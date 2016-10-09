مصادر تكشف مفاجأة بخصوص موعد صرف رواتب الجهات الحكومية !!

صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة إن الجهات الحكومية لم يتم إبلاغها، حتى اللحظة الحالية، من قِبَل وزارة المالية ومؤسسة النقد بالمواعيد الجديدة لصرف الرواتب، بحسب موقع “سبق”.
يأتي ذلك بعد إقرار مجلس الوزراء احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية لجميع موظفي الدولة بالأشهر الميلادية، وذلك توافقًا مع السنة المالية للدولة.
يذكر أن جهات حكومية شرعت في إلغاء البدلات من رواتب الموظفين في المسيرات لرواتب الشهر الحالي التي يجري تجهيزها.
تعليقات ( 53 )
علدربه منصور هادياين المفاجئه ياخبره
البركانالهاشمي للاسف التقويم الهجري الدوله الوحيدة اللي متمسكة بالتقويم الهجري فكيف نتخلى ع ثوابتنا !!! احمد ربك راحة على تقويم غيرنا تخلوا عن سراويلهم
صعيدييا بلادي واصلي والله معاك يا بلادي واصلي واحنا وراك واصلي والله يحميك إله العالمين * قوة الإيمان بالإيمان والعزم المتين يرتقي الإنسان عن إيمان
هايسلو دخلو جحر ضب لدخلتموه
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦ذكرني البعض من المطبلين لي اي قرار يخص عيش المواطن بحلقة من حلقات طاش ما طاش بشير غنيم عندما يقول موافق موافق هههههه
خلينا في الامر الواقعطيب لو قرب العيد وراتبك ينزل بعد العيد وش تلبس اولادك وبناتك . وتجيب خروف او متطلبات العيد او رمضان . ونصف الشعب طفران ومديون من البنوك
الهاشميللاسف اصبح التقويم الهجري ع وشك النسيان الدوله الوحيدة اللي متمسكة بالتقويم الهجري فكيف نتخلى ع ثوابتنا !
عبد الرحمننسى العساف !!!
ماخذ حقه بدق خشومسلمان البقمي ...ضحي وحدك
سالمتعليق 36 افوه ايش الريحة هاذي
ريح الخزامى الغامديحدسي يقول الراتب راح ينزل كل شهرين ، يعني هذا الشهر نطلب الله .
متابع بصمتبصراحة أشوف الهجري أفضل لأن كذا بيسبب زحمة وربكة قدام الصرافات لتزامن نزول الرواتب مع القطاع الخاص .
مواطنراتب التقاعد بالهجري يوم ١٥ من كل شهر المالية مسوية أكشن والصحف تروج والمواطن متابع بحرقة 💔
سلمانمع حكومتنا في السراء والضراء الله يخليهم لنا ويديم عزهم إن شاء الله .
سعوديموعد الصرف في 1438/01/25 لم ياتي توجية من وزارة المالية حتى الان عن تغير موعد الصرف وتحويل على التاريخ الميلادي و سوف يكون ابداء بة مع الميزانية 2017
ت😢سوا كل شي عادي الا انا نقلد الغرب وش بقا
سعودينعم اربط الحزام الى الاخير وخلكم مع الدولة قلب وقالب والرواتب ان شاءالله فيها خير وبركة ،،، تقلون الراتب لا يكفي وانتم تتهاوشون على ايفون 7 قيمته 4000
المفروضيعوضونهم عن الاحدعش يوم فرق بين الهجري و الميلادي
حب الوطنيا زينك ساكت اي مفاجئه اي خرابيط ماعندك ما عند جدتي
هههههههههههههكيف يا طيب نحن مسلمين يعني راتب رمضان ينزل 15 شوال . وراتب شعبان ينزل 15 رمضان وراتب الحج ينزل 15 ذو الحجة مانقدر نواكب ديننا ما نقدر نحج لا انا احتج
محمدت 14 عندك سلف 400 لاخر الشهر
سهمالله يستر ليكون مافيه رواتب هالشهر كان الشعب يموت
سلمانالي فهم المفاجاءت يفهمنا هههههههههه
سعدالشعب ليس ناقص مفاجأت ولا مهازل
واحد عابربارك الله فيك ياسلمان وكثر الله من امثالك
وافيهو راتب في الشهر الهجري او الميلادي فرق يومين ثلاثة ايّام الامر هين ........ عن نفسي يخصمون الي يبون يستاهلون فداء للوطن للوطن تهون الصعاب
زايراين المفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجأة
شيهانة💤💧عادي خذوا راحتكم أمر الله من سعة موعد الصرف مو مهم .
ابو سعدصرف رواتب المتقاعدين متى بالهجري والميلادي
هايديمفاجأة خخخخخخ والله وسحبني العنوان
العاصيمعاضب يازينك ساكت
ماركتوضياع للهوية الإسلامية لو طبق ..عزتنا وتاريخنا كمسلمين هي بالتاريخ الهجري ..
سني للابدليش نقلد الغرب بكل شي .. الا يكفي ان جعلتم الخميس دوام والسبت ايجازة ؟ نحن لسنا نصارى اويهود .
wadطمس التاريخ العربي بدوله تعتز انها تحكم بالقران والسنه
ااببووححممووددما عندي إلا بدل النقل .. إذا تشيلوه حلال عليكم .. وصحتين على قلوبكم !!
💎⭐️عهود⭐️💎الأشهر القمرية العربية تنتحب: رموني بعقمٍ في الشباب وليتني 🌛عقمت فلم أجزع بقول عداةِ 🌛أنا البحر في أحشائه الدر كامنٌ 🌛فهل سائلوا الغواص عن صدفاتي🐚
معلم متقاعدأتوقع تكون كالقطاع الخاص 30 من كل شهر ميلادي
سلمان البقمينعمة الأمن والأمان لا تقدر بثمن. .وانظروا حولكم لتعرفوا الفرق. .رغم مديونياتي واقساط البنك والسيارة لكن انا وكل رواتبي مستعد أضحي لأجل وطني
المتقاعدين يوم 15 لم يتغير الرقم ولكن بالميلاديوالله اعلم
تأملات ....درست في مدارسنا التاريخ عندما كنت طفلاً أن اتا ترك حول الحروف العربية إلى اللاتينية وكان ينتقده بشده فماذا تراه يكتب التاريخ عنا وهل سينتقدنا أبناؤنا؟
وشك وشكاي خبر تنفونه بيصير خلاص تعودنا على ذا الحركات
معاضبجد بسال هل حاله الفقر هذي بس عندنا والا الخليج كله ابي اجااااااابه
وشك وشكلاتكفى ..يكفي مفاجأت
سالملاتشيلوووو هم جايه الزيادات واذكركم . تحملووا بس شوي . يارجال 500تروح بمطعم
ابو عبدالرحمنمتى رواتب المتقاعدين ردو جزاكم الله خيرا
نهيرعادي ياخرون الراتب وش يعني لازم نصبر
الفارس الشجاعستزول الغمه انشاء الله ويزول الضلمه وأهل الشر
ربك يعطي الجنهمفاجأة ؟؟ ما شاء الله انا قرأت العنوان وقلت فيه زيادة على الرواتب 50% وفجأة صحيت من النوم 😭
تأملات ....خذوا العلم. 25. أكتوبر
↩🌟ريما Rima 🌟↩الله يعين الرواتب بالميلاد😢
سعداحتقار للمواطن وعدم رؤيته شيء