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كيف انتقد خاشقجي موقف مصر بعد التصويت على مشروعي قرارين قدمتهما فرنسا و روسيا

9 أكتوبر, 2016 , 20:56 م
كيف انتقد خاشقجي موقف مصر بعد التصويت على مشروعي قرارين قدمتهما فرنسا و روسيا
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صحيفة المرصد: وجَّه الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، انتقاداً لاذعاً للسياسة المصرية، بعد أن قام مندوب مصر بالتصويت على مشروعي قراراين متناقضين قدمتهما كلاً من روسيا وفرنسا حول الأزمة السورية.

وقال خاشقجي في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” الدبلوماسية المصرية غريبة، صوتت مع مشروع قرار فرنسي بمجلس الأمن يفرض حظر طيران فوق حلب ثم صوتت لمشروع روسي يناقضه خلال أقل من ساعة !”.



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 21:14 م

    موحد

    مصر لمن غلب ومصر ليست هي مصر حسني
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  2. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 21:04 م
    عدد التعليقات:11170

    برق الحرم

    (((((((ابواق الاحزاب واقلامهم .... وجدوا فرصة على طبق من ذهب))))))))
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