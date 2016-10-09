رئيس اللوبي السعودي بأمريكا يشن هجوماً على مصر بعد موقفها في مجلس الأمن

صحيفة المرصد: هاجم رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية (سابراك)، سلمان الأنصاري، اليوم الأحد، مصر بعد تصويتها لصالح مشروع قرار روسي تعارضه السعودية في مجلس الأمن.

وكتب الأنصاري مؤسس (سابراك) والمعروفة أيضاً باللوبي السعودي بأمريكا، تغريدة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عذرا يا جمهورية مصر العربية، ولكن تصويتك لصالح مشروع قرار روسيا في مجلس الأمن يجعلني أشكك في أمومتك للعرب وللدنيا”.

وتأسست سابراك على يد الأنصاري لتكون لوبي سعودي بهدف تكوين جماعة ضغط سعودية في أمريكا والدفاع عن المملكة ضد كل من يسيء إليها.