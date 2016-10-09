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مصدر دبلوماسي: ليس بمقدور سفارة المملكة في كوريا إعادة الفتاتين الهاربتين رغمًا عنهما لهذا السبب!

9 أكتوبر, 2016 , 17:00 م
مصدر دبلوماسي: ليس بمقدور سفارة المملكة في كوريا إعادة الفتاتين الهاربتين رغمًا عنهما لهذا السبب!
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صحيفة المرصد:أوضحت مصادر دبلوماسية في سفارة المملكة بكوريا الجنوبية أنه إذا رفضت الفتاتان العودة الطوعية إلى أسرتيهما فإنه ليس بمقدور السفارة إعادتهما رغمًا عنهما؛ وذلك بموجب قوانين الدولة الكورية التي تعتبر كل من تجاوز 18 عامًا مسؤولًا عن أفعاله، رجلًا كان أو امرأةً.

ووفقاً لصحيفة”مكة”أضافت أنه للمطالبة بضبط أو إعادة أي شخص يجب رفع دعوى قضائية بعد تقديم الإثباتات والبراهين التي تؤكد ارتكاب الشخص المطلوب ما يستدعي القبض عليه بحسب القانون، لافتاً وفقاً لصحيفة “مكة” إلى أن السفارة ملزمة بالتقيد بقوانين البلد المضيف.

وأوضح المصدر أنه بموجب اتفاقية جنيف التي تحدد مهام وصلاحيات السفارات، فإن دور سفارة المملكة بكوريا يقتصر على التنسيق مع الجهات المعنية هناك للتعرف على مكان الفتاتين،وتمكين أسرتيهما من التواصل معهما لإقناعهما بالعودة.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 17:12 م

    مخالف للنشر
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  2. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    العنزي

    عزالله راحن البنات
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  3. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 17:10 م

    الحرفي

    انا وغيري اشوف حتى لو تم اعادتهن ألأوضاع مفروغ منها تماما كونهن يعتبرن من خوراج العصر عن المالوف والعادات للشعب السعودي / استثني ذلك مع احترامي يجوز بعض العوايل المجنسين عن قريب اومن؟ فهذا يمكن العذر وعسى لأيكن هناك من الشابات بنات جنسنا الحذو حذو خوارج العصر والسلام000
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  4. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 17:08 م

    الهمداني

    حتى كوريا تتعامل مع الناس بانسانية كل حر بنفسه ياسلام على هالعبارة طبعا اهل بركينافاسو يفتقدون لهذه العبارة ولا يعرفون معناها من اصله لانهم ليسو احرار
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  5. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 17:07 م
    عدد التعليقات:8561

    اللامي10

    لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم استرنا في الدنيا والاخرة
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  6. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 17:05 م

    🌹

    حسبي الله ونعم الوكيل ، الله لايجعل كل مسلم في مثل هالموقف ، الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلناه على كثير ممن خلق تفضيلا
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  7. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 17:04 م

    مو قلناها

    قوانين العالم غير كوكب المريخ
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