولة الكورية التي تعتبر كل من تجاوز 18 عامًا مسؤولًا عن أفعاله، رجلًا كان أو امرأةً.

ووفقاً لصحيفة”مكة”أضافت أنه للمطالبة بضبط أو إعادة أي شخص يجب رفع دعوى قضائية بعد تقديم الإثباتات والبراهين التي تؤكد ارتكاب الشخص المطلوب ما يستدعي القبض عليه بحسب القانون، لافتاً وفقاً لصحيفة “مكة” إلى أن السفارة ملزمة بالتقيد بقوانين البلد المضيف.

وأوضح المصدر أنه بموجب اتفاقية جنيف التي تحدد مهام وصلاحيات السفارات، فإن دور سفارة المملكة بكوريا يقتصر على التنسيق مع الجهات المعنية هناك للتعرف على مكان الفتاتين،وتمكين أسرتيهما من التواصل معهما لإقناعهما بالعودة.