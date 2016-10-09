المخدرات تطيح بـ “ميدو” أحد كبار مروجي الحشيش على سناب شات بالرياض

صحيفة المرصد: أطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بأحد كبار مروجي المخدرات بالرياض، والذي كان يروج سمومه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”.
وقامت مديرية مكافحة المخدرات بنشر خبر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” يفيد بالقبض على المروّج الملقّب بـ “ميدو” بواسطة فرقة مكافحة المخدرات الإلكترونية، والذي عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش.
تعليقات ( 7 )
iHalamلهذي الدرجه صار المجرمين والمفحطين يجاهرون عينك عينك؟ الله يستر على عيالنا وعيال المسملين من كل شر
زائرالله يقويكم ... من تولي سلمان الحزم زمام الحكم ... بدءت الدوائر الحكموميه تباشر اعمالها
ام الغاليحسبي الله عليه ضيعوا شبابنا بسمومهم
جنوبيه *الله يقويهم ميدو تدلع نفسك بعد الله يجعل لكل مفسد امثالك نهايه زي نهايتك
مستأجر أبا عن جديجب تفتيش عفش الجميع (( بلا إستثناء )) في المطارات والمنافذ البرية وحاويات الموانيء
عدد التعليقات:1472
بلادي زويناميدو أصبحت في أيدو .. شكراً لكم رجال البواسل مكافحة المخدرات بيض الله وجيهكم و نصركم
طلال الفهيدأين الرائد تركي الرشبدي فاضح بارونات المخدرات ؟؟؟