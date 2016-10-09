العلكمي لـ”المندوب السعودي”: الأكثر إيلاما هو استمرار دعم النظام المصري!

صحيفة المرصد: قال المحلل السعودي، خالد العلكمي، ردا على تصريحات مندوب السعودية بمجلس الأمن، عبدالله المعلمي، حينما انتقد الموقف المصري المؤيد لمشروع القرار الروسي الذي رفض الهدنة بحلب.

وقال “العلكمي” في تغريدة له على موقع التدوين المصغر “تويتر” :”الحكومة المصرية تواصل الخذلان وتصوت لمشروع القرار الروسي!.. ماذا كنتم تتوقعون من حكومة ذرفت الدموع على المجرم بيريز؟!”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “#مصر_تصوت_لصالح_المشروع_الروسي.. وسفيرنا المعلمي يصف الموقف بالمؤلم.. المؤلم أكثر هو استمرار تدفق المساعدات والدعم لهذا النظام المصري”.

وأثار تصويت مصر الى جانب مشروع القرار الروسي في استهجان عدد من الدول العربية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.

من جانبه قال المندوب السعودي، عقب تصويت مصر لصالح المشروع الروسي: “من المؤسف أن يكون موقف ماليزيا و السنغال أقرب من موقف مصر”.