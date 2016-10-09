المخدرات تطيح بـ “ميدو” أحد كبار مروجي الحشيش على سناب شات بالرياض

صحيفة المرصد: أطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بأحد كبار مروجي المخدرات بالرياض، والذي كان يروج سمومه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

وقامت مديرية مكافحة المخدرات بنشر خبر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” يفيد بالقبض على المروّج الملقّب بـ “ميدو” بواسطة ‏فرقة مكافحة⁩ المخدرات الإلكترونية، والذي عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش.