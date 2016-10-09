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رئيس اللوبي السعودي بأمريكا يشن هجوماً على مصر بعد موقفها في مجلس الأمن

9 أكتوبر, 2016 , 22:36 م
رئيس اللوبي السعودي بأمريكا يشن هجوماً على مصر بعد موقفها في مجلس الأمن
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صحيفة المرصد: هاجم رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية (سابراك)، سلمان الأنصاري، اليوم الأحد، مصر بعد تصويتها لصالح مشروع قرار روسي تعارضه السعودية في مجلس الأمن.

وكتب الأنصاري مؤسس (سابراك) والمعروفة أيضاً باللوبي السعودي بأمريكا، تغريدة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عذرا يا جمهورية مصر العربية، ولكن تصويتك لصالح مشروع قرار روسيا في مجلس الأمن يجعلني أشكك في أمومتك للعرب وللدنيا”.

وتأسست سابراك على يد الأنصاري لتكون لوبي سعودي بهدف تكوين جماعة ضغط سعودية في أمريكا والدفاع عن المملكة ضد كل من يسيء إليها.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 29
    9 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    إستشاري صح

    يا أنصاري كن مع الحق ينصرك الله ...كن مع الظالمين ترى الظلمات بعضها ادهى من أختها.
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  2. 28
    9 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    جبال طويق

    تخيل تتوحد الدول العربيه في دوله واحده ويصبح الملك سلمان ملك العرب ووالله انه يستاهل اول المعارضين اليساريين القومجيين الليبراليين لا يريدون اية توحد
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  3. 27
    9 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    علي العمري

    خاين. **** كل. الشعب. السعودي. الان. عرف من السيسي.
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  4. 26
    9 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    هجران

    وش ترجو من رجل كل همه من يدفع له ليت دول الخليج تطلب نقل الجامعة العربية الى اي دولة خليجيه او الاردن اوالمغرب وتدوير امين الجامعة العربيه
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  5. 25
    9 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    نصيحة عاجلة جدا

    لاخونا الانصاري بأن يغير عاجلا اسم مكتبه حتى لايساء الفهم .. فاللوبي جهاز مختلف جذريا وكليا عما تقدمه سواء بخبراته أم تصريحاته وتحليلاته أم بامكاناته
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  6. 24
    9 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    مصر اليوم اختارت ان تقف بصف الارهاب بشار وروسيا

    لافرق بين اباده حلب وسيناء
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  7. 23
    9 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    هذا إلي دعمه الخليج بالمليارات. ولم يقف الأمر ع هذا الدعم بل فتح له باب الكعبه المشرفه. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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  8. 22
    9 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    عبد الرحمن

    أين المطبلون للسيسي الخسيسي ؟!!!
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  9. 21
    9 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    مصر اليوم اختارت ان تقف بصف الارهاب بشار وروسيا

    طبيعي المجرم يقف مع المجرم بشار وروسيا وثلاثهم كلبهم ارهابيين
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  10. 20
    9 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    بدر

    وسعواااا صدوركم لا تعلمون ما يخفى في الاروقه سياسات بلدان العالم اجمع مطاطيه تمتد وتنكمش تدور حولها المصالح لكل بلد اهتمواااا بصحتكم ووفرواا اوقاتكم
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  11. 19
    9 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    مسعد

    المدعو سعد شكلك ترعى السيسي من دعمه كمجير ام عامر فلقد عض اليد اللي صنعته
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  12. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    مصر اليوم اختارت ان تقف بصف الارهاب بشار وروسيا

    قلنا لكم لاتثق بالخاين
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  13. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    كلمة حق

    حسني مبارك فقدته مصر وفقدته الامه العربيه فقد كانت مصر معه بألف خير اما الان مصر بلا سياسه وتمشي عكس التيار ولا طالت بلح الشام ولا عنب اليمن
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  14. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    بخن بخن

    مع احترامي للانصاري لكن اللوبي يجب ان يكون مؤثرا بعلاقاته التجاريه والسياسيه ومتغلغل بمجتمعاتهم وشركاتهم وصتاعاتهم ليس فقط شابا متحمسا
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  15. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    هيا أستلموا ؟

    ***************
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  16. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    مين بيشرح للمتابع ولي معنى لوبي محركات البحث في التراب لا تعمل
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  17. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    زينب....

    لايوجد دولة تقف في وجه بلاد التوحيد إلا انكسها الله على رأسها منذ حرب صدام ومن تبعه من الدول العربيه الخائنه. فانتبهي يامصر!
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  18. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    تشكك فقط

    بالرغم من العديد من المواقف المعادية للاجماع العربي، بينما تفتري على مواقف تركيا المشرفة مع المملكة والقضايا العربية
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  19. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    عبدالرحمن سراج منشي

    السيسي خائن للعهد وناكر للجميل . فيجب الحذر منه ومن على شاكلته .
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  20. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    بخن بخن

    صوتت مع او ضد ماهي فارقه .لان الفيتو الروسي صاير صاير.فحكومة مصر تريد اعادة السياحه الروسيه فلماذا تصوت مع وتفقد روسيا وتصويتها مع لن يغير الفيتو.
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  21. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    مقلقل

    الووو قلم الخرطي اختفاء 😂😂 فص ملح وداب 😂😂😂
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  22. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    موحد

    اي سيادة اطفال الشعب السوري يقتل بطائرات الروس المجرم وتقول ذات سيادة هذه خيانة.
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  23. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    الاستراتيجيون الحقيقيون يتبأون بالمستقبل

    قبل وقوع احداثه حتى لو لم تكن هناك مؤشرات، فكيف رئيس للوبي لم يعرف بخيانة النظام المصري للقضايا العربية الا اليوم بعد التصويت
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  24. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    واحد عابر

    نحن نعتب ع الشعب الشقيق نبي نشوف وش بيقول ويرد
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  25. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    لوبيا

    والله ***********
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  26. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    واحد عابر

    ياخسااااااااااره والله شي يقهر .. وين العروبه وين الاخوة وين ام الدنيا
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  27. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    من ناحيتي انا

    الظاهر السيسي راح يسقط لانه عض اليد اللي اللي اكرمته .
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  28. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    واحد عابر

    يااخوان هذا ابتزاز من قبلهم شايفينا قدرناهم يفتكرونه خوف
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  29. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    سعد

    مصر دولة ذات سيادة كأي دولة تمارس سيادتها على قرارها . عقلية اما تكزن معي او انت ضدي هذه عقلبة متخلفة لامكان لها في عالمنا اليوم
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