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المخدرات تطيح بـ “ميدو” أحد كبار مروجي الحشيش على سناب شات بالرياض

9 أكتوبر, 2016 , 17:55 م
المخدرات تطيح بـ “ميدو” أحد كبار مروجي الحشيش على سناب شات بالرياض
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صحيفة المرصد: أطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بأحد كبار مروجي المخدرات بالرياض، والذي كان يروج سمومه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

وقامت مديرية مكافحة المخدرات بنشر خبر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” يفيد بالقبض على المروّج الملقّب بـ “ميدو” بواسطة ‏فرقة مكافحة⁩ المخدرات الإلكترونية، والذي عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش.

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تعليقات ( 7 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    iHalam

    لهذي الدرجه صار المجرمين والمفحطين يجاهرون عينك عينك؟ الله يستر على عيالنا وعيال المسملين من كل شر
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  2. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    زائر

    الله يقويكم ... من تولي سلمان الحزم زمام الحكم ... بدءت الدوائر الحكموميه تباشر اعمالها
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  3. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    ام الغالي

    حسبي الله عليه ضيعوا شبابنا بسمومهم
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  4. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    جنوبيه *

    الله يقويهم ميدو تدلع نفسك بعد الله يجعل لكل مفسد امثالك نهايه زي نهايتك
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  5. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    مستأجر أبا عن جد

    يجب تفتيش عفش الجميع (( بلا إستثناء )) في المطارات والمنافذ البرية وحاويات الموانيء
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  6. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 18:00 م
    عدد التعليقات:1472

    بلادي زوينا

    ميدو أصبحت في أيدو .. شكراً لكم رجال البواسل مكافحة المخدرات بيض الله وجيهكم و نصركم
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  7. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 18:00 م

    طلال الفهيد

    أين الرائد تركي الرشبدي فاضح بارونات المخدرات ؟؟؟
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