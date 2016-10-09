أبرز أسماء العسكريين والسياسيين الحوثيين الذين قضوا في تفجير قاعة العزاء بصنعاء

صحيفة المرصد: أثار تفجير القاعة الكبرى في العاصمة اليمنية صنعاء أمس السبت، والذي لم تُحدد الجهة التي تقف وراءه حتى الساعة، الكثير من الجدل بخصوص العدد الكبير للضحايا، .

ولكن اللافت أكثر في هذا الحادث، هو حجم الخسائر في الأرواح، حيث تشير معلومات متضاربة عن فقدان تحالف الحوثي وصالح، قادة عسكريين وسياسيين من الصف الأول، ممن قضوا في هذا التفجير.

وحاولت وسائل إعلام يمنية محلية، تقديم حصيلة لعدد العسكريين الذين قتلوا في هذا الحادث، وفي الوقت الذي تحدثت فيها مصادر عن مقتل أكثر من 20 عسكريا ما بين لواء وعميد وعقيد، وصولا إلى الرتب العسكرية الصغيرة، أكدت أخرى أن العدد أكبر بكثير نظرا لكون العزاء كان في منزل وزير داخلية الحوثيين، وبالتالي يتوقع أن يكون حضور العسكريين من عناصر الجيش والشرطة والتشكيلات العسكرية الأخرى أكبر من الرقم المعلن.

من مأمنه يُؤتى الحَذِر.

وقالت تلك المصادر، إنه رغم ضبابية الوضع حتى الآن، لا يمكن إنكار أن التفجير سيكون له ما بعده بالنسبة للحوثيين وصالح، الذين كانوا يرون أن صنعاء آمنة لدرجة أن الحسّ الأمني غاب عنهم في هذا التجمع.

ويرى مراقبون يمنيون، أن نظرية “المؤامرة” قد تتعزز في الأيام المقبلة عندما تتضح الصورة أكثر، كما أن عشرات الجرحى الموجودين في المستشفيات بعضهم في وضعيات حرجة، ما يرجح فرضية ارتفاع عدد القتلى.

ولا ينكر اليمنيون، أن عزاء آل الرويشان، الذي خسر فيه الحوثيون وصالح عشرات القيادات السياسية والعسكرية رغم حالة التكتم والتعتيم، التي تفرضها قيادات الحوثي، قد يشكل مفترق طرق في علاقة طرفي التمرد باليمن.

وهذه قائمة لبعض القتلى العسكريين ورتبهم:

اللواء عبدالملك العرار (قائد اللواء الرابع احتياط)

اللواء الركن/عبدالرحمن الجاكي (مدير دائرة الاستخبارات العسكرية سابقًا)

اللواء/ محمد ناصر العامري عضو اللجنة العامة ( محافظ البيضاء الأسبق) + نجله

العميد الركن /جبر حسن محمد الماوري (ركن عمليات المنطقة السابعة والقائم بأعمال قائد المنطقة)

العميد عبدالله علي الجوفي (ركن تدريب الأمن المركزي)

العميد أحمد يحيى الشيخ (أمن مركزي)

العميد عبدالرحمن الكهالي

العقيد/ عادل نجاد

العقيد محمد بن محمد هلال (قائد الأمن المركزي في أمانة العاصمة)

العقيد محمد حسن لطف الله

العقيد عبده الدرباس

النقيب/ صالح شديق (كاك بنك)

النقيب/ محمد دحان بن عايض شديق

النقيب /يوسف علي الحواني

المقدم حميد هادي البشيري (أمن مركزي)

ملازم أول / هاني عبدالله الجوفي (أمن مركزي)

وبالنسبة للشخصيات السياسية التي قضت في التفجير، يتصدرها محافظ صنعاء: عبدالقادر هلال

معاذ عبدالملك العرار

عبدالملك محمد ناصر الرويشان

حاشد الرويشان

عبدالله العامري (بنك التسليف التعاوني الزراعي )

الدكتور عبدالله غالب المخلافي، (رئيس الدائرة الاقتصادية في المؤتمر الشعبي العام – وكيل وزارة المالية السابق)

الدكتور أمين محي الدين الظافر (استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء – رئيس الجهاز المركزي للإحصاء سابقاً)

أمين محمد صالح شاكر

الدكتور هيثم عبدالله المخلافي

محمد بركات (مدير النظام في المؤتمر الشعبي العام)

صالح بن صالح علي الجراشي

صادق عبدالله صالح الجريزع

أحمد عبدالرحمن الكهالي

يحيى حسن العماد

محمد أحمد صالح عطية

علي محمد قائد الطريقي