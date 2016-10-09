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مصادر تكشف مفاجأة بخصوص موعد صرف رواتب الجهات الحكومية !!

9 أكتوبر, 2016 , 21:54 م
مصادر تكشف مفاجأة بخصوص موعد صرف رواتب الجهات الحكومية !!
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صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة إن الجهات الحكومية لم يتم إبلاغها، حتى اللحظة الحالية، من قِبَل وزارة المالية ومؤسسة النقد بالمواعيد الجديدة لصرف الرواتب، بحسب موقع “سبق”.

يأتي ذلك بعد إقرار مجلس الوزراء احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية لجميع موظفي الدولة بالأشهر الميلادية، وذلك توافقًا مع السنة المالية للدولة.

يذكر أن جهات حكومية شرعت في إلغاء البدلات من رواتب الموظفين في المسيرات لرواتب الشهر الحالي التي يجري تجهيزها.



تعليقات ( 53 )

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  1. 53
    9 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    علدربه منصور هادي

    اين المفاجئه ياخبره
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  2. 52
    9 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    البركان

    الهاشمي للاسف التقويم الهجري الدوله الوحيدة اللي متمسكة بالتقويم الهجري فكيف نتخلى ع ثوابتنا !!! احمد ربك راحة على تقويم غيرنا تخلوا عن سراويلهم
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  3. 51
    9 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    صعيدي

    يا بلادي واصلي والله معاك يا بلادي واصلي واحنا وراك واصلي والله يحميك إله العالمين * قوة الإيمان بالإيمان والعزم المتين يرتقي الإنسان عن إيمان
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  4. 50
    9 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    هايس

    لو دخلو جحر ضب لدخلتموه
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  5. 49
    9 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    ذكرني البعض من المطبلين لي اي قرار يخص عيش المواطن بحلقة من حلقات طاش ما طاش بشير غنيم عندما يقول موافق موافق هههههه
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  6. 48
    9 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    خلينا في الامر الواقع

    طيب لو قرب العيد وراتبك ينزل بعد العيد وش تلبس اولادك وبناتك . وتجيب خروف او متطلبات العيد او رمضان . ونصف الشعب طفران ومديون من البنوك
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  7. 47
    9 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    الهاشمي

    للاسف اصبح التقويم الهجري ع وشك النسيان الدوله الوحيدة اللي متمسكة بالتقويم الهجري فكيف نتخلى ع ثوابتنا !
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  8. 46
    9 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    عبد الرحمن

    نسى العساف !!!
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  9. 45
    9 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    ماخذ حقه بدق خشوم

    سلمان البقمي ...ضحي وحدك
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  10. 44
    9 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    سالم

    تعليق 36 افوه ايش الريحة هاذي
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  11. 43
    9 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    ريح الخزامى الغامدي

    حدسي يقول الراتب راح ينزل كل شهرين ، يعني هذا الشهر نطلب الله .
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  12. 42
    9 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    وين المفاجأة .
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  13. 41
    9 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    متابع بصمت

    بصراحة أشوف الهجري أفضل لأن كذا بيسبب زحمة وربكة قدام الصرافات لتزامن نزول الرواتب مع القطاع الخاص .
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  14. 40
    9 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    مواطن

    راتب التقاعد بالهجري يوم ١٥ من كل شهر المالية مسوية أكشن والصحف تروج والمواطن متابع بحرقة 💔
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  15. 39
    9 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    سلمان

    مع حكومتنا في السراء والضراء الله يخليهم لنا ويديم عزهم إن شاء الله .
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  16. 38
    9 أكتوبر, 2016 , 22:54 م

    سعودي

    موعد الصرف في 1438/01/25 لم ياتي توجية من وزارة المالية حتى الان عن تغير موعد الصرف وتحويل على التاريخ الميلادي و سوف يكون ابداء بة مع الميزانية 2017
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  17. 37
    9 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    ت😢

    سوا كل شي عادي الا انا نقلد الغرب وش بقا
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  18. 36
    9 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    سعودي

    نعم اربط الحزام الى الاخير وخلكم مع الدولة قلب وقالب والرواتب ان شاءالله فيها خير وبركة ،،، تقلون الراتب لا يكفي وانتم تتهاوشون على ايفون 7 قيمته 4000
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  19. 35
    9 أكتوبر, 2016 , 22:47 م

    المفروض

    يعوضونهم عن الاحدعش يوم فرق بين الهجري و الميلادي
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  20. 34
    9 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    حب الوطن

    يا زينك ساكت اي مفاجئه اي خرابيط ماعندك ما عند جدتي
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  21. 33
    9 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    ههههههههههههه

    كيف يا طيب نحن مسلمين يعني راتب رمضان ينزل 15 شوال . وراتب شعبان ينزل 15 رمضان وراتب الحج ينزل 15 ذو الحجة مانقدر نواكب ديننا ما نقدر نحج لا انا احتج
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  22. 32
    9 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    محمد

    ت 14 عندك سلف 400 لاخر الشهر
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  23. 31
    9 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    سهم

    الله يستر ليكون مافيه رواتب هالشهر كان الشعب يموت
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  24. 30
    9 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    سلمان

    الي فهم المفاجاءت يفهمنا هههههههههه
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  25. 29
    9 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    سعد

    الشعب ليس ناقص مفاجأت ولا مهازل
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  26. 28
    9 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    واحد عابر

    بارك الله فيك ياسلمان وكثر الله من امثالك
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  27. 27
    9 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    وافي

    هو راتب في الشهر الهجري او الميلادي فرق يومين ثلاثة ايّام الامر هين ........ عن نفسي يخصمون الي يبون يستاهلون فداء للوطن للوطن تهون الصعاب
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  28. 26
    9 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    زاير

    اين المفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجأة
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  29. 25
    9 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    شيهانة💤💧

    عادي خذوا راحتكم أمر الله من سعة موعد الصرف مو مهم .
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  30. 24
    9 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    ابو سعد

    صرف رواتب المتقاعدين متى بالهجري والميلادي
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  31. 23
    9 أكتوبر, 2016 , 22:31 م

    هايدي

    مفاجأة خخخخخخ والله وسحبني العنوان
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  32. 22
    9 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    العاصي

    معاضب يازينك ساكت
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  33. 21
    9 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    ماركتو

    ضياع للهوية الإسلامية لو طبق ..عزتنا وتاريخنا كمسلمين هي بالتاريخ الهجري ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  34. 20
    9 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    سني للابد

    ليش نقلد الغرب بكل شي .. الا يكفي ان جعلتم الخميس دوام والسبت ايجازة ؟ نحن لسنا نصارى اويهود .
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  35. 19
    9 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    ت 14 صدقت يا سلمان و كثر الله من أمثالك و المثل يقول امسك قردك لا يجيك اقرد منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  36. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    wad

    طمس التاريخ العربي بدوله تعتز انها تحكم بالقران والسنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  37. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    ااببووححمموودد

    ما عندي إلا بدل النقل .. إذا تشيلوه حلال عليكم .. وصحتين على قلوبكم !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    الأشهر القمرية العربية تنتحب: رموني بعقمٍ في الشباب وليتني 🌛عقمت فلم أجزع بقول عداةِ 🌛أنا البحر في أحشائه الدر كامنٌ 🌛فهل سائلوا الغواص عن صدفاتي🐚
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  39. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    معلم متقاعد

    أتوقع تكون كالقطاع الخاص 30 من كل شهر ميلادي
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  40. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    سلمان البقمي

    نعمة الأمن والأمان لا تقدر بثمن. .وانظروا حولكم لتعرفوا الفرق. .رغم مديونياتي واقساط البنك والسيارة لكن انا وكل رواتبي مستعد أضحي لأجل وطني
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  41. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    المتقاعدين يوم 15 لم يتغير الرقم ولكن بالميلادي

    والله اعلم
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  42. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    تأملات ....

    درست في مدارسنا التاريخ عندما كنت طفلاً أن اتا ترك حول الحروف العربية إلى اللاتينية وكان ينتقده بشده فماذا تراه يكتب التاريخ عنا وهل سينتقدنا أبناؤنا؟
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  43. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    وشك وشك

    اي خبر تنفونه بيصير خلاص تعودنا على ذا الحركات
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  44. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    معاضب

    جد بسال هل حاله الفقر هذي بس عندنا والا الخليج كله ابي اجااااااابه
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  45. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    وشك وشك

    لاتكفى ..يكفي مفاجأت
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  46. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    سالم

    لاتشيلوووو هم جايه الزيادات واذكركم . تحملووا بس شوي . يارجال 500تروح بمطعم
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  47. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    ابو عبدالرحمن

    متى رواتب المتقاعدين ردو جزاكم الله خيرا
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  48. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    نهير

    عادي ياخرون الراتب وش يعني لازم نصبر
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  49. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    الفارس الشجاع

    ستزول الغمه انشاء الله ويزول الضلمه وأهل الشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  50. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    ربك يعطي الجنه

    مفاجأة ؟؟ ما شاء الله انا قرأت العنوان وقلت فيه زيادة على الرواتب 50‎%‎ وفجأة صحيت من النوم 😭
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  51. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    تأملات ....

    خذوا العلم. 25. أكتوبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  52. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الله يعين الرواتب بالميلاد😢
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  53. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    سعد

    احتقار للمواطن وعدم رؤيته شيء
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