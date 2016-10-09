الزوجة “المخلوعة” من زوجها بحكم قاضي العيينة لـ”عدم تكافؤ النسب” تخرج عن صمتها

صحيفة المرصد: ناشدت” أم نوف” وزير العدل للنظر في الحكم الذي أصدره قاضي العيينة بفسخ زواجها بتهمة عدم تكافؤ النسب مؤكدة تمسكها بحكمه الأول الذي كان قد أصدره قبل أشهر بعد قضية رفعها ذووها وشككوا في نسبه. وبحسب موقع سبق قالت الزوجة “أم نوف” تلقينا اليوم الحكم بفاجعة فأين أذهب أنا وطفلتي “نوف” التي لم تبلغ العام حتى الآن؟ ومن لي بعد وفاة شقيقي الوحيد؟ ليس لي أحد غير زوجي في هذه الدنيا.

أناشد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء إعادة النظر في حكم القاضي الذي رُفع للاستئناف. الأصل بالشرع جمع الأسرة لا تشتيتها وتضييع مستقبل أبنائها، وعشنا أياماً عصيبة بسبب طول أمد الجلسات والأخذ والرد.

وأضافت قائلة :قدّم زوجي ما يثبت نسبه إلا أن القاضي تمسك بشهادة شيخ القبيلة الذي أكد عدم التصاهر بينهم، وهذا يعود لخلاف قديم.لا ملجأ لي إلا الله، فأنا ابنة زوجين منفصلين وسبق ورفعت قضية عضل على والدي وكسبتها وما إن تزوجت حتى دخلت في دوامة أخرى عكّرت صفو حياتنا ولم نستقر منذُ زواجنا.أناشد المحامين والمتخصصين بالوقوف معنا في قضيتنا المتعلقة بمصيري ومصير طفلتي الوحيدة.