فيديو يرصد مسلم في شوارع لندن بلا مأوى.. هل ساعده البريطانيون ؟

ترجمة صحيفة المرصد: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمدوّن بريطاني مسلم خلال تجربة اجتماعية ارتدى خلالها لباس إسلامي واستعطف سكان منطقة لندن.

وأظهر الفيديو تجاوباً من اللنديين تجاه الشاب المسلم الذي يدعى “حسن ساليمي” الذي حمل لافتة كتب عليها “بدون مأوى” بميدان “ليستر”، حيث عرض عليه البعض الطعام وحاول البعض الآخر إعطائه المال، بحسب “الديلي ميل” البريطانية.

وبينما تجاهله البعض إلا أن فتاة من 3 فتيات توقفن ليسألنه عن حاله عرضت عليه المال، في موقف وصفته “الديلي ميل” بالمؤثر.