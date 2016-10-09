رئيس اللوبي السعودي بأمريكا يشن هجوماً على مصر بعد موقفها في مجلس الأمن

صحيفة المرصد: هاجم رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية (سابراك)، سلمان الأنصاري، اليوم الأحد، مصر بعد تصويتها لصالح مشروع قرار روسي تعارضه السعودية في مجلس الأمن.
وكتب الأنصاري مؤسس (سابراك) والمعروفة أيضاً باللوبي السعودي بأمريكا، تغريدة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عذرا يا جمهورية مصر العربية، ولكن تصويتك لصالح مشروع قرار روسيا في مجلس الأمن يجعلني أشكك في أمومتك للعرب وللدنيا”.
وتأسست سابراك على يد الأنصاري لتكون لوبي سعودي بهدف تكوين جماعة ضغط سعودية في أمريكا والدفاع عن المملكة ضد كل من يسيء إليها.
عذرا يا جمهورية #مصر العربية ، ولكن تصويتك لصالح مشروع قرار #روسيا في #مجلس_الأمن يجعلني أشكك في أمومتك للعرب و للدنيا !#سوريا
— Salman Al-Ansari (@Salansar1) October 8, 2016
تعليقات ( 29 )
إستشاري صحيا أنصاري كن مع الحق ينصرك الله ...كن مع الظالمين ترى الظلمات بعضها ادهى من أختها.
جبال طويقتخيل تتوحد الدول العربيه في دوله واحده ويصبح الملك سلمان ملك العرب ووالله انه يستاهل اول المعارضين اليساريين القومجيين الليبراليين لا يريدون اية توحد
علي العمريخاين. **** كل. الشعب. السعودي. الان. عرف من السيسي.
هجرانوش ترجو من رجل كل همه من يدفع له ليت دول الخليج تطلب نقل الجامعة العربية الى اي دولة خليجيه او الاردن اوالمغرب وتدوير امين الجامعة العربيه
نصيحة عاجلة جدالاخونا الانصاري بأن يغير عاجلا اسم مكتبه حتى لايساء الفهم .. فاللوبي جهاز مختلف جذريا وكليا عما تقدمه سواء بخبراته أم تصريحاته وتحليلاته أم بامكاناته
مصر اليوم اختارت ان تقف بصف الارهاب بشار وروسيالافرق بين اباده حلب وسيناء
عبد الرحمنأين المطبلون للسيسي الخسيسي ؟!!!
مصر اليوم اختارت ان تقف بصف الارهاب بشار وروسياطبيعي المجرم يقف مع المجرم بشار وروسيا وثلاثهم كلبهم ارهابيين
بدروسعواااا صدوركم لا تعلمون ما يخفى في الاروقه سياسات بلدان العالم اجمع مطاطيه تمتد وتنكمش تدور حولها المصالح لكل بلد اهتمواااا بصحتكم ووفرواا اوقاتكم
مسعدالمدعو سعد شكلك ترعى السيسي من دعمه كمجير ام عامر فلقد عض اليد اللي صنعته
مصر اليوم اختارت ان تقف بصف الارهاب بشار وروسياقلنا لكم لاتثق بالخاين
كلمة حقحسني مبارك فقدته مصر وفقدته الامه العربيه فقد كانت مصر معه بألف خير اما الان مصر بلا سياسه وتمشي عكس التيار ولا طالت بلح الشام ولا عنب اليمن
بخن بخنمع احترامي للانصاري لكن اللوبي يجب ان يكون مؤثرا بعلاقاته التجاريه والسياسيه ومتغلغل بمجتمعاتهم وشركاتهم وصتاعاتهم ليس فقط شابا متحمسا
هيا أستلموا ؟***************
زينب....لايوجد دولة تقف في وجه بلاد التوحيد إلا انكسها الله على رأسها منذ حرب صدام ومن تبعه من الدول العربيه الخائنه. فانتبهي يامصر!
تشكك فقطبالرغم من العديد من المواقف المعادية للاجماع العربي، بينما تفتري على مواقف تركيا المشرفة مع المملكة والقضايا العربية
عبدالرحمن سراج منشيالسيسي خائن للعهد وناكر للجميل . فيجب الحذر منه ومن على شاكلته .
بخن بخنصوتت مع او ضد ماهي فارقه .لان الفيتو الروسي صاير صاير.فحكومة مصر تريد اعادة السياحه الروسيه فلماذا تصوت مع وتفقد روسيا وتصويتها مع لن يغير الفيتو.
مقلقلالووو قلم الخرطي اختفاء 😂😂 فص ملح وداب 😂😂😂
موحداي سيادة اطفال الشعب السوري يقتل بطائرات الروس المجرم وتقول ذات سيادة هذه خيانة.
الاستراتيجيون الحقيقيون يتبأون بالمستقبلقبل وقوع احداثه حتى لو لم تكن هناك مؤشرات، فكيف رئيس للوبي لم يعرف بخيانة النظام المصري للقضايا العربية الا اليوم بعد التصويت
واحد عابرنحن نعتب ع الشعب الشقيق نبي نشوف وش بيقول ويرد
لوبياوالله ***********
واحد عابرياخسااااااااااره والله شي يقهر .. وين العروبه وين الاخوة وين ام الدنيا
من ناحيتي اناالظاهر السيسي راح يسقط لانه عض اليد اللي اللي اكرمته .
واحد عابريااخوان هذا ابتزاز من قبلهم شايفينا قدرناهم يفتكرونه خوف
سعدمصر دولة ذات سيادة كأي دولة تمارس سيادتها على قرارها . عقلية اما تكزن معي او انت ضدي هذه عقلبة متخلفة لامكان لها في عالمنا اليوم