بالفيديو.. الجبهة الشامية تبث اعترافات لمرتزقة عراقيين في ريف حلب

صحيفة المرصد – أورينت:بثت “الجبهة الشامية”، شريط فيديو يظهر اعترافات أربعة من عناصر من ميليشيات عراقية ، وقعوا أسرى قبل أيام خلال الهجوم المعاكس الذي شنته الفصائل الثورية في الشيخ سعد، وعزيزة بريف حلب الجنوبي.

واعترف 3 منهم أنهم قدموا من بغداد، والرابع من كربلاء، وأكدوا بأن “سبب مجيئهم هو الفقر والحاجة، حيث يتقاضى الواحد منهم 1500 دولار أجر القتال في سوريا.