بالفيديو.. الجبهة الشامية تبث اعترافات لمرتزقة عراقيين في ريف حلب

صحيفة المرصد – أورينت:بثت “الجبهة الشامية”، شريط فيديو يظهر اعترافات أربعة من عناصر من ميليشيات عراقية ، وقعوا أسرى قبل أيام خلال الهجوم المعاكس الذي شنته الفصائل الثورية في الشيخ سعد، وعزيزة بريف حلب الجنوبي.
واعترف 3 منهم أنهم قدموا من بغداد، والرابع من كربلاء، وأكدوا بأن “سبب مجيئهم هو الفقر والحاجة، حيث يتقاضى الواحد منهم 1500 دولار أجر القتال في سوريا.
تعليقات ( 2 )
مباركاكيد بيقولون كذا كذابين اهل تقيه المفروض اعدام لهؤلاء المجرمين ماجاء الا للقتل مرتزق حاقد المعجزة مجموعه افراد باسلحه خفيفه تقارع دول عظمى بعصاباتهم
فـهــــــدالكلاب يتركون الدواعش يلعبون في بلدهم ويجي يحارب في سوريا ارسلوهم جثث بعد التقطيع يديهم وارجلهم