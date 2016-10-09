خالد التويجري للسيسي: كيف يحدث ذلك منكم تجاه السعودية؟!

صحيفة المرصد: انتقد رئيس الديوان الملكي سابقًا، خالد التويجري، موقف مصر من وقف القتال في سوريا ومشروع الهدنة في مجلس الأمن، معرباً عن أسفه من الموقف المصري بشأن مشروع القرار الروسي.

وكتب التويجري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” مشاركاً بهاشتاق ‏‫#مصر_تصوت_لصالح_المشروع_الروسي: “أسف ما بعده أسف يا فخامة الرئيس أن يحدث ذلك منكم تجاه المملكة بالذات. أنسيتم مواقفنا معكم كأشقاء!!”.

يذكر أن مصر صوتت لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي في أزمة سوريا، متوافقة بذلك مع الصين وفنزويلا، ما أثار انتقادات كبيرة لمصر على المستوى الدبلوماسي، علاوة على ردود الأفعال الغاضبة في الشارع العربي.