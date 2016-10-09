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خالد التويجري للسيسي: كيف يحدث ذلك منكم تجاه السعودية؟!

9 أكتوبر, 2016 , 21:39 م
خالد التويجري للسيسي: كيف يحدث ذلك منكم تجاه السعودية؟!
  • 5٬349
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صحيفة المرصد: انتقد رئيس الديوان الملكي سابقًا، خالد التويجري، موقف مصر من وقف القتال في سوريا ومشروع الهدنة في مجلس الأمن، معرباً عن أسفه من الموقف المصري بشأن مشروع القرار الروسي.

وكتب التويجري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” مشاركاً بهاشتاق ‏‫#مصر_تصوت_لصالح_المشروع_الروسي: “أسف ما بعده أسف يا فخامة الرئيس أن يحدث ذلك منكم تجاه المملكة بالذات. أنسيتم مواقفنا معكم كأشقاء!!”.

يذكر أن مصر صوتت لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي في أزمة سوريا، متوافقة بذلك مع الصين وفنزويلا، ما أثار انتقادات كبيرة لمصر على المستوى الدبلوماسي، علاوة على ردود الأفعال الغاضبة في الشارع العربي.



تعليقات ( 78 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 78
    9 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    الخبر الصحيح

    والسيسي خلى فيها اشقاء وان لم تستحي فاصنع ما شيئت ونقول له سوووود الله وجهك يا سويد الوجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 77
    9 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    اظني في محله

    يادول الخليج اطردوا المصرين خلوا السيسي يفرح بهم يصير انقلاب في مصر حقيقه ماله خاتمه نصيحة لاتصدقونه ولا تثقون به اصحاب مطامع. الحذر ثم الحذر مِن مصر
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  3. 76
    9 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    سهوكه

    قبل أن تخرج دع رأسك في بـيـتـك من باب ِ الحذر .... في بلاد العـُرب أضـحـى كلُ راس ٍ في خطر ما عدا راسَ الشهر !
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  4. 75
    9 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    يافخامة الرئيس لا تليق

    هل بعد المواقف العديدة للنظام المصري التي خذلت بها المملكة بالرغم من بذل الغالي والنفيس لدعم مصر أن نطلق على من ينكر الجميل يافخامة الرئيس
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  5. 74
    9 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    بدر

    يا اخوان لا احد يخلط بين نظام العسكر السيسي والشعب المصري يضل الشعب المصري اخوه لنا
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  6. 73
    9 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    جبال سدير

    وش نقول ياخالد التويجري وش نخلي تغفل عين العبد وعين الله لاتغفل
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  7. 72
    9 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    اسمرعبر

    وقف الرز عنه والله مايستمر شهر
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  8. 71
    9 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    الهاشمي

    من متى نثق فيهم هؤلاء مثل الحرباء كل يوم بوجهه
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  9. 70
    9 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    عسير الهول

    حكومة CC مع من يدفع اكثر ..وسلامتكم
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  10. 69
    9 أكتوبر, 2016 , 22:57 م
    عدد التعليقات:121

    شقردي بطران

    أي والله اسف مابعده اسف
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  11. 68
    9 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    الفراسة والحكمة

    أعتقد كل من يملك حكمة وفراسة يعلم أن من خان رئيسه بكل تأكيد سيخون كل من سانده ودعمه
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  12. 67
    9 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    حب الوطن

    مخالف
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  13. 66
    9 أكتوبر, 2016 , 22:47 م

    مقلقل

    توك ياخالد تعرف بأن المصري نصب عليكم 😏
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  14. 65
    9 أكتوبر, 2016 , 22:47 م

    خبزاً خبزتيه يالر........ كليه

    بدون تعليق !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 64
    9 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    🌟ريما Rima 🌟↩ الاخونج وعلمانيين ولبراليين واذناب إيران وداعش والمليشيات الشيعية ■الله يستر علينا - الله لايستر عليك وانطمي يالغثا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 63
    9 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    زمن الذكريات

    احذرو ابتسامه السيسي!!! لولا الله ثم وقفه ملك لكانت مصر الان في مهب الريح *الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله وحفظ الله لنا الملك سلمان ونصره
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  17. 62
    9 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    الامور متأزمة جدا والعالم على شفير حرب عالمية ثالثة . الله يستر من تالي الايام
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  18. 61
    9 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية

    يا مصري ستدفعون الثمن غاليا وسينهار الاقتصاد العسكري وسيثور شرفاء الجيش من الثكنات ومن السجود وسندوسكم مثل الصراصير فمصر إلى الهاوية الإقتصادية
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  19. 60
    9 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    صويلح

    والعقار بدء ينزل سعره الله يديم علينا النعمه ويحفظ قيادتنا بقياده الملك سلمان ومساعديه واعوانه ويكفينا الشر من شر ما خلق طولت عليكم واسف لطول الكلام
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  20. 59
    9 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    حسبي الله ونعم الوكيل□🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷□■
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 58
    9 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    القناة 🐷تصب الزيت على النار _لقت عذر لكي تتكلم عن تاج رأسها السعودية
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  22. 57
    9 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    حفظك الله يالسسعودية بلد الخير وتسعى لاستقرار العالم بدون حروب وبدون طائفية وتدعم القريب والبعيد تنصر المسلمين بما تستطيع _لكن لايوجد من يقف معنا😡
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  23. 56
    9 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    صويلح

    خذ عند مثال رز الوليمه ابو عشره كيلو كان يا الحبيب ب83 ريال الايام ذي في حدود 60 ريال الاسعار بتنزل اكثر واكثر الله يديم نعمه الامن والامان علينا
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  24. 55
    9 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    عمر

    الله يذكر ايامك بخير انت والمرحوم بئذن الله ابو متعب
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  25. 54
    9 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    حسن

    الله يوفقك استاذ خالد التوبجري وويسعدك دنيا واخره
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  26. 53
    9 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    صويلح

    والله نزلت اسعارها خذ حليب النيدو مثلا كان يا الحبيب ب78 ريال والايام ذي52 ريال احمدوا ربكم على نعمه الاسلام
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  27. 52
    9 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    رءيسكم الشرعي 😂هذا حبيب إيران اخونجي 🐷
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  28. 51
    9 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    مندوب مصر يصوت لصالح بشار وروسيا ويخالف التوجه العربية بقياده السعودية

    مندوب مصر بمجلس الامن يصوت لصالح بشار وكانه يقول اقتل الشعب السوري كما تريد يجب محاسبه نظام الانقلاب العسكري الذي صوت لصالح الارهاب
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  29. 50
    9 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الاخونج وعلمانيين ولبراليين واذناب إيران وداعش والمليشيات الشيعية ■الله يستر علينا ويحفظ حكومتنا وبلادنا ■بعض الرؤساء العرب وبه دول خليجية تعادينا 😢
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  30. 49
    9 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    صويلح

    الرز والحليب والحديد والصلصله والشطه والتونه والبصل والبرتكان والموز والتفاح والجرجير والشاي والبراد والملعقه والسكين والقلم والمرسم نزلت اسعارها
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  31. 48
    9 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    قبل فترة قصيرة فقط أيقنت أن التويجري مظلوم .
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  32. 47
    9 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    عايش اللحظة .

    مافي خير مدام انقلب على الرئيس الشرعي للبلد ( محمد مرسي ) .
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  33. 46
    9 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    الخاين لايثق فيه اتمنا السعودية تدك الخونه وتسقط عروشهم

    اوقفو الدعم عن الخاين حتى يسقط لا نستبعد يدعم الارهاب
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  34. 45
    9 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    كلمة حق

    مره مريت مصريين في سكن وفيه مباراه للمنتخب السعودي واليابان لقيت المصريين يشجعون اليابان بحراره وهم ياكلون خيرنا والنَّاس يحترمونهم شعب عجيب
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  35. 44
    9 أكتوبر, 2016 , 22:19 م

    سعد ينتظر الفرج

    تنبيه رحم الله رجل سمع فاوعى السلام عليكم حافز فيه شي والا شي والله يحفظكم
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  36. 43
    9 أكتوبر, 2016 , 22:19 م

    نفر معلوم

    معلومه تخفى على الكثيرين مصر ارسلت دبابات وضخيره للنظام السوري عام 2015 والا زالت تدعم سوريا
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  37. 42
    9 أكتوبر, 2016 , 22:17 م

    نفر معلوم

    انت بالذات وينك**** اختفيت
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  38. 41
    9 أكتوبر, 2016 , 22:17 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الأحزاب دمار للاوطان حزب الآت بلبنان يحرس إسرائيل وبغزة حزب هو حركة حماس حبيبة إيران وحارسة لإسرائيل وبمصر الاخونج وتدعمهم قطر وهم صنفوا با إرهابيين❗
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  39. 40
    9 أكتوبر, 2016 , 22:17 م

    الآن صحا الضمير الم تعرف أنها ما تدوم لأحد
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  40. 39
    9 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    بارجه الخليج

    ويا للعرب من شر قد اقترب استعدو لذلك اليوم
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  41. 38
    9 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    🌟ريما Rima 🌟↩ أتمنى أن تتعلموا من السعودية السعودية ماتدعم الأحزاب على حساب وطن بل تتعامل بكل خير مع حكومات - خلي امانيك لك وتكلمي باللي تفهمين
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  42. 37
    9 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    الشايب

    ليس تصويت فقط بل يدعم بشار بالسلاح والذخيره ..؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 36
    9 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    الصبر في العير

    عاشورا عاشورا صومو تصحو صومو يوما قبله او يوما بعده مخالفة للناس الي انتم خابرينهم
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  44. 35
    9 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    أتمنى أن تتعلموا من السعودية السعودية ماتدعم الأحزاب على حساب وطن بل تتعامل بكل خير مع حكومات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 34
    9 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    من خان بلاده ورئيسه لايستغرب يخون شقيقه

    مصر للاسف تضح ان حكم العسكر لايثق به كاحليف و يجب البحث عن البديل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 33
    9 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    فيه بعد من يعمل نفسه اخ وصديق لنا وستكشفه الأيام على حقيقته والسنين السابقة شاهده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 32
    9 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    إن لم تستح فاصنع ماتشاء يا C
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 31
    9 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 30
    9 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 29
    9 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    معلم محترف

    مخالف
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  51. 28
    9 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    شمس و قمر

    اتمنى أن تتعلموا من قطر لكي لا تنصدموا مرات ومرات
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  52. 27
    9 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    بركات

    تاااابعو برنامج لا يحوشك حبروك الآن على النايل سات القناه ترددها 4758742 عمودي4665 افقي6422
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 26
    9 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    محمد العمري

    بدري توك تدري بعد أعطيته مليارات تبا لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  54. 25
    9 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اللي غدرو بنا المخلوع المحروق صالح عالجناه وصار يقصف حدودنا واللحين السيسي يقف ضد مصالحنا❗الله ينتقم منكم___صدق احذر من عدوك مره وصديق 1000 مرة
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  55. 24
    9 أكتوبر, 2016 , 21:59 م

    عدو داعش

    عينت مليارات البلد اللي صبيتها على السيسي واعوانه
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  56. 23
    9 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    لا تنسون الصيام بكره و بعده
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  57. 22
    9 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    فيا عجبا لمن ربيت طفلا،ألقمه بأطراف البنان أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتدساعده رماني أعلمه الفتوة كل وقت ،فلما طر شاربه جفاني
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  58. 21
    9 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    تأملات ....

    يا خالد ـ إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمردا ـ وهذا السيسي كالحية في شدة البرد تحزن عليها فتدفيها وإذا أحست بالدفئ لدغتك يا صاحبي
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  59. 20
    9 أكتوبر, 2016 , 21:54 م
    عدد التعليقات:256

    &بدر الصاعدي&

    اللهم لك الحمد ولك الشكر...!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 19
    9 أكتوبر, 2016 , 21:53 م
    عدد التعليقات:256

    &بدر الصاعدي&

    الحمدلله من بدايته ونحن عارفينه اذا تو الناس تعرفه....السيسي الامام المفضل لليبروجاميه المتخلفين.....!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  61. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 21:53 م
    عدد التعليقات:95

    الشمال

    اقسم بالله العضيم ناس في مخطط نمار 3020 غرب الرياض مو بعيدين غالبية الاحياء جنيهم عايشين بلا كهرباء فلل بنوها وعايشين على الفوانيس و المواطير
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  62. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 21:52 م

    عبدالعزيز الشمري

    السعوديه كانت تعي انه بدل مرسي سيأتي مرسي آخر مثل ماحدث في تركيا ؛ ولكن اذا ذهب الجيش المصري وانهار فلن يعود ابداً ولن تكون هناك دوله اسمها مصر
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  63. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 21:52 م

    نهير

    الله علي زمان راح
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  64. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    علي العمري

    وربي. مصر بلد *** وعندنا. خمس ملاين مصري اكل. البلد. ليش ما نصدهم. السيسي. وفي حريقه. الي. متي. نقف. مع. هذا. ناكر الجميل.
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  65. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    الاستثماااااااااااااااار الحقيقي هو في الموااااااااااااطن الذي يفدي تراب وطنه بدمه اما غير ذلك فهو استثمار خاسر وافهمو
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  66. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    عبدالعزيز الشمري

    الله يرحم ابو متعب .:.كان هدف السعوديه دعم مصر وليس السيسي ؛ لأنها كانت على حافة انهيار واصطدام الجيش مع انصار الأخوان وهذه كارثه لولا التدخل السعودي
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  67. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    عجب

    مصر الان تبي رضا روسيا باي شكل عشان ترجع السياحه لشرم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  68. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    كروان

    بعد إيه ترسل كتاب بعد ترسل عتاب، ليتنا من رأيك سالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  69. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 21:47 م

    مبارك

    بالمناسبه الشيعه يصومون يوم عاشوراء طبعا ما يصوموه اذن كيف انهم متبعين للكتاب والسنه الشيعه نسفوا بالكتاب والسنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    يعني كان توقعك خطا في مصر هذا يدل انك لاتفقه بالسياسه اتركو السياسه لاهلها ولاة الامر ادرى،، لاباس ياالتويجري كنت مخطئ بدورك بالاقناع والدعم
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  71. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    ابو حاتم

    واتفق العرب علي الا يتفقوا بصراحه الي سوته مصر صفعه للعروبه جميعا لابد من اعادة النظر وبناء جيش خليجي موحد والاعتماد علي ابناء الوطن فالوطن غالي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  72. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    أنتم شفتوا حاجة !! لس حتشوفوا وحفكركوا ، كلماتهم ليست كالكلامات ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    تأملات ....

    مساك الله بالخير يا وجه السعد ، ورحم الله الي في ثرى العود مدفون ( حبيب الشعب عبد الله )
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  74. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 21:43 م
    عدد التعليقات:95

    الشمال

    السيسي عارف جدا حتى لو عارض سياسة المملكة راح تتدفق المليارات عليه من السعودية وعشان كذه قال اكسب السلاح الروسي والمليارت السعودية
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  75. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    ابوعبدالله

    ان اكرمت الكريم ملكته وان اكرمت اللئم تمرد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  76. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    من المدينه

    بعد قضية تيران وصنافير وانه تباع المملكه اتخذ موقف لكسب محبة شعبه بان كل مايخالف السعوديه يحبه شعبه ليس وجه نظر انما حقيقه حقيقه مؤلمه
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  77. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    كُنتُم لاتسمعون إلا أصواتكم حتى سمعنا أنينكم
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  78. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 21:40 م
    عدد التعليقات:95

    الشمال

    قادة الانقلاب في مصر سياستهم معاهم معاهم عليهم عليهم
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