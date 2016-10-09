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بالفيديو.. الجبهة الشامية تبث اعترافات لمرتزقة عراقيين في ريف حلب

9 أكتوبر, 2016 , 20:41 م
بالفيديو.. الجبهة الشامية تبث اعترافات لمرتزقة عراقيين في ريف حلب
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صحيفة المرصد – أورينت:بثت “الجبهة الشامية”، شريط فيديو يظهر اعترافات أربعة من عناصر من ميليشيات عراقية ، وقعوا أسرى قبل أيام خلال الهجوم المعاكس الذي شنته الفصائل الثورية في الشيخ سعد، وعزيزة بريف حلب الجنوبي.

واعترف 3 منهم أنهم قدموا من بغداد، والرابع من كربلاء، وأكدوا بأن “سبب مجيئهم هو الفقر والحاجة، حيث يتقاضى الواحد منهم 1500 دولار أجر القتال في سوريا.



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 21:04 م

    مبارك

    اكيد بيقولون كذا كذابين اهل تقيه المفروض اعدام لهؤلاء المجرمين ماجاء الا للقتل مرتزق حاقد المعجزة مجموعه افراد باسلحه خفيفه تقارع دول عظمى بعصاباتهم
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  2. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 20:52 م

    فـهــــــد

    الكلاب يتركون الدواعش يلعبون في بلدهم ويجي يحارب في سوريا ارسلوهم جثث بعد التقطيع يديهم وارجلهم
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