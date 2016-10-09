شاهد .. صور جديدة تظهر حجم دمار تفجير الصالة الكبرى بصنعاء ولا أثر للقنابل أو الصواريخ

صحيفة المرصد : أظهرت صور جديدة حجم الدمار الذي حل بالصالة الكبرى في صنعاء، حيث أقيم عزاء جرى استهدافه ؛ ما خلف عشرات القتلى ومئات المصابين وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة للحوثيين.

وإذا ما صح العدد المعلن من قبل الحوثيين، فإن عدد القتلى من بين الأكبر في حادث واحد منذ اندلاع الحرب في اليمن بعد انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران في مارس آذار 2015 على الرئيس عبد ربه منصور هادي . ومن بين القتلى قادة أمنيون كبار ومسؤولون بارزون في تحالف الحوثيين وصالح.

وتظهر الصور كيف تحولت أجزاء من الصالة إلى ركام بينما لم تظهر أي حفر من التي تتركها عادة الصواريخ وقنابل الغارات الجوية.