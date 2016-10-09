مصادر تكشف مفاجأة بخصوص موعد صرف رواتب الجهات الحكومية !!

صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة إن الجهات الحكومية لم يتم إبلاغها، حتى اللحظة الحالية، من قِبَل وزارة المالية ومؤسسة النقد بالمواعيد الجديدة لصرف الرواتب، بحسب موقع “سبق”.

يأتي ذلك بعد إقرار مجلس الوزراء احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية لجميع موظفي الدولة بالأشهر الميلادية، وذلك توافقًا مع السنة المالية للدولة.

يذكر أن جهات حكومية شرعت في إلغاء البدلات من رواتب الموظفين في المسيرات لرواتب الشهر الحالي التي يجري تجهيزها.