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بالفيديو: طالب يهاجم مدرس كبير في السن بروسيا.. شاهد كيف انتقم الطلاب منه!

9 أكتوبر, 2016 , 20:02 م
بالفيديو: طالب يهاجم مدرس كبير في السن بروسيا.. شاهد كيف انتقم الطلاب منه!
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ترجمة صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو اندفاع بعض الطلاب بإحدى المدارس الروسية للدفاع عن مدرسهم الكبير في السن بعد أن هاجمه طالب في أحد الفصول.

وأظهر الفيديو ردة فعل غريبة من أحد الطلاب بالفصل بعد أن سحب المدرس الذي يبدو عليه التقدم في السن سماعة الأذن من الطالب الذي رفض الانصات إليه، حيث قام الطالب يريد ضرب المدرس، بحسب “الديلي ميل” البريطانية

وقام بعض من طلاب الفصل بالدفاع عن مدرسهم بضرب زميلهم الذي أراد أن يضرب المدرس وطردوه خارج الفصل.

ورفضت الشرطة الروسية التعليق على الحادثة وقالت إنها ستحقق في الفيديو.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    9 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    معلم متقاعد

    لو عندنا فزعوا مع الطالب .
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  2. 20
    9 أكتوبر, 2016 , 21:07 م

    رجال هولاء الطلاب ويستحقون التقدير والاحترام.
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  3. 19
    9 أكتوبر, 2016 , 21:01 م

    باحترام المعلم وتقديرترقى الأمم .ولنا في قصص أبناء الصحابة تقدير أهل الحديث وأبناء الخلفاء مثل أبناء الرشيد والمامون وغيرهم قدوة حسنة في طلب
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  4. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    جنوبيه *

    هنا يقول بكل فخر قم للمعلم وفيه التبجيلا كاد للمعلم ان يكون رسولا اخ منك ياطالب الطايف انت وابوك تعلمو وشوفو كيف الفرق بينك وبينهم 💔
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  5. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    البركان

    ارجل من***
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  6. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    بندر

    يا ليت طلابنا في ثانوية الطائف تصرفوا مثل هؤلا الطلبة وادبوا الطالب الذي صفع المدرس وطردوا الطالب وولي امرة خارج الفصل مثل النكره ولكن ؟؟؟؟
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  7. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    جنوبيه *

    هاه شوفو قهر يدافعون عن معلمهم و عندنا ينكفخ ليكي قهر دايم هم افضل منا😓💔
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  8. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    اخو زنيفر

    شتان بينهم وبين حادثة الطائف المخجله والمصيبه الأكبر ان والد الطالب كان متواجد ***على هذه اشكال
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  9. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    ضمير الناس

    اللباقه مالهاعلاقه بمسلم وغيرمسلم***التشددوالتعصب سبب كل بلاء***
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  10. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    مستر طريخم

    تصرف جميل من الطلاب تجاه معلمهم
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  11. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    جابر بن معزان

    اليوم جلدوا طلاب أمام مدرسة في تبوك ضاربين معلم حسبي الله عليهم وعلى كل من يعتدي على معلمه بدون وجه حق
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  12. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    حمد

    التعليق رقم 2 استشهاد في غير محله احترام الطالب للمعلم يدل على احترامهلوالديه
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  13. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    الشايب

    محترمين هالطلاب ..
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  14. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    ali

    كيف تنتقد أيها الناقد الحاقد (رقم 1) وأنت لا تعرف أن تكتب تعليقاً صحيحاً :) لازالنا = لازلنا ..... الحظيظ = الحضيض
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  15. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 20:13 م

    التعليق رقم 2 استشهاد في غير محله
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  16. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    رؤية

    نشاما والله ... هذولي اللي يعرفون من هو صاحب المعروف ( كاد المعلم أن يكون رسولاً )
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  17. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 20:10 م
    عدد التعليقات:10692

    إنسان منصف

    أنشهد ,,,إنهم ,,,رجال ,,,أرجل ,,,من اللي ,,,,ماهمهم,,,,إلا القيل ,,والقال
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  18. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    الهمداني

    مخالف للنشر
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  19. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 20:06 م

    سامي

    ماشاء الله هذا الوعي والاحترام
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  20. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    استغفرالله وأتوب اليه
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  21. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    ناقد مش حاقد

    (؛ لهذا تقدموا ونحن لازالنا في الحظيظ !
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