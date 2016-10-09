شاهد .. صور جديدة تظهر حجم دمار تفجير الصالة الكبرى بصنعاء ولا أثر للقنابل أو الصواريخ

صحيفة المرصد : أظهرت صور جديدة حجم الدمار الذي حل بالصالة الكبرى في صنعاء، حيث أقيم عزاء جرى استهدافه ؛ ما خلف عشرات القتلى ومئات المصابين وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة للحوثيين.
وإذا ما صح العدد المعلن من قبل الحوثيين، فإن عدد القتلى من بين الأكبر في حادث واحد منذ اندلاع الحرب في اليمن بعد انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران في مارس آذار 2015 على الرئيس عبد ربه منصور هادي . ومن بين القتلى قادة أمنيون كبار ومسؤولون بارزون في تحالف الحوثيين وصالح.
وتظهر الصور كيف تحولت أجزاء من الصالة إلى ركام بينما لم تظهر أي حفر من التي تتركها عادة الصواريخ وقنابل الغارات الجوية.
تعليقات ( 19 )
خالد الزهرانيكلاً يعمل بأصله السعودية تعطيهم وترجوا الثواب من الله وحده وهم يعملون بأصلهم اصلاً شوف فتاوى شيوخهم وتعرف دينهم ولانعمم اكيد فيهم ناس فيها الخير.
عليانياليت قوات التحالف تعمل بهم مثل هذا التفجير واكبر وتدمرهم عن بكرةابيهم المفجرين من ربع عفاش النذل يكره السعوديه ايام غزو الكويت ولا تبداء من المجاملات
عدد التعليقات:14244
عمر السميريتفجير بهذا الشكل الوحشي. اكيد خلفه ايران
Mohammedدوروا علي ولد صالح الي كان عندهم وقبل الانفجارات هرب الله يشتتهم ان شاء الله
عدد التعليقات:14244
عمر السميريايران لها ضلع فيما يحدث
ابو احمدمخالف للنشر
ابو بتالتصفية حسابات فقط لاغير ومحاوله يائسه لزج اسم قوات التحالف في هذا العمل الاجرامي البشع
عدد التعليقات:2830
ابن الوطناشششش يا بني جحش احلى مناظر و القادم ادهى
متابع عن بعدمنهم وفيهم... اللهم اجعل حيلهم بينهم واكفنا شرهم....
علي1واضح وضوح الشمس انه تفجير عبارة عن صهريج او سيارة وليس صاروخ
زمان الصمتالله يرحمنا ... ولايعذبنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدد التعليقات:11165
برق الحرم((((((( تــــــــــــــــذكرت ...............محارق المجوس ..... في عبيدها ..... ببغداد ))))))
محمد الغامديوالله ماهو صاروخ هاذي قنبله مزروعه مثل ماعملوا في عفاش يوم بغوا يغتالونه. هم كذا بينهم بين لا تعرف لهم عهد وميثاق خونه علا بعض
عدد التعليقات:11165
برق الحرم((((( وطُعنتُ من فلذات كبدي عندما......باعوا الوفا ونسوا جميل _ودادي.....عربُ الجلودِ ..ولو فتحت صدورهم.......لوجدتَ كسرى حامل الأحقادِ ))))))
عدد التعليقات:11165
برق الحرم((((((( يمن العروبة والإباء يُنادي......إني جريحٌ والمصابُ بِلادي......فأنا طُعنتُ بخنجرٍ مسمومةٍ.....من قبلُ قد طعنوا بها بغدادي ))))))
خالليت المخلوع بينهم
بوعليشلة حمقى تجمعو الله لايرحمهم الخونه بعو وطنهم للفرس اذناب ايران ولعنة الله على من يقف معهم ويساندهم كلاب المجوس اجتمعو ياكلون برسيم حيوانى زيود يجترون
ضابط ايقاعاللهم اجعل حيلهم بينهم يارب , اللهم ارينا فيهم يوم اسود . اللهم شتت شملهم ومزقهم شر ممزق
نفر معلوماللي يرسل الاحداثيات مخزن.