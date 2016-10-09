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شاهد: مندوب سوريا يهامس مندوب مصر قبيل جلسة مجلس الأمن التي صوتت فيها القاهرة لصالح مشروع روسيا

9 أكتوبر, 2016 , 18:56 م
شاهد: مندوب سوريا يهامس مندوب مصر قبيل جلسة مجلس الأمن التي صوتت فيها القاهرة لصالح مشروع روسيا
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صحيفة المرصد: رصدت الكاميرات مندوبي مصر وسوريا لدى الأمم المتحدة يتهامسان قبيل جلسة مجلس الأمن التي صوتت فيها القاهرة لصالح مشروع روسيا بمنع الهدنة في حلب.

وكانت مصر قد رفضت الهدنة التي اقترحتها فرنسا في حلب وتكاتفت مع روسيا ضد جميع الدول العربية في موقع غريب أثار حفيظة المندوب السعودي وعلق مستغربا على الموقف المصري.

وأثار موقف مصر جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد مغردون وخبراء ومحللون استراتيجيون استمرار المساعدات السعودية لمصر في ظل موقفها ضد الشعب السوري، بحسب المغردين.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    صبحي

    حنا سعوديين اهل فزعه ولكن مع الاسف فزعتنا على حساب شعبنا مدخرتنا لناس ماتسوى.
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  2. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    الطائر الأزرق

    مؤتمر الشيشان وهجوم الاعلام المصري علينا واعتراف بشار بعلاقته القوية بالفرعون السيسي وأخيرا التصويت ضدنا.هيا اقتنعتوا ياع****
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  3. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 19:13 م
    عدد التعليقات:2830

    ابن الوطن

    مخالف للنشر
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  4. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    نحن نعرف هؤلاء لكن المشكلة الذي لايريد أن يعترف أو أن يفيق من الوهم والأحلام ، ماذا عنهم بعد ذلك وماذا سوف يقولون عندما تكون لوحدك
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  5. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 19:11 م
    عدد التعليقات:2830

    ابن الوطن

    أدعسو على وجيه الزيود احفاد الفيل الخونه اعداء الوطن عبيد الدولار
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  6. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    إستشاري صح

    لعنة من الله على بشار ومندوبه****
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  7. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 19:10 م
    عدد التعليقات:14244

    عمر السميري

    نعلم ان هناك شرفاء كُثر جدا في مصر لا يرضيهم هذا التصرف
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  8. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 19:09 م
    عدد التعليقات:14244

    عمر السميري

    باعوا دينهم من اجل حطام الدنيا
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  9. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 19:08 م
    عدد التعليقات:2830

    ابن الوطن

    قطعو عنقك يا زيدي اكيد يبغاه يشحطه لعن الله ايران و لاسد
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  10. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    مجرة التبانة

    موقف مصر ليس ضدنا بل ضد الشعب السوري الذي يجب ان ينزعج اما نحن فلايزعجنا طالما ليس ضدنا ، أستغرب ممن يروج لانزعاجنا من موقفهم مثل قناة الجزيرة.
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  11. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    ابو فيصل

    تركيا وقطر والسودان والمغرب فقط هم من يستحقون الاحترام ومن يعتمد عليهم كحلفاء. أما البقية يتبعون من غلب أو من يدفع ثمن أكثر...
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  12. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 19:04 م
    عدد التعليقات:2051

    توووووونسية

    يهمس في أذنه ويقول له جت أوامر من العم سام وإيران مثل محيطنا******
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  13. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 19:01 م
    عدد التعليقات:14244

    عمر السميري

    آن الاوان لقطع الرز نهائيا
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  14. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    فاهم صح

    ***مندوب مصر صوت مع مشروع القرار الفرنسي وبعدها بنصف ساعة صوت مع مشروع القرار الروسي تخبط سياسي اهوج
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  15. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 19:00 م
    عدد التعليقات:14244

    عمر السميري

    مصر ليست مع من يدفع اكثر بل مع من يدفع اخيرا
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  16. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    الحق يقال

    لا يحط شخص يده بيد مجرم الا ان يكون مجرما مثله حسبنا الله عليك ونعم الوكيل يالسيسي انكشف الان على حقيقته
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  17. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 18:59 م
    عدد التعليقات:14244

    عمر السميري

    الدور المصري اصبح ع المكشوف
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  18. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    زايد الوايلي

    كل دوله لها سياستها وحقها كدوله شو يعني لازم يصيرون تبع لنا مثل الابن والاب مافي شي يزعل مصر دوله لها حريتها واستقلالها
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