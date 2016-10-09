هكذا علق أنور مالك على تصويت مصر لصالح روسيا في مجلس الامن!!

صحيفة المرصد : استنكر المفكر الجزائري أنور مالك، تصويت مصر لصالح المشروع الروسي حول الأزمةالسورية في مجلس الأمن.

وكتب” مالك” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” مصر تصوت لصالح مشروع روسيا في مجلس الأمن إلى جانب الصين وفنزويلا وبذلك تتخندق رسميا مع نظام بشار الأسد، واصفاً ذلك بـ ” إنهيار أخلاقي متواصل ومتوقع”.بحسب قوله

و ذلك بعد أن صوتت مصر لصالح المشروع الروسي في مجلس الأمن حول الأزمة السورية إلى جانب الصين وروسيا و فنزويلا، في مقابل “فيتو” أمريكي بريطاني فرنسي.