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العلكمي لـ”المندوب السعودي”: الأكثر إيلاما هو استمرار دعم النظام المصري!

9 أكتوبر, 2016 , 18:38 م
العلكمي لـ”المندوب السعودي”: الأكثر إيلاما هو استمرار دعم النظام المصري!
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صحيفة المرصد: قال المحلل السعودي، خالد العلكمي، ردا على تصريحات مندوب السعودية بمجلس الأمن، عبدالله المعلمي، حينما انتقد الموقف المصري المؤيد لمشروع القرار الروسي الذي رفض الهدنة بحلب.

وقال “العلكمي” في تغريدة له على موقع التدوين المصغر “تويتر” :”الحكومة المصرية تواصل الخذلان وتصوت لمشروع القرار الروسي!.. ماذا كنتم تتوقعون من حكومة ذرفت الدموع على المجرم بيريز؟!”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “#مصر_تصوت_لصالح_المشروع_الروسي.. وسفيرنا المعلمي يصف الموقف بالمؤلم.. المؤلم أكثر هو استمرار تدفق المساعدات والدعم لهذا النظام المصري”.

وأثار تصويت مصر الى جانب مشروع القرار الروسي في استهجان عدد من الدول العربية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.

من جانبه قال المندوب السعودي، عقب تصويت مصر لصالح المشروع الروسي: “من المؤسف أن يكون موقف ماليزيا و السنغال أقرب من موقف مصر”.



تعليقات ( 38 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 38
    9 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    كلامي صحيح

    قلت ان السيسي قاعد يلعب على حبليين وكل يوم يثبت للعالم الاسلامي انه يلعب ... في الاخير حسني مبارك ما يجي مثله رئيس نطالب ايقاف دعم نظام الشيشي
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  2. 37
    9 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    عبدالله

    كان حسني مبارك حليفا استراتيجيا ، والآن السعودية يهمها شعب مصر واستقرار أوضاعها وتجنب الفوضى قبل كل شيء حتى يفرجها ربك ويعوّض المصريين خير
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  3. 36
    9 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    الطائر الأزرق

    لو كان في الكشري قوه كان في المصري مروه
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  4. 35
    9 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    ابوشيخه

    مخالف للنشر
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  5. 34
    9 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    قلم الحقيقه هاذى فقع مرارتي قبل فتره تمدح السيسي وتقول انه خليفة المسلمين وشوي الى تقول ربي واﻻن قالب عليه قلب عليك أفغاني ه
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  6. 33
    9 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    ابوعلي 990

    الدعم يرجع لموقعه الاصلي الشعب السعودي الدعم البترولي يرجع لموقعه الشعب السعودي فقد اثبت السعوديين وقوفهم الدائم مع حمومتهم في السراء والضراء
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  7. 32
    9 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    لا خير في الحزب الناصري

    مصر واليمن هما عالة على السعودية
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  8. 31
    9 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    خالد الزهراني

    السعوديه بلد منصور بأذن الله مافيه دوله تطبق الشريعه مثلها والله سبحانه وتعالى يقول الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف مهما تكالبت علينا الدول الله معنا
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  9. 30
    9 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    Mohammed

    مخالف للنشر
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  10. 29
    9 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    إستشاري صح

    وليتها تروح المساعدات للمصريين بل تحول في سويسرا على حسابات الزمرة .
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  11. 28
    9 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    مرحبا

    هل السيسي ضربنا على ايدينا وقال هاتوا رز حنا دائما نكرم ***
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  12. 27
    9 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    عبدالله المسلم

    موقف السيسي في مجلس الأمن مخزي . ولكن هل كل هذا الهجوم عليه غيرة على الدين أو على مصر أو على السعودية ؟؟ الجواب : لا .
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  13. 26
    9 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    مرحبا

    مخالف للنشر
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  14. 25
    9 أكتوبر, 2016 , 18:56 م
    عدد التعليقات:2051

    توووووونسية

    مساء الخير أخي عمر السميري منور تسلم يا طيب
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  15. 24
    9 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    وقفوا المساعدات شعبنا اولى فيها. حسبي الله على المصاريه انذال مايعرفون للطيب قدر.
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  16. 23
    9 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    يا ناس الموضوع منتهي

    من استخدام روسيا للفيتو ، طرح القرار الرسي ، واعترض عليه ٩ دول ، يعني لو مصر تائيد القرار 1000 مره ما بتقدم ولا تؤخر شي ، يعني تائيده مجاملة .
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  17. 22
    9 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    علي العمري

    يا خيراته المليارات. الي اخذه. ***. هذا. ايران. وروسيا. لم. تدفع. له. قرش. وناشئ. معه. هذا. **
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  18. 21
    9 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    سعودي

    لو تم الموافقه هل الروس سوف يلتزمون ام يتم ترتيب اوراقهم وتجهيز طايراتهم و خرق الهدنه في اي وقت
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  19. 20
    9 أكتوبر, 2016 , 18:55 م
    عدد التعليقات:14244

    عمر السميري

    اللهم انصر اهل السنه في حلب
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  20. 19
    9 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    iHalam

    هذولا بتوع الرز الاستثمار فيهم خساره
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  21. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    فارس البقمي

    ماهي جديدة على السيسي ولا نسيتوا مقطع الرز
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  22. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 18:53 م
    عدد التعليقات:677

    عاشق وطنه

    ولا يمكن نتوب من هذه المواقف مهما عملوا فينا حكومة خانت وطنها سوف تخون كل الدول
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  23. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 18:53 م
    عدد التعليقات:246

    الفارس ابو زيد

    فالسعوديه مسويه خيال مئاته هناك ولاكن سوف تكتشف الطيور هذا الشي وتقف على راسه تراقب المحصول في نهاية المطاف
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  24. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 18:52 م

    قصيمي

    ياصبحي // المسأله ليست حريه شخصيه او خاصه ،، المسأله مسألة دماء وارواح ازهقت .ولكن لاغرابه في تفكيرك مادمت تنتمي لهذه الدوله التي لاتعرف الا الرز .
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  25. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 18:52 م
    عدد التعليقات:246

    الفارس ابو زيد

    احيانا المزارع يتعب على شيء يضعه في مزرعته يرهب به الطير ولو كان هذ الشي لايسمن من جوع وعلى قولتهم بالمصري خيال المئاته او الفزاعه من ***
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  26. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    عليان

    قوم هم الغدر بعينه يعضون اليد التى تعطيهم الخير اقطعوا عنهم وعن غيرهم المساعدات وخلوها لبلادنا احسن وابرك من هؤلاء الغدارة ماشفنا منهم خير ولا معروف
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  27. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 18:51 م
    عدد التعليقات:14244

    عمر السميري

    توووونسيه مساء الخير ي مميزه
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  28. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    زائر

    من الذي اتا بالسيسي ؟! قال تعالى ( وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفوا عن كثير )
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  29. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    صبحي

    كل دوله ولها الحريه في تصرفاتها.
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  30. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 18:47 م
    عدد التعليقات:14244

    عمر السميري

    مخالف للنشر
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  31. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    زائر

    لا غرابه فالمصري لايؤمن جانبه على مستوى الافراد والدول
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  32. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 18:46 م
    عدد التعليقات:14244

    عمر السميري

    كلام في الصميم
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  33. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    قلم الحقيقه

    لابد من قطع المساعدات عليهم والله حتشوفهم يجون جري
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  34. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    الشمري

    تصويت مصر ضد القرار كله موقف معاند لتركيا لكن السيسي له يوم
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  35. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    ابوتميم الشمال

    المؤلم أكثر هو استمرار تدفق المساعدات والدعم لهذا النظام المصري هااااذي...................................................................... الزبده
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  36. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    صبحهم بالخير

    جففوا بالوعه الارهاب اسرائيل ( طواقي بني اسرائيل ) لينعم العالم أجمع بعد هذا التجفيف
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  37. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 18:42 م
    عدد التعليقات:2051

    توووووونسية

    لو لا تخاذل مصر عبر السنين لكنا اسياد وأصحاب قرار لكن ماذا تتوقعون من حكومة نصبت نفسها ******
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  38. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    لابد ان نختار القرار الأقل ضررا ، وان نتغاضى لأجل مصالح اخرى اكبر واهم ، وان ندرس الموضوع من جميع الجوانب لاتخاذ القرار السليم
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