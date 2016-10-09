بالفيديو : لحظة سقوط طالب سوري موالي للنظام ميتاً أثناء رفع العلم فوق صورة بشار

صحيفة المرصد:أظهر مقطع فيديو، تداوله ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الطلبة في إحدى المدارس السورية، تجمهروا لمشاهدة طالب موالي حاول رفع علم نظام الأسد فوق سطحها، ولكن النتيجة لم تحمد عقباها.

ووثقت المشاهد لحظة تسلق الطالب الذي حاول أن ينال إعجاب من حوله بتلك المهمة، ووصل إلى نهاية سور المدرسة، وبعد أن تمسك بالسقف سقط بشكل مفاجئ، بعدما أصبح جسده قرب صورة للرئيس السوري بشار الأسد.