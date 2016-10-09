  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

“الإندبندنت” البريطانية تعتذر للشيخ ناصر الصباح علناً لهذا السبب

9 أكتوبر, 2016 , 21:08 م
“الإندبندنت” البريطانية تعتذر للشيخ ناصر الصباح علناً لهذا السبب
  • 194
  • 0
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: قدمت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، اليوم الأحد، اعتذاراً للشيخ ناصر الصباح، رئيس الوزراء الكويتي الأسبق، وذلك إثر نشرها أخباراّ كاذبة أضرت بسمعته.

وقالت “الإندبندنت” في اعتذارها أنها اكتشف خطأ في اليوم التالي لنشرها مقالاً في شهر أبريل الماضي، بخصوص من هنأوا ملكة بريطانيا بعيد ميلادها، ومنهم الشيخ ناصر الصباح، واصفةً إياه بـ “الديكتاتور”، الذي لا يستحق أن تستقبله الملكة إليزابيث، لكونه أحد طغاة العالم، ومثله مثل الديكتاتور الأفريقي “روبرت موجابي”.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في اعتذارها أن ما نُشر لم يكن فقط غير صحيح، بل إنه تسبب في التشهير بسمعة الشيخ ناصر، وألحق به أضرارًا جسيمة، بحسب وصف الصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن شخصاً آخر كان هو المقصود بالمقال غير الشيخ ناصر، وجاء الاعتذار على شكل عنوان رئيسي تحت مسمى: “الشيخ ناصر نعتذر منك لما نشرناه وأضر بسمعتك”.



تعليقات ( 0 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم