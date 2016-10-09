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بالفيديو : لحظة سقوط طالب سوري موالي للنظام ميتاً أثناء رفع العلم فوق صورة بشار

9 أكتوبر, 2016 , 20:48 م
بالفيديو : لحظة سقوط طالب سوري موالي للنظام ميتاً أثناء رفع العلم فوق صورة بشار
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صحيفة المرصد:أظهر مقطع فيديو، تداوله ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الطلبة في إحدى المدارس السورية، تجمهروا لمشاهدة طالب موالي حاول رفع علم نظام الأسد فوق سطحها، ولكن النتيجة لم تحمد عقباها.

ووثقت المشاهد لحظة تسلق الطالب الذي حاول أن ينال إعجاب من حوله بتلك المهمة، ووصل إلى نهاية سور المدرسة، وبعد أن تمسك بالسقف سقط بشكل مفاجئ، بعدما أصبح جسده قرب صورة للرئيس السوري بشار الأسد.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    ضمير الناس

    ماصيده بشارقدماهويم هالشقربالساحه وحالة الترصيص بالجنز***امابشارفعقابه نهايته التي ستكون اكثراهانه من هذا الارعن***
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  2. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 21:11 م

    تأملات ....

    خلي الهياط والتطبيل ينفعه ، ويا كثرهم في هذا الزمن
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  3. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    عبد الرحمن

    أعوذ بالله من سوء الخاتمة .
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  4. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    محمد

    صدق الله حين قال فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ
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  5. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    ابو شنب

    اللهم لا ترفع لاهم رأيه
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  6. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    ابو فيصل

    الحمدلله على هلاكه. خنزير نجس موالي للمجرمين. إن شاء الله نسمع قريباً كسر رقبة الخائن بشار واعوانه
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  7. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    سامح

    الحين سوريا بدمشق
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  8. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    علي العمري

    الله. لا يرحمه.
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  9. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    خليجي

    احدى ضحايا بشار
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