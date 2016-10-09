هكذا علق أنور مالك على تصويت مصر لصالح روسيا في مجلس الامن!!

صحيفة المرصد : استنكر المفكر الجزائري أنور مالك، تصويت مصر لصالح المشروع الروسي حول الأزمةالسورية في مجلس الأمن.
وكتب” مالك” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” مصر تصوت لصالح مشروع روسيا في مجلس الأمن إلى جانب الصين وفنزويلا وبذلك تتخندق رسميا مع نظام بشار الأسد، واصفاً ذلك بـ ” إنهيار أخلاقي متواصل ومتوقع”.بحسب قوله
و ذلك بعد أن صوتت مصر لصالح المشروع الروسي في مجلس الأمن حول الأزمة السورية إلى جانب الصين وروسيا و فنزويلا، في مقابل “فيتو” أمريكي بريطاني فرنسي.
تعليقات ( 31 )
الجمرةحكومة مصر مايهمنا عرب ولا اسلام ماشيه على مبدأ ( انا عاوز اكل )
زائر70توووووووونسيه مامعنا برشا والمؤسسة التي اسم بلاجسم
عدد التعليقات:14244
عمر السميري/1 توووووونسية لعنة الله على من خذلنا وعلى من باع دينه وغريبه لأجل مصالح ذاتية ومالية الله ينتقم منهم // اللهم آمين
إستشاري صحالمتحاذلون والمتباكون ومن يوالون المجوس لا يجب نعتبرهم عرب ولانثق بهم ونكويهم في الوقت المناسب .
عدد التعليقات:2051
توووووونسيةت 25 هههههههه ضحكتني ومعنيش في الضخك
عدد التعليقات:2051
توووووونسيةأهلا أخي منور مرسي برشا يا طيب هذا من حسن اخلاقك
قلم الحقيقةانا رحمة سامحوني غلطت انا اصلا ادخل باسم قلم الحقيقة وادخل باسم الرحااال سامحوني انا تعبان نفسيا وعقليا وعندي انفصام بالشخصية وانا ادخل بمعرفات كثيرة
-عسلامه ب اختنا العربّية الابيّة الفاضله ولاباس عليك من اليوم وغدوه انا معجب في جميع تعليقاتك كلها باهي في باهي يعيّشك يارب بالحق تعجبني كل تعليقاتك
خالدمخالف للنشر
صبحهم بالخيرالتصويت المصري!!! لا يمثل الشعب المصري
عدد التعليقات:2051
توووووونسيةلعنة الله على من خذلنا وعلى من باع دينه وغريبه لأجل مصالح ذاتية ومالية الله ينتقم منهم
رحمهوانت دولتك الجزائر ايش موقعها الاول ..... منسدحين في فرنسا ولغتكم الاولى الفرنسيه وتتزاوجون رجالا ونساء من فرنسا وكلكم اصلا فرنسا
سعدجمال عبد الناصر حارب في اليمن وترك اسرائيل تتمدد بعده أنور السادات راح كامب ديفيد وترك الي دعموه في ٧٣ ***نفسهم اهم شئ كراسيهم الله يكفينا شرهم
أسألوني عنهم متغلغل في صفوفهممن جد يارحمه الكل مساطيل ماتوقعو هالخنجر الغادر في الخاصرة العربية . قويه. ..يامصر
جبال سديرالسيسي معلنها بصراحة هو مع اعدائنا عملاء ايران في سورياء والعراق واليمن وهناك اتصالات لة مع حزب الشيطان وانشاءالله حكومتنا تتخذ مافية الخير
عدو المجوسماقامت به حكومة السيسي من تصويت ضد المشروع الفرنسي يعتبر خيانة للامه الاسلامية والعربية وتعتبرمشاركة في قتل السوريين يجب ان تتخلى دول الخليج عنه
رحمههههههه جماعه الاخوان بقياده السيسي 😂😀😁 ايش هذول المساطيل
زائر70معروف ان مصر مع من غلب ونعرفهم جيداً ولايخشون بلد الا يتزعزع امنها وينهار اقتصادها وقلناها امراروتكراروهم سوست الارض التي تنخر الاخشاب الله يكفيناشرهم
العوفيهاذي اخرة جماعة الاخوان المسلمين بقيادة السيسي طارو لروسيا وايران
خليجيعمليته ابتزاز من السيسي وازلامه يجب اعطاءه قرصة إذن له ومن معه ليعرفو من نحن ومن نكون ومن يكونوا
خليجيمصر باعت نفسها لشيطان. وسوفا تجني ماحصدته. صوتو مقابل رضاء روسيا عليهم وارسال السواح. ونحن من نمدهم بلاموال والنفط والاكل. من أمن العقوبة اساء الأدب
؟؟الإخونجية لازالوا يحاولون الصيد في الماء العكر الله يهد حيلهم
عدد التعليقات:1472
بلادي زوينالإحباط مخطط الروس و الروافظ في سوريه هو زيادة دعم الجيش الحر المجاهد باسلاح لإستنزاف الجيش الروسي و الروافظ .. الله أكبر العزة لله و النصر للأسلام ..
تصحيحمن يراهن على السيسي كمن يراهن على ***
منىكلام أي إخونجي لاقيمة له .
عمراعوذ بالله مسلم يؤيد على مواصلة ذبح المسلمين يبشرون بالهلاك والذل. علينا الحذر لكي لا نشقى بشقائهم. اللهم اجرنا ونجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
عدد التعليقات:1472
بلادي زوينامسكين الشعب السوري السني أصبح أعدائه حتى من الذين يحسبونهم أخوة لهم ،،، الله ينصركم على بشار وأعدائكم ...
كفى كذبمخالف للنشر
أسألوني عنهم متغلغل في صفوفهمخنبوقي كيفي معاك؟ ! أيه ياسيسي ياأبن السيسي؟ في يسوي قرقر نفر ههههه
سعيدانهذي مقصوده من السيسي يبي رز يعني بتدعمونا ولا نروح لغيرك ليت دولتنا اشترت اسلحه وجنود من افريقيا بالمليارات الي راحت لمصر واليمن وغيرهم
عباديإلى مؤيدي السيسي : سووا نفسكم مغمى عليكم