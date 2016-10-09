شاهد: مندوب سوريا يهامس مندوب مصر قبيل جلسة مجلس الأمن التي صوتت فيها القاهرة لصالح مشروع روسيا

صحيفة المرصد: رصدت الكاميرات مندوبي مصر وسوريا لدى الأمم المتحدة يتهامسان قبيل جلسة مجلس الأمن التي صوتت فيها القاهرة لصالح مشروع روسيا بمنع الهدنة في حلب.

وكانت مصر قد رفضت الهدنة التي اقترحتها فرنسا في حلب وتكاتفت مع روسيا ضد جميع الدول العربية في موقع غريب أثار حفيظة المندوب السعودي وعلق مستغربا على الموقف المصري.

وأثار موقف مصر جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد مغردون وخبراء ومحللون استراتيجيون استمرار المساعدات السعودية لمصر في ظل موقفها ضد الشعب السوري، بحسب المغردين.