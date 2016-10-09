خالد التويجري للسيسي: كيف يحدث ذلك منكم تجاه السعودية؟!

صحيفة المرصد: انتقد رئيس الديوان الملكي سابقًا، خالد التويجري، موقف مصر من وقف القتال في سوريا ومشروع الهدنة في مجلس الأمن، معرباً عن أسفه من الموقف المصري بشأن مشروع القرار الروسي.
وكتب التويجري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” مشاركاً بهاشتاق #مصر_تصوت_لصالح_المشروع_الروسي: “أسف ما بعده أسف يا فخامة الرئيس أن يحدث ذلك منكم تجاه المملكة بالذات. أنسيتم مواقفنا معكم كأشقاء!!”.
يذكر أن مصر صوتت لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي في أزمة سوريا، متوافقة بذلك مع الصين وفنزويلا، ما أثار انتقادات كبيرة لمصر على المستوى الدبلوماسي، علاوة على ردود الأفعال الغاضبة في الشارع العربي.
#مصر_تصوت_لصالح_المشروع_الروسي أسف ما بعده أسف يا فخامة الرئيس أن يحدث ذلك منكم تجاه المملكة بالذات. أنسيتم مواقفنا معكم كأشقاء!!
— خالد التويجري (@kt_tuwaijri) October 9, 2016
تعليقات ( 78 )
الخبر الصحيحوالسيسي خلى فيها اشقاء وان لم تستحي فاصنع ما شيئت ونقول له سوووود الله وجهك يا سويد الوجه
اظني في محلهيادول الخليج اطردوا المصرين خلوا السيسي يفرح بهم يصير انقلاب في مصر حقيقه ماله خاتمه نصيحة لاتصدقونه ولا تثقون به اصحاب مطامع. الحذر ثم الحذر مِن مصر
سهوكهقبل أن تخرج دع رأسك في بـيـتـك من باب ِ الحذر .... في بلاد العـُرب أضـحـى كلُ راس ٍ في خطر ما عدا راسَ الشهر !
يافخامة الرئيس لا تليقهل بعد المواقف العديدة للنظام المصري التي خذلت بها المملكة بالرغم من بذل الغالي والنفيس لدعم مصر أن نطلق على من ينكر الجميل يافخامة الرئيس
بدريا اخوان لا احد يخلط بين نظام العسكر السيسي والشعب المصري يضل الشعب المصري اخوه لنا
جبال سديروش نقول ياخالد التويجري وش نخلي تغفل عين العبد وعين الله لاتغفل
اسمرعبروقف الرز عنه والله مايستمر شهر
الهاشميمن متى نثق فيهم هؤلاء مثل الحرباء كل يوم بوجهه
عسير الهولحكومة CC مع من يدفع اكثر ..وسلامتكم
عدد التعليقات:121
شقردي بطرانأي والله اسف مابعده اسف
الفراسة والحكمةأعتقد كل من يملك حكمة وفراسة يعلم أن من خان رئيسه بكل تأكيد سيخون كل من سانده ودعمه
حب الوطنمخالف
مقلقلتوك ياخالد تعرف بأن المصري نصب عليكم 😏
خبزاً خبزتيه يالر........ كليهبدون تعليق !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
زمن الذكرياتاحذرو ابتسامه السيسي!!! لولا الله ثم وقفه ملك لكانت مصر الان في مهب الريح *الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله وحفظ الله لنا الملك سلمان ونصره
حسبنا الله ونعم الوكيلالامور متأزمة جدا والعالم على شفير حرب عالمية ثالثة . الله يستر من تالي الايام
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةيا مصري ستدفعون الثمن غاليا وسينهار الاقتصاد العسكري وسيثور شرفاء الجيش من الثكنات ومن السجود وسندوسكم مثل الصراصير فمصر إلى الهاوية الإقتصادية
صويلحوالعقار بدء ينزل سعره الله يديم علينا النعمه ويحفظ قيادتنا بقياده الملك سلمان ومساعديه واعوانه ويكفينا الشر من شر ما خلق طولت عليكم واسف لطول الكلام
↩🌟ريما Rima 🌟↩حسبي الله ونعم الوكيل□🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷□■
↩🌟ريما Rima 🌟↩القناة 🐷تصب الزيت على النار _لقت عذر لكي تتكلم عن تاج رأسها السعودية
↩🌟ريما Rima 🌟↩حفظك الله يالسسعودية بلد الخير وتسعى لاستقرار العالم بدون حروب وبدون طائفية وتدعم القريب والبعيد تنصر المسلمين بما تستطيع _لكن لايوجد من يقف معنا😡
صويلحخذ عند مثال رز الوليمه ابو عشره كيلو كان يا الحبيب ب83 ريال الايام ذي في حدود 60 ريال الاسعار بتنزل اكثر واكثر الله يديم نعمه الامن والامان علينا
عمرالله يذكر ايامك بخير انت والمرحوم بئذن الله ابو متعب
حسنالله يوفقك استاذ خالد التوبجري وويسعدك دنيا واخره
صويلحوالله نزلت اسعارها خذ حليب النيدو مثلا كان يا الحبيب ب78 ريال والايام ذي52 ريال احمدوا ربكم على نعمه الاسلام
↩🌟ريما Rima 🌟↩رءيسكم الشرعي 😂هذا حبيب إيران اخونجي 🐷
مندوب مصر يصوت لصالح بشار وروسيا ويخالف التوجه العربية بقياده السعوديةمندوب مصر بمجلس الامن يصوت لصالح بشار وكانه يقول اقتل الشعب السوري كما تريد يجب محاسبه نظام الانقلاب العسكري الذي صوت لصالح الارهاب
↩🌟ريما Rima 🌟↩الاخونج وعلمانيين ولبراليين واذناب إيران وداعش والمليشيات الشيعية ■الله يستر علينا ويحفظ حكومتنا وبلادنا ■بعض الرؤساء العرب وبه دول خليجية تعادينا 😢
صويلحالرز والحليب والحديد والصلصله والشطه والتونه والبصل والبرتكان والموز والتفاح والجرجير والشاي والبراد والملعقه والسكين والقلم والمرسم نزلت اسعارها
💎⭐️عهود⭐️💎قبل فترة قصيرة فقط أيقنت أن التويجري مظلوم .
عايش اللحظة .مافي خير مدام انقلب على الرئيس الشرعي للبلد ( محمد مرسي ) .
الخاين لايثق فيه اتمنا السعودية تدك الخونه وتسقط عروشهماوقفو الدعم عن الخاين حتى يسقط لا نستبعد يدعم الارهاب
كلمة حقمره مريت مصريين في سكن وفيه مباراه للمنتخب السعودي واليابان لقيت المصريين يشجعون اليابان بحراره وهم ياكلون خيرنا والنَّاس يحترمونهم شعب عجيب
سعد ينتظر الفرجتنبيه رحم الله رجل سمع فاوعى السلام عليكم حافز فيه شي والا شي والله يحفظكم
نفر معلوممعلومه تخفى على الكثيرين مصر ارسلت دبابات وضخيره للنظام السوري عام 2015 والا زالت تدعم سوريا
نفر معلومانت بالذات وينك**** اختفيت
↩🌟ريما Rima 🌟↩الأحزاب دمار للاوطان حزب الآت بلبنان يحرس إسرائيل وبغزة حزب هو حركة حماس حبيبة إيران وحارسة لإسرائيل وبمصر الاخونج وتدعمهم قطر وهم صنفوا با إرهابيين❗
بارجه الخليجويا للعرب من شر قد اقترب استعدو لذلك اليوم
الشايبليس تصويت فقط بل يدعم بشار بالسلاح والذخيره ..؟؟
الصبر في العيرعاشورا عاشورا صومو تصحو صومو يوما قبله او يوما بعده مخالفة للناس الي انتم خابرينهم
↩🌟ريما Rima 🌟↩أتمنى أن تتعلموا من السعودية السعودية ماتدعم الأحزاب على حساب وطن بل تتعامل بكل خير مع حكومات
من خان بلاده ورئيسه لايستغرب يخون شقيقهمصر للاسف تضح ان حكم العسكر لايثق به كاحليف و يجب البحث عن البديل
↩🌟ريما Rima 🌟↩فيه بعد من يعمل نفسه اخ وصديق لنا وستكشفه الأيام على حقيقته والسنين السابقة شاهده
↩🌟ريما Rima 🌟↩إن لم تستح فاصنع ماتشاء يا C
معلم محترفمخالف
شمس و قمراتمنى أن تتعلموا من قطر لكي لا تنصدموا مرات ومرات
بركاتتاااابعو برنامج لا يحوشك حبروك الآن على النايل سات القناه ترددها 4758742 عمودي4665 افقي6422
محمد العمريبدري توك تدري بعد أعطيته مليارات تبا لك
↩🌟ريما Rima 🌟↩اللي غدرو بنا المخلوع المحروق صالح عالجناه وصار يقصف حدودنا واللحين السيسي يقف ضد مصالحنا❗الله ينتقم منكم___صدق احذر من عدوك مره وصديق 1000 مرة
عدو داعشعينت مليارات البلد اللي صبيتها على السيسي واعوانه
تأملات ....يا خالد ـ إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمردا ـ وهذا السيسي كالحية في شدة البرد تحزن عليها فتدفيها وإذا أحست بالدفئ لدغتك يا صاحبي
عدد التعليقات:256
&بدر الصاعدي&اللهم لك الحمد ولك الشكر...!
عدد التعليقات:256
&بدر الصاعدي&الحمدلله من بدايته ونحن عارفينه اذا تو الناس تعرفه....السيسي الامام المفضل لليبروجاميه المتخلفين.....!
عدد التعليقات:95
الشمالاقسم بالله العضيم ناس في مخطط نمار 3020 غرب الرياض مو بعيدين غالبية الاحياء جنيهم عايشين بلا كهرباء فلل بنوها وعايشين على الفوانيس و المواطير
عبدالعزيز الشمريالسعوديه كانت تعي انه بدل مرسي سيأتي مرسي آخر مثل ماحدث في تركيا ؛ ولكن اذا ذهب الجيش المصري وانهار فلن يعود ابداً ولن تكون هناك دوله اسمها مصر
نهيرالله علي زمان راح
علي العمريوربي. مصر بلد *** وعندنا. خمس ملاين مصري اكل. البلد. ليش ما نصدهم. السيسي. وفي حريقه. الي. متي. نقف. مع. هذا. ناكر الجميل.
عبدالعزيز الشمريالله يرحم ابو متعب .:.كان هدف السعوديه دعم مصر وليس السيسي ؛ لأنها كانت على حافة انهيار واصطدام الجيش مع انصار الأخوان وهذه كارثه لولا التدخل السعودي
عجبمصر الان تبي رضا روسيا باي شكل عشان ترجع السياحه لشرم
كروانبعد إيه ترسل كتاب بعد ترسل عتاب، ليتنا من رأيك سالمين
مباركبالمناسبه الشيعه يصومون يوم عاشوراء طبعا ما يصوموه اذن كيف انهم متبعين للكتاب والسنه الشيعه نسفوا بالكتاب والسنه
سعودي💚🇸🇦💚وافتخريعني كان توقعك خطا في مصر هذا يدل انك لاتفقه بالسياسه اتركو السياسه لاهلها ولاة الامر ادرى،، لاباس ياالتويجري كنت مخطئ بدورك بالاقناع والدعم
ابو حاتمواتفق العرب علي الا يتفقوا بصراحه الي سوته مصر صفعه للعروبه جميعا لابد من اعادة النظر وبناء جيش خليجي موحد والاعتماد علي ابناء الوطن فالوطن غالي.
تأملات ....مساك الله بالخير يا وجه السعد ، ورحم الله الي في ثرى العود مدفون ( حبيب الشعب عبد الله )
عدد التعليقات:95
الشمالالسيسي عارف جدا حتى لو عارض سياسة المملكة راح تتدفق المليارات عليه من السعودية وعشان كذه قال اكسب السلاح الروسي والمليارت السعودية
ابوعبداللهان اكرمت الكريم ملكته وان اكرمت اللئم تمرد
من المدينهبعد قضية تيران وصنافير وانه تباع المملكه اتخذ موقف لكسب محبة شعبه بان كل مايخالف السعوديه يحبه شعبه ليس وجه نظر انما حقيقه حقيقه مؤلمه
عدد التعليقات:95
الشمالقادة الانقلاب في مصر سياستهم معاهم معاهم عليهم عليهم