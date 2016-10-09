بالفيديو: طالب يهاجم مدرس كبير في السن بروسيا.. شاهد كيف انتقم الطلاب منه!

ترجمة صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو اندفاع بعض الطلاب بإحدى المدارس الروسية للدفاع عن مدرسهم الكبير في السن بعد أن هاجمه طالب في أحد الفصول.

وأظهر الفيديو ردة فعل غريبة من أحد الطلاب بالفصل بعد أن سحب المدرس الذي يبدو عليه التقدم في السن سماعة الأذن من الطالب الذي رفض الانصات إليه، حيث قام الطالب يريد ضرب المدرس، بحسب “الديلي ميل” البريطانية

وقام بعض من طلاب الفصل بالدفاع عن مدرسهم بضرب زميلهم الذي أراد أن يضرب المدرس وطردوه خارج الفصل.

ورفضت الشرطة الروسية التعليق على الحادثة وقالت إنها ستحقق في الفيديو.