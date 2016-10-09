شاهد: مندوب سوريا يهامس مندوب مصر قبيل جلسة مجلس الأمن التي صوتت فيها القاهرة لصالح مشروع روسيا

صحيفة المرصد: رصدت الكاميرات مندوبي مصر وسوريا لدى الأمم المتحدة يتهامسان قبيل جلسة مجلس الأمن التي صوتت فيها القاهرة لصالح مشروع روسيا بمنع الهدنة في حلب.
وكانت مصر قد رفضت الهدنة التي اقترحتها فرنسا في حلب وتكاتفت مع روسيا ضد جميع الدول العربية في موقع غريب أثار حفيظة المندوب السعودي وعلق مستغربا على الموقف المصري.
وأثار موقف مصر جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد مغردون وخبراء ومحللون استراتيجيون استمرار المساعدات السعودية لمصر في ظل موقفها ضد الشعب السوري، بحسب المغردين.
#شاهد | مندوبا #مصر وسوريا لدى الأمم المتحدة يتهامسان قبيل جلسة مجلس الأمن التي صوتت فيها القاهرة لصالح مشروع #روسيا pic.twitter.com/4t2eJ3drxa
— قناة الجزيرة (@AJArabic) October 9, 2016
تعليقات ( 18 )
صبحيحنا سعوديين اهل فزعه ولكن مع الاسف فزعتنا على حساب شعبنا مدخرتنا لناس ماتسوى.
الطائر الأزرقمؤتمر الشيشان وهجوم الاعلام المصري علينا واعتراف بشار بعلاقته القوية بالفرعون السيسي وأخيرا التصويت ضدنا.هيا اقتنعتوا ياع****
عدد التعليقات:2830
ابن الوطنمخالف للنشر
عدد التعليقات:2830
ابن الوطنأدعسو على وجيه الزيود احفاد الفيل الخونه اعداء الوطن عبيد الدولار
إستشاري صحلعنة من الله على بشار ومندوبه****
عدد التعليقات:14244
عمر السميرينعلم ان هناك شرفاء كُثر جدا في مصر لا يرضيهم هذا التصرف
عدد التعليقات:14244
عمر السميريباعوا دينهم من اجل حطام الدنيا
عدد التعليقات:2830
ابن الوطنقطعو عنقك يا زيدي اكيد يبغاه يشحطه لعن الله ايران و لاسد
مجرة التبانةموقف مصر ليس ضدنا بل ضد الشعب السوري الذي يجب ان ينزعج اما نحن فلايزعجنا طالما ليس ضدنا ، أستغرب ممن يروج لانزعاجنا من موقفهم مثل قناة الجزيرة.
ابو فيصلتركيا وقطر والسودان والمغرب فقط هم من يستحقون الاحترام ومن يعتمد عليهم كحلفاء. أما البقية يتبعون من غلب أو من يدفع ثمن أكثر...
عدد التعليقات:2051
توووووونسيةيهمس في أذنه ويقول له جت أوامر من العم سام وإيران مثل محيطنا******
عدد التعليقات:14244
عمر السميريآن الاوان لقطع الرز نهائيا
فاهم صح***مندوب مصر صوت مع مشروع القرار الفرنسي وبعدها بنصف ساعة صوت مع مشروع القرار الروسي تخبط سياسي اهوج
عدد التعليقات:14244
عمر السميريمصر ليست مع من يدفع اكثر بل مع من يدفع اخيرا
الحق يقاللا يحط شخص يده بيد مجرم الا ان يكون مجرما مثله حسبنا الله عليك ونعم الوكيل يالسيسي انكشف الان على حقيقته
عدد التعليقات:14244
عمر السميريالدور المصري اصبح ع المكشوف
زايد الوايليكل دوله لها سياستها وحقها كدوله شو يعني لازم يصيرون تبع لنا مثل الابن والاب مافي شي يزعل مصر دوله لها حريتها واستقلالها