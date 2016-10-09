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هكذا علق أنور مالك على تصويت مصر لصالح روسيا في مجلس الامن!!

9 أكتوبر, 2016 , 17:30 م
هكذا علق أنور مالك على تصويت مصر لصالح روسيا في مجلس الامن!!
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صحيفة المرصد : استنكر المفكر الجزائري أنور مالك، تصويت مصر لصالح المشروع الروسي حول الأزمةالسورية في مجلس الأمن.

وكتب” مالك” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” مصر تصوت لصالح مشروع روسيا في مجلس الأمن إلى جانب الصين وفنزويلا وبذلك تتخندق رسميا مع نظام بشار الأسد، واصفاً ذلك بـ ” إنهيار أخلاقي متواصل ومتوقع”.بحسب قوله

و ذلك بعد أن صوتت مصر لصالح المشروع الروسي في مجلس الأمن حول الأزمة السورية إلى جانب الصين وروسيا و فنزويلا، في مقابل “فيتو” أمريكي بريطاني فرنسي.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 31
    9 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    الجمرة

    حكومة مصر مايهمنا عرب ولا اسلام ماشيه على مبدأ ( انا عاوز اكل )
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  2. 30
    9 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    زائر70

    توووووووونسيه مامعنا برشا والمؤسسة التي اسم بلاجسم
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  3. 29
    9 أكتوبر, 2016 , 19:07 م
    عدد التعليقات:14244

    عمر السميري

    /1 توووووونسية لعنة الله على من خذلنا وعلى من باع دينه وغريبه لأجل مصالح ذاتية ومالية الله ينتقم منهم // اللهم آمين
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  4. 28
    9 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    إستشاري صح

    المتحاذلون والمتباكون ومن يوالون المجوس لا يجب نعتبرهم عرب ولانثق بهم ونكويهم في الوقت المناسب .
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  5. 27
    9 أكتوبر, 2016 , 18:59 م
    عدد التعليقات:2051

    توووووونسية

    ت 25 هههههههه ضحكتني ومعنيش في الضخك
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  6. 26
    9 أكتوبر, 2016 , 18:58 م
    عدد التعليقات:2051

    توووووونسية

    أهلا أخي منور مرسي برشا يا طيب هذا من حسن اخلاقك
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  7. 25
    9 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    قلم الحقيقة

    انا رحمة سامحوني غلطت انا اصلا ادخل باسم قلم الحقيقة وادخل باسم الرحااال سامحوني انا تعبان نفسيا وعقليا وعندي انفصام بالشخصية وانا ادخل بمعرفات كثيرة
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  8. 24
    9 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    -

    عسلامه ب اختنا العربّية الابيّة الفاضله ولاباس عليك من اليوم وغدوه انا معجب في جميع تعليقاتك كلها باهي في باهي يعيّشك يارب بالحق تعجبني كل تعليقاتك
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  9. 23
    9 أكتوبر, 2016 , 18:52 م

    خالد

    مخالف للنشر
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  10. 22
    9 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    صبحهم بالخير

    التصويت المصري!!! لا يمثل الشعب المصري
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  11. 21
    9 أكتوبر, 2016 , 18:48 م
    عدد التعليقات:2051

    توووووونسية

    لعنة الله على من خذلنا وعلى من باع دينه وغريبه لأجل مصالح ذاتية ومالية الله ينتقم منهم
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  12. 20
    9 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    رحمه

    وانت دولتك الجزائر ايش موقعها الاول ..... منسدحين في فرنسا ولغتكم الاولى الفرنسيه وتتزاوجون رجالا ونساء من فرنسا وكلكم اصلا فرنسا
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  13. 19
    9 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    سعد

    جمال عبد الناصر حارب في اليمن وترك اسرائيل تتمدد بعده أنور السادات راح كامب ديفيد وترك الي دعموه في ٧٣ ***نفسهم اهم شئ كراسيهم الله يكفينا شرهم
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  14. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    أسألوني عنهم متغلغل في صفوفهم

    من جد يارحمه الكل مساطيل ماتوقعو هالخنجر الغادر في الخاصرة العربية . قويه. ..يامصر
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  15. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    جبال سدير

    السيسي معلنها بصراحة هو مع اعدائنا عملاء ايران في سورياء والعراق واليمن وهناك اتصالات لة مع حزب الشيطان وانشاءالله حكومتنا تتخذ مافية الخير
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  16. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    عدو المجوس

    ماقامت به حكومة السيسي من تصويت ضد المشروع الفرنسي يعتبر خيانة للامه الاسلامية والعربية وتعتبرمشاركة في قتل السوريين يجب ان تتخلى دول الخليج عنه
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  17. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 18:10 م

    رحمه

    هههههه جماعه الاخوان بقياده السيسي 😂😀😁 ايش هذول المساطيل
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  18. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    زائر70

    معروف ان مصر مع من غلب ونعرفهم جيداً ولايخشون بلد الا يتزعزع امنها وينهار اقتصادها وقلناها امراروتكراروهم سوست الارض التي تنخر الاخشاب الله يكفيناشرهم
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  19. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 18:05 م

    العوفي

    هاذي اخرة جماعة الاخوان المسلمين بقيادة السيسي طارو لروسيا وايران
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  20. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    خليجي

    عمليته ابتزاز من السيسي وازلامه يجب اعطاءه قرصة إذن له ومن معه ليعرفو من نحن ومن نكون ومن يكونوا
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  21. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    خليجي

    مصر باعت نفسها لشيطان. وسوفا تجني ماحصدته. صوتو مقابل رضاء روسيا عليهم وارسال السواح. ونحن من نمدهم بلاموال والنفط والاكل. من أمن العقوبة اساء الأدب
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  22. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 17:49 م

    ؟؟

    الإخونجية لازالوا يحاولون الصيد في الماء العكر الله يهد حيلهم
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  23. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 17:47 م
    عدد التعليقات:1472

    بلادي زوينا

    لإحباط مخطط الروس و الروافظ في سوريه هو زيادة دعم الجيش الحر المجاهد باسلاح لإستنزاف الجيش الروسي و الروافظ .. الله أكبر العزة لله و النصر للأسلام ..
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  24. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    تصحيح

    من يراهن على السيسي كمن يراهن على ***
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  25. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 17:45 م

    منى

    كلام أي إخونجي لاقيمة له .
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  26. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 17:44 م

    عمر

    اعوذ بالله مسلم يؤيد على مواصلة ذبح المسلمين يبشرون بالهلاك والذل. علينا الحذر لكي لا نشقى بشقائهم. اللهم اجرنا ونجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
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  27. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 17:42 م
    عدد التعليقات:1472

    بلادي زوينا

    مسكين الشعب السوري السني أصبح أعدائه حتى من الذين يحسبونهم أخوة لهم ،،، الله ينصركم على بشار وأعدائكم ...
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  28. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 17:41 م

    كفى كذب

    مخالف للنشر
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  29. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 17:38 م

    أسألوني عنهم متغلغل في صفوفهم

    خنبوقي كيفي معاك؟ ! أيه ياسيسي ياأبن السيسي؟ في يسوي قرقر نفر ههههه
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  30. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 17:36 م

    سعيدان

    هذي مقصوده من السيسي يبي رز يعني بتدعمونا ولا نروح لغيرك ليت دولتنا اشترت اسلحه وجنود من افريقيا بالمليارات الي راحت لمصر واليمن وغيرهم
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  31. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    عبادي

    إلى مؤيدي السيسي : سووا نفسكم مغمى عليكم
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