مجلة “التايم” الأميركية تستشهد بآية قرآنية في وصف من يقوم بإنقاذ الضحايا في سوريا – صورة

صحيفة المرصد: استعانت مجلة التايم الأميركية بالآية القرآنية “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً”، وذلك أثناء وصفها للشباب أصحاب الخوذ البيضاء الذين يضحون بحياتهم من أجل إنقاذ الضحايا في سوريا.

وبحسب موقع “هافنغتون بوست عربي” فقد كتبت “التايم” تقريراً في 6 أكتوبر 2016، عن تلك المجموعة التي تضم شباباً وكباراً في السن، يقومون بحماية الأرواح في سوريا.

وكان من بين الضحايا الذين أنقذهم أحد رجال الخوذة البيضاء من تحت الأنقاض الطفل عمران دقنيش الذي هزت صورته العالم، وهو يمسح الدماء عن رأسه داخل سيارة الإسعاف.

وأوضحت المجلة أن فريق الخوذة البيضاء يعمل تحديداً في حلب أكبر المدن السورية التي يعاني فيها أكثر من 300 ألف شخص من الحصار تحت قذائف الطائرات الروسية وبراميل الأسد المتفجرة، ورغم ذلك لم يتوقفوا عن مساعدة المحتاجين وإنقاذ الضحايا.