بالفيديو: طالب يهاجم مدرس كبير في السن بروسيا.. شاهد كيف انتقم الطلاب منه!

ترجمة صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو اندفاع بعض الطلاب بإحدى المدارس الروسية للدفاع عن مدرسهم الكبير في السن بعد أن هاجمه طالب في أحد الفصول.
وأظهر الفيديو ردة فعل غريبة من أحد الطلاب بالفصل بعد أن سحب المدرس الذي يبدو عليه التقدم في السن سماعة الأذن من الطالب الذي رفض الانصات إليه، حيث قام الطالب يريد ضرب المدرس، بحسب “الديلي ميل” البريطانية
وقام بعض من طلاب الفصل بالدفاع عن مدرسهم بضرب زميلهم الذي أراد أن يضرب المدرس وطردوه خارج الفصل.
ورفضت الشرطة الروسية التعليق على الحادثة وقالت إنها ستحقق في الفيديو.
تعليقات ( 21 )
معلم متقاعدلو عندنا فزعوا مع الطالب .
جنوبيه *هنا يقول بكل فخر قم للمعلم وفيه التبجيلا كاد للمعلم ان يكون رسولا اخ منك ياطالب الطايف انت وابوك تعلمو وشوفو كيف الفرق بينك وبينهم 💔
البركانارجل من***
بندريا ليت طلابنا في ثانوية الطائف تصرفوا مثل هؤلا الطلبة وادبوا الطالب الذي صفع المدرس وطردوا الطالب وولي امرة خارج الفصل مثل النكره ولكن ؟؟؟؟
جنوبيه *هاه شوفو قهر يدافعون عن معلمهم و عندنا ينكفخ ليكي قهر دايم هم افضل منا😓💔
اخو زنيفرشتان بينهم وبين حادثة الطائف المخجله والمصيبه الأكبر ان والد الطالب كان متواجد ***على هذه اشكال
ضمير الناساللباقه مالهاعلاقه بمسلم وغيرمسلم***التشددوالتعصب سبب كل بلاء***
مستر طريخمتصرف جميل من الطلاب تجاه معلمهم
جابر بن معزاناليوم جلدوا طلاب أمام مدرسة في تبوك ضاربين معلم حسبي الله عليهم وعلى كل من يعتدي على معلمه بدون وجه حق
حمدالتعليق رقم 2 استشهاد في غير محله احترام الطالب للمعلم يدل على احترامهلوالديه
الشايبمحترمين هالطلاب ..
aliكيف تنتقد أيها الناقد الحاقد (رقم 1) وأنت لا تعرف أن تكتب تعليقاً صحيحاً :) لازالنا = لازلنا ..... الحظيظ = الحضيض
رؤيةنشاما والله ... هذولي اللي يعرفون من هو صاحب المعروف ( كاد المعلم أن يكون رسولاً )
عدد التعليقات:10692
إنسان منصفأنشهد ,,,إنهم ,,,رجال ,,,أرجل ,,,من اللي ,,,,ماهمهم,,,,إلا القيل ,,والقال
الهمدانيمخالف للنشر
ساميماشاء الله هذا الوعي والاحترام
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناستغفرالله وأتوب اليه
ناقد مش حاقد(؛ لهذا تقدموا ونحن لازالنا في الحظيظ !