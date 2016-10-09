الزوجة “المخلوعة” من زوجها بحكم قاضي العيينة لـ”عدم تكافؤ النسب” تخرج عن صمتها

صحيفة المرصد: ناشدت” أم نوف” وزير العدل للنظر في الحكم الذي أصدره قاضي العيينة بفسخ زواجها بتهمة عدم تكافؤ النسب مؤكدة تمسكها بحكمه الأول الذي كان قد أصدره قبل أشهر بعد قضية رفعها ذووها وشككوا في نسبه. وبحسب موقع سبق قالت الزوجة “أم نوف” تلقينا اليوم الحكم بفاجعة فأين أذهب أنا وطفلتي “نوف” التي لم تبلغ العام حتى الآن؟ ومن لي بعد وفاة شقيقي الوحيد؟ ليس لي أحد غير زوجي في هذه الدنيا.
أناشد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء إعادة النظر في حكم القاضي الذي رُفع للاستئناف. الأصل بالشرع جمع الأسرة لا تشتيتها وتضييع مستقبل أبنائها، وعشنا أياماً عصيبة بسبب طول أمد الجلسات والأخذ والرد.
وأضافت قائلة :قدّم زوجي ما يثبت نسبه إلا أن القاضي تمسك بشهادة شيخ القبيلة الذي أكد عدم التصاهر بينهم، وهذا يعود لخلاف قديم.لا ملجأ لي إلا الله، فأنا ابنة زوجين منفصلين وسبق ورفعت قضية عضل على والدي وكسبتها وما إن تزوجت حتى دخلت في دوامة أخرى عكّرت صفو حياتنا ولم نستقر منذُ زواجنا.أناشد المحامين والمتخصصين بالوقوف معنا في قضيتنا المتعلقة بمصيري ومصير طفلتي الوحيدة.
تعليقات ( 47 )
ابببببااااايمع احترامي للأئمة ورأيهم وما نقلوه.فتكافؤ النسب اراه يتنافى ومبدأ من رضيتم دينه وخلقه فزوجوه. فالارجح عدم الاخذ بما جاء .احفظ وانقى للبشر وحفظ الاسر.
مجرة التبانةتكافؤ النسب كان ضمنا في الشريعة فلم يتزوج بلال من ذات حسب ونسب فالسكوت تقرير للواقع. لكن تشتيت هذه العائلة خاصة وان الزوجة راضية فيه قولان.
خالد الشمديانا اخذ سوريه ولا احد قالي شي ؟؟!@ لكن للاسف بنت الوطن مستهدفه
الفارس الشجاعمخالف للنشر
صبحيماعليك من القاضي****ارجعي لزوجك وعيالك وبس هذا شرع الله.
عبداللهجزاك الله خيرآ للقاضي فلم يكافئ كاذب بالنسب بعودتها وياليته اصدر عقوبه تعزيريه للزوج ليكون عبرة للكذابين بنسبهم
أ د صالح بن سبعانترسخت لدي قناعة بأن الضرر الذي نلحقه نحن المسلمون بديننا الحنيف أبلغ وأشد مما يلحقه به المتربصون بديننا.هل هو بسبب الغفلة اوهو الجهل بعينه !
سيتحمل القاضيهذا الوزر العظيم ،، اَي نسب وأي خرابيط ،، بعد اكثر من سنتين زواج ويوجد أطفال ، واتفاق بين الطرفين ، باي حجه نطلقهم من بعض ، هل هذا من الدين أم ماذا؟؟؟
نايف المالكيماقال عليه الصلاة والسلام من ترضون نسبه ؟؟؟ مجرد تساؤلات لم اجد لها اي جواب وارى التناقض في هذه المسأله واضح نورونا بارك الله فيكم
قبيلي ومتزوج سوريهطيب انا اعرف ناس بالمئات من قبيلتي اللي متزوج مصريه واللي سوريه واللي باكستانيه والحمد لله عايشين زي الفل .... فلماذا انتم اعداء بنات الوطن ؟؟!!
عبداللهمخالف للنشر
نعمما هذه المهزلة اما يستحي ان يقضي بمثل ما يخالف ما جاء به رسول الهدي اين تقوي الله من هذا
نايف المالكيام ان تكافؤ النسب هو عاده جاهليه تمسك بها الجاهليون ولاتمت للاسلام بصله ؟لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال (اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)
الستينيهذه الفتنه اللتي حذرنا منها رسول الله عليه أفضل الصلاه والسلام ،،،،،،
عبداللهالقضيه انتهت بشهادة شيخ بلقرن ان زوجها ليس اصيل وما بني على باطل وهو الكذب بالنسب فهو باطل ولذلك حكم القاضي بخلعها للمرة الثاني ولا ينظر لما تطلبه
ابومحمدالموضوع بحاجه الى تدخل ناس كبار وحكم القاضي ليس نهاية المطاف هو بشر لم يحالفه التوفيق بالحكم
نعمانظروا الي محاكمنا والي مستوي عقلية القضاء لدينا ، والله لايستطيع انسان يثبت انه سبق ان قضي بين متقاضين في قضية نسب في عهد رسول الله والخلفاء بعده
دنيا وأكيد بتدوووربعيدا عن الشماته ولكن سبق ورفعت دعوه ع والدها بالمحاكم وهذا الزمن يدور عليك وانجريتي بالمحاكم!!!أتقوا دعوة الوالدين
نايف المالكيوماذا عن اكابر الصحابه الغير عربيين مثل سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال رضي الله عنهم هل على عهد رسولنا علي الصلاة والسلام كانت هناك تفرقه في النسب؟
ماسلالموضوع يحزنني كثيرا كان الله في عونكم وجبر مصابكم واعطاكم خير مايعلمه لكم العادات احيانا مسيئة وظالمة
شايمسؤل / يارجال ***يارجال ***نناشدكم بالله اجيبوا؟
قبيليوالله اننا براء من هذه الاحكام وانا خاطب وحده من جده ذات اصول مغربيه (يعني ما ادري من وين هي ) واقسم بالله لاتزوجها رغم انوفكم يادعاة العنصريه والتخلف
عبداللههي من تسببت بالمصيبه لأهلها بتأثير من اخت الزوج التي اقنعتها ان تتزوجه وكذبت الاخت بنسبهم واجبرت اخوها ان تتزوجه وهاهي الان تمارس الإساءة لأهلها
نايف المالكيمساءكم ورد انا اتساءل عن تكافؤ النسب وهل هو من دين الاسلام اغلبية العلماء يقولون ان التكافؤ هو فقط تكافؤ الدين من اين اتوا القضاه بتكافؤ النسب ؟
القناص2لا استغرب عندما يكون هناك فرقة ناجيه والاخرين الله اعلم بهم رغم الهجرة لكثير من الناس عندهم مدري يدخلون معهم او اقدمهم هجره
عدد التعليقات:2830
ابن الوطنكان من الاساس عدم قبول الدعوى
***قبليسجل ياتاريخ هذا الحكم والله ثم والله انه عار على الاسلام ...
والله الموضوع غريباذا الزوجين متزوجين على القران وسنة محمد ، وبينهم طفل ، باي حجه يطلقهم القاضي ،، وانا محل الزوج والزوجة ، والله الدخل على سلمان بن عبد العزيز ،
شايممخالف
عدد التعليقات:272
خواطر...الله يكون بعونك ..الحين القضاه يدورون الصلح بين اللي يبون الطلاق ومن تريد الخلع يحاولون انه تتراجع وهذا يوافق ع الخلع؟؟؟!
ابو هاديويقولون لها انتي ملكه ملكه ملكه
هل هذا من الاسلام ؟اين الدين؟ اين العدالة ؟ اين الرحمة؟ اين الانسانية ؟ اين الانصاف ؟ اين العدل والمساواة؟ هل انتم فعلا مسلمون ؟ اين انتم من الاسلام ؟ هل هذا هو اسلاكم؟
عدد التعليقات:2830
ابن الوطنمخالف للنشر
سندمخالف للنشر
مساعد الزهرانيقل الحمدلله ....ياعلي العمري
الحق يقالوالله ان تكافئ النسب الذي اخترعوه مشائخنا ليس من الاسلام بشي وحسبنا الله ونعم الوكيل نقلوا عنصرياتهم للقضاء ويبدو ان محكمة العيينة عنصرية
متقاعداي نسب هذا الذي يسبب تفريق أسره ان اكرمكم عند الله اتقاكم هذا الامر خطير جدا ويسيء الى ديننا وسمعة بلدنا كما اعتقد
الشريف العبدليارجعي لابوك وصلحي علاقتك معاه الزوج ما ينفعك قد ما ينفعك ابوك
الشريف العبدليمخالف
ظامي اليلالله يكون في عونك.
تخلفهل هذا هو الاسلام ؟؟! هل هذا هو دين الرحمه ؟؟ هل هذا دين العدل ،،، والله ثم والله ان الاسلام بريء من هذه الاحكام .
ظامي اليلالله يكون في عونك.
ابراهيمأشياء لايمكن تصديقها 2016 ....لماتكبر البنت وتسأل وين ابوي ايش بيرد عليها الناس شي عجيب من هذا القاضي !
جنوبيه *اي والله. ليتها ترجع لزوجها والله احسن شي بيصيرقلبي معاكي يام نوف
أ د صالح بن سبعانكم من الهموم انفرجت بسبب ركعة وكم من الامراض شُفِيَت بسبب دعوة وكم من أمور تيسرت بسبب دمعة .. بثوا شكواكم لخالقكم فإنه يجيب دعوة المضطرين.
علي العمريوربي اشغلونه. قيس وليلي.