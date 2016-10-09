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شاهد .. صور جديدة تظهر حجم دمار تفجير الصالة الكبرى بصنعاء ولا أثر للقنابل أو الصواريخ

9 أكتوبر, 2016 , 18:12 م
شاهد .. صور جديدة تظهر حجم دمار تفجير الصالة الكبرى بصنعاء ولا أثر للقنابل أو الصواريخ
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صحيفة المرصد : أظهرت صور جديدة حجم الدمار الذي حل بالصالة الكبرى في صنعاء، حيث أقيم عزاء جرى استهدافه ؛ ما خلف عشرات القتلى ومئات المصابين وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة للحوثيين.
وإذا ما صح العدد المعلن من قبل الحوثيين، فإن عدد القتلى من بين الأكبر في حادث واحد منذ اندلاع الحرب في اليمن بعد انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران في مارس آذار 2015 على الرئيس عبد ربه منصور هادي . ومن بين القتلى قادة أمنيون كبار ومسؤولون بارزون في تحالف الحوثيين وصالح.
وتظهر الصور كيف تحولت أجزاء من الصالة إلى ركام بينما لم تظهر أي حفر من التي تتركها عادة الصواريخ وقنابل الغارات الجوية.

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تعليقات ( 19 )

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  1. 19
    9 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    خالد الزهراني

    كلاً يعمل بأصله السعودية تعطيهم وترجوا الثواب من الله وحده وهم يعملون بأصلهم اصلاً شوف فتاوى شيوخهم وتعرف دينهم ولانعمم اكيد فيهم ناس فيها الخير.
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  2. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    عليان

    ياليت قوات التحالف تعمل بهم مثل هذا التفجير واكبر وتدمرهم عن بكرةابيهم المفجرين من ربع عفاش النذل يكره السعوديه ايام غزو الكويت ولا تبداء من المجاملات
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  3. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 18:57 م
    عدد التعليقات:14244

    عمر السميري

    تفجير بهذا الشكل الوحشي. اكيد خلفه ايران
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  4. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    Mohammed

    دوروا علي ولد صالح الي كان عندهم وقبل الانفجارات هرب الله يشتتهم ان شاء الله
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  5. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 18:56 م
    عدد التعليقات:14244

    عمر السميري

    ايران لها ضلع فيما يحدث
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  6. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    ابو احمد

    مخالف للنشر
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  7. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    ابو بتال

    تصفية حسابات فقط لاغير ومحاوله يائسه لزج اسم قوات التحالف في هذا العمل الاجرامي البشع
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  8. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 18:52 م
    عدد التعليقات:2830

    ابن الوطن

    اشششش يا بني جحش احلى مناظر و القادم ادهى
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  9. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    متابع عن بعد

    منهم وفيهم... اللهم اجعل حيلهم بينهم واكفنا شرهم....
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  10. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    علي1

    واضح وضوح الشمس انه تفجير عبارة عن صهريج او سيارة وليس صاروخ
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  11. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    زمان الصمت

    الله يرحمنا ... ولايعذبنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  12. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 18:28 م
    عدد التعليقات:11165

    برق الحرم

    ((((((( تــــــــــــــــذكرت ...............محارق المجوس ..... في عبيدها ..... ببغداد ))))))
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  13. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 18:27 م

    محمد الغامدي

    والله ماهو صاروخ هاذي قنبله مزروعه مثل ماعملوا في عفاش يوم بغوا يغتالونه. هم كذا بينهم بين لا تعرف لهم عهد وميثاق خونه علا بعض
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  14. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 18:26 م
    عدد التعليقات:11165

    برق الحرم

    ((((( وطُعنتُ من فلذات كبدي عندما......باعوا الوفا ونسوا جميل _ودادي.....عربُ الجلودِ ..ولو فتحت صدورهم.......لوجدتَ كسرى حامل الأحقادِ ))))))
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  15. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 18:25 م
    عدد التعليقات:11165

    برق الحرم

    ((((((( يمن العروبة والإباء يُنادي......إني جريحٌ والمصابُ بِلادي......فأنا طُعنتُ بخنجرٍ مسمومةٍ.....من قبلُ قد طعنوا بها بغدادي ))))))
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  16. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    خال

    ليت المخلوع بينهم
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  17. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    بوعلي

    شلة حمقى تجمعو الله لايرحمهم الخونه بعو وطنهم للفرس اذناب ايران ولعنة الله على من يقف معهم ويساندهم كلاب المجوس اجتمعو ياكلون برسيم حيوانى زيود يجترون
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  18. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    ضابط ايقاع

    اللهم اجعل حيلهم بينهم يارب , اللهم ارينا فيهم يوم اسود . اللهم شتت شملهم ومزقهم شر ممزق
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  19. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    نفر معلوم

    اللي يرسل الاحداثيات مخزن.
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