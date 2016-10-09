العلكمي لـ”المندوب السعودي”: الأكثر إيلاما هو استمرار دعم النظام المصري!

صحيفة المرصد: قال المحلل السعودي، خالد العلكمي، ردا على تصريحات مندوب السعودية بمجلس الأمن، عبدالله المعلمي، حينما انتقد الموقف المصري المؤيد لمشروع القرار الروسي الذي رفض الهدنة بحلب.
وقال “العلكمي” في تغريدة له على موقع التدوين المصغر “تويتر” :”الحكومة المصرية تواصل الخذلان وتصوت لمشروع القرار الروسي!.. ماذا كنتم تتوقعون من حكومة ذرفت الدموع على المجرم بيريز؟!”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “#مصر_تصوت_لصالح_المشروع_الروسي.. وسفيرنا المعلمي يصف الموقف بالمؤلم.. المؤلم أكثر هو استمرار تدفق المساعدات والدعم لهذا النظام المصري”.
وأثار تصويت مصر الى جانب مشروع القرار الروسي في استهجان عدد من الدول العربية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.
من جانبه قال المندوب السعودي، عقب تصويت مصر لصالح المشروع الروسي: “من المؤسف أن يكون موقف ماليزيا و السنغال أقرب من موقف مصر”.
تعليقات ( 38 )
كلامي صحيحقلت ان السيسي قاعد يلعب على حبليين وكل يوم يثبت للعالم الاسلامي انه يلعب ... في الاخير حسني مبارك ما يجي مثله رئيس نطالب ايقاف دعم نظام الشيشي
عبداللهكان حسني مبارك حليفا استراتيجيا ، والآن السعودية يهمها شعب مصر واستقرار أوضاعها وتجنب الفوضى قبل كل شيء حتى يفرجها ربك ويعوّض المصريين خير
الطائر الأزرقلو كان في الكشري قوه كان في المصري مروه
ابوشيخهمخالف للنشر
ابوعلي 990الدعم يرجع لموقعه الاصلي الشعب السعودي الدعم البترولي يرجع لموقعه الشعب السعودي فقد اثبت السعوديين وقوفهم الدائم مع حمومتهم في السراء والضراء
لا خير في الحزب الناصريمصر واليمن هما عالة على السعودية
خالد الزهرانيالسعوديه بلد منصور بأذن الله مافيه دوله تطبق الشريعه مثلها والله سبحانه وتعالى يقول الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف مهما تكالبت علينا الدول الله معنا
Mohammedمخالف للنشر
إستشاري صحوليتها تروح المساعدات للمصريين بل تحول في سويسرا على حسابات الزمرة .
مرحباهل السيسي ضربنا على ايدينا وقال هاتوا رز حنا دائما نكرم ***
عبدالله المسلمموقف السيسي في مجلس الأمن مخزي . ولكن هل كل هذا الهجوم عليه غيرة على الدين أو على مصر أو على السعودية ؟؟ الجواب : لا .
مرحبامخالف للنشر
عدد التعليقات:2051
توووووونسيةمساء الخير أخي عمر السميري منور تسلم يا طيب
يا ناس الموضوع منتهيمن استخدام روسيا للفيتو ، طرح القرار الرسي ، واعترض عليه ٩ دول ، يعني لو مصر تائيد القرار 1000 مره ما بتقدم ولا تؤخر شي ، يعني تائيده مجاملة .
علي العمرييا خيراته المليارات. الي اخذه. ***. هذا. ايران. وروسيا. لم. تدفع. له. قرش. وناشئ. معه. هذا. **
سعوديلو تم الموافقه هل الروس سوف يلتزمون ام يتم ترتيب اوراقهم وتجهيز طايراتهم و خرق الهدنه في اي وقت
عدد التعليقات:14244
عمر السميرياللهم انصر اهل السنه في حلب
iHalamهذولا بتوع الرز الاستثمار فيهم خساره
فارس البقميماهي جديدة على السيسي ولا نسيتوا مقطع الرز
عدد التعليقات:677
عاشق وطنهولا يمكن نتوب من هذه المواقف مهما عملوا فينا حكومة خانت وطنها سوف تخون كل الدول
عدد التعليقات:246
الفارس ابو زيدفالسعوديه مسويه خيال مئاته هناك ولاكن سوف تكتشف الطيور هذا الشي وتقف على راسه تراقب المحصول في نهاية المطاف
قصيميياصبحي // المسأله ليست حريه شخصيه او خاصه ،، المسأله مسألة دماء وارواح ازهقت .ولكن لاغرابه في تفكيرك مادمت تنتمي لهذه الدوله التي لاتعرف الا الرز .
عدد التعليقات:246
الفارس ابو زيداحيانا المزارع يتعب على شيء يضعه في مزرعته يرهب به الطير ولو كان هذ الشي لايسمن من جوع وعلى قولتهم بالمصري خيال المئاته او الفزاعه من ***
عليانقوم هم الغدر بعينه يعضون اليد التى تعطيهم الخير اقطعوا عنهم وعن غيرهم المساعدات وخلوها لبلادنا احسن وابرك من هؤلاء الغدارة ماشفنا منهم خير ولا معروف
عدد التعليقات:14244
عمر السميريتوووونسيه مساء الخير ي مميزه
زائرمن الذي اتا بالسيسي ؟! قال تعالى ( وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفوا عن كثير )
صبحيكل دوله ولها الحريه في تصرفاتها.
عدد التعليقات:14244
عمر السميريمخالف للنشر
زائرلا غرابه فالمصري لايؤمن جانبه على مستوى الافراد والدول
عدد التعليقات:14244
عمر السميريكلام في الصميم
قلم الحقيقهلابد من قطع المساعدات عليهم والله حتشوفهم يجون جري
الشمريتصويت مصر ضد القرار كله موقف معاند لتركيا لكن السيسي له يوم
ابوتميم الشمالالمؤلم أكثر هو استمرار تدفق المساعدات والدعم لهذا النظام المصري هااااذي...................................................................... الزبده
صبحهم بالخيرجففوا بالوعه الارهاب اسرائيل ( طواقي بني اسرائيل ) لينعم العالم أجمع بعد هذا التجفيف
عدد التعليقات:2051
توووووونسيةلو لا تخاذل مصر عبر السنين لكنا اسياد وأصحاب قرار لكن ماذا تتوقعون من حكومة نصبت نفسها ******